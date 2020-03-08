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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогнозы на матч 08.03.2020

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  •  АПЛ
Манчестер Юнайтед
07:56:12
до начала матча
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Чемпионат Англии. Манчестерское дерби, Дьяволы на своём поле принимают горожан. Не смотря на то, какое турнирное положение у команд, в каком физическом и моральном уровне они находятся, этот матч всегда будет украшением тура. Обе команды на данный момент выглядят солидно в реализации моментов. Обе команды ещё тратят свои силы в кубке страны и в еврокубках. Дьяволы хоть и хозяева, но букмекеры отдают предпочтение гостям. Гости же в свою очередь провели на матч больше. Что стоит ожидать от данного матча? Да что угодно. И больше всего я ожидаю, что обе команды отличатся в этом матче. Ставка: обе забьют - да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте!Я Андрей Посох !И уже скоро Манчестерское дерби! Сити этот матч одним словом ничего не дает,а вот ребятам Сульшера нужна только победа из-за зоны Лиги Чемпионов!С приходом Бруну,Манчестер Юнайдет стал играть лучше и больше креативеть.Игало в Лиге Европе отличился и в кубке Англии чуть не оформил хет- трик .Хотя он и в дебютном матче мог забить,он знает как это делать тем более он ярый фанат МЮ С ДЕТСТВА как и я!Каманда Сульшера чувствует сейчас себя уверенно,тем более последние матчи дома она всегда проигрывает Сити.И по этому пора это изменить,уже пора Сити поставить на место .Защита у них сейчас хромает и если еще не будет играть Де Брюйне,но вы сами понимаете что это шанс взять 3 очка.Хотя у подопечных Гвардиолы тоже много амбиций и хорошее настроение и один трофей уже есть этого сезона.Но всё же это ДЕРБИ- и матч будет интересным.Может даже МЮ оставит свои ворота неприкосновенности,за 9 игр МЮ пропустил только 2 мяча.Моя ставка победа МЮ.....
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев Сегодня хочу предложить вам прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" в чемпионате Англии. "Ман Юнайтед" - пятая команда в турнирной таблице, а "Ман Сити" занимает второе место. Два клуба провели друг с другом 167 матчей, 67 побед у "МЮ", 52 победы у "Сити". Нужно обратить внимание на то, что сейчас такой период в английском клубном футболе, который для меня сравним с Boxing Day, когда приходится играть через два дня на третий. В плавное течение чемпионата врезались бесконечные кубки - Кубок Англии, Кубок лиги. Нужно смотреть на то, у кого лучший запас, у кого есть полноценная замена стартового состава. Это в меньшей степени касается "Сити", который даже без травмированного Агуэро выиграл у "Реала" в Испании в Лиге чемпионов. Мы увидели как Де Брейне может творить чудеса. У Гвардиолы мощная команда, которая должна выдержать эту кубковую гонку. И 1 марта "горожане" выиграли у "Астон Виллы" в финале Кубка Лиги. У "Ман Юнайтед" травмирован Рэшфорд , он выбыл на довольно долгий срок. При хорошем стечении обстоятельств форвард вернется только к финалу Кубка Англии. Это, конечно, ослабляет атакующий потенциал "Ман Юнайтед". У "Ман Сити" есть день в запасе после матча английского Кубка против "Шеффилд Уэнсдэй". "Горожане" играли в среду, а "Юнайтед" в четверг сыграл с "Дерби Каунти". Наверное, нужно ставить надо на "Сити" как более мощную команду, но я не стану это делать. Думаю, что "Юнайтед" по особому сосредоточится на этой игре. Сыграет фактор домашнего поля для "МЮ". Мой прогноз - 1Х c коэффициентом 2,50. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 1274
Все
Платные
и так сойдёт42.2% WR-9.3% ROI
и так сойдётROI -9.3
1.7Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Чемпионат Англии. Манчестерское дерби, Дьяволы на своём поле принимают горожан. Не смотря на то, какое турнирное положение у команд, в каком физическом и моральном уровне они находятся, этот матч всегда будет украшением тура. Обе команды на данный момент выглядят солидно в реализации моментов. Обе команды ещё тратят свои силы в кубке страны и в еврокубках. Дьяволы хоть и хозяева, но букмекеры отдают предпочтение гостям. Гости же в свою очередь провели на матч больше. Что стоит ожидать от данного матча? Да что угодно. И больше всего я ожидаю, что обе команды отличатся в этом матче. Ставка: обе забьют - да
2
Повторить за 1.66
Andrei Posakh43.8% WR-1.67% ROI
Andrei PosakhROI -1.67
5.15Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Здравствуйте!Я Андрей Посох !И уже скоро Манчестерское дерби! Сити этот матч одним словом ничего не дает,а вот ребятам Сульшера нужна только победа из-за зоны Лиги Чемпионов!С приходом Бруну,Манчестер Юнайдет стал играть лучше и больше креативеть.Игало в Лиге Европе отличился и в кубке Англии чуть не оформил хет- трик .Хотя он и в дебютном матче мог забить,он знает как это делать тем более он ярый фанат МЮ С ДЕТСТВА как и я!Каманда Сульшера чувствует сейчас себя уверенно,тем более последние матчи дома она всегда проигрывает Сити.И по этому пора это изменить,уже пора Сити поставить на место .Защита у них сейчас хромает и если еще не будет играть Де Брюйне,но вы сами понимаете что это шанс взять 3 очка.Хотя у подопечных Гвардиолы тоже много амбиций и хорошее настроение и один трофей уже есть этого сезона.Но всё же это ДЕРБИ- и матч будет интересным.Может даже МЮ оставит свои ворота неприкосновенности,за 9 игр МЮ пропустил только 2 мяча.Моя ставка победа МЮ.....
3
Повторить за 4.55
Виктор Гусев50.7% WR-4.7% ROI
Виктор ГусевROI -4.7
2.32Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев Сегодня хочу предложить вам прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" в чемпионате Англии.

