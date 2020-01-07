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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогнозы на матч 07.01.2020

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  •  Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед
05:29:15
до начала матча
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
“Манчестер Юнайтед" был неудобным соперником для грандов в нынешнем сезоне, но кажется, что идеи Сульшера уже на исходе. Уле говорит, что трофей так близко, хотя на самом деле от “МЮ" победа в Кубке Лиги достаточно далека. “Горожане" сейчас не испытывают слишком критической нагрузки, а матч в Кубке Англии дал Гвардиоле возможность применить серьезную ротацию. Несмотря на победу “Юнайтед" в АПЛ (обыграли “Сити" на “Этихаде" 2:1), “Манчестер Сити" остается более разнообразной командой с гораздо большими гарантиями на успех. Отсутствие Скотта Мактоминея сильно ударит по амбициям “МЮ". Контролировать владение “Сити" не получится так же успешно, как это было в матче Премьер-лиги. “Горожане" получат пространство и мяч, а “Юнайтед" собьется на стандартные контратаки. Сульшер всегда упирается во что-то простое, когда дело доходит до решения сложных задач. “МЮ" может спасти индивидуальное мастерство и форма Маркуса Рэшфорда.
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и сегодня делаю прогноз на полуфинальный матч Кубка Лиги - это манчестерское дерби. Этот матч пройдет седьмого январь, когда команды отойдут от страшной гонки в boxing day, когда приходилось играть в невероятном темпе. Если честно, этот Кубок не самый важный в системе английских турниров. Тем не менее, англичане серьезно относятся ко всем футбольным делам. Я уверен, что и в этот раз оба клуба серьезно отнесутся друг к другу. Напомню, что в полуфинале нас ждет два матча. Сначала на ранних стадиях команды играют по одному матчу между собой, как и в финале, но в полуфинале коллективам дается возможность встретиться друг с другом дважды. “Манчестер Сити” показывает удивительный результат - в последних четырех розыгрышах именно этого Кубка, команда Гвардиолы победила трижды (2016, 2018, 2019). Но в 2017-ом году победи “Манчестер Юнайтед”, который в том розыгрыше выбил из сетки “Манчестер Сити”, выиграв со счетом 1:0. Сразу скажу, что ответный матч на поле “Сити” будет не совсем скоро - 28 января. А кто будет потенциальным соперниками команд из Манчестера в финале? “Лестер” или “Астон Вилла”. Когда эти команды встречаются друг с другом именно в этом турнире, гости никогда не выигрывают. Статистика такая - три победы “МЮ”, три победы “Сити” и ничья. В последний раз коллективы встречались седьмого декабря в рамках Английской Премьер-лиги, когда “Сити” проиграл своим землякам со счетом 1:2. Если взять чемпионат 18/19 годов, то мы увидим две победы “МС”. Еще стоит отметить, что после Нового года команды уже провели тяжелые матчи, ведь их соперниками не были проходные клубы. Мне представляется, что в этом матче будет равенство. Может быть, команды отложат выяснение отношений на второй поединок. Я считаю, что в этот раз будет ничья. Источник: Ставка ТВ
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Горожане - действующие обладатели трофея. В чемпионской гонке АПЛ Гвардиола, похоже, потерял все шансы, но сохранить хотя бы один трофей из прошлогоднего требла он вполне может. Тем более, последние матчи показывают, что команда обрела уверенность и ход. А вот МЮ, наоборот, крайне нестабилен. Способен отыграть любого из топовых соперников, но затем тут же уступить андердогу. Кстати, именно команда Сульшера - единственная, которая смогла отобрать у Ливерпуля два очка в АПЛ. Источник: LegalBet
Прогнозы 3770
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Платные
absolutezero52.8% WR-2.93% ROI
absolutezeroROI -2.93
1.666Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
“Манчестер Юнайтед" был неудобным соперником для грандов в нынешнем сезоне, но кажется, что идеи Сульшера уже на исходе. Уле говорит, что трофей так близко, хотя на самом деле от “МЮ" победа в Кубке Лиги достаточно далека. “Горожане" сейчас не испытывают слишком критической нагрузки, а матч в Кубке Англии дал Гвардиоле возможность применить серьезную ротацию. Несмотря на победу “Юнайтед" в АПЛ (обыграли “Сити" на “Этихаде" 2:1), “Манчестер Сити" остается более разнообразной командой с гораздо большими гарантиями на успех.

