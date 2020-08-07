Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 в матче «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид». Вот его доводы:
В первой встрече на «Сантьяго Бернабеу» «Сити оказался сильнее и одержал волевую победу со счетом 2:1. «Реалу» теперь надо забивать как минимум два мяча. Отсутствие одного из лучших игроков и капитана, Серхио Рамоса, это сильный удар для «Реала». Мадридцы находятся в хорошем настроении после победы в Ла Лиге. Зидан должен преподнести сюрпризы для Гвардиолы.
У «МС» не будет Агуэро, который давно травмирован. Эксперт считает, что букмекеры немного недооценивают «Реал». Он стал стабильней, прагматичней, уверенней. «Реал» на «Этихад» может не проиграть «Сити».
Это противостояние перевернулось с ног на голову после пары голов, забитых «горожанами» 13-кратному обладателю кубка Лиги чемпионов за 15 минут до конца матча на «Сантьяго Бернабеу» в феврале.
После снятия карантинных ограничений Манчестер Сити только два раза продемонстрировал слабые результаты. И то это можно объяснить тем, что команда уже гарантировала себе 2-е место в АПЛ, и Гвардиола возможно уже настраивал своих футболистов на предстоящий ответный матч ЛЧ.
Реал был великолепен после выхода из карантина и выиграл 10 из 11 поединков Ла Лиги, после чего стал чемпионом Испании в 34-й раз.
По-моему, победитель именно этого противостояния станет обладателем трофея 23 августа.
Как бы это не сложно было предсказать, я думаю, что для «горожан» будет преимуществом тот факт, что матч пройдет на «Этихаде», а не на нейтральном поле.
Кроме того, «сливочным» не поможет дисквалифицированный Серхио Рамос и Сити победит со счетом 3:1. А в четвертьфинале мы увидим потенциально аппетитное противостояние с Ювентусом.
Реал проиграл первый матч 2-1 следовательно сейчас надо играть первым номером. Манчестер Сити надеюсь будет играть по счету и выходить в контратаки без Агуэро за счёт быстрых ног ярого бойца против единственной болезни на земле - расизма, Рахима Стерлинга. Дуэль кудрявых тренеров может закончится как угодно. Реал выступает стабильно последнее время и ставка ф2(1) кажется оптимальной. Так же логично предположить что второй тайм будет результативнее.
Вот и настало время возвращения лиги чемпионов! Встречает нас сразу же матч двух достаточно сильных команд, а именно Манчестер Сити и Реал Мадрид В последнее время МанСити по всем своим противником проходится катком и размазыват их в пух и прах. Думаю, что каток Манчестера не сможет раздавить Реал! Реал смотрится куда лучше, их игры были куда более интереснее и команды им доставались не из простых. Зидан подготовит команду из Мадрида к этой встрече.
Ну вот мы дождались этой игры. через несколько дней мы будем смотреть один из лучших матчей ЛЧ. Обе команды в порядке. Но хочу отметить Реал. для меня Зидан вне конкуренции Тренеров. Он гений. Он все умеет. и тактично, и контратаковать , и держать игру. он наладил все в раздевалке. все в полном порядке. и этот Реал который будет играть огромной мотивацией они вполне могут пройти. Они на пике формы. да и Еще выиграли Ла Лигу. Пой Прогноз Реал Тотал Больше 1.
Гвардиола очень хочет забрать ЛЧ и когда Ливерпуль проиграл Атлетико был дан зелёный свет на это и мотивация превозмочь его. Сейчас ответный матч на Этихад с не плохим преимуществом. К сожалению Агуэро не восстановился к матчу. Но Гвардиола знает как играть против Реала и ему пренадлежит не один рекорд в этом. За гол Сити можно не переживать. Что касается Реала я не вижу что у него вообще есть шансы пройти сити, прям сильного футбола в группе не было, попались удобные соперники типа Брюгге и Галатасарай. Брать исход не стану в матче Ливерпуль-Атлетико тоже был явный фаворит на бумаге. Но деваться им не куда нужно забивать. Реал судя по интервью и постам к этому матчу готовился, к тому же после перерыва 11 игр не знает поражений лишь одна ничья остальные победы.