"Ман Юнайтед" - пятая команда в турнирной таблице, а "Ман Сити" занимает второе место. Два клуба провели друг с другом 167 матчей, 67 побед у "МЮ", 52 победы у "Сити".

Нужно обратить внимание на то, что сейчас такой период в английском клубном футболе, который для меня сравним с Boxing Day, когда приходится играть через два дня на третий. В плавное течение чемпионата врезались бесконечные кубки - Кубок Англии, Кубок лиги. Нужно смотреть на то, у кого лучший запас, у кого есть полноценная замена стартового состава.

Это в меньшей степени касается "Сити", который даже без травмированного Агуэро выиграл у "Реала" в Испании в Лиге чемпионов. Мы увидели как Де Брейне может творить чудеса. У Гвардиолы мощная команда, которая должна выдержать эту кубковую гонку. И 1 марта "горожане" выиграли у "Астон Виллы" в финале Кубка Лиги.

У "Ман Юнайтед" травмирован Рэшфорд , он выбыл на довольно долгий срок. При хорошем стечении обстоятельств форвард вернется только к финалу Кубка Англии. Это, конечно, ослабляет атакующий потенциал "Ман Юнайтед". У "Ман Сити" есть день в запасе после матча английского Кубка против "Шеффилд Уэнсдэй". "Горожане" играли в среду, а "Юнайтед" в четверг сыграл с "Дерби Каунти".

Наверное, нужно ставить надо на "Сити" как более мощную команду, но я не стану это делать. Думаю, что "Юнайтед" по особому сосредоточится на этой игре. Сыграет фактор домашнего поля для "МЮ". Мой прогноз - 1Х c коэффициентом 2,50.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.21
ВИТАЛИЙ43.6% WR-7.36% ROI
ВИТАЛИЙROI -7.36
1.66Манчестер Сити тотал больше 1.5
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Ну здесь думать долго не приходится , первая моя мысль была ( ф2 -1) . Решил перестраховаться и взять ИНД.ТОТАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ 1.5 БОЛЬШЕ.
ДЛЯ ГВАРДИОЛЫ ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ УЖЕ ЛОГИЧЕСКИ НЕДОСИГАЕМ, А ВОТ ДАННЫЙ ТРОФЕЙ КАК НИ К СТАТИ .
Стоит ли от этого матча ожидать много голов , мой ответ да стоит. Одно но , все может решится в дополнительном времени, или вообще в серии пенальти( вот это будет попадос) , а чуйка мне подсказывает что так и будет. Ну я думаю что ГВАРДИОЛА небудет играть в рулетку и мы увидем уверенную победу МС.
2
Повторить за 1.68
Георгий Черданцев48.4% WR-11.02% ROI
Георгий ЧерданцевROI -11.02
1.68Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на обе забьют в матче «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «МЮ» играет не так плохо, как было недавно. Но, все-таки линия математически учитывает большое количество матчей за прошедшее время, поэтому, видимо, такой высокий коэффициент. У «Юнайтед» есть все основания выиграть этот матч. Коэффициент огромный, можно рисковать. У «МЮ» хорошая серия матчей с удачными результатами, плюс команда подобралась к зоне Лиги чемпионов. Это прекрасная мотивация на конкретный матч и концовку сезона.