Отсутствие Скотта Мактоминея сильно ударит по амбициям “МЮ". Контролировать владение “Сити" не получится так же успешно, как это было в матче Премьер-лиги. “Горожане" получат пространство и мяч, а “Юнайтед" собьется на стандартные контратаки. Сульшер всегда упирается во что-то простое, когда дело доходит до решения сложных задач. “МЮ" может спасти индивидуальное мастерство и форма Маркуса Рэшфорда.
0
Повторить за 1.666
Виктор Гусев51.1% WR-3.09% ROI
Виктор ГусевROI -3.09
4.45Ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и сегодня делаю прогноз на полуфинальный матч Кубка Лиги - это манчестерское дерби. Этот матч пройдет седьмого январь, когда команды отойдут от страшной гонки в boxing day, когда приходилось играть в невероятном темпе.

Если честно, этот Кубок не самый важный в системе английских турниров. Тем не менее, англичане серьезно относятся ко всем футбольным делам. Я уверен, что и в этот раз оба клуба серьезно отнесутся друг к другу. Напомню, что в полуфинале нас ждет два матча. Сначала на ранних стадиях команды играют по одному матчу между собой, как и в финале, но в полуфинале коллективам дается возможность встретиться друг с другом дважды.

“Манчестер Сити” показывает удивительный результат - в последних четырех розыгрышах именно этого Кубка, команда Гвардиолы победила трижды (2016, 2018, 2019). Но в 2017-ом году победи “Манчестер Юнайтед”, который в том розыгрыше выбил из сетки “Манчестер Сити”, выиграв со счетом 1:0. Сразу скажу, что ответный матч на поле “Сити” будет не совсем скоро - 28 января. А кто будет потенциальным соперниками команд из Манчестера в финале? “Лестер” или “Астон Вилла”.

Когда эти команды встречаются друг с другом именно в этом турнире, гости никогда не выигрывают. Статистика такая - три победы “МЮ”, три победы “Сити” и ничья. В последний раз коллективы встречались седьмого декабря в рамках Английской Премьер-лиги, когда “Сити” проиграл своим землякам со счетом 1:2. Если взять чемпионат 18/19 годов, то мы увидим две победы “МС”.

Еще стоит отметить, что после Нового года команды уже провели тяжелые матчи, ведь их соперниками не были проходные клубы. Мне представляется, что в этом матче будет равенство. Может быть, команды отложат выяснение отношений на второй поединок. Я считаю, что в этот раз будет ничья.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 4.333
Ровшан Аскеров53.5% WR-6.58% ROI
Ровшан АскеровROI -6.58
3.1Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Горожане - действующие обладатели трофея. В чемпионской гонке АПЛ Гвардиола, похоже, потерял все шансы, но сохранить хотя бы один трофей из прошлогоднего требла он вполне может. Тем более, последние матчи показывают, что команда обрела уверенность и ход. А вот МЮ, наоборот, крайне нестабилен. Способен отыграть любого из топовых соперников, но затем тут же уступить андердогу. Кстати, именно команда Сульшера - единственная, которая смогла отобрать у Ливерпуля два очка в АПЛ.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.91
Юрий Розанов45% WR-11.95% ROI
Юрий РозановROI -11.95
2.04Манчестер Юнайтед тотал больше 1
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Ох, давно МЮ не забивает! Пора же. А Сити? Даже от Порт Вейла пропускает! Поэтому не отрицая того, что Сити в этой паре фаворит, я спляшу от хозяев. Конечно, не вприсядку: еще чего! Первый матч, до поры команды вообще по идее осторожничать должны. Так что отдав должно «пора» (и тут гол круглый играть приходится, иначе мало платят), я по матчу в целом вижу все-таки скорее низ.

