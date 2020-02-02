У тотенхэма новый тренер, новые трансферы один минус кейн в больничке. Пора команде и Моуринью доказывать что они что то могут . Ман сити ту особо нечего говорить, забивают много хорошо играют, есть осечки но свеже смотрятся на данный момент на голову выше чем не только тотенхэм а чем европейские многие топовые команды. Считаю что сити забъет и пропустит так как защита храмами у них, поэтому обе забъют.

Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Егор #100

Тоттенхэм Хотспур занимает 6-место с 34 очками в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда сыграла 24 матчей, в которых одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей. Манчестер Сити занимает 2-е место с 51 очками в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда за те же 24 матчей выиграла 16 раз, 3 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений. Предлагаю взять в данном матче Обе команды забьют + Тотал 2.5 больше, по нескольким причинам: 1)Манчестер Сити имеет слабую оборону, поэтому в данном матче ожидаю минимим один гол от хозяев поля. Да, Манчестер Сити часто играет с нулем у соперника, но это происходит только матчах с более слабыми командами, тем более МС игра будет проходить в гостях . В последних 5 гостевых играх, МС пропустил минимум 1 мяч 2)Манчестер Сити сейчас на ходу, имеет всех игроков атаки, поэтому в данном матче ожидаю от них минимум 2 мяча.