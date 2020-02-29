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Зенит — Локомотив прогнозы на матч 29.02.2020

Зенит — Локомотив
  •  РПЛ
Зенит
00:24:38
до начала матча
Локомотив
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Зенит — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Зенит» — «Локомотив». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что «Зенит» — лидер с огромным отрывом, 10 очков от «Краснодара», от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» — 11 очков. Вряд ли что-то может помешать «Зениту» стать чемпионом. Но матч принципиальный со всех точек зрения. Генич считает, что в чемпионский сезон «Локомотива» он победил в Петербурге 3:0, в прошлом году «Зенит» взял реванш 5:3. Есть любопытная закономерность: в последних 26 матчах «Зенит» не проигрывал первые таймы «Локомотиву». Можно попробовать сыграть «Зенит» с форой (0) в первом тайме или «Зенит» не проиграет первый тайм. Правда, коэффициент вряд ли будет высоким. У «Зенита» вроде бы не будет Дзюбу. Но Семак все равно что-то придумает с таким мощным подбором игроков. Отрыв в чемпиионате не должен сильно расслаблять «Зенит», но и напрягать тоже. Такой отрыв вряд ли отыгрывается за 11 туров. «Зениту» важно не проиграть. Игра получится закрытой, сдержанной. «Локомотив» без Антона Миранчука и Смолова остался только с Эдером. Да, португалец забил три мяча «Чайке». Но где «Чайка», а где «Зенит». Источник: РБ
Зенит — Локомотив прогноз на матч от пользователя
“Зенит” - лидер. Отрыв десять очков от ближайшего преследователя, а от “Локомотива”, который находится на пятом месте, на 11 очков. Это показывает какая плотность под “Зенитом” и говорит о том, что “Локомотиву” нужно выигрывать и не терять очки даже с таким соперником. “Зенит” прекрасен, у него только два поражения в 19 играх. Кстати, одно от “Локомотива”. Со счетом 1:0 “Локомотив” выиграл у “Зенита” в первом круге. В домашних матчах “Зенит” играет прекрасно, шесть побед и три ничьи. “Локомотив” неплохо выглядит в гостях. Кстати, если брать отдельную таблицу выступлений команд в Премьер-лиге на чужом поле, то “Локомотив” на втором месте - шесть побед, три ничьи и два поражения. “Зенит” по статистике не забивал только в трех матчах в этом чемпионате, а в десяти матчах не пропускал. Очень хорошая статистика лидера. Эдер стал забивать у “Локомотива”, но специалисты говорят, что не нужно обольщаться, ведь это не полноценная замена Фарфана. Фарфан, кстати, восстанавливается, и говорят, что даже может сыграть в Санкт-Петербурге. Это было бы для “Локомотива” здорово. “Локомотив” очень неплох флангами. Я видел как хорошо организована игра флангами. “Зенит” не так быстр как может быть, но с каждым днем в этом команды набирают, подводят себя к первым матчам чемпионата. ”Локомотив” только в четырех матчах вышел сухим из воды, но не забивал “Локомотив” из всего обилия игр только в трех матчах. Есть определенные проблемы в защите, но даже в отсутствие Фарфана все же свое дело делали. Как завершили сборы команды? “Зенит” сыграл с минским “Динамо” 1:1, а “Локомотив” выиграл у команды “Чайка” из ФНЛ со счетом 3:1. В игре с минским “Динамо” Семин поставил на ворота Лунева и дал понять, что Лунев сыграет вроде бы и с “Локомотивом” тоже. Я думаю, что обе команды забьют в этой встрече. Источник: Ставка ТВ
Зенит — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Первый круг чемпионата для питерского Зенита завершился самым лучшим образом: на зимний перерыв сине-бело-голубые ушли с отрывом в 10 очков отрыва от ближайшего преследователя, а команда пропустила всего 9 мячей в 19 играх. В последних двух домашних играх подопечные Семака победили Спартак (1:0) и Динамо (3:0).На вторых и третьих сборах с командой полноценно тренировался Малком, уже успевший набрать неплохую форму через товарищеские матчи и готовый играть во второй части чемпионата. Пусть у него, и у всего Зенита, не всегда все получалось в спаррингах, но стоит сделать скидку на не официальный статус матчей и нагрузки. В последнем матче травму получил Дзюба, однако, судя по всему, она была незначительной. Но даже в случае его отстутвия у питерцев есть достойные резервы: Сутормин, Ерохин, Ригони, Дриусси дают Семаку вариативность в атаке.Локомотив зимой отдал в Сельту Смолова и потерял из-за очередной травмы Антона Миранчука. В итоге, железнодорожники остались в атаке с одним Эдером, которого трудно назвать забивным нападающим. Португалец регулярно теряется на поле в ответственных матчах при наличии достойного сопротивления. Алексей Миранчук не играл в последних 2 спаррингах и последний раз выходил на поле 9-го февраля, что говорит о его плохом игровом тонусе.Атака Семина выглядит беззубо и способна добиваться успеха только посредством индивидуальных действий условного Крыховяка или Жоао Марио, которых с успехом могут нейтрализовать Оздоев и Барриос. Оборона железнодорожников состоит из возрастных Игнатьева, Чорлуки, Хеведеса, Рыбуся и нестабильных в этом сезоне Мурило и Кверквелии, что увеличивает шансы подвижной группе атаки питерцев.На Газпром-Арене Локомотив почти не имеет шансов отличиться, а Зенит способен забить 1-2 мяча ослабленному сопернику. Однако вряд ли питерцы в первом матче второго круга устроят разгром а-ля 6:1 с Ростовом, также имея некоторые проблемы с атакой, поэтому больше 3 мячей в этом матче вряд ли будет забито.
Прогнозы 3043
Все
Платные
Константин Генич56.5% WR0.29% ROI
Константин ГеничROI 0.29
1.77Тотал меньше 2.5
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Зенит» — «Локомотив». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «Зенит» — лидер с огромным отрывом, 10 очков от «Краснодара», от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» — 11 очков. Вряд ли что-то может помешать «Зениту» стать чемпионом. Но матч принципиальный со всех точек зрения.

