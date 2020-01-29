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Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 29.01.2020

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  •  Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
01:50:19
до начала матча
Манчестер Юнайтед
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Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Привет, друзья! С вами снова Александр Елагин. Пора обратить внимание на полуфинальные баталии Кубка английской Лиги. В данном турнире наступило время решающих матчей, которые абсолютно точно заслуживают того, чтобы мы о них поговорили. В одной из полуфинальных пар между собой сразятся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Во-первых, это гранды мирового футбола. Во-вторых, никак нельзя пропустить дерби Манчестера. Напомню, что первый матч между командами завершился убедительной победой "горожан" со счетом 3:1. Более того, на протяжении большего времени матча команда Пепа Гвардиолы и вовсе вела с разницей в три мяча. Однако "красные дьяволы" сумели отыграть один гол и сохранить надежду на ответную встречу. "Манчестер Сити" в случае победы выйдет в финал Кубка английской Лиги уже в третий раз подряд! Тем самым "горожане" имеют хорошую возможность повторить уникальное достижение "Ливерпуля" 80-х годов прошлого столетия. Тогда мерсисайдцы и вовсе вышли в аж четыре финала кряду. Именно поэтому ребятам Пепа Гвардиолы точно есть, к чему стремиться. "Манчестер Юнайтед" явно находится не в лучшей форме перед матчем с принципиальным сопреником. Сначала команда Оле-Гуннара Сульшера уступила "Ливерпулю" (0:2), а затем проиграла еще и "Бернли" с тем же самым счетом. Мне кажется, что хозяева поля здесь выглядят явными фаворитами. Не думаю, что мы увидим чудо в исполнении гостей на "Этихаде". Мой прогноз: победа "Манчестер Сити" с форой (-1,5). Источник: Ставка ТВ
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Оле Гуннар Солскьяер не убоялся « огородного» поля в Транмере, сыграл основой. Зачем? Затем, что забивает МЮ с таким скрипом, который слышен в 20 ряду трибун. Важно было в преддверии дерби это ощущение выбить. И, если не отыграться, то хотя бы не опозориться. Цели добился. Забили шесть. Юнайтед должен выйти с эмоцией « можем». Но вряд ли речь идет о проходе. Сити, похоже, в первом матче проблемы выхода в финал решил. Поэтому я лично жду прежде игры веселой. С голами. "Тотул больше 3 за 1.79" "Обе забьют за 1.82" Источник: БК Олимп
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
«В ответном кубковом матче двух манчестеров «Сити» и «Юнайтед», вторым нужно отыгрываться. Отыграться думаю, в принципе, невозможно, но это вопрос престижа, это дерби – так что, вообщем, полагаю, полезут. Вообще «Юнайтед» лучше «Сити» играет на выезде и голобразнее. А «Сити» в этой ситуации будет как всегда на встречных курсах их, – [показывает жест 'переиграет'], – ну, вы понимаете. Поэтому я полагаю, что в этом матче тотал больше 3,5 просто, как доктор прописал, но! Это я думаю стратегически. А вообще, в связи с тем, что этой ночью пытались спалить дом Эда Вудворта, реального управляющего «Манчестер Юнайтед», я полагаю, что матч еще должен быть и нервным, невзирая ни на какой, собственно, спортивный подтекст. А потому полагаю, что тотал 4,5 желтых карточек тоже есть смысл поставить, хотя эта ставка и немного шальная. Я вам две рекомендую – решайте», – поделился в своем Instagram Василий Уткин.
Прогнозы 3016
Все
Платные
Александр Елагин39.2% WR-6.01% ROI
Александр ЕлагинROI -6.01
1.98Манчестер Сити фора (-1.5)
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Привет, друзья! С вами снова Александр Елагин. Пора обратить внимание на полуфинальные баталии Кубка английской Лиги. В данном турнире наступило время решающих матчей, которые абсолютно точно заслуживают того, чтобы мы о них поговорили.

