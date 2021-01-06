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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогнозы на матч 06.01.2021

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  •   Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед
00:48:52
до начала матча
Манчестер Сити
Прогнозы 1000
Все
Платные
Mr.Miyagi.. 🎩 66.7% WR6.79% ROI
1.68Тотал меньше 3
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
🇬🇧Англия.Кубок Английской Лиги.🇬🇧
В полуфинале Кубка Английской Лиги встречаются МЮ и Манчестер Сити. Мое мнение касаемо этого матча такое-мы не увидим множества забитых мячей.
Во-первых, тяжелый график в настоящее время(но раз уже полуфинал и принципиальный матч, то выйдут несомненно основные игроки..а они уже вымотаны). Во-вторых, если кому-то из команд удастся забить, то эта команда сыграет на удержание счета. МЮ прекрасно знаком с атакующим потенциалом соседей, а Сити в свою очередь знает какого леща МЮ может дать, если они начнут играть в открытый, атакующий футбол. (в последних 3х матчах МЮ не уступал Сити).
Последний матч между этими командами закончился со счетом 0-0..Возможно и сегодня мы увидим что-то близкое к этому.

Ваши 👍 вверх, если вы ставите со мной)
1
Повторить за 1.727
Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
3.96Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
7
Повторить за 3.92
Алексей Андронов 45.1% WR-7.28% ROI
1.79Тотал больше 2.5
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на ТБ (2,5) матче Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Вот его доводы:

«Манчестерское дерби в полуфинале Кубка лиги. Мне почему-то кажется, что игра не должна быть закрытой. Наоборот, думаю, что единственный шанс «Манчестер Юнайтед» — пытаться играть в атакующий футбол. Если команда стоит у своих ворот, то можно вспомнить показательный матч в Лейпциге в Лиге чемпионов. Ничего тогда не получилось, напропускали быстро.

На мой взгляд, в обороне обе команды не очень хорошо отлажены. В этом матче стоит ждать забитых мячей. Ставка на «тотал больше 2,5 мяча» за 1,72 наиболее хорошо сюда подходит. Все-таки атакующие возможности и той, и другой команды гораздо более убедительно выглядят, чем качество игры в обороне. Плюс это дерби, эмоциональная составляющая тоже будет играть достаточно большую роль».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Алексея Андронова
0
Повторить за 1.76
t1gr 73.1% WR2.88% ROI
1.64Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Крутой полуфинал, дерби. В финале одного из них ждёт тоттенхем. Обе команды будут заряженные , думаю у обоих выйдут почти все лучшие игроки на поле. Будет битва, где я к сожалению не возьмусь давать прогнозы на победителя , но кое что можно спрогнозировать в этом матче. А это достаточное количество моментов у ворот обеих команд... по мне, исходя из состояния обеих команд , их формы, и то что матч кубковый, то вероятнее всего будет результативная ничья , но все же не возьмусь брать исход матча. Но вот то что обе команды обменяются забитыми голами вероятности высоки. Моя ставка оба забьют - да.
0
Повторить за 1.59
Илья Казаков 42% WR-15.4% ROI
1.9Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ТМ (2,5) и 1X матче Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Вот его доводы:

«В очередной раз удивляюсь статистике этого противостояния. Только одна из шести последних очных игр была верховой. Остальные встречи получались не только низовыми, но и отличалась в этих поединках только одна из команд.

Думаю, что в сегодняшнем дне, когда «Манчестер Юнайтед» пытается сохранить и развить свой успех в премьер-лиге, а «Манчестер Сити» делает все, чтобы хоть немного подняться в турнирной таблице в АПЛ и занять более достойное место, вряд ли этот турнир будет для соперников чем-то важным.

Хотя, конечно, финал, куда должен шагнуть не только один «Манчестер», но и «Тоттенхэм», – это будет решающий матч. На кону будет стоять трофей, пусть и не самый престижный. Там соперники будут играть основными составами.