Генич считает, что в чемпионский сезон «Локомотива» он победил в Петербурге 3:0, в прошлом году «Зенит» взял реванш 5:3. Есть любопытная закономерность: в последних 26 матчах «Зенит» не проигрывал первые таймы «Локомотиву». Можно попробовать сыграть «Зенит» с форой (0) в первом тайме или «Зенит» не проиграет первый тайм. Правда, коэффициент вряд ли будет высоким.

У «Зенита» вроде бы не будет Дзюбу. Но Семак все равно что-то придумает с таким мощным подбором игроков. Отрыв в чемпиионате не должен сильно расслаблять «Зенит», но и напрягать тоже. Такой отрыв вряд ли отыгрывается за 11 туров.

«Зениту» важно не проиграть. Игра получится закрытой, сдержанной. «Локомотив» без Антона Миранчука и Смолова остался только с Эдером. Да, португалец забил три мяча «Чайке». Но где «Чайка», а где «Зенит».

Источник: РБ
11
Повторить за 1.82
Виктор Гусев50.5% WR-5.14% ROI
Виктор ГусевROI -5.14
2.08Обе команды забьют - Да
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
“Зенит” - лидер. Отрыв десять очков от ближайшего преследователя, а от “Локомотива”, который находится на пятом месте, на 11 очков. Это показывает какая плотность под “Зенитом” и говорит о том, что “Локомотиву” нужно выигрывать и не терять очки даже с таким соперником. “Зенит” прекрасен, у него только два поражения в 19 играх. Кстати, одно от “Локомотива”. Со счетом 1:0 “Локомотив” выиграл у “Зенита” в первом круге. В домашних матчах “Зенит” играет прекрасно, шесть побед и три ничьи.

“Локомотив” неплохо выглядит в гостях. Кстати, если брать отдельную таблицу выступлений команд в Премьер-лиге на чужом поле, то “Локомотив” на втором месте - шесть побед, три ничьи и два поражения. “Зенит” по статистике не забивал только в трех матчах в этом чемпионате, а в десяти матчах не пропускал. Очень хорошая статистика лидера. Эдер стал забивать у “Локомотива”, но специалисты говорят, что не нужно обольщаться, ведь это не полноценная замена Фарфана. Фарфан, кстати, восстанавливается, и говорят, что даже может сыграть в Санкт-Петербурге. Это было бы для “Локомотива” здорово.

“Локомотив” очень неплох флангами. Я видел как хорошо организована игра флангами. “Зенит” не так быстр как может быть, но с каждым днем в этом команды набирают, подводят себя к первым матчам чемпионата. ”Локомотив” только в четырех матчах вышел сухим из воды, но не забивал “Локомотив” из всего обилия игр только в трех матчах.