"Индивидуальный тотул МЮ больше 1 за 2.09"
"Тотул матча меньше 3 за 1.73"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.04
Давид Кочинян59.4% WR-2.55% ROI
Давид КочинянROI -2.55
1.66Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Нас ожидает второе манкунианское дерби за месяц, на этот раз в рамках первого полуфинального матча Кубка английской лиги, его сейчас и будем разбирать. Поехали!

7 декабря Сульшер здорово удивил Гвардиолу в матче 16-го тура АПЛ. Благодаря резвому старту «МЮ» повел 2:0 уже в первые пол часа, забив в течение 6 минут. Тот матч «красные» сенсационно выиграли, но не спешите радоваться раньше времени, во вторник будет совсем иная история.

«МЮ» не забивает уже два матча кряду, а «Сити», после удаления Эдерсона в проигранном матче с «Вулверхэмптоном» (2:3), доверил место в воротах ужасно играющему на выходах низкорослому Браво. Чилиец уже не молод и сильно деградировал во вратарском мастерстве.

Вдобавок ко вратарской проблеме у «Сити» из-за ротации, скорее всего, выйдет пара дефов Гарсия – Фернандиньо и шансы скоростных ребят Сульшера и Магуайра (воздушная угроза) забить гол в дерби вырастут в геометрической прогрессии. Должно их прорвать спустя два матча засухи.

Касаемо самой банды Пепа, то с учетом вернувшегося в состав атакующего Зинченко и находящегося в прекрасной форме Стерлинга, «горожане» на выезде обязательно забьют, держа в уме ответную встречу. Пойдут ли они добивать соперника? Не думаю. Слишком много на кону.

Моя ставка – классические ОЗ для почти всех принципиальных матчей. Болеть же буду за «Сити».
0
Повторить за 1.666
Георгий Черданцев48.5% WR-11.47% ROI
Георгий ЧерданцевROI -11.47
1.8Тотал меньше 3
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Многие команды играют матчи Кубка Лиги вторыми составами, но не эти. Тем более это дерби, и у Сити будут реваншистские настроения, так как в декабре они проиграли дома 1:2. Юнайтед настолько нестабильная и непредсказуемая команда, что предугадывать, как она сыграет, совершенно невозможно. Стоит обратить внимание на то, что Юнайтед не забивает два матча подряд. То есть, с атакой всё не очень хорошо. Ставки:

"Тотал М (3) за 1.73"
"Х в 1 тайме за 2.41"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.8
⚽ Spb Bets ⚽67.6% WR5.79% ROI
⚽ Spb Bets ⚽ROI 5.79
1.65Победит Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» - полуфинальный матч Кубка английской лиги.

«Манчестер Сити» - действующий обладатель Кубка Лиги. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы в финальном матче одолела «Челси».
Похоже что в этом году чемпионство упущено и остается уповать лишь на кубковые трофеи, команда выйдет заряженной на борьбу.
Против слабого МЮ с истощенным Оле думаю проблем возникнуть не должно.

Кроме того у МЮ переполнен лазарет, у МС основные игроки готовы к игре, за исключением Ляпорта.
0
Повторить за 1.69
Мaксим Калиниченко45% WR-6.5% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -6.5
2.13Манчестер Сити фора (-1)
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» в чемпионате смог создать проблемы «Манчестер Сити», но ждать ли сенсации и сегодня?

«Манчестер Юнайтед» проводит далеко не лучший сезон, но из борьбы за Лигу Чемпионов еще окончательно не выпал. Пока «красные дьяволы» в таблице пятые и уступают четвертому «Челси» пять баллов, которые серьезным преимуществом не являются. В последних матчах у МЮ есть проблемы – поражение 0:2 от «Арсенала» и нулевая ничья с «Велверхэмптоном» в Кубке ярко об этом свидетельствуют.

