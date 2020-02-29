Зенит — Локомотив прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Зенит» — «Локомотив». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Зенит» — лидер с огромным отрывом, 10 очков от «Краснодара», от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» — 11 очков. Вряд ли что-то может помешать «Зениту» стать чемпионом. Но матч принципиальный со всех точек зрения. Генич считает, что в чемпионский сезон «Локомотива» он победил в Петербурге 3:0, в прошлом году «Зенит» взял реванш 5:3. Есть любопытная закономерность: в последних 26 матчах «Зенит» не проигрывал первые таймы «Локомотиву». Можно попробовать сыграть «Зенит» с форой (0) в первом тайме или «Зенит» не проиграет первый тайм. Правда, коэффициент вряд ли будет высоким. У «Зенита» вроде бы не будет Дзюбу. Но Семак все равно что-то придумает с таким мощным подбором игроков. Отрыв в чемпиионате не должен сильно расслаблять «Зенит», но и напрягать тоже. Такой отрыв вряд ли отыгрывается за 11 туров. «Зениту» важно не проиграть. Игра получится закрытой, сдержанной. «Локомотив» без Антона Миранчука и Смолова остался только с Эдером. Да, португалец забил три мяча «Чайке». Но где «Чайка», а где «Зенит». Источник: РБ

Зенит — Локомотив прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев “Зенит” - лидер. Отрыв десять очков от ближайшего преследователя, а от “Локомотива”, который находится на пятом месте, на 11 очков. Это показывает какая плотность под “Зенитом” и говорит о том, что “Локомотиву” нужно выигрывать и не терять очки даже с таким соперником. “Зенит” прекрасен, у него только два поражения в 19 играх. Кстати, одно от “Локомотива”. Со счетом 1:0 “Локомотив” выиграл у “Зенита” в первом круге. В домашних матчах “Зенит” играет прекрасно, шесть побед и три ничьи. “Локомотив” неплохо выглядит в гостях. Кстати, если брать отдельную таблицу выступлений команд в Премьер-лиге на чужом поле, то “Локомотив” на втором месте - шесть побед, три ничьи и два поражения. “Зенит” по статистике не забивал только в трех матчах в этом чемпионате, а в десяти матчах не пропускал. Очень хорошая статистика лидера. Эдер стал забивать у “Локомотива”, но специалисты говорят, что не нужно обольщаться, ведь это не полноценная замена Фарфана. Фарфан, кстати, восстанавливается, и говорят, что даже может сыграть в Санкт-Петербурге. Это было бы для “Локомотива” здорово. “Локомотив” очень неплох флангами. Я видел как хорошо организована игра флангами. “Зенит” не так быстр как может быть, но с каждым днем в этом команды набирают, подводят себя к первым матчам чемпионата. ”Локомотив” только в четырех матчах вышел сухим из воды, но не забивал “Локомотив” из всего обилия игр только в трех матчах. Есть определенные проблемы в защите, но даже в отсутствие Фарфана все же свое дело делали. Как завершили сборы команды? “Зенит” сыграл с минским “Динамо” 1:1, а “Локомотив” выиграл у команды “Чайка” из ФНЛ со счетом 3:1. В игре с минским “Динамо” Семин поставил на ворота Лунева и дал понять, что Лунев сыграет вроде бы и с “Локомотивом” тоже. Я думаю, что обе команды забьют в этой встрече. Источник: Ставка ТВ