Есть определенные проблемы в защите, но даже в отсутствие Фарфана все же свое дело делали. Как завершили сборы команды? “Зенит” сыграл с минским “Динамо” 1:1, а “Локомотив” выиграл у команды “Чайка” из ФНЛ со счетом 3:1. В игре с минским “Динамо” Семин поставил на ворота Лунева и дал понять, что Лунев сыграет вроде бы и с “Локомотивом” тоже. Я думаю, что обе команды забьют в этой встрече.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.12
БАНДЮГАН!!!51.1% WR-1.1% ROI
БАНДЮГАН!!!ROI -1.1
2.14Победа Зенит и тотал меньше 3.5 - Да
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
Первый круг чемпионата для питерского Зенита завершился самым лучшим образом: на зимний перерыв сине-бело-голубые ушли с отрывом в 10 очков отрыва от ближайшего преследователя, а команда пропустила всего 9 мячей в 19 играх. В последних двух домашних играх подопечные Семака победили Спартак (1:0) и Динамо (3:0).На вторых и третьих сборах с командой полноценно тренировался Малком, уже успевший набрать неплохую форму через товарищеские матчи и готовый играть во второй части чемпионата. Пусть у него, и у всего Зенита, не всегда все получалось в спаррингах, но стоит сделать скидку на не официальный статус матчей и нагрузки. В последнем матче травму получил Дзюба, однако, судя по всему, она была незначительной. Но даже в случае его отстутвия у питерцев есть достойные резервы: Сутормин, Ерохин, Ригони, Дриусси дают Семаку вариативность в атаке.Локомотив зимой отдал в Сельту Смолова и потерял из-за очередной травмы Антона Миранчука. В итоге, железнодорожники остались в атаке с одним Эдером, которого трудно назвать забивным нападающим. Португалец регулярно теряется на поле в ответственных матчах при наличии достойного сопротивления. Алексей Миранчук не играл в последних 2 спаррингах и последний раз выходил на поле 9-го февраля, что говорит о его плохом игровом тонусе.Атака Семина выглядит беззубо и способна добиваться успеха только посредством индивидуальных действий условного Крыховяка или Жоао Марио, которых с успехом могут нейтрализовать Оздоев и Барриос. Оборона железнодорожников состоит из возрастных Игнатьева, Чорлуки, Хеведеса, Рыбуся и нестабильных в этом сезоне Мурило и Кверквелии, что увеличивает шансы подвижной группе атаки питерцев.На Газпром-Арене Локомотив почти не имеет шансов отличиться, а Зенит способен забить 1-2 мяча ослабленному сопернику. Однако вряд ли питерцы в первом матче второго круга устроят разгром а-ля 6:1 с Ростовом, также имея некоторые проблемы с атакой, поэтому больше 3 мячей в этом матче вряд ли будет забито.
0
Повторить за 2.17
CorgiBet50% WR1.15% ROI
CorgiBetROI 1.15
2.42Победит Локомотив или ничья
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
Редакция коргибеттболеет за сине-бело-голубых, но деньги они и в Африке 💰. Кф на Локо занижен колоссально. Анализировать всерьез смысла не вижу, только возобновился сезон, нужно быть сумасшедшим чтобы делать ссылки на стату. Да уехал Смолов, но это не был ключевой игрок. Посмотрите на прошлые матчи с зенитом. Короче это ставка на ставку ровно потому, что кф завышен. Ну не является зенит таким уж фаворитом!
3
Повторить за 2.51
Андрей Казьмин44.1% WR-5.59% ROI
Андрей КазьминROI -5.59
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
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Юрий Розанов45.3% WR-9.34% ROI
Юрий РозановROI -9.34
1.74Тотал меньше 2.5
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
Поражение исключит Локо из чемпионской гонки, хотя в этом отношении все кажется ясным и так. Непонятно физическое состояние команд. Зато понятно, что и у тех, и у других есть кадровые проблемы. Отмечу, что Локомотив в Питере, как правило создает хозяевам проблемы. Да, это не всегда приносит даже ничью. Но просто - Зениту бывает довольно редко.

«Ф2(+1)» за 1.69
«Тотал меньше 2.5» за 1.71

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.82
Александр Шмурнов46.1% WR-6.8% ROI
Александр ШмурновROI -6.8
1.74Тотал меньше 2.5
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
Привет, друзья. Я Александр Шмурнов. Давайте поговорим о рестарте российского чемпионата? Разумеется, давайте начнем с самого любопытного матча на старте весенней части первенства - “Зенит” против “Локомотива”. Есть еще матч “Динамо” и “Спартака”, но, согласитесь, когда в дело вступают чемпионы, самые успешные команды, это всегда невероятно любопытно, несмотря на разницу в турнирной таблице.