В одной из полуфинальных пар между собой сразятся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Во-первых, это гранды мирового футбола. Во-вторых, никак нельзя пропустить дерби Манчестера. Напомню, что первый матч между командами завершился убедительной победой "горожан" со счетом 3:1. Более того, на протяжении большего времени матча команда Пепа Гвардиолы и вовсе вела с разницей в три мяча. Однако "красные дьяволы" сумели отыграть один гол и сохранить надежду на ответную встречу.

"Манчестер Сити" в случае победы выйдет в финал Кубка английской Лиги уже в третий раз подряд! Тем самым "горожане" имеют хорошую возможность повторить уникальное достижение "Ливерпуля" 80-х годов прошлого столетия. Тогда мерсисайдцы и вовсе вышли в аж четыре финала кряду. Именно поэтому ребятам Пепа Гвардиолы точно есть, к чему стремиться.

"Манчестер Юнайтед" явно находится не в лучшей форме перед матчем с принципиальным сопреником. Сначала команда Оле-Гуннара Сульшера уступила "Ливерпулю" (0:2), а затем проиграла еще и "Бернли" с тем же самым счетом. Мне кажется, что хозяева поля здесь выглядят явными фаворитами. Не думаю, что мы увидим чудо в исполнении гостей на "Этихаде". Мой прогноз: победа "Манчестер Сити" с форой (-1,5).

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.06
Юрий Розанов44.5% WR-12.31% ROI
Юрий РозановROI -12.31
1.86Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Оле Гуннар Солскьяер не убоялся « огородного» поля в Транмере, сыграл основой. Зачем? Затем, что забивает МЮ с таким скрипом, который слышен в 20 ряду трибун. Важно было в преддверии дерби это ощущение выбить. И, если не отыграться, то хотя бы не опозориться. Цели добился. Забили шесть. Юнайтед должен выйти с эмоцией « можем». Но вряд ли речь идет о проходе. Сити, похоже, в первом матче проблемы выхода в финал решил. Поэтому я лично жду прежде игры веселой. С голами.

"Тотул больше 3 за 1.79"
"Обе забьют за 1.82"

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.7
Василий Уткин32.5% WR-15.64% ROI
Василий УткинROI -15.64
2.21Тотал больше 3.5
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
«В ответном кубковом матче двух манчестеров «Сити» и «Юнайтед», вторым нужно отыгрываться. Отыграться думаю, в принципе, невозможно, но это вопрос престижа, это дерби – так что, вообщем, полагаю, полезут. Вообще «Юнайтед» лучше «Сити» играет на выезде и голобразнее. А «Сити» в этой ситуации будет как всегда на встречных курсах их, – [показывает жест 'переиграет'], – ну, вы понимаете. Поэтому я полагаю, что в этом матче тотал больше 3,5 просто, как доктор прописал, но! Это я думаю стратегически.

А вообще, в связи с тем, что этой ночью пытались спалить дом Эда Вудворта, реального управляющего «Манчестер Юнайтед», я полагаю, что матч еще должен быть и нервным, невзирая ни на какой, собственно, спортивный подтекст. А потому полагаю, что тотал 4,5 желтых карточек тоже есть смысл поставить, хотя эта ставка и немного шальная. Я вам две рекомендую – решайте», – поделился в своем Instagram Василий Уткин.
15
Повторить за 2.23
Виктор Гусев51% WR-3.61% ROI
Виктор ГусевROI -3.61
1.72Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Я вам сегодня хочу предложить прогноз на ответный полуфинальный матч Кубка Английской Футбольной Лиги. “Манчестер Сити” принимает на своем поле “Манчестер Юнайтед” и мы сразу вспоминаем, что полуфинал состоит из двух игр и первую на поле “Манчестер Юнайтед” “Сити” выиграл со счетом 3:1. Сразу же скажу, что никакого правила, удвоения забитых мячей на выезде нет при равенстве в Английской Лиге, поэтому скажем, если “Манчестер Юнайтед” выигрывает с преимуществом в два мяча, то тут же назначается послематчевая серия пенальти который все и решит.

