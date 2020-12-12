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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогнозы на матч 12.12.2020

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  •   АПЛ
Манчестер Юнайтед
20:11:39
до начала матча
Манчестер Сити
Прогнозы 121
Все
Платные
pontoz2009 0% WR0% ROI
1.615Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Крайне интересный матч нас ожидает, два топ клуба и плюс Дерби ! 6 и 7 строчка чемпионата Англии 19 и 18 очков,команды с отличной линией атаки и результативностью. Принципиальный матч для обеих команд и думаю мы увидим зрелищную игру с немалым количеством голов и ещё за два последних матча между собой Обе команды не забили!Но учитывая проблемы в обороне обеих МЮ которые мы увидели в ЛЧ в крайнем матче и плюс домашние стены которые будут их стимулировать,считаю что обе команды смогут реализовать по голу за матч.
0
Повторить за 1.615
Kирилл Дементьев 42.6% WR-5.92% ROI
1.92Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ОЗ+ТБ (2.5) в матче Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. Вот его доводы:

«Наступает манчестерское дерби, и снова Сульшер под ударом. Вылет из Лиги чемпионов и разговоры о соответствии норвежца занимаемой должности. Но именно в такие моменты у «МЮ» просыпается характер, и команда одерживает победу, когда этого никто не ждет. В матче с «Сити» сделать это будет сложнее, потому что «горожане» набрали хорошую форму.

С другой стороны, соперники были очень уж слабенькие: «Бернли» и «Фулхэм». Да и в ЛЧ «Ман Сити» играл без особо интереса, там все было ясно. Мне кажется, букмекеры недооценивают хозяев поля. Предлагаю стандартную ставку на ТБ (2,5) и «обе забьют».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
0
Повторить за 1.95
Егор Титов 45.8% WR-8.5% ROI
2.34Манчестер Сити фора (-1)
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на Ф2(-1) в матче Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Вот его доводы:

««Сити» выиграл легко в Лиге чемпионов, уверенно прошел группу. А «Юнайтед» вылетел. Да, группа у «Сити» была проще, но все равно. С такими тратами «МЮ» проигрывает решающий матч «Лейпцигу», причем в одну калитку. Вроде бы сумели интригу в конце создать, но мнимую. Немцы играли сильнее.

Сейчас снова пошли слухи об увольнении Сульшера. Он все-таки уже два года работает. А я пока так и не понял, в какой футбол он хочет играть, какие футболисты ему нужны. Сейчас Погба еще воду мутит. От него надо избавляться, толку в этом клубе от него не будет.

«Манчестер Сити» в этом сезоне тоже не очень ярок. Но я знаю, как он может играть в лучших матчах. Он постепенно прибавит и включится в чемпионскую гонку. Как раз сейчас есть хороший шанс, чтобы войти в четверку.

Я поставлю на «Ман Сити» с форой (-1). Эта команда лучше сыграна. И она уже растеряла достаточно, пора собираться. «МЮ», как я сказал, играет так, как получится. А после вылета из Лиги чемпионов настроение может упасть до нуля.»

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ /
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Егора Титова
0
Повторить за 2.36
СТАВКИ ВІД СЕРГІЯ 100% WR0.6% ROI
1.53Тотал меньше 3.5
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Сейчас манчестерские клубы идут вровень в АПЛ, однако «Сити» выглядит предпочтительнее. Дело в том, что игра «МЮ» на своём поле в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего. «Горожане» же находятся в отличной форме: старт завалили, зато дальше дела пошли в гору. Семь побед всухую за 10 последних матчей во всех турнирах. Большого количества голов не ждём, но успеха гости наверняка добьются... Думаю ТМ 3.5
0
Повторить за 1.51
oleg-centner 60% WR0.04% ROI
1.76Победит Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Мне кажется, что Манчестер Сити в этой встрече уверенно обыграет Манчестер Юнайтед, потому что Манчестер Сити сейчас наконец то набрал хороший ход, стабилизировалась игра, а Манчестер Юнайтед наоборот чередует хорошие игры с неудачными, к тому же после вылета из Лиги чемпионов, Манчестер Юнайтед находится в подавленном моральном состоянии, игра обоих клубов зависит от состояния их лидеров Де Брюйне и Бруно, но у МС более отлажена командная игра.
0
Повторить за 1.77
Игорь Король2 52.2% WR-5.35% ROI
2.6Тотал больше 3.5
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 2.6
Виктор Куликов2 52.5% WR-1.77% ROI
4.8Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 4.8
Миша Пурелиани 65% WR-4.49% ROI
1.25Победит Манчестер Сити или ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 1.25
Rage67 57.4% WR-1.96% ROI
2.36Манчестер Сити фора (-1)
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 2.36
folinv70 58.6% WR-7.43% ROI
2.25Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 2.25
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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