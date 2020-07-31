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ПСЖ — Лион прогнозы на матч 31.07.2020

ПСЖ — Лион
  •  Кубок французской лиги
ПСЖ
02:48:55
до начала матча
Лион
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Прогнозы 1466
Все
Платные
Alex Werner58.3% WR1.28% ROI
1.95Победа ПСЖ и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Кубок Французской Лиги🇫🇷
ПСЖ - Лион
В прошлой игре ПСЖ победил Сент-Этьен с минимальным счётом, всё из-за того, что Сент-Этьен поставил «автобус».
ПСЖ уж очень давно не проигрывает, команда уверенно обыгрывает своих «конкурентов», равных нет, кто мог бы составить конкуренцию. Да, Мбаппе получил травму и выбыл где-то на 3 недели, но и у команды есть кому заменить.
Лион, это уже не Сент-Эьтен, в этой команде, достаточно, игроков способные забивать, да и команда не ставит «автобус», пытается атаковать и как-то отличаться.
Собственно, бесспорно П1 и чтобы было интересно выбираю ТБ2,5. П1 и ТБ2,5 за хороший коэффициент.
Всем удачи😊
2
Повторить за 2.05
Ден🇷🇺68.9% WR19.34% ROI
1.85Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
На первый взгляд, здесь нет интриги. Но это не совсем так. У ПСЖ не будет Мбаппе, а это значит, что атакующий потенциал команды сильно снизится. Плюс, для Лиона предстоящий поединок - это последний шанс оказаться в следующем сезоне в еврокубках (речь идет о дополнительных финансах). С мотивацией у "ткачей" проблем быть не должно. Но и парижане будут настроены на победу. Все-таки, это последний матч в истории Кубка Лиги. Наверняка они постараются в нем выиграть, чтобы навсегда войти в историю.Мой прогноз. Считаю, что обе команды забьют и ТБ 2.5
1
Повторить за 1.88
Defqon.156.4% WR3.46% ROI
1.65Лион фора (1.5)
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Интересный матч на ждет.
Не новость что ПСЖ потерял свою ударную единицу Мбаппе, это безусловно потеря но скамейка длинная и я думаю есть кем заменить.
Матч с Сент-Этьен показал что Команда не набрала свою форму.
Лион хорошо проводил товарищеские игры, в строй вернулся Депай который уже успел забить ,
Жефф Рейн-Аделаид тоже в строю.
Лион не Сент-Этьен,
все держат в голове Лигу чемпионов которая вот вот начнется.
если Сент-Этьен сдержал натиск Парижан то Лион думаю не проиграет больше чем в 2 мяча, команды не набрали своей лучшей формы, отсутствует Мбаппе, Лига чемпионов на носу, у Лиона вернулись в строй основные игроки, после травм, Именно сейчас я думаю у Лиона есть реальный шанс зацепить Кубок.
Лион явно будет играть от обороны, ПСЖ будет смотреть назад, Лион может наказать. Много голов Я не жду.
1
Повторить за 1.58
Леха Тюмкин61.5% WR1.36% ROI
1.59Обе команды забьют - Да
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Франция. Кубок лиги🏆🇫🇷
ПСЖ - Лион

Обе команды голодны до официальных встреч, а ещё плюс ко всему на кону трофей. «ПСЖ» предстоит борьба за Лигу Чемпионов и это первый и единственный серьезный спарринг перед возобновлением плей-офф. «Лион» давно ничего не выигрывал и победа в сегодняшнем мачте - единственный вариант для команды попасть в еврокубки, поэтому мотивация у «ткачей» огромная. Безусловно, в «Лионе» понимают, что сыграть на ноль с парижанами практически невозможно, поэтому нужно будет придумать что-то впереди. С атакой у обоих команд проблем нету, поэтому ожидаю голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют - ДА
0
Повторить за 1.59
GR.53% WR-0.8% ROI
1.59Обе команды забьют - Да
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Всем добра! Трудно давать прогноз на такой матч. Лион играет после длительного перерыва. А ПСЖ после перерыва сыграл только 1 матч где с трудом обыграл Сент-Этьен, при этом потеряв Мбаппе на 3 недели. Кстати, после того как Мбаппе выбыл из игры, команда создала только несколько моментов. Мбаппе мотор команды, и без него против Лиона будет сложно.
Такой команде Лион должен забивать как минимум 1 мяч. Атака ПСЖ так же не должна остаться без забитого гола.Удачи!!!
0
Повторить за 1.59
Юрий Розанов45.5% WR-8.06% ROI
1.74ПСЖ фора (-1)
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
По названиям - конечно, Париж. Вот только еще один кубковый финал ПСЖ выиграл у Сент Этьена со скрипом. Там был жуткий нечеловеческий низ. Что, с одной стороны, понятно (давно не играли). А с другой - вряд ли повторится снова меньше чем через две недели. Понимая, кто фаворит, я понимаю и то, что лионцы повеселее своих географических соседей. И им нужно быть лучше готовыми: на носу ответка с Юве в ЛЧ. Потому «ПСЖ победит просто потому что это ПСЖ» - максимум одна ставка.

