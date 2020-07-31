Кубок Французской Лиги🇫🇷 ПСЖ - Лион В прошлой игре ПСЖ победил Сент-Этьен с минимальным счётом, всё из-за того, что Сент-Этьен поставил «автобус». ПСЖ уж очень давно не проигрывает, команда уверенно обыгрывает своих «конкурентов», равных нет, кто мог бы составить конкуренцию. Да, Мбаппе получил травму и выбыл где-то на 3 недели, но и у команды есть кому заменить. Лион, это уже не Сент-Эьтен, в этой команде, достаточно, игроков способные забивать, да и команда не ставит «автобус», пытается атаковать и как-то отличаться. Собственно, бесспорно П1 и чтобы было интересно выбираю ТБ2,5. П1 и ТБ2,5 за хороший коэффициент. Всем удачи😊
На первый взгляд, здесь нет интриги. Но это не совсем так. У ПСЖ не будет Мбаппе, а это значит, что атакующий потенциал команды сильно снизится. Плюс, для Лиона предстоящий поединок - это последний шанс оказаться в следующем сезоне в еврокубках (речь идет о дополнительных финансах). С мотивацией у "ткачей" проблем быть не должно. Но и парижане будут настроены на победу. Все-таки, это последний матч в истории Кубка Лиги. Наверняка они постараются в нем выиграть, чтобы навсегда войти в историю.Мой прогноз. Считаю, что обе команды забьют и ТБ 2.5
Интересный матч на ждет. Не новость что ПСЖ потерял свою ударную единицу Мбаппе, это безусловно потеря но скамейка длинная и я думаю есть кем заменить. Матч с Сент-Этьен показал что Команда не набрала свою форму. Лион хорошо проводил товарищеские игры, в строй вернулся Депай который уже успел забить , Жефф Рейн-Аделаид тоже в строю. Лион не Сент-Этьен, все держат в голове Лигу чемпионов которая вот вот начнется. если Сент-Этьен сдержал натиск Парижан то Лион думаю не проиграет больше чем в 2 мяча, команды не набрали своей лучшей формы, отсутствует Мбаппе, Лига чемпионов на носу, у Лиона вернулись в строй основные игроки, после травм, Именно сейчас я думаю у Лиона есть реальный шанс зацепить Кубок. Лион явно будет играть от обороны, ПСЖ будет смотреть назад, Лион может наказать. Много голов Я не жду.
Обе команды голодны до официальных встреч, а ещё плюс ко всему на кону трофей. «ПСЖ» предстоит борьба за Лигу Чемпионов и это первый и единственный серьезный спарринг перед возобновлением плей-офф. «Лион» давно ничего не выигрывал и победа в сегодняшнем мачте - единственный вариант для команды попасть в еврокубки, поэтому мотивация у «ткачей» огромная. Безусловно, в «Лионе» понимают, что сыграть на ноль с парижанами практически невозможно, поэтому нужно будет придумать что-то впереди. С атакой у обоих команд проблем нету, поэтому ожидаю голы с обеих сторон.
Всем добра! Трудно давать прогноз на такой матч. Лион играет после длительного перерыва. А ПСЖ после перерыва сыграл только 1 матч где с трудом обыграл Сент-Этьен, при этом потеряв Мбаппе на 3 недели. Кстати, после того как Мбаппе выбыл из игры, команда создала только несколько моментов. Мбаппе мотор команды, и без него против Лиона будет сложно. Такой команде Лион должен забивать как минимум 1 мяч. Атака ПСЖ так же не должна остаться без забитого гола.Удачи!!!
По названиям - конечно, Париж. Вот только еще один кубковый финал ПСЖ выиграл у Сент Этьена со скрипом. Там был жуткий нечеловеческий низ. Что, с одной стороны, понятно (давно не играли). А с другой - вряд ли повторится снова меньше чем через две недели. Понимая, кто фаворит, я понимаю и то, что лионцы повеселее своих географических соседей. И им нужно быть лучше готовыми: на носу ответка с Юве в ЛЧ. Потому «ПСЖ победит просто потому что это ПСЖ» - максимум одна ставка.
Игроки Парижской команды жаждут победы, ожидаю от них много голов в этой игре. Сделал прогноз Победа ПСЖ с форой -1,5. Очень сильно настроены на победу. Давно не играли в больших матчах. Это можно было заметить в товарищеских матчах, они пинали всех подряд. Жду от них красивую комбинационной игры и победу. Мне кажется вторая команда после карантина не может ещё восстановить все силы к этой игре полноценно. Всем удачи!
Ребят, вы реально думаете что ПСЖ уверенно выиграет Лион в котором вернулись в строй Депай, Аделаид, Матч с Сент-Этьеном показал что ПСЖ еще не настолько хорош, плюсую потерю Мббапе и уход Кавани, Плюсую сюда Лигу чемпионов которая скоро начнется . Я не думаю что команды побегут сломя голову вперед, Лион осядет в обороне, скорее всего ПСЖ выиграет, но сколько он забьет? Это вопрос. Отсутствие игровой практики скажется. Лион может и не проиграть в основное время. Ставьте лайк, Подписывайтесь на канал. Всем Добра.
Всем привет! Рискну и поставлю на фору гостей +1, с надеждой что матч будет похож на игру Кальяри-Ювентус))) так как травмирован Мбаппе, а в послед матче Псж не смогли забить ни одного мяча без своего основного форварда, может быть конечно они и возьмут себя в руки в этом матче, но все же надеюсь на то что больше чем 1 мяч не обоидут, ставку если решите повторить то советую ставить не более 2 %))) Удачи всем и особенно Лиону)))
Привет, друзья. Я Александр Шмурнов. Предлагаю вам ставку на финал очередного французского кубка. "ПСЖ" сыграет против "Лиона".
Во-первых, сразу скажу, что Мбаппе еще не восстановится к этому матчу, он будет готов только к игре с "Аталантой" в 1/8 финала Лиги чемпионов. А во-вторых, Париж, на мой взгляд, сыграет сдержанно. Рваться за вторым кубком местного значения перед Лигой чемпионов не нужно.
И думаю, что у "Лиона" есть хорошие шансы. У команды интересная атака. В товарищеских матчах постоянно они по три гола забивают. Депай набирает форму, Дембеле хорош, Токо-Экамби в порядке. Не буду перечислять всех, кто может забить в составе "Лиона". Но думаю. что "Лион" не проиграет "ПСЖ".
Я выберу вариант, при котором "Лион" победит с форой (+1) с коэффициентом 2.09. Думаю, что может выиграть Кубок французской лиги именно "Лион". У него тоже своя история подготовительная перед "Ювентусом", не менее ответственная, чем у Парижа. Лионцы должны сыграть в хороший футбол, чтобы насытиться ощущением правильного, спортивного подхода к матчам Лиги чемпионов.