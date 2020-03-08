Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя и так сойдёт
Чемпионат Англии. Манчестерское дерби, Дьяволы на своём поле принимают горожан. Не смотря на то, какое турнирное положение у команд, в каком физическом и моральном уровне они находятся, этот матч всегда будет украшением тура. Обе команды на данный момент выглядят солидно в реализации моментов. Обе команды ещё тратят свои силы в кубке страны и в еврокубках. Дьяволы хоть и хозяева, но букмекеры отдают предпочтение гостям. Гости же в свою очередь провели на матч больше. Что стоит ожидать от данного матча? Да что угодно. И больше всего я ожидаю, что обе команды отличатся в этом матче. Ставка: обе забьют - да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Andrei Posakh
Здравствуйте!Я Андрей Посох !И уже скоро Манчестерское дерби! Сити этот матч одним словом ничего не дает,а вот ребятам Сульшера нужна только победа из-за зоны Лиги Чемпионов!С приходом Бруну,Манчестер Юнайдет стал играть лучше и больше креативеть.Игало в Лиге Европе отличился и в кубке Англии чуть не оформил хет- трик .Хотя он и в дебютном матче мог забить,он знает как это делать тем более он ярый фанат МЮ С ДЕТСТВА как и я!Каманда Сульшера чувствует сейчас себя уверенно,тем более последние матчи дома она всегда проигрывает Сити.И по этому пора это изменить,уже пора Сити поставить на место .Защита у них сейчас хромает и если еще не будет играть Де Брюйне,но вы сами понимаете что это шанс взять 3 очка.Хотя у подопечных Гвардиолы тоже много амбиций и хорошее настроение и один трофей уже есть этого сезона.Но всё же это ДЕРБИ- и матч будет интересным.Может даже МЮ оставит свои ворота неприкосновенности,за 9 игр МЮ пропустил только 2 мяча.Моя ставка победа МЮ.....
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев Сегодня хочу предложить вам прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" в чемпионате Англии. "Ман Юнайтед" - пятая команда в турнирной таблице, а "Ман Сити" занимает второе место. Два клуба провели друг с другом 167 матчей, 67 побед у "МЮ", 52 победы у "Сити". Нужно обратить внимание на то, что сейчас такой период в английском клубном футболе, который для меня сравним с Boxing Day, когда приходится играть через два дня на третий. В плавное течение чемпионата врезались бесконечные кубки - Кубок Англии, Кубок лиги. Нужно смотреть на то, у кого лучший запас, у кого есть полноценная замена стартового состава. Это в меньшей степени касается "Сити", который даже без травмированного Агуэро выиграл у "Реала" в Испании в Лиге чемпионов. Мы увидели как Де Брейне может творить чудеса. У Гвардиолы мощная команда, которая должна выдержать эту кубковую гонку. И 1 марта "горожане" выиграли у "Астон Виллы" в финале Кубка Лиги. У "Ман Юнайтед" травмирован Рэшфорд , он выбыл на довольно долгий срок. При хорошем стечении обстоятельств форвард вернется только к финалу Кубка Англии. Это, конечно, ослабляет атакующий потенциал "Ман Юнайтед". У "Ман Сити" есть день в запасе после матча английского Кубка против "Шеффилд Уэнсдэй". "Горожане" играли в среду, а "Юнайтед" в четверг сыграл с "Дерби Каунти". Наверное, нужно ставить надо на "Сити" как более мощную команду, но я не стану это делать. Думаю, что "Юнайтед" по особому сосредоточится на этой игре. Сыграет фактор домашнего поля для "МЮ". Мой прогноз - 1Х c коэффициентом 2,50. Источник: Ставка ТВ