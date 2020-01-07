“Манчестер Юнайтед" был неудобным соперником для грандов в нынешнем сезоне, но кажется, что идеи Сульшера уже на исходе. Уле говорит, что трофей так близко, хотя на самом деле от “МЮ" победа в Кубке Лиги достаточно далека. “Горожане" сейчас не испытывают слишком критической нагрузки, а матч в Кубке Англии дал Гвардиоле возможность применить серьезную ротацию. Несмотря на победу “Юнайтед" в АПЛ (обыграли “Сити" на “Этихаде" 2:1), “Манчестер Сити" остается более разнообразной командой с гораздо большими гарантиями на успех. Отсутствие Скотта Мактоминея сильно ударит по амбициям “МЮ". Контролировать владение “Сити" не получится так же успешно, как это было в матче Премьер-лиги. “Горожане" получат пространство и мяч, а “Юнайтед" собьется на стандартные контратаки. Сульшер всегда упирается во что-то простое, когда дело доходит до решения сложных задач. “МЮ" может спасти индивидуальное мастерство и форма Маркуса Рэшфорда.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Виктор Гусев

Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев и сегодня делаю прогноз на полуфинальный матч Кубка Лиги - это манчестерское дерби. Этот матч пройдет седьмого январь, когда команды отойдут от страшной гонки в boxing day, когда приходилось играть в невероятном темпе. Если честно, этот Кубок не самый важный в системе английских турниров. Тем не менее, англичане серьезно относятся ко всем футбольным делам. Я уверен, что и в этот раз оба клуба серьезно отнесутся друг к другу. Напомню, что в полуфинале нас ждет два матча. Сначала на ранних стадиях команды играют по одному матчу между собой, как и в финале, но в полуфинале коллективам дается возможность встретиться друг с другом дважды. “Манчестер Сити” показывает удивительный результат - в последних четырех розыгрышах именно этого Кубка, команда Гвардиолы победила трижды (2016, 2018, 2019). Но в 2017-ом году победи “Манчестер Юнайтед”, который в том розыгрыше выбил из сетки “Манчестер Сити”, выиграв со счетом 1:0. Сразу скажу, что ответный матч на поле “Сити” будет не совсем скоро - 28 января. А кто будет потенциальным соперниками команд из Манчестера в финале? “Лестер” или “Астон Вилла”. Когда эти команды встречаются друг с другом именно в этом турнире, гости никогда не выигрывают. Статистика такая - три победы “МЮ”, три победы “Сити” и ничья. В последний раз коллективы встречались седьмого декабря в рамках Английской Премьер-лиги, когда “Сити” проиграл своим землякам со счетом 1:2. Если взять чемпионат 18/19 годов, то мы увидим две победы “МС”. Еще стоит отметить, что после Нового года команды уже провели тяжелые матчи, ведь их соперниками не были проходные клубы. Мне представляется, что в этом матче будет равенство. Может быть, команды отложат выяснение отношений на второй поединок. Я считаю, что в этот раз будет ничья. Источник: Ставка ТВ