Источник: Olimp
0
Повторить за 1.909
UZBetting61.5% WR3.09% ROI
2.27ПСЖ фора (-1.5)
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Игроки Парижской команды жаждут победы, ожидаю от них много голов в этой игре. Сделал прогноз Победа ПСЖ с форой -1,5. Очень сильно настроены на победу. Давно не играли в больших матчах. Это можно было заметить в товарищеских матчах, они пинали всех подряд. Жду от них красивую комбинационной игры и победу. Мне кажется вторая команда после карантина не может ещё восстановить все силы к этой игре полноценно. Всем удачи!
0
Повторить за 2.44
Marshmello.46.2% WR1.08% ROI
1.78Тотал меньше 3.5
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Ребят, вы реально думаете что ПСЖ уверенно выиграет Лион в котором вернулись в строй Депай, Аделаид,
Матч с Сент-Этьеном показал что ПСЖ еще не настолько хорош, плюсую потерю Мббапе и уход Кавани, Плюсую сюда Лигу чемпионов которая скоро начнется .
Я не думаю что команды побегут сломя голову вперед, Лион осядет в обороне, скорее всего ПСЖ выиграет, но сколько он забьет? Это вопрос. Отсутствие игровой практики скажется. Лион может и не проиграть в основное время.
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Всем Добра.
0
Повторить за 1.69
Динис Хафизов50% WR-0.42% ROI
2.2Лион фора (1)
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Всем привет! Рискну и поставлю на фору гостей +1, с надеждой что матч будет похож на игру Кальяри-Ювентус))) так как травмирован Мбаппе, а в послед матче Псж не смогли забить ни одного мяча без своего основного форварда, может быть конечно они и возьмут себя в руки в этом матче, но все же надеюсь на то что больше чем 1 мяч не обоидут, ставку если решите повторить то советую ставить не более 2 %))) Удачи всем и особенно Лиону)))
1
Повторить за 2.09
Александр Шмурнов46.6% WR-6.07% ROI
2.19Лион фора (1)
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Привет, друзья. Я Александр Шмурнов. Предлагаю вам ставку на финал очередного французского кубка. "ПСЖ" сыграет против "Лиона".

Во-первых, сразу скажу, что Мбаппе еще не восстановится к этому матчу, он будет готов только к игре с "Аталантой" в 1/8 финала Лиги чемпионов. А во-вторых, Париж, на мой взгляд, сыграет сдержанно. Рваться за вторым кубком местного значения перед Лигой чемпионов не нужно.

И думаю, что у "Лиона" есть хорошие шансы. У команды интересная атака. В товарищеских матчах постоянно они по три гола забивают. Депай набирает форму, Дембеле хорош, Токо-Экамби в порядке. Не буду перечислять всех, кто может забить в составе "Лиона". Но думаю. что "Лион" не проиграет "ПСЖ".

Я выберу вариант, при котором "Лион" победит с форой (+1) с коэффициентом 2.09. Думаю, что может выиграть Кубок французской лиги именно "Лион". У него тоже своя история подготовительная перед "Ювентусом", не менее ответственная, чем у Парижа. Лионцы должны сыграть в хороший футбол, чтобы насытиться ощущением правильного, спортивного подхода к матчам Лиги чемпионов.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.09
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 43%
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  • 6%
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