«Манчестер Сити» также со своей главной задачей в нынешнем сезоне не справляется – команда Пепа Гвардиолы в таблице лишь третья. Догнать «Ливерпуль» «горожанам» будет практически нереально, учитывая отставание в 14 баллов, но побороться с «Лестером» за серебро им вполне по силам, основные силы перебросив таким образом на Лигу Чемпионов.

Учитывая тяжелую ситуацию в Премьер-Лиге, «горожане» вряд ли будут пренебрежительно относиться к Кубку Лиги, поэтому дерби наверняка будет непростым для «Манчестер Юнайтед». Поражение в Премьер-Лиге наверняка еще свежо в памяти «Манчестер Сити» и сегодня у них есть отличный повод отомстить сопернику, который находится в плохой форме.

Предлагаю поставить азиатскую фору (-1) на «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.20

Источник: vseprosport
0
Повторить за 2.17
REAL BOYS69.6% WR7.96% ROI
REAL BOYSROI 7.96
2.375Победит Манчестер Юнайтед или ничья
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Вот и моя любимая противостояние!Манчестерское Дерби между Юнайтедом и Сити в рамках полуфинала Кубке Лиги.На данный момент Сити сильнее МЮ,но когда речь идет о дерби,то вся статистика тут не о чем не говорят.Прогнозируем матч.Начнем с Манчестера Юнайтеда.



Да,"манкунианцы" выглядят очень растерянными после двух битв против Арсенала и Вулверхэмптона,где не только не выиграли,но и в итоге не забили не одного гола.Для Манчестера Юнайтеда это очень плохо.Но,сегодня уверен,что будут играть совсем по-другому.С больших команд подопечные Уле-Гуннара Сульшера разбираются неплохо.Вот только Арсеналу и проиграли.А даже вообще,МЮ это единственная команда,которая отобрала очки у Ливерпуля.Обыграть Сити любой ценной должны,так как это будет двухматчевая противостояние.



Манчестер Сити выигрывает последние матчи,но у Пепа Гвардиоллы есть определенные проблемы с обороной,где так мало сухих матчей.Вот и из за этого порой и будут проиграть.Например,порожение от Вулверхэмптона Ливерпуля.Да и против самого Юнайтеда играют плохо.Манчестер Сити команда атакующая,поэтому если на них сильно давит,то получаешь сочные результаты.В этом матче Сити будет стараться играть как минимум на ничью,но а после,дома обыгрывать.Будет тяжело в Олд-Траффорде.Пепу Гвардиолле наверное уже не хватит Артеты,поэтому у "горожан" все же есть кадровые проблемы.



Вывод:Юнайтед играет дома,Юнайтеду нужно будет побеждать,чтобы на выезде имели хоть какие шансы.Поэтому мой прогноз-1Х.Такие коэффициенты давать в таком дерби,это не справедливо конечно.Напомню,что буквально три недели назад команды встречались на Этихад Стедиуме,где МЮ одержал победу 1-2.Думаю будет 2-1 или 1-1.Всем удачных ставок и хорошего настроение!Подписывайтесь на мой профил,чтобы вместе делали прогнозы и много много выигрывали!Верит в Манчестер Юнайтед!Александр для вас!
0
Повторить за 2.32
Майкл Оyэн45.4% WR-17.25% ROI
Майкл ОyэнROI -17.25
1.65Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити|Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» одержал победу в недавнем матче АПЛ на «Этихаде», но я ожидаю, что в этот раз выиграет «Манчестер Сити».

С Маркусом Рашфордом на скамейке запасных и Энтони Марсиялем, пропустившим игру из-за болезни, «Юнайтед» не смог забить в игре с волками в Кубке Англии в выходные, в итоге – безголевая ничья. Они исправятся на «Олд Траффорд», но так как Поль Погба и Скотт Мактомини пропустят игру из-за травмы, у «Юнайтед» не будет такого качества в полузащите, как у их соседей.

Прогноз: «Манчестер Сити» победит и ОЗ (да)
0
Повторить за 1.666
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 21%
  • 18%
  • 9%
  • 6%
  • 4%