И все-таки я не жду от этого матча с хорошей афишей яркой игры. Хотя, в сравнении с тем же матчем между “Спартаком” и “Динамо”, мне представляется, что “Зенит” и “Локомотив” могут выдать довольно динамичный футбол. Особенно с учетом “Зенита”, ведь он будет настроен максимально хорошо в домашней встрече.

Но брать “верх” в таком матче не стоит, так как это маловероятно. Ведь это значит, что “Зенит” должен многое позволить сопернику. “Локомотив”, в целом, в обороне достаточно строг. Да и вообще команды вряд ли сразу же побегут с корабля на бал. Им еще нужно войти в рабочее русло, ведь они не проводил официальных игр почти что три месяца.

И хоть моменты и будут, и хоть игра вряд ли получится закрытой, я все равно выберу в этой встрече “низовую” ставку. В конце концов, повторяю - болеть за удачи вратарей и защитников порой невероятно интересно. Коэффициент получится может быть немного скромный, но при этом матч будет смотреться. Особенно если вы выберете эту ставку - тотал меньше 2,5 голов. Нас с вами устроит ничья со счетом 1:1 или чья-то победа со счетом 2:0. Так что более за хороший футбол, хоть и не очень результативный.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.82
Дмитрий Шнякин52% WR-14.64% ROI
Дмитрий ШнякинROI -14.64
1.77Тотал меньше 2.5
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
Привет, друзья! С вами Дмитрий Шнякин. Рад вам сообщить, что на этой неделе множество крутейших футбольных событий. Баталии Лиги чемпионов и Лиги Европы, а еще и долгожданное возвращение Российской Премьер-Лиги. Просто не можем обойти это событие вниманием. Тем более, сразу же нас ждет противостояние между "Зенитом" и "Локомотивом".

Мне кажется, что после большого и довольно длительного зимнего перерыва обеим командам нужно время, чтобы втянуться в игру. Конечно, они друг друга отлично знают. Питерцы и железнодорожники играли в этом сезоне и в матче за Суперкубок России и в первом круге РПЛ.

К тому же, у обеих команд будут отсутствовать основные форварды, которые играли большую часть матчей в первом круге. У "Зенита" получил травму лучший бомбардир команды Артем Дзюба. У "Локомотива" в аренду ушел Федор Смолов, который теперь пытается покорить испанскую Примеру.

Плюс ко всему, в первом круге "Локомотив" победил со счетом 1:0. Игра была закрытой. Мне кажется, что скорее всего нас не ждет результативная игра. Именно поэтому предлагаю крайне простую ставку. Мой прогноз - тотал меньше 2,5 голов.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.82
Владислав Радимов42% WR-13.58% ROI
Владислав РадимовROI -13.58
2.25Зенит фора (-1)
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
В Локомотиве происходит что-то странное. Команда находится всего лишь на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Поговаривают, что в конце сезона клуб расстанется с Семиным. Кроме того, был отдан в аренду один из лучших нападающих команды. Все это говорит о том, что в клубе не все в порядке.

Учитывая проблемы Локомотива, безусловным фаворитом предстоящего матча, конечно, является Зенит. Питерцы традиционно сильно проводят весеннюю часть чемпионата, у команды очень сбалансированный состав, отличный тренер. Я думаю, что Зенит уверенно выиграет в этой встрече, а Локомотив, скорее всего, не сможет даже раз огорчить вратаря хозяев. Кроме того, я почти на сто процентов уверен, что питерцы завоюют золотые медали чемпионата России.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.05
Алексей Андронов45.9% WR-4.93% ROI
Алексей АндроновROI -4.93
1.89Локомотив фора (1)
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (+1) в матче «Зенит» — «Локомотив». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что расстались «железнодорожники» с Федором Смоловым, который уехал играть в Испанию. Но если это и станет потерей для атакующей игры «Локо», то не прямо определяющей.

Андронов считает, что у «Зенита» есть кое-какие проблемы, тем более поступала информация, что травму получил Артем Дзюба. «Локомотив» будет учитывать это в своей подготовке.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.88
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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Топ 5 ставок
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  • 25%
  • 17%
  • 9%
  • 8%
  • 8%