Здесь, когда в АПЛ такой напряженный график, основные составы на «Олд Траффорд» мы вряд ли увидим. Поэтому я думаю, что игра получится низовой, а «Юнайтед» не проиграет в основное время. Потому что хозяева не уступали землякам уже в пяти последних очных встречах. Также не стоит забывать, что это домашняя игра для «Юнайтед», и она имеет особый статус для клуба».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Ильи Казакова
0
Повторить за 1.93
Ровшан Аскеров 49.3% WR-12.21% ROI
3.04Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Совсем недавно в рамках АПЛ оба манкунианских клуба выдали блеклый матч, завершившийся 0:0. С тех пор обе команды выигрывают в чемпионате и уже всерьёз заставляют нервничать чемпиона. «Юнайтед» идёт вторым, набрав, как и «Ливерпуль», 33 очка, а «Сити» на 4-5-м месте с 29 очками. И игрой в запасе. То есть потенциально 3-4-е место в компании с «Лестером».

На сей раз ничьей быть не может. Кто-то должен обязательно выиграть и шагнуть дальше. Более искушённый в кубковых баталиях Гвардиола выглядит фаворитом по сравнению с Сульшером, который вырос на «Ферги-таймах» и должен уметь решать кубковые задачи в концовках, как это было в 1999-м в Барселоне против Мюнхена. Но то было в роли игрока. А как будет на позиции тренера? Одну такую задачу в ЛЧ против «Лейпцига» Оле-Гуннар провалил. Посмотрим, как получится в игре против принципиального оппонента. На этот раз отсидеться в обороне никому не удастся.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 2.91
𝕻𝖗𝖔𝖌𝖓𝖔𝖟7҉7҉7҉ 53% WR-7.84% ROI
1.5Манчестер Юнайтед фора (1)
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 💭
Полуфинал кубка Англии и вот мысли:
Манкунианское дерби🏆
Кубок это отдельная глава в Англии и с чемпионатом сравнивать никак нельзя,у Юнайтед отличный состав в этом сезоне который наконец-то заиграл как нужно!
Манчестер Сити 3.01 обыграл Челси на выезде 1:3,по игре скажу так Челси посыпался и Гвардиола лучше подошёл в плане стратегии к матчу, нежели Лемпард и смог настроить своих игроков на матч и додавил Лондонцев.
В этом матче дело обстоит иначе,Юнайтед на данный момент более стабилен в обороне и команда не опускает руки благодаря своей линии атаки и ведёт борьбу до конца,так что у Ман Сити маловероятно получится так же как в матче против Челси побегать в чужой штрафной как у себя во дворе!
Хочу заиграть тут фору 1(1) на красных дьяволов👍
0
Повторить за 1.5
Виктор Гусев 50.8% WR-3.37% ROI
3.95Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Я надеюсь, у вас прекрасное новогоднее настроение. Давайте поговорим о матче полуфинальной встречи Кубка английской лиги. Манчестерское дерби. "Юнайтед" против "Сити".

Совсем недавно на этой стадии команды должны были бы провести друг с другом два матча. Сейчас из-за коронавируса все сведено к одной встрече, причем не будет переигровки в случае ничьей. Сразу серия пенальти.

Еще в прошлом сезоне играли два раза, тогда очень интересно обе команды победили на выезде. "Сити" победил 3:1, сделав хороший задел. Победа "Юнайтед" в гостях 1:0 ничего не дала команде. "Сити" вышел в следующую стадию и взял Кубок.

Обе команды сейчас на ходу. Без поражений в последних пяти матчах. Отметим, что у "Юнайтед" будет больше времени на восстановление и отдых после очередного тура, потому что они играли на своем поле с "Астон Виллой", выиграв 2:1. Это было 1 января. А "Сити" пришлось играть на выезде с "Челси" 3 января. Игра на Кубок у двух "Манчестеров" состоится 6 января. Времени впритык.