Ну что касается этой игры и вообще ситуации в целом, сейчас для “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед” она сравнима с той, что была в Новый год - матчи идут один за другим. Это просто сумасшедший график. Ну смотрите, только-только вроде бы сыграли в Лиге и “Манчестер Юнайтед” дома проиграл “Бернли” со счетом 0:2. Это вообще кошмар для “Манчестер Юнайтед”. У “Манчестер Сити” был очень непростой матч в гостях, с трудом они одолели “Шеффилд” со счетом 1:0.

Но мало того, тут же игры на другой Кубок, первый по значимости английский Кубок и тут они играют на стадии 1/16 финала с соперниками более низкого уровня. Но тем не менее можно было бы сказать, что команда выставит какие-то резервные составы. Ничего подобного! “Манчестер Сити” играет с “Фулхэмом” и одерживает крупную победу. Я думаю, что несмотря на все то, что я сказал игра может оказаться достаточно веселой.

Вот смотрите, возьмем статистику о противостоянии этих двух команд: в пяти из шести последних личных встреч между ними, сработала бы ставка обе забьют, голы есть. Смотрим на ситуацию, в которой оказался “Манчестер Юнайтед”, хотя они играют в гостях, но они пойдут в атаку. Пойдут в атаку, могут забить, но я думаю наверняка нарвутся на ответный мяч. С другой стороны, “Манчестер Сити” со своей мощной атакой тоже наверняка разорится хотя бы на один мяч. Но оборона у “Манчестер Сити” совсем не идеальная. То есть здесь может быть пропущенный мяч.

Конечно в последних четырех розыгрышах “Манчестер Сити” брал этот приз уже три раза и в этом смысле можно считать “Манчестер Сити” фаворитом. К тому же, была победа в гостях со счетом 3:1. Можно сделать ставку и на это, но моя ставка будет немного на другое. Можно обратить внимание, что Рэшфорда не будет, который в этом Кубке забил четыре из семи мячей своего клуба. О чем я? Мне кажется, я подробно обосновал свой прогноз. Прогноз мой будет таким, что в этом кубковом матче обе команды забьют.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.7
Zemin64.7% WR0.94% ROI
ZeminROI 0.94
1.8Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити, по сути, решил исход кубкового двухраундового противостояния с МЮ уже на Олд Траффорд, уверенно переиграв оппонента 3-1. Дома они могут придержать некоторых игроков основы на скамейке, но никогда горожане не станут играть от обороны. Учитывая возвращения Марсъяля в строй у Юнайтед, есть все основания предположить, что манкунианцы с первых минут устроят игру в активное нападение, чтобы забить быстрый гол и иметь шанс отыграть большую фору. По статистике последних десяти игр на стадионе Манчестер Сити, "красные дьяволы" уходили без забитого гола всего лишь в трех случаях.
0
Повторить за 1.7
Рома Борисов248.1% WR-4.09% ROI
Рома Борисов2ROI -4.09
2.48Победа Манчестер Сити и тотал меньше 3.5 - Да
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Опишу своё видение кратко .
У Юнайтед травмирован Рэшфорд . То есть шансов практически никаких у Сульшера и компании . Будет очередной автобус от МЮ ,дабы не проиграть крупным счётом .
МС забивает стабильно, в Премьере им уже ничего не светит, и Кубок отличная возможность. Но рвать из-зо всех сил нс тотал больше они не будут,я так считаю. Поэтому уверен в данном исходе. Для подстраховки можете взять П1+ТМ4.5 . Всем удачи
0
Повторить за 2.48
vladimir.mozhaev.90100% WR0.34% ROI
vladimir.mozhaev.90ROI 0.34
1.38Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Нууу ребят, как здесь можно ставить на МЮ, это же вам не Транмир!?
Здесь 99% победа МС, так сказать месть хозяев за поражение в декабре. Почему уверенная победа МС? Да все потому, что уже доказано, что тренер гостей чуть лучше физрука, а единственный топ игрок, который волшебным образом мог бы подтянуть шансы команды, травмирован. Если забыть о красивой победе МЮ в начале прошлого месяца, то на выезде она показывает ужасную игру (ну, кроме игры с великим Транмиром на чудесной полянке)!
Будет ли разгром!? Все зависит от настроения игроков МС и плана на игру от Пепа.. но что-то подсказывает, что все они хотят показать своей публике разницу между нынешнем классом команд, да еще и в дерби. Козыри все у хозяев, разница в счете тоже, поэтому жаться у ворот будет команда гостей, что тоже на руку Мансити! Кажется, МЮ вылетит из Кубка пинком под зад...
0
Повторить за 1.38
Алексей Андронов46.4% WR-3.92% ROI
Алексей АндроновROI -3.92
1.69Тотал больше 3
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на ТБ (3) в матче «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что интриги, в общем-то, тут нет. Первая игра закончилась победой «Сити» со счетом 3:1. Кажется, что «Манчестер Юнайтед» прекрасно понимает, что шансов никаких нет, проход его оценивается с коэффициентом 14,0. А это значит, что нет смысла говорить о подобного рода перспективах.