Черданцев считает, что касается «Сити», то даже если «Ливерпуль» и посыпется, то догнать его будет невозможно. Фокус «Ман Сити» полностью на Лигу чемпионов, какие бы там парадоксальные вещи не произошли. К примеру, «Сити» выигрывает Лигу чемпионов и остается без нее на следующий сезон в качестве наказания за нарушение фейр-пей. Но есть текущий сезон и текущие задачи, которые Гвардиола и его команда будут выполнять.

«Сити» нечего закрываться. Команда не решает сверхзадачи в АПЛ, поэтому можно взять и сыграть на победу. Очные встречи нам ничего не подсказывают, то «Юнайтед» победит, то «Сити». Две ничьи со счетом 0:0 было. Это не тот случай, когда стоит отталкиваться от результатов очных встреч.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.66
Константин Решетов68.3% WR-2.15% ROI
Константин РешетовROI -2.15
1.666Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
«Манчестер Юнайтед» и Оле Гуннар Сульшер продолжают свой путь вместе. Надо сказать, что тренерская дорога норвежского специалиста в стане «красных дьяволов» очень непростая и тернистая. В Премьер-лиге Англии этого сезона клуб на домашней арене «Олд Траффорд» проиграл только дважды - «Кристал Пэлас» со счётом в самом начале нынешнего чемпионата и не так давно неожиданно уступил «Бёрнли» 0-2. В двухраундовом противостоянии Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» со счётом 2-3 уступил «Манчестер Сити». В 1/32 Кубка Англии, «красные дьяволы» в упорной борьбе обыграли неуступчивый «Вулверхэмптон» (0-0, 1-0). А в 1/16 спокойно разгромили в гостях футбольный клуб «Транмир Роверс» со счётом 6-0. В 1/16 Лиги Европы подопечные Сульшера прошли бельгийский «Брюгге», сыграв вничью 1-1 на выезде и разгромно выиграв на своём поле 5-0. В последних десяти играх чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал шестнадцать очков и находятся в хорошей игровой и физической форме. Последние пять выездных встреч команде Сульшера дались непросто, ведь в соперниках были: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Бёрнли» и «Уотфорд». И в итоге только шесть набранных очков.
МАНЧЕСТЕР СИТИ
«Манчестер Сити» спокойно шёл к своей задаче по взятию лигочемпионского трофея. При этом очевидно, что в Чемпионате Англии было не всё очень хорошо и команда Хосепа Гвардиола к тому же потеряла очень важных защитников. Не так давно футбольный мир просто потрясла новость об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков со штрафами и другими неприятными последствиями для клуба! И это разозлило по-хорошему подопечных Гвардиолы - они решили сплотиться и добиться максимальных результатов. В итоге, в 1/8 финала Лиги Чемпионов в выездном матче на стадионе «Сантьяго Бернабеу» была добыта волевая победа над мадридским «Реалом» со счётом 2-1. В Английской Премьер-лиге всё идёт к тому, что «Ливерпуль» станет чемпионом. Однако же Юргену Клоппу и его подопечным может помешать злосчастный коронавирус, ведь из-за него могут отменить результаты чемпионата. Пока непонятно, как завершится данный сезон английской Премьер-лиги, но очевидно одно - «Манчестер Сити» зол и постарается «насолить» всем своим соперникам и отнять у них очки.
СТАТИСТИКА КОМАНД
Статистика противостояний между данными клубами весьма впечатляющая и насчитывает сто шестьдесят семь личных поединков. В шестидесяти семи был сильнее «Манчестер Юнайтед», забивший в общей сумме двести тридцать три гола своему сопернику. Столько же забил и «Манчестер Сити», праздновавший викторию в пятидесяти двух очных матчах. В сорока восьми личных встречах соперники не смогли выявить победителя и сыграли вничью.
ОЖИДАНИЯ ОТ МАТЧА
Честно говоря, вызывает удивление котировки букмекеров. «Манчестер Сити» Гвардиолы в гостях они считают явным фаворитом с коэффициентом 1.53. Конечно, можно предположить, что у буков имеется какая-то дополнительная информация... Однако же, как нам кажется, «красных дьяволов» слишком уж недооценивают и даже на домашний гол подопечных Сульшера кэф 1.55. «Манчестер Юнайтед» дома очень хорош и особенно в последних матчах. Да, был проигран последний домашний поединок команде Гвардиолы. Но это была встреча в рамках полуфинала Кубка Английской лиги, который не так ценится, как сам Кубок Англии и конечно же Чемпионат. Да, была волевая победа над «галактикос» в гостях. Но «Реал Мадрид» продолжает искать себя и не настолько силён, как в былые годы и не так стабилен. Будем помнить и о том, что «красным дьяволам» очень важно попасть в лигочемпионскую четвёрку и даже если «Сити» будет исключён, то позади очень много соперников. Они поджимают «МЮ», да и плотность там очень велика. Поэтому мы рассматриваем ставку на обмен забитыми мячами в этом «Манчестерском дерби», тем более букмекеры предлагают весьма неплохой коэффициент.
0
Повторить за 1.66
Александр Шмурнов46.3% WR-6.5% ROI
Александр ШмурновROI -6.5
1.68Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Привет, друзья. Я Александр Шмурнов. Обратимся к манкунианскому дерби. Знаток этимологии происхождения всяческих названий скажут, что "Манчестер Юнайтед" правильно называть манкунианцами по традиции, а "Манчестер Сити" - не совсем правильно. На самом деле все они - жители одного региона и представляют большое дерби города Манчестера.

Очень хотелось бы, чтобы это дерби получилось ярким. Есть определенное опасение. Команды перетружены. Они находятся в состоянии постоянного игрового динамического тонуса, но удовольствие от игры может лопнуть в любой момент. Ощущение игры и тонус от того, что ты играешь от себя, может пропасть. Я надеюсь, что именно характер дерби поддержит чувство игровой реальности.

"Манчестер Юнайтед" умудрился в первом круге дерби выиграть на выезде. теперь, по-моему, должен произойти реванш, и победу одержит "Сити". Я рискну предположить, что и "Манчестер Юнайтед" забьет свой мяч.

Просто играть в этом матче вариант обе забьют, по-моему, слишком дешево, да и не угадаешь, как все будет развиваться. Я предлагаю вам вариант, чуть более открытый и амбициозный, собственно, как и подход команд к этой встрече.

Опять же, трудно предположить, удастся ли "Манчестеру Юнайтед" поставить на ноги в последний момент тех, без кого приходится обходиться. А у "Сити" выбор очень широкий. Мы видим, что Агуэро может остаться на скамейке запасных и спокойно просидеть, прождать своего часа. Тоже самое про Габи Жезуса можно сказать. При этом они выходят, добавляют, приносят результат.

Я думаю, что, в том числе, мою ставку оправдает появление кого-то из игроков "Сити" на поле после перерыва. Догадываетесь? Я предлагаю поставить на голы обеих команд во втором тайме. Мы получим мощный коэффициент. Как бы оно не развивалось, кто бы не вел 1:0, а тем более, если счет будет 0:0 к перерыву, или даже если голов уже будет забито много, все равно во втором тайме последует развитие. Вот такая моя логика. Я предлагаю ставить на второй тайм и голы в нем обеих команд с коэффициентом 3,15. Забьют и те, и другие.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.66
Namad Rakad61.9% WR-1.67% ROI
Namad RakadROI -1.67
1.76Манчестер Юнайтед фора (1)
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
А вот и очередное 3-е манчестерское дерби в этом году.Манчестер Юнайтед примет у себя дома на Олд Траффорд Манчестер Сити.
Что один, что другой Манчестер сейчас в хорошей форме и с впечатляющими результатами в последнее время.
Хозяевам нужно будет победить в данном поединке чтобы подняться на 3 строчки вверх,а это 4-е место.
Ну а Манчестер Сити уже не догнать лидера группы Ливерпуль,да и уже неплохо ушли в отрыв от 5-го места,можно сказать обеспечили себе участие в ЛЧ.
Возьму во внимание такую ставочку ,как победу Ман Юнайтед с ф(1).
0
Повторить за 1.7
Александр Елагин38.5% WR-7.78% ROI
Александр ЕлагинROI -7.78
1.79Манчестер Юнайтед фора (1)
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Восьмого марта на “Олд Траффорд” в 29-ом туре состоится манчестерское дерби. Грандиозное событие, которое всегда оказывается в центре внимания болельщиков независимо от их клубных пристрастий.

Все с особым волнением ожидают окончательное решение по “Манчестер Сити”. Подтвердится ли его дисквалификация на Лигу чемпионов или клуб отделается крупным штрафом и легким испугом. Вопрос, который очень волнует не только болельщиков “Манчестер Сити”, но и еще пять-шесть клубов, которые ведут борьбу за места от Англии в еврокубках. Если “Сити” отстранят от Лиги чемпионов, это будет крайне обидно. Потому что команда сейчас показывает впечатляющий футбол, одна победа над “Реалом” в Мадриде в Лиге чемпионов чего только стоит. Действительно, блестящий стиль продемонстрировали “горожане” и по праву победили.

Есть чем похвалиться и “Манчестер Юнайтед”. Да, конечно, команда еще далека от стандартов Алекса Фергюсона, однако временами игра “красных дьяволов” смотрится очень ярко. В этом сезоне соперники уже встречались трижды. Седьмого декабря “Юнайтед” выиграл у “Сити” в 16-ом туре АПЛ на “Этихаде” со счетом 2:1. Потом они встретились в двухматчевом полуфинале Кубка Лиги и обменялись победами на выезде - на “Олд Траффорд” выиграл “Сити” со счетом 3:1, на “Этихаде” выиграл “Юнайтед” со счетом 1:0. В итоге в финал попала команда Гвардиолы и выиграла Кубок Английской Лиги уже в третий раз подряд.

Сложно назвать фаворита в грядущем дерби на “Олд Траффорд”, всякое может случится. Вон, что творит Давид Де Хеа, сам себе, можно сказать, забивает. Я рискну поставить на победу “Юнайтед” с форой (+1).

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.7
Отар Кушанашвили26.3% WR-4.09% ROI
Отар КушанашвилиROI -4.09
2.72Манчестер Сити фора (-1.5)
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|АПЛ
Мы с пацанами, с которыми записываем прогнозы, смеемся: как только какая-то команда набирает ход и крушит всех подряд, мы сделаем на нее ставку, и она проигрывает "Торпедо" или "Гурии Ланчхути" 0:3. Так случилось с "Ливерпулем".

Поэтому, когда мы говорим о матче "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити", думаешь, что "Манчестер Юнайтед" выбрался из кромешной тьмы, он же теперь на ходу, при этом "Манчестер Сити" как-будто хочет забрать все победы напоследок перед наложением эпидемией табу на участие в еврокубках в течение двух лет. Коса на камень.

Мы с пацанами ломаем бошку. Что же делать? Набравшие ход те или озверевшие и осатаневшие другие? Несправедливостью кажется жребий "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола или норвежец, похожий на парня, приходящего в себя после героиновой зависимости? Кто? Тот начал побеждать, а этот тоже на днях показал, что он даже в Кубке умеет драться, как Андрей Миронов в фильме "Достояние республики".

Ставлю все-таки на "Сити". Не могут ребята уйти на двухлетний покой, не хлопнув дверью в каждом отдельно взятом матче. Если уже Зидана опозорили. Ну, не будет у них чемпионства внутри страны. Но "Манчестер Юнайтед" же неправедно занимает половину города - с ними нужно разбираться.

"Манчестер Сити" в гостях побеждает "Манчестер Юнайтед". Просто побеждает с разницей в два мяча. Моя ставка - победа "Сити" с форой (-1,5) и коэффициентом 2,50.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.91
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 29%
  • 16%
  • 15%
  • 7%
  • 3%