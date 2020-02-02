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Тоттенхэм — Манчестер Сити прогнозы на матч 02.02.2020

Тоттенхэм — Манчестер Сити
  •  АПЛ
Тоттенхэм
06:34:40
до начала матча
Манчестер Сити
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Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
КамонКамон Камонbetting insiderСтавка No 3: хорошая игра нормальный кф сильный команда п2Ставка No 5: хорошая игра нормальный кф сильный команда п2 всем удачи Ставка No 6: хорошая игра нормальный кф сильный команда п2 всем удачи Ставка No **: хорошая игра нормальный кф сильный команда п* всем удачи Ставка No **: хорошая игра нормальный кф сильный команда п* всем удачи Ставка No **: хорошая игра нормальный кф сильный команда п* всем удачи
Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
У тотенхэма новый тренер, новые трансферы один минус кейн в больничке. Пора команде и Моуринью доказывать что они что то могут . Ман сити ту особо нечего говорить, забивают много хорошо играют, есть осечки но свеже смотрятся на данный момент на голову выше чем не только тотенхэм а чем европейские многие топовые команды. Считаю что сити забъет и пропустит так как защита храмами у них, поэтому обе забъют.
Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Тоттенхэм Хотспур занимает 6-место с 34 очками в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда сыграла 24 матчей, в которых одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей. Манчестер Сити занимает 2-е место с 51 очками в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда за те же 24 матчей выиграла 16 раз, 3 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений. Предлагаю взять в данном матче Обе команды забьют + Тотал 2.5 больше, по нескольким причинам: 1)Манчестер Сити имеет слабую оборону, поэтому в данном матче ожидаю минимим один гол от хозяев поля. Да, Манчестер Сити часто играет с нулем у соперника, но это происходит только матчах с более слабыми командами, тем более МС игра будет проходить в гостях . В последних 5 гостевых играх, МС пропустил минимум 1 мяч 2)Манчестер Сити сейчас на ходу, имеет всех игроков атаки, поэтому в данном матче ожидаю от них минимум 2 мяча.
Прогнозы 1894
Все
Платные
Камронбек Мусабеков64% WR0.94% ROI
Камронбек МусабековROI 0.94
1.63Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
КамонКамон Камонbetting insiderСтавка No 3: хорошая игра нормальный кф сильный команда п2Ставка No 5: хорошая игра нормальный кф сильный команда п2 всем удачи Ставка No 6: хорошая игра нормальный кф сильный команда п2 всем удачи Ставка No **: хорошая игра нормальный кф сильный команда п* всем удачи Ставка No **: хорошая игра нормальный кф сильный команда п* всем удачи Ставка No **: хорошая игра нормальный кф сильный команда п* всем удачи
0
Повторить за 1.6
Lesha Zhigalka100% WR0.66% ROI
Lesha ZhigalkaROI 0.66
1.61Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
У тотенхэма новый тренер, новые трансферы один минус кейн в больничке. Пора команде и Моуринью доказывать что они что то могут . Ман сити ту особо нечего говорить, забивают много хорошо играют, есть осечки но свеже смотрятся на данный момент на голову выше чем не только тотенхэм а чем европейские многие топовые команды. Считаю что сити забъет и пропустит так как защита храмами у них, поэтому обе забъют.
0
Повторить за 1.6
Егор #10060.3% WR2.54% ROI
Егор #100ROI 2.54
1.9Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм Хотспур занимает 6-место с 34 очками в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда сыграла 24 матчей, в которых одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей.

Манчестер Сити занимает 2-е место с 51 очками в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда за те же 24 матчей выиграла 16 раз, 3 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений.

Предлагаю взять в данном матче Обе команды забьют + Тотал 2.5 больше, по нескольким причинам:

1)Манчестер Сити имеет слабую оборону, поэтому в данном матче ожидаю минимим один гол от хозяев поля.
Да, Манчестер Сити часто играет с нулем у соперника, но это происходит только матчах с более слабыми командами, тем более МС игра будет проходить в гостях .
В последних 5 гостевых играх, МС пропустил минимум 1 мяч

2)Манчестер Сити сейчас на ходу, имеет всех игроков атаки, поэтому в данном матче ожидаю от них минимум 2 мяча.
0
Повторить за 1.89
Майкл Оyэн47% WR-10.84% ROI
Майкл ОyэнROI -10.84
1.6Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
«Шпоры» с большим трудом переиграли «Норвич» на своем поле в последнем туре, но я не думаю, что с такой же трюк пройдет с «Ман Сити» в воскресенье.

В последний раз «Тоттенхэм» обыгрывал «МС» в Премьер-лиге в октябре 2016-го, хотя в прошлом сезона «шпоры» неожиданно выбили «Сити» в Лиге чемпионов за счет выездных голов.
В первом круге была ничья 2:2, в Лондоне тоже прогнозирую результативный матч, но с победой «Сити».

Перевод: BetOn
0
Повторить за 1.6
Az Bet0% WR0% ROI
Az BetROI 0
1.89Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Здраствуйте друзья ✌🏼

Тоттенхэм образца этого сезона очень похож на МЮ. Моуриньо не может настроить нормальную игру команды, в итоге все как обычно валится из рук. Ситуация, происходящая на данный момент с командой Сульшера точь-в-точь, как и у Шпор при Моуриньо. Особенно была видна внутренняя слабость наставника ТТХ после поражения от Саута, когда он назвал главного тренера соперников "**************и же проводит неплохой сезон хотя судя по всему, в АПЛ победитель уже известен, Гвардиола сделает ставку на Лигу Чемпионов, когда начнутся февральские матчи. Во всяком случае, провальным этот сезон уж точно не назовешь.

Ставка: Обе забьют + ТБ 2.5

Всем удачи 🍀
0
Повторить за 1.89
Роман Гутцайт48.4% WR-7.99% ROI
Роман ГутцайтROI -7.99
1.69Тотал меньше 3.5
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
В этом туре английского чемпионата нас ждет очередная встреча команд Жозе Моуринью и Хосепе Гвардиолы. Сколько лет уже длится их соперничество?

В этот раз тренеры "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" встретятся в Лондоне.

Понятно, что оба будут придумывать максимально много, чтобы запутать соперника. Как бы они при этом не перемудрили и не запутали своих футболистов, ведь такое иногда бывает.

Вспомните, как "Тоттенхэм" играл против "Ливерпуля". В первом тайме - абсолютная нейтрализация соперника, а во втором, когда ситуация уже стала вынуждать, "Тоттенхэм" стал играть более открыто, моменты команда создавала, но не могла их реализовать.

С другой стороны "Манчестер Сити" - клуб, который по идее должен здесь смотреться фаворитом. У букмекеров так и получается. "Манчестер Сити" уже столько очков растерял в этом сезоне, что считать его фаворитом становится все опаснее вне зависимости от статуса соперника.

Понятно, что у "Тоттенхэма" есть серьезные проблемы. Кейн отсутствует. Вернулся Льорис - это маленький плюс, ведь этот вратарь очень надежный, как только он наберет форму, это поможет "Тоттенхэму" набирать гораздо больше очков, чем в последний месяц.

В целом, что здесь может быть? Велик соблазн подумать, что здесь будет россыпь голов. Может, конечно, так и будет, ведь никто не знает, что будет на самом деле, а мы с вами только размышляем. Мне кажется, что Моуринью не откажет себе в удовольствии сначала максимально плотно сдерживать "Манчестер Сити". Не факт, что многое получится у "Сити" в атаке против "Тоттенхэма", который может очень строго сыграть от обороны. Дальше все зависит от ситуации. Забьет ли "Тоттенхэм" в контратаке либо после стандарта, или же "Сити" откроет счет в следствии оппозиционного нападения, но я не думаю, что этот матч будет раскрыт с самого начала.

Я думаю, что здесь движуха может пойти в концовке, когда кто-то будет приперт к стенке, и ему будет необходимо рисковать. Здесь я выберу вариант тотал матча меньше 3,5 с коэффициентом 1.71. Не верю букмекерам , которые думают, что будет супер-результативная игра, и оттолкнусь от обратного. Все-таки Жозе - это человек, который умеет разрушать игру соперника.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.666
Виктор Гусев51% WR-3.66% ROI
Виктор ГусевROI -3.66
1.89Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
В Лондоне сыграют “Тоттенхэм” и “Манчестер Сити”. Я вам напомню, что в Манчестере осенью команды сыграли со счетом 2:2 между собой. Посмотрим, попробуем прикинуть, что будет на этот раз.

“Тоттенхэму” довольно сложно, не только потому, что новый тренер и перестройка. Они потеряли Кейна и без него вылетели из Кубка Англии. “Манчестер Сити” как всегда мощная команда. Набрал форму Де Брюйне, который просто тащит мяч, организует великолепные передачи. В хорошей он форме, тем более, что ему дали отдохнуть, ведь кубковый матч он пропустил. У “Манчестер Сити” есть проблемы с обороной, склонны футболисты этого клуба пропускать мячи.

Матч будет второго февраля и это значит, что “Манчестеру” придется сыграть, кажется, на третий день после ответного матча на Кубок с “Манчестер Юнайтед”. Другое дело, что “Сити” с “Юнайтед” будет играть на своем поле и есть преимущество в виде победы со счетом 3:1 на чужом поле. Может быть дадут кому-то отдохнуть, но я так не думаю. Исторически почти полное равенство по победам между “Тоттенхэмом” и “Манчестер Сити”.

Когда команды играют на поле “Тоттенхэм” а в этом случае так и будет, чаще всего они забивают больше двух мячей, результативность присутствует. В предыдущем туре, “Тоттенхэм” играл с “Бромвичем”, занимающим последнее место и выиграл. Был непростой матч со счетом 2:1, а до этого у “Тоттенхэма” были четыре игры без побед. В отсутствие Кейна все же нашлось кому забивать. Короче, вот такая довольно текучая перестройка под руководством Моуринью и наверное, это мне не позволяет сделать ставку на победу “Тоттенхэма” на своем поле. Я предлагаю сделать ставку на то, что обе команды забьют + тотал больше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.89
Made_Crimea61.9% WR10.67% ROI
Made_CrimeaROI 10.67
5.85Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Поражение Манчестер Сити 2 матча подряд? - Маловероятно и фантастично....но пора бы привыкнуть, что фантастические результаты - неотъемлемая часть футбола придающая игре зрелищности. Я не настаиваю, что Тоттенхэм выйдет и победит...просто предполагаю, что в такой ситуации (есть возможность выйти на 5ое место), Мауриньо сделает всё, чтобы этого достичь. Тоттенхэм круто смотрелся против Ливерпуля, что мало кому удается...не хватило какой-то смелости и интересных решений подопечным Жозе.
Кэфы не соответствуют реальности, как минимум....ставить на победу Сити тут(за такой мизер 1,5 - убыточно).
1
Повторить за 6.1
Александр Мoстовой26.3% WR-3.55% ROI
Александр МoстовойROI -3.55
2.61Победит Тоттенхэм или ничья
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
«Чемпионская гонка в АПЛ уже закончена, будем говорить откровенно. «Ман Сити» может расслабиться и целенаправленно подготовиться к Лиге чемпионов. В отличие от чемпионата, этот турнир команда Гвардиолы не выигрывала. А вот «Тоттенхэму» не до расслаблений. Команда пока что не попадает в Лигу чемпионов. А это серьезные потери для бюджета, в лондонском клубе умеют считать деньги. Думаю, ничего сенсационного в том, что «Тоттенхэм» на своем поле как минимум не проиграет, не будет. «Ман Сити» сейчас сложно назвать непобедимой машиной. Это тот клуб, с которым можно играть при должном настрое. А настраивать своих футболистов Моуринью умеет».

Источник: Sport24
0
Повторить за 2.61
Денис Якунин150% WR0.08% ROI
Денис Якунин1ROI 0.08
2.62Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити|АПЛ
Обе команды как забивают так и пропускают довольно часто. Ставка на обе забьют весьма и весьма вероятна, но хочется её усилить ТБ 3,5. В очных встречах команды играют бесшабно, но все это было до прихода Моуриньо. Противостояние Гвардиолы и Моуриньо это всегда схватка, но все будет зависеть от того как быстро будет забит первый мяч. Если в первой пятнадцатиминутке - то пойдёт открытый футбол без всяких "автобусов" в штрафной. Поражение от МЮ должно взбодрить Ман Сити, первое место скорее всего уже закреплено за Ливерпулем, вопрос времени когда будет выкинут белый флаг в Премьер Лиге, но борьбу за серебро никто не отменял. Поэтому в матче с конкурентами мне кажется будет достаточно голов и открытый футбол.
0
Повторить за 2.62
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 28%
  • 22%
  • 8%
  • 7%
  • 3%