Андронов считает, что поскольку это дерби, то матч наверняка получится довольно ярким. Но он не будет вообще иметь отношения к результату первой игры. И как бы с чистого листа попробуют начать команды. Для «Манчестер Юнайтед» это просто дополнительная проверка на фоне очень сильного соперника. И, конечно же, «Юнайтед» хочет ее пройти, показать, что может забить «Сити». «МЮ» забил в первом матче, но мало и слишком много пропустил.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.72
Отар Кушанашвили28.6% WR-2.51% ROI
Отар КушанашвилиROI -2.51
1.93Манчестер Сити фора (-1.5)
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Я думал, как не обидеть поклонников “Манчестер Юнайтед”. Но как еще рассуждать о команде, которая идет ко дну? Сколько можно упражняться в остроумии, блистая артистизмом, в адрес норвежца? Ему и так достается. Ведь мои ученики из британской пресс уже навадали ему подзатыльников. Ну не играют его футболисты!

В прошлый раз я думал, что “Челси” и “Арсенал” выдадут зрелищный матч, но вы его видели? В этот момент я снимал программу “Естественный отбор”. Если бы они хотя бы пытались играть так, как я снимаю программу “Естественный отбор”, отдавая всего себя жителям Ташкента, тогда был бы и результат. 2:2 - вы смеетесь? Просто две бездарности. Но если грузинский эмигрант тренирует команду из 18-ой лиги, они будут биться до 93-ей минуты. Но это же английская лига, где каждый тур ждешь фестиваля. Ожидаешь, что эти люди, которые превознесены в стратосферу, покажут спектакль. Но вы видели этот матч?

Теперь мне нужно спрогнозировать матч между “Манчестер Сити” и” Манчестер Юнайтед”. Дело не в Гвардиоле. Дело в том, что Отар Кушанавили лучший ведущий всех федеральных каналов. И даже если “Манчестер Сити” будут бегать спинами вперед, они все равно будут лучше, чем “Манчестер Юнайтед”. Тем более, “МЮ” еще и проведет эту игру на выезде. Но если “Челси” не оправдал моих ожиданий, то “горожане” сыграют у себя восхитительно. Они же знают какой дурачек норвежец. В команде Сульшера средняя линия работает хуже, чем Хор Турецкого исполняет песню на 9 мая. А там еще и непонятно сыграет ли Рэшфорд. Если он еще не вернулся, то там вообще выходить некому и не будет даже имитации атаки.

Я ставлю на победу “Манчестер Сити” с разницей в два мяча.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.06
Макс Рудьман43.1% WR-0.38% ROI
Макс РудьманROI -0.38
1.7Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед|Кубок Английской лиги
В первом полуфинальном матче на "Олд Траффорд" команда Гвардиолы добыла уверенную победу (3:1) и значительно повысила свои шансы на выход в финал. С самого начала "горожане" были фаворитами, вот только дерби есть дерби, в таких противостояниях можно ждать все что угодно. Тем более, что "Ман Сити" в этом сезоне далеко не пример стабильности и в чемпионате Англии 2019/20 "Ман Юнайтед" уже обыгрывал этого принципиального соперника. Думаю будут голы от обеих команд
0
Повторить за 1.7
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 19%
  • 14%
  • 11%
  • 7%
  • 6%