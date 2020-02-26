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Реал Мадрид — Манчестер Сити прогнозы на матч 26.02.2020

Реал Мадрид — Манчестер Сити
  •  Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид
00:06:10
до начала матча
Манчестер Сити
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Реал Мадрид — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 1Х и обе забьют в матче «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что все решится на «Сантьяго Бернабеу». Здесь может сыграть и фактор забитого гола на чужом поле, и какая-то ошибка, судейское решение. Может быть все, что угодно. В последнем туре чемпионата Испании «Реал» проиграл на выезде «Леванте», хотя в целом играл достаточно неплохо в атаке. Может быть не было суперярких и важных голевых моментов, хотя был выход один-на-один во втором тайме Эдена Азара. Но он его не реализовал. Плюс он получил травму и в ближайшем матче точно не сыграет. Генич считает, что давно не забивал Карим Бензема. История с прологацией его контракта может быть как-то отвлекает француза, но по его игре этого не скажешь. Неплохо было бы сыграть гол Бензема, который оценивается выше двойки. «Реал» играет у себя дома и постарается сыграть так, как он действовал против «ПСЖ». В давлении тогда Зидан предложил очень интересный вариант. Может быть «Сити будет к этому готов, а может и не. Но, гол Бензема — это такое хулиганство. «Реал» начал пропускать почти в каждом матче. Не всегда выручает Тибо Куртуа. Гол в Валенсии в матче против «Леванте» как раз на его совести. Есть проблемы и с обороной «Сити». «Горожане» никогда серьезной защитой не славились. Источник: РБ
Реал Мадрид — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Матч из разряда : "долой статистику". Букмекеры ставят более-менее явным фаворитом матча и пары в целом Манчестер Сити. Они ребята умные и всё такое...но тут я с ними не согласен. Считаю, что фаворита в этой паре нет и команды +- равны. Изначально, как только прошла жеребьёвка, была мысль, что в этом матче 100% будет ничья...такой мысли я придерживался вплоть до сегодняшнего вечера. Но в общем-то, чуть поразмыслив, пришёл к выводу, что Реалу по силам пройти дальше и вероятность тут 50на50. Предполагаю, что в очных противостояниях будет "обмен победами", Мадрид выиграет на своём стадионе, Сити на своём и решит всё банальная разница мячей... :)
Реал Мадрид — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что может быть все, что угодно, но если анализировать линию, то она склоняет нас к тому, что матч может быть ярким, с большим количеством забитых мячей. Коэффициент на тотал на меньше 2,5 мяча существенно выше, чем на больше. Это как раз тот случай, когда стоит пойти от обратного и попробовать сыграть низ, хотя обе команды яркие и атакующие. Пусть они находятся не в лучшем состоянии, но все-таки там есть кому забивать и атаковать. Вектор игры «Реала» и «Ман Сити» все же атакующий. Черданцев считает, что сейчас в пользу низа все же нестабильность, которая присутствует у той и другой команды. «Реал» пропускает в последних четырех матчах. Дважды умудрился пропустить от «Сельты», которая находится внизу турнирной таблицы Примеры. Это будет первый матч из двух, поэтому пропустить гол на своем поле — это похоронить надежды на проход дальше. У «Манчестер Сити» примерно такая же задача — не пропустить и в гостях и постараться решить все дома. Поэтому, учитывая ситуацию и текущую форму соперников, а они явно не на отличном ходу, логично будет построить игру от обороны и не рисковать. Не раскрываться и оставить вопрос решаться уже во втором матче. Источник: РБ
Прогнозы 8376
Все
Платные
Константин Генич57% WR1.79% ROI
Константин ГеничROI 1.79
1.68Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 1Х и обе забьют в матче «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что все решится на «Сантьяго Бернабеу». Здесь может сыграть и фактор забитого гола на чужом поле, и какая-то ошибка, судейское решение. Может быть все, что угодно. В последнем туре чемпионата Испании «Реал» проиграл на выезде «Леванте», хотя в целом играл достаточно неплохо в атаке. Может быть не было суперярких и важных голевых моментов, хотя был выход один-на-один во втором тайме Эдена Азара. Но он его не реализовал. Плюс он получил травму и в ближайшем матче точно не сыграет.

Генич считает, что давно не забивал Карим Бензема. История с прологацией его контракта может быть как-то отвлекает француза, но по его игре этого не скажешь. Неплохо было бы сыграть гол Бензема, который оценивается выше двойки. «Реал» играет у себя дома и постарается сыграть так, как он действовал против «ПСЖ». В давлении тогда Зидан предложил очень интересный вариант. Может быть «Сити будет к этому готов, а может и не. Но, гол Бензема — это такое хулиганство.

«Реал» начал пропускать почти в каждом матче. Не всегда выручает Тибо Куртуа. Гол в Валенсии в матче против «Леванте» как раз на его совести. Есть проблемы и с обороной «Сити». «Горожане» никогда серьезной защитой не славились.

Источник: РБ
23
Повторить за 1.66
Made_Crimea44.3% WR10.89% ROI
Made_CrimeaROI 10.89
2.95Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Матч из разряда : "долой статистику". Букмекеры ставят более-менее явным фаворитом матча и пары в целом Манчестер Сити. Они ребята умные и всё такое...но тут я с ними не согласен. Считаю, что фаворита в этой паре нет и команды +- равны. Изначально, как только прошла жеребьёвка, была мысль, что в этом матче 100% будет ничья...такой мысли я придерживался вплоть до сегодняшнего вечера. Но в общем-то, чуть поразмыслив, пришёл к выводу, что Реалу по силам пройти дальше и вероятность тут 50на50. Предполагаю, что в очных противостояниях будет "обмен победами", Мадрид выиграет на своём стадионе, Сити на своём и решит всё банальная разница мячей... :)
24
Повторить за 3.08
Георгий Черданцев48.4% WR-11.05% ROI
Георгий ЧерданцевROI -11.05
2.02Тотал меньше 2.5
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что может быть все, что угодно, но если анализировать линию, то она склоняет нас к тому, что матч может быть ярким, с большим количеством забитых мячей. Коэффициент на тотал на меньше 2,5 мяча существенно выше, чем на больше. Это как раз тот случай, когда стоит пойти от обратного и попробовать сыграть низ, хотя обе команды яркие и атакующие. Пусть они находятся не в лучшем состоянии, но все-таки там есть кому забивать и атаковать. Вектор игры «Реала» и «Ман Сити» все же атакующий.

Черданцев считает, что сейчас в пользу низа все же нестабильность, которая присутствует у той и другой команды. «Реал» пропускает в последних четырех матчах. Дважды умудрился пропустить от «Сельты», которая находится внизу турнирной таблицы Примеры. Это будет первый матч из двух, поэтому пропустить гол на своем поле — это похоронить надежды на проход дальше.

У «Манчестер Сити» примерно такая же задача — не пропустить и в гостях и постараться решить все дома. Поэтому, учитывая ситуацию и текущую форму соперников, а они явно не на отличном ходу, логично будет построить игру от обороны и не рисковать. Не раскрываться и оставить вопрос решаться уже во втором матче.

Источник: РБ
7
Повторить за 2.06
abdullaomanov17100% WR2.26% ROI
abdullaomanov17ROI 2.26
1.55Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид на своём историческо-популярном поле Сантьягу -Бернабеу принимают Манчестер Сити .Это игра обещает нам довольно таки горячую игру .Обе команды имеет очень хорошую атакующую игру и играть более откровенно ,в этом нет сомнений .К счастью синих,с зоной нападающих всё хорошо ,так как имеются Махрез,Стерлинг,Агуэро,Жесус и т.д. А в Реале тоже самое (за исключением Азара,который получил трещину колени ,играя против Ф.К. Леванте .)Поэтому мой прогноз -Обе команды забьют
3
Повторить за 1.66
Артур Аляутдинов59.4% WR-4.64% ROI
Артур АляутдиновROI -4.64
1.53Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Уффффф, теку я от таких вывесок) Матч будет точно бомбовым))
В общем все просто) Сити уже настолько отстал от Ливерпуля, что бороться за чемпионство с каждым туром все сложнее и сложнее, поэтому я считаю, что Пеп акцентирует своё внимание на том, чтобы вместе с горожанами поднять над головой один из самых топовых кубков) Думаю сити жизненно необходим гол и они его очно забьют, прекрасный подбор игроков и сверхмощная результативность в Апл, мои главные аргументы, да и ещё бешеная мотивация Пепа взять этот кубок сыграет свою роль и на мотивации) Ну а Мадрид на Сантьяго Бернабеу очень хорош) не нужно смотреть поражения в этом сезоне Реала, лучше посмотрите на то что у Зизу 3 Лч подряд за спиной, думаю мадрид на своём поле пободается, феерию голов мы увидим, но в конечном итоге пройдёт Сити) мои мысли и мой прогноз) всем плюсов👌
3
Повторить за 1.66
$Николай Василенко$0% WR-0.67% ROI
$Николай Василенко$ROI -0.67
2.97Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
А “Реал” сейчас очень злой, ведь на выходных им пришлось проиграть “Леванте” со счетом 0:1. Это был самый неожиданный исход в очередном туре Примеры. Возможно, мысли Зидана и его игроков были забиты Лигой чемпионов, почему они и оступились. У себя на “Сантьяго Бернабеу” они точно постараются реабилитироваться перед своими фанатами, так что англичане отлетят с треском. И не надо думать, что травма Азара сильно скажется на хозяевах. Они уже лавно научились обходиться без бельгийца. А скорее, даже и привыкнуть не успели. Рекомендую поставить на П1 с коэффициентом 2,76
2
Повторить за 3.08
ms_jivoi47.8% WR12.86% ROI
ms_jivoiROI 12.86
2.42Победит Манчестер Сити
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Ох и матч же это будет. Лига чемпионов и Реал принимает Манчестер Сити.
Реал на своем поле не идет у букмекеров фаворитом. Я не сомневаюсь, что команда Гвардиолы заберет себе мяч и будет владеть преимуществом. Вторым номером Реал не умеет и не любит играть. А тут еще и две невразумительные встречи перед столь важным матчем. На носу еще Эль Классико. В общем забот у Зидана хватает. Гвардиола умеет тактически разбирать своего соперника, отличный мотиватор. В свете последних событий желание выиграть лигу чемпионов очень сильное у испанца. Безусловно он зарядит своих игроков на победу в первой же встрече.
Думаю, что Реал так и не сможет по ходу игры перехватить инициативу и что-то противопоставить Манчестер Сити. Ставлю на победу гостей.
2
Повторить за 2.375
Роман Гутцайт47.5% WR-8.72% ROI
Роман ГутцайтROI -8.72
2.17Реал Мадрид фора (0)
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Всем большой привет, меня зовут Роман Гутцайт! Снова нам предстоит наслаждаться еврокубковой неделей. Я же хочу поговорить с вами о матче, который пройдет на “Сантьяго Бернабеу”.

Букмекеры считают, что явным фаворитом первенства является “Манчестер Сити”. Я бы, пожалуй, с этим поспорил. Понятно, что еврокубковый бан вынуждает команду Гвардиолы быть мотивированной, но не забывайте, что “Ман Сити” едет в гости к мадридскому “Реалу” с Зинедином Зиданом. Так что этот матч совершенно точно не станет легкой прогулкой для Пепа.

“Реал” сейчас в нормальной форме, хоть в предыдущем туре они и уступили “Леванте”. Я смотрел эту игру. У “Реала” было много моментов и если бы они забивали их, они бы и выиграли. А так случилось первое поражение “сливочных” в Примере за несколько месяцев. На мой взгляд, это не повод для паники. Не будет и Азара, но его не было и три месяца до этого, когда он также был травмирован. Так что это тоже не проблема. Главное, что на поле появятся все лидеры “Реала” последних лет.

“Манчестер Сити” оставляется качеством своей игры определенные вопросы. Даже недавний матч против “Лестера” нельзя сказать, что был выигран в одну калитку. Опять же, если бы “Лестер “забивал свои моменты, то никакой победы “Манчестер Сити” и не было бы.

В общем, “Сити” - это команда, которая любит владеть мячом. “Реал” Зидана в топовых матчах способен действовать вторым номером, причем достаточно эффективно. Тем более, в форме Карим Бензема, который одним касанием может завершить контратаку своей команды. Поэтому здесь я присмотрелся к варианту мадридского “Реала” с форой (0). Редко можно встретить коэффициент 2,0 на такое событие. “Реал” с форой (0) и у себя дома - фантастика!

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 2.25
Владислав Радимов42.7% WR-13.37% ROI
Владислав РадимовROI -13.37
1.89Тотал больше 3
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
«Реал» мне не понравился в последнем матче. Команде не хватало креатива в атаке, не было игрока, который смог бы отдать последнюю передачу. Молодой уругваец Вальверде, который играет в центральной зоне, все же футболист немного другого плана, больше ориентированный на оборону. На мой взгляд, такой «Реал» пока не готов играть на равных с английским клубом.

Поэтому однозначным фаворитом всего двухматчевого противостояния, конечно, является «Манчестер Сити», тем более, ответная встреча пройдет в Манчестере. Подопечные Гвардиолы показывают очень качественный футбол. В клубе явный акцент делают на этот розыгрыш Лиги чемпионов, а значит, футболисты будут предельно мотивированы в играх с мадридцами.

Думаю, что матч получится очень результативным. «Манчестер Сити» дает играть, а учитывая высокий класс футболистов «Реала», я уверен, что у них будут моменты, которые они смогут реализовать. Ну а в том, что англичане смогут отличиться, однозначно не приходится сомневаться.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.36
Endeavour16.7% WR-3.17% ROI
EndeavourROI -3.17
1.43Победит Манчестер Сити или ничья
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Манчестер Сити|Лига чемпионов УЕФА
🇪🇸 Реал не в лучшей форме, в последнем туре проиграли Леванте, Азар с Асенсио травмированы, реализация моментов в атаке не блещет.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер Сити потерял почти все шансы на чемпионство и теперь явно должен взяться за Лигу Чемпионов. Мотивации добавляет факт бана "горожан" в ЛЧ на следующие 2 года.

🤠 Считаю, что Сити сейчас намного мощнее + мотивация сыграет свою роль.

Однако, учитывая мои последние прогнозы, советую поставить против меня 👌
0
Повторить за 1.43
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 25%
  • 21%
  • 10%
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