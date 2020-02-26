Реал Мадрид — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 1Х и обе забьют в матче «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что все решится на «Сантьяго Бернабеу». Здесь может сыграть и фактор забитого гола на чужом поле, и какая-то ошибка, судейское решение. Может быть все, что угодно. В последнем туре чемпионата Испании «Реал» проиграл на выезде «Леванте», хотя в целом играл достаточно неплохо в атаке. Может быть не было суперярких и важных голевых моментов, хотя был выход один-на-один во втором тайме Эдена Азара. Но он его не реализовал. Плюс он получил травму и в ближайшем матче точно не сыграет. Генич считает, что давно не забивал Карим Бензема. История с прологацией его контракта может быть как-то отвлекает француза, но по его игре этого не скажешь. Неплохо было бы сыграть гол Бензема, который оценивается выше двойки. «Реал» играет у себя дома и постарается сыграть так, как он действовал против «ПСЖ». В давлении тогда Зидан предложил очень интересный вариант. Может быть «Сити будет к этому готов, а может и не. Но, гол Бензема — это такое хулиганство. «Реал» начал пропускать почти в каждом матче. Не всегда выручает Тибо Куртуа. Гол в Валенсии в матче против «Леванте» как раз на его совести. Есть проблемы и с обороной «Сити». «Горожане» никогда серьезной защитой не славились. Источник: РБ

Реал Мадрид — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Made_Crimea Матч из разряда : "долой статистику". Букмекеры ставят более-менее явным фаворитом матча и пары в целом Манчестер Сити. Они ребята умные и всё такое...но тут я с ними не согласен. Считаю, что фаворита в этой паре нет и команды +- равны. Изначально, как только прошла жеребьёвка, была мысль, что в этом матче 100% будет ничья...такой мысли я придерживался вплоть до сегодняшнего вечера. Но в общем-то, чуть поразмыслив, пришёл к выводу, что Реалу по силам пройти дальше и вероятность тут 50на50. Предполагаю, что в очных противостояниях будет "обмен победами", Мадрид выиграет на своём стадионе, Сити на своём и решит всё банальная разница мячей... :)