В матче чемпионата "Сити" не оставил никаких шансов "Челси". Вел 3:0, пропустил на последних минутах, но это уже ничего не решало. Матч провели великолепно. Эдерсон пропускал матч с "Челси", его не будет и в полуфинале. Ситуация с коронавирусом в этой команде аховая. Мы помним, что был перенесен матч с "Эвертоном" из-за этого. Кроме того, на карантине сейчас Гарсия, Жезус, Уокер. Непонятна ситуация с Торресом. Карантинная ситуация кошмарна для "Сити".

У "МЮ" отсутствует только Кавани. Он продолжает отбывать свою дисквалификацию. Есть здесь определенное неравенство.

В семи последних личных встречах на поле "Юнайтед", а игра сейчас как раз там, команды не забивали больше трех мячей. Если посмотреть статистику этого стадиона, то чаще всего одна команда покидает поле без забитого мяча.

Не очень люблю вечный разговор, что какая-то из команд в кубковой паре предпочтет сосредоточиться на чемпионате, потому что особая ситуация у нее в национальном первенстве. Если уж этот разговор поддерживать, то ситуация одинаковая для обеих команд. "Юнайтед" бьется за первое место с "Ливерпулем", у них одинаковое количество очков. У "Сити" своя задача: они делят четвертое и пятое места с "Тоттенхэмом". Тоже нужно набирать очки и подниматься.

Стимул сосредоточиться на чемпионате одинаковый. Я не думаю, что команды будут пренебрегать Кубком. "Сити" наверняка хочет завоевать очередной трофей. Амбициозен и "Юнайтед".

Нужно напомнить, что последний раз команды играли в Лиге 12 декабря. Тогда была ничья 0:0.

Вот все мои аргументы и доводы. Друзья, в матче "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" я поставлю на ничью в основное время.

Источник: СтавкаТВ
0
Повторить за 3.92
Emilia 56.1% WR-3.23% ROI
2.25Тотал меньше 2.5
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Второй полуфинал Кубка Англии, кто же составит компанию "шпорам"? Горожане или Красные дьяволы. лично я не берусь предсказывать исход, так как мне кажется что шансы равны, но все же я больше склоняюсь к хозяевам. Поэтому возможно попробую взять 1х за 1,88, поставлю маленькую сумму, просто ради интереса. А основной ставке предпочту мой любимый низ). Так же я не солидарна с буками, которые уверены что матч получиться результативный. Полуфинал кубка. Вы смеетесь?)) Ответственность зашкаливает, к тому же прошлый матч чемпионат между этими командами завершился со счетом 0-0, а позапрошлый, который проходил на Олд Троффорде завершился победой хозяев 2-0. Думаю что команды будут осторожничать. А для самых смелых посоветую брать 1х и ТМ3,5 за очень вкусный кэф 2,56. Всем удачи и с наступающим Рождеством!!
0
Повторить за 2.3
Егор Титов 46.1% WR-7.62% ROI
2.25Тотал меньше 2.5
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на ТМ (2,5) матче Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Вот его доводы:

«Недавно команды встречались в матче чемпионата, и это была одна из самых скучных игр в сезоне. Минимум голевых моментов. «Юнайтед», наверное, вообще ни шанса не имел. У «Сити» был один вариант, но не забили. Очень тяжелое впечатление оставил тот матч. Команды как будто друг друга опасались.

И, на мой взгляд, предстоящая встреча будет похожей на ту, что была сыграна на «Олд Траффорд» в чемпионате. Тут ведь ко всему прочему добавляется, что это полуфинал Кубка лиги, до трофея рукой подать. То есть ответственность очень серьезная. И риск будет сведен к минимуму. Не думаю, что совсем уж без голов обойдется, но их будет мало. В этом сезоне, если посмотреть на игры «Сити», результативность достаточно низкая. Как-то выбивается из общего ряда последний матч с «Челси». Но там, на мой взгляд, «Челси» выглядел заметно слабее «Сити». Здесь силы примерно равны».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Егора Титова
0
Повторить за 2.3
Коэффициенты
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