Пеп на этот раз будет осторожен и не упустит этот добытый гандикап. Атака у них легкая быстрая. Реал же будет в начале играть от обороны, контратакуя. Судьбу матча решат индивидуальное мастерство игроков или наоборот глупые ошибки зашиты/кипера. Игра должна быть веселой и до конца держать в напряжении. Но Пеп захочет убить интригу в 1 тайме и напор будет очень сильный на оборону Реала без из капитана, атаки будут быстрые и идти через центр, пока позволяет физика, чтоб ошибился Милитао
Вот и пришло время Лиги чемпионов, точнее ее завершения. Мой прогноз на матч, который состоится все-таки в Манчестере, а не где-то на нейтральном поле. "Манчестер Сити" и "Реал Мадрид" встретятся в ответной игре.
"Манчестер" в очень хорошем положении перед игрой дома, потому что была победа на выезде 2:1. Последний матч в чемпионате "Сити" выиграл у "Норвича" 5:0, там снова было два гола Де Брейне. Это сумасшедшая сила англичан. Гвардиола против Зидана. Если посмотреть на тренерскую карьеру Зидана, он никогда не вылетал из Лиги чемпионов. Сейчас же он очень близок к этому. Сами понимаете, серьезное преимущество у "Манчестер Сити".
До кучи на 86 минуте предыдущего матча был удален капитан "Реала" Серхио Рамос. Без него придется играть мадридцам. "Реалу" надо выигрывать в два мяча, а "Манчестеру" надо просто не проиграть или даже проиграть 0:1. Сложно придется "Реалу". "Ман Сити" в Лиге чемпионов восемь игр провел без поражений: шесть побед и две ничьи.
"Реал" до прошлогоднего вылета три раза взял Лигу чемпионов, но в этом розыгрыше всего три победы у команды. Три победы, две ничьи и два поражения не сравнить с достижениями соперника. Будет дисквалифицирован Менди, но Гвардиола намекает, что сам Агуэро может восстановиться к этому матчу. У "Реала" потенциальная потеря еще и из-за травмы Марсело. "Реал", конечно, очень хорошо выглядит после перерыва. Он обеспечил себе чемпионство в Испании, но за счет прагматичной игры.
В этой игре нужно будет играть не прагматично. Как это получится у "Реала", я не знаю. Нужно будет рисковать. Исходя из этого я и построю свой прогноз. В матче "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид", на мой взгляд, "Сити" не проиграет и в общей сложности команды забьют три или больше мячей.
Манчестер Сити» обыграл «Реал» в выездном матче и еще сильнее укрепился в статусе фаворита пары, но вряд ли положение гостей можно назвать безнадежным. С момента очной встречи в Мадриде прошло уже много времени и за этот отрезок «сливочные» серьезно прибавили в качестве футбола, сумев выиграть чемпионат Испании, так что сегодня бой дать они вполне способны.
Однако, атака «Манчестер Сити» также весьма эффективна и дома «горожане» забивают стабильно и много, так что есть смысл рассчитывать на результативный матч. Прогноз 2.5б жб
Мне кажется, букмекеры очень уж переоценили Сити. Команды сопоставимы по классу и очевидного фаворита здесь быть не может. На это намекает и ход первого матча, где по игре Реал смотрелся предпочтительнее, а проиграл лишь оставшись вдесятером. Мадридцам нужна только победа, и они будут биться за неё. Может и фортуна отдать им должок за прошлый матч. Ну а Сити устроит любой результат, кроме поражения в два мяча, так что вряд ли они будут стремиться уверенно победить, да и вряд ли смогут. Думаю, этот матч закончится вничью.