Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Александр Елагин Привет, друзья! С вами снова Александр Елагин. Пора обратить внимание на полуфинальные баталии Кубка английской Лиги. В данном турнире наступило время решающих матчей, которые абсолютно точно заслуживают того, чтобы мы о них поговорили. В одной из полуфинальных пар между собой сразятся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Во-первых, это гранды мирового футбола. Во-вторых, никак нельзя пропустить дерби Манчестера. Напомню, что первый матч между командами завершился убедительной победой "горожан" со счетом 3:1. Более того, на протяжении большего времени матча команда Пепа Гвардиолы и вовсе вела с разницей в три мяча. Однако "красные дьяволы" сумели отыграть один гол и сохранить надежду на ответную встречу. "Манчестер Сити" в случае победы выйдет в финал Кубка английской Лиги уже в третий раз подряд! Тем самым "горожане" имеют хорошую возможность повторить уникальное достижение "Ливерпуля" 80-х годов прошлого столетия. Тогда мерсисайдцы и вовсе вышли в аж четыре финала кряду. Именно поэтому ребятам Пепа Гвардиолы точно есть, к чему стремиться. "Манчестер Юнайтед" явно находится не в лучшей форме перед матчем с принципиальным сопреником. Сначала команда Оле-Гуннара Сульшера уступила "Ливерпулю" (0:2), а затем проиграла еще и "Бернли" с тем же самым счетом. Мне кажется, что хозяева поля здесь выглядят явными фаворитами. Не думаю, что мы увидим чудо в исполнении гостей на "Этихаде". Мой прогноз: победа "Манчестер Сити" с форой (-1,5). Источник: Ставка ТВ

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Юрий Розанов Оле Гуннар Солскьяер не убоялся « огородного» поля в Транмере, сыграл основой. Зачем? Затем, что забивает МЮ с таким скрипом, который слышен в 20 ряду трибун. Важно было в преддверии дерби это ощущение выбить. И, если не отыграться, то хотя бы не опозориться. Цели добился. Забили шесть. Юнайтед должен выйти с эмоцией « можем». Но вряд ли речь идет о проходе. Сити, похоже, в первом матче проблемы выхода в финал решил. Поэтому я лично жду прежде игры веселой. С голами. "Тотул больше 3 за 1.79" "Обе забьют за 1.82" Источник: БК Олимп