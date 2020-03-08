Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя и так сойдёт Чемпионат Англии. Манчестерское дерби, Дьяволы на своём поле принимают горожан. Не смотря на то, какое турнирное положение у команд, в каком физическом и моральном уровне они находятся, этот матч всегда будет украшением тура. Обе команды на данный момент выглядят солидно в реализации моментов. Обе команды ещё тратят свои силы в кубке страны и в еврокубках. Дьяволы хоть и хозяева, но букмекеры отдают предпочтение гостям. Гости же в свою очередь провели на матч больше. Что стоит ожидать от данного матча? Да что угодно. И больше всего я ожидаю, что обе команды отличатся в этом матче. Ставка: обе забьют - да

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Andrei Posakh Здравствуйте!Я Андрей Посох !И уже скоро Манчестерское дерби! Сити этот матч одним словом ничего не дает,а вот ребятам Сульшера нужна только победа из-за зоны Лиги Чемпионов!С приходом Бруну,Манчестер Юнайдет стал играть лучше и больше креативеть.Игало в Лиге Европе отличился и в кубке Англии чуть не оформил хет- трик .Хотя он и в дебютном матче мог забить,он знает как это делать тем более он ярый фанат МЮ С ДЕТСТВА как и я!Каманда Сульшера чувствует сейчас себя уверенно,тем более последние матчи дома она всегда проигрывает Сити.И по этому пора это изменить,уже пора Сити поставить на место .Защита у них сейчас хромает и если еще не будет играть Де Брюйне,но вы сами понимаете что это шанс взять 3 очка.Хотя у подопечных Гвардиолы тоже много амбиций и хорошее настроение и один трофей уже есть этого сезона.Но всё же это ДЕРБИ- и матч будет интересным.Может даже МЮ оставит свои ворота неприкосновенности,за 9 игр МЮ пропустил только 2 мяча.Моя ставка победа МЮ.....