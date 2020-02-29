Зенит — Локомотив прогноз на матч от пользователя Константин Генич
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Зенит» — «Локомотив». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Зенит» — лидер с огромным отрывом, 10 очков от «Краснодара», от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» — 11 очков. Вряд ли что-то может помешать «Зениту» стать чемпионом. Но матч принципиальный со всех точек зрения. Генич считает, что в чемпионский сезон «Локомотива» он победил в Петербурге 3:0, в прошлом году «Зенит» взял реванш 5:3. Есть любопытная закономерность: в последних 26 матчах «Зенит» не проигрывал первые таймы «Локомотиву». Можно попробовать сыграть «Зенит» с форой (0) в первом тайме или «Зенит» не проиграет первый тайм. Правда, коэффициент вряд ли будет высоким. У «Зенита» вроде бы не будет Дзюбу. Но Семак все равно что-то придумает с таким мощным подбором игроков. Отрыв в чемпиионате не должен сильно расслаблять «Зенит», но и напрягать тоже. Такой отрыв вряд ли отыгрывается за 11 туров. «Зениту» важно не проиграть. Игра получится закрытой, сдержанной. «Локомотив» без Антона Миранчука и Смолова остался только с Эдером. Да, португалец забил три мяча «Чайке». Но где «Чайка», а где «Зенит». Источник: РБ
Зенит — Локомотив прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев
“Зенит” - лидер. Отрыв десять очков от ближайшего преследователя, а от “Локомотива”, который находится на пятом месте, на 11 очков. Это показывает какая плотность под “Зенитом” и говорит о том, что “Локомотиву” нужно выигрывать и не терять очки даже с таким соперником. “Зенит” прекрасен, у него только два поражения в 19 играх. Кстати, одно от “Локомотива”. Со счетом 1:0 “Локомотив” выиграл у “Зенита” в первом круге. В домашних матчах “Зенит” играет прекрасно, шесть побед и три ничьи. “Локомотив” неплохо выглядит в гостях. Кстати, если брать отдельную таблицу выступлений команд в Премьер-лиге на чужом поле, то “Локомотив” на втором месте - шесть побед, три ничьи и два поражения. “Зенит” по статистике не забивал только в трех матчах в этом чемпионате, а в десяти матчах не пропускал. Очень хорошая статистика лидера. Эдер стал забивать у “Локомотива”, но специалисты говорят, что не нужно обольщаться, ведь это не полноценная замена Фарфана. Фарфан, кстати, восстанавливается, и говорят, что даже может сыграть в Санкт-Петербурге. Это было бы для “Локомотива” здорово. “Локомотив” очень неплох флангами. Я видел как хорошо организована игра флангами. “Зенит” не так быстр как может быть, но с каждым днем в этом команды набирают, подводят себя к первым матчам чемпионата. ”Локомотив” только в четырех матчах вышел сухим из воды, но не забивал “Локомотив” из всего обилия игр только в трех матчах. Есть определенные проблемы в защите, но даже в отсутствие Фарфана все же свое дело делали. Как завершили сборы команды? “Зенит” сыграл с минским “Динамо” 1:1, а “Локомотив” выиграл у команды “Чайка” из ФНЛ со счетом 3:1. В игре с минским “Динамо” Семин поставил на ворота Лунева и дал понять, что Лунев сыграет вроде бы и с “Локомотивом” тоже. Я думаю, что обе команды забьют в этой встрече. Источник: Ставка ТВ
Зенит — Локомотив прогноз на матч от пользователя БАНДЮГАН!!!
Первый круг чемпионата для питерского Зенита завершился самым лучшим образом: на зимний перерыв сине-бело-голубые ушли с отрывом в 10 очков отрыва от ближайшего преследователя, а команда пропустила всего 9 мячей в 19 играх. В последних двух домашних играх подопечные Семака победили Спартак (1:0) и Динамо (3:0).На вторых и третьих сборах с командой полноценно тренировался Малком, уже успевший набрать неплохую форму через товарищеские матчи и готовый играть во второй части чемпионата. Пусть у него, и у всего Зенита, не всегда все получалось в спаррингах, но стоит сделать скидку на не официальный статус матчей и нагрузки. В последнем матче травму получил Дзюба, однако, судя по всему, она была незначительной. Но даже в случае его отстутвия у питерцев есть достойные резервы: Сутормин, Ерохин, Ригони, Дриусси дают Семаку вариативность в атаке.Локомотив зимой отдал в Сельту Смолова и потерял из-за очередной травмы Антона Миранчука. В итоге, железнодорожники остались в атаке с одним Эдером, которого трудно назвать забивным нападающим. Португалец регулярно теряется на поле в ответственных матчах при наличии достойного сопротивления. Алексей Миранчук не играл в последних 2 спаррингах и последний раз выходил на поле 9-го февраля, что говорит о его плохом игровом тонусе.Атака Семина выглядит беззубо и способна добиваться успеха только посредством индивидуальных действий условного Крыховяка или Жоао Марио, которых с успехом могут нейтрализовать Оздоев и Барриос. Оборона железнодорожников состоит из возрастных Игнатьева, Чорлуки, Хеведеса, Рыбуся и нестабильных в этом сезоне Мурило и Кверквелии, что увеличивает шансы подвижной группе атаки питерцев.На Газпром-Арене Локомотив почти не имеет шансов отличиться, а Зенит способен забить 1-2 мяча ослабленному сопернику. Однако вряд ли питерцы в первом матче второго круга устроят разгром а-ля 6:1 с Ростовом, также имея некоторые проблемы с атакой, поэтому больше 3 мячей в этом матче вряд ли будет забито.