Betting Insider
Матч-центр

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогнозы на матч 06.01.2021

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  •   Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед
22:16:25
до начала матча
Манчестер Сити
Прогнозы 264
Все
Платные
Mr.Miyagi.. 🎩 72.2% WR10.01% ROI
1.68Тотал меньше 3
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
🇬🇧Англия.Кубок Английской Лиги.🇬🇧
В полуфинале Кубка Английской Лиги встречаются МЮ и Манчестер Сити. Мое мнение касаемо этого матча такое-мы не увидим множества забитых мячей.
Во-первых, тяжелый график в настоящее время(но раз уже полуфинал и принципиальный матч, то выйдут несомненно основные игроки..а они уже вымотаны). Во-вторых, если кому-то из команд удастся забить, то эта команда сыграет на удержание счета. МЮ прекрасно знаком с атакующим потенциалом соседей, а Сити в свою очередь знает какого леща МЮ может дать, если они начнут играть в открытый, атакующий футбол. (в последних 3х матчах МЮ не уступал Сити).
Последний матч между этими командами закончился со счетом 0-0..Возможно и сегодня мы увидим что-то близкое к этому.

Ваши 👍 вверх, если вы ставите со мной)
1
Повторить за 1.67
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
0
Повторить за 3.98
Ровшан Аскеров 49.4% WR-12.01% ROI
3.04Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Совсем недавно в рамках АПЛ оба манкунианских клуба выдали блеклый матч, завершившийся 0:0. С тех пор обе команды выигрывают в чемпионате и уже всерьёз заставляют нервничать чемпиона. «Юнайтед» идёт вторым, набрав, как и «Ливерпуль», 33 очка, а «Сити» на 4-5-м месте с 29 очками. И игрой в запасе. То есть потенциально 3-4-е место в компании с «Лестером».

На сей раз ничьей быть не может. Кто-то должен обязательно выиграть и шагнуть дальше. Более искушённый в кубковых баталиях Гвардиола выглядит фаворитом по сравнению с Сульшером, который вырос на «Ферги-таймах» и должен уметь решать кубковые задачи в концовках, как это было в 1999-м в Барселоне против Мюнхена. Но то было в роли игрока. А как будет на позиции тренера? Одну такую задачу в ЛЧ против «Лейпцига» Оле-Гуннар провалил. Посмотрим, как получится в игре против принципиального оппонента. На этот раз отсидеться в обороне никому не удастся.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 3.04
Илья Казаков 41.8% WR-16.31% ROI
1.9Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ТМ (2,5) и 1X матче Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Вот его доводы:

«В очередной раз удивляюсь статистике этого противостояния. Только одна из шести последних очных игр была верховой. Остальные встречи получались не только низовыми, но и отличалась в этих поединках только одна из команд.

Думаю, что в сегодняшнем дне, когда «Манчестер Юнайтед» пытается сохранить и развить свой успех в премьер-лиге, а «Манчестер Сити» делает все, чтобы хоть немного подняться в турнирной таблице в АПЛ и занять более достойное место, вряд ли этот турнир будет для соперников чем-то важным.

Хотя, конечно, финал, куда должен шагнуть не только один «Манчестер», но и «Тоттенхэм», – это будет решающий матч. На кону будет стоять трофей, пусть и не самый престижный. Там соперники будут играть основными составами.

Здесь, когда в АПЛ такой напряженный график, основные составы на «Олд Траффорд» мы вряд ли увидим. Поэтому я думаю, что игра получится низовой, а «Юнайтед» не проиграет в основное время. Потому что хозяева не уступали землякам уже в пяти последних очных встречах. Также не стоит забывать, что это домашняя игра для «Юнайтед», и она имеет особый статус для клуба».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Ильи Казакова
0
Повторить за 1.93
QuASaR 40.8% WR-1.42% ROI
4.95Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Дерби Манчестера всегда обещает быть интересным. Особенно, когда разыгрываются не три очка, а путевка в кубковый финал. Ни одну из команд нельзя назвать явным фаворитом противостояния. «Манчестер Сити», благодаря переносу матча с «Эвертоном», сумел сэкономить немного больше сил и отлично смотрелся в матче чемпионата против «Челси».Но «Юнайтед» и в турнирной таблице пока выше, и Сульшер научился подстраиваться под тактические хитрости Гвардиолы. Важно, что в нынешнем розыгрыше Кубка лиги полуфинальная стадия состоит из одного матча, и цена любой ошибки существенно возрастает. Поэтому вряд ли стоит ожидать результативного футбола.
0
Повторить за 5.15
dm0810011 92.3% WR3.84% ROI
1.35Победит Манчестер Сити или ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Рука не поднимается ставить на чью-то конкретную победу. То, что на данный момент Манчестер Юнайтед хорош-мало сказано, тем более сульшер и компания очень мотивированы завоевать столь долгожданный трофей. Однако и ман Сити не лыком шит, один КДБ чего стоит. Поэтому есть уверенность в очень упорном матче, но всё-таки мои симпатии на стороне Манчестер Сити
0
Повторить за 1.34
Юрий Розанов 46.2% WR-6% ROI
3.98Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Начал Сити забивать потихоньку. А Юнайтед не переставал вроде. Нам всем грозит яркое кубковое дерби. С голами в обе стороны. И отличным ответом за ничью. Мимо которого пройти просто преступно. Выбирать какую-то из двух команд, думаю, не стоит: ответственность большая, выиграть может каждый.

Источник: Олимп
0
Повторить за 3.98
Радмир Ситдиков 68.8% WR0.99% ROI
1.64Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Как минимум по одному году команды забьют, и те, и те в форме, тем более МЮ набрал потрясающий ход, а МС имея таких игроков, один гол точно забьют, тем более если смотреть на защиту команд, по статистике тут вообще вопросов нет и голы должны быть, посоветую ещё взять победу МЮ, ну очень впечатляет их игра в последнее время!
0
Повторить за 1.63
i.igumnov 0% WR0% ROI
5.45Победа Манчестер Юнайтед и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Дерби в полуфинале, что может быть лучше?
Манчестер юнайтед этот титул куда важнее чем подопечным Гвардиолы. У испанского тренера другие задачи и цели, а вот вечно молодому наставник МЮ надо завоевать хоть один трофей.
Не думаю, что МС отдаст матч без боя, один гол да забьют, но победа все же будет за красными в основное время и с ТБ 2.5
0
Повторить за 5.45
gold_bet 66.7% WR0.78% ROI
2.09Победит Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
На данном этапе, Манчестер сити на голову сильнее,МЮ, соотвественно можно предположить что МС выиграет в данном матче
0
Повторить за 2.04
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Страховка
2 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор