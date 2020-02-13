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Манчестер Сити — Тоттенхэм прогнозы на матч 13.02.2021

Манчестер Сити — Тоттенхэм
  •   АПЛ
Манчестер Сити
02:57:52
до начала матча
Тоттенхэм

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

Статистика

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Прогнозы 907

Все
Платные
Денис Казанский 48.3% WR-8% ROI
2.3Тотал меньше 2.5
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм Он считает, что команды не смогут забить 3 мяча на двоих.

«Тяжелые времена для Жозе Моуринью – 4 поражения в 5 матчах. Жуткий результат на стадионе «Эвертона». С одной стороны, это не разгром, когда ты проигрываешь 4:5, но с другой стороны, когда ты пропускаешь 5 мячей – для Жозе это очень больно.

Пеп Гвардиола сейчас просто парит – 15 побед подряд во всех соревнованиях, 10 побед подряд в АПЛ, какие-то абсолютно дикие результаты. Если мы посмотрим на результативность, то она сверх всякой нормы – больше чем в половине этих матчей команда Пепа забивает 3 мяча. Слушайте, круто!

В такой ситуации очень легко выявить фаворита и сказать, что «Сити» сейчас в огне и пройдется катком по «Тоттенхэму». Но мне кажется, что это будет определяющая игра для Жозе. Часто бывает, когда он приперт к стенке, он вдруг выстреливает. Я не думаю, что в этом матче «Тоттенхэм» может победить, но он может не проиграть. Мне кажется, что они запрутся на все замки.

После результативного матча «Тоттенхэма», после того как «Сити» всех бьет и довольно много забивает, мне кажется, что пришло время низа. Я думаю, что команды могут сыграть очень аккуратно. Да, «Сити» полезет вперед, но «Тоттенхэм» будет застегнут на все пуговицы. Я думаю, что здесь можно рискнуть и посмотреть на низ.»

Источник: Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка Дениса Казанского
2
Повторить за 2.43
Клоп Петрович🥊 55.3% WR9.36% ROI
2.08Победа Манчестер Сити и тотал меньше 3.5 - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽

🥊 Манчестер Сити 🆚 Тоттенхэм 🥊

🎯 Вопрос о победителе вряд ли может стоять серьезно в этом матче.
Выйграв у Ливерпуля, Сити скорее всего оформил чемпионство - тягаться на равных пока никто не может.

🎰 10 побед подряд с разницей мячей - 25:2. Фантастика!

💣Сити грают прагматично, очень строго в обороне (Всего 14 пропущенных мячей).

💡 Я думаю вопрос стоит только в том, с какой разницей Сити обыграет Тоттенхем.
Лично моё мнение - не более 3 мячей будет забито в этом матче.

🥅Всё таки Тоттенхем очень серьезный коллектив, правда у команды совсем развалилась игра.

❗К тому же за последние 4 игры комада забила всего 2 гола..

🤕🚫Травмы:

МАН Сити:
Фернандиньо, Аке, Де Брюйне

🤕🚫Травмы:

Тоттенхем:
Ло Чельсо, Бэйл, Регилон, Орье

🔔 Главным арбитром назначен Пол Тирни (Англия). За 100 матчей судья показал 322 желтые карточки игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 7 красных (в среднем 0.1 за матч), поэтому арбитра нельзя назвать слишком строгим. В 16% (16 из 100 матчей) Пол Тирни назначал пенальти.
0
Повторить за 2.14
Димитрий Подольский 70.6% WR8.32% ROI
1.44Манчестер Сити тотал больше 1.5
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Это будет 25-й матч в противостоянии Жозе Моуринью и Пепа Гвардиолы. Возможно, однажды об этом напишут отдельную книгу. А пока констатируем, что из последних пяти очных противостояний, Гвардиоле удалось выиграть только два. Что интересно – Пепу еще не удалось обыграть португальца, пока тот возглавляет "Тоттенхэм".Если снова брать последние пять матчей, то две победы испанскому специалисту удалось добиться еще когда Моуринью возглавлял "Манчестер Юнайтед". Но и там у Жозе есть две победы.
Время прошло, а Гвардиола продолжает возглавлять "Манчестер Сити". Кто знает, возможно первая за долгое время победа тренера "горожан" над коллегой из "Тоттенхэма" приблизит "особенного" к очередной отставке? Нынешние "шпоры" совершенно не выглядят как команда, способная стать на пути у "Манчестер Сити". "Горожане" продолжают превосходить своих соперников. Ждем того же и в предстоящей встрече.
0
Повторить за 1.42
Hamann Betting 63.3% WR5.25% ROI
1.65Победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Сити одержал 10 побед подряд. За последние 7 матчей пропустил лишь один гол, а последние 5 домашних побед одержал всухую. Сити показывает поистине чемпионскую игру, причем если горожане прошлых сезонов славились своей любовью к открытому футболу, где игра проходила вообще без центра поля, то в этом сезоне Пеп Гвардиола добавил последнюю деталь, которой так не хватало им раньше - надежную игру в обороне.

Тоттенхэм выиграл первые 4 гостевых матча в сезоне, а затем совсем развалился. За последние 6 выездных игр обыгран только Шеффилд, и только в этом же матче шпоры забили больше 1 мяча за последние 8 выездов. Команду лихорадит, с топами играть на уровне больше не получается, и конечно в таком состоянии рассчитывать на очки в Манчестере - утопия.

Что касается тотала, то в домашних матчах Сити тотал сыграл в 9 из 11 игр, в случае Тоттенхэма на выезде - в 8 из 10 случаев, причем крайне"верховые" матчи игрались обоими соперниками только в самом начале сезона.
0
Повторить за 1.68
MuCTeP 72.5% WR7.72% ROI
1.69Тотал больше 2.5
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер сити проводит отменный сезон, отрыв от второго места составляет пять очков и есть ещё игра в запасе и гандикап вообще может сырости до восьми очков. Команда очень много забивает, но в последних двух турах оборона дала сбой и пропущено от Суонси и Ливерпуля.
Тоттенхэм шикарно начал сезон, но потом с командой произошли какие то мистические вещи и стабильно теряли очки, сейчас всего лишь восьмое место в чемпионате, последний тур наконец то победа над Вест Бромвичем, а до этого была серия из трех поражений подряд.
Встреча двух лучший оборон чемпионата, но у Ман Сити настолько огромный потенциал в атаке, что Моуриньо должен план Б приготовить и им придётся пользоваться, ведь Сити без гола не уходит с поля, жду результативной игры.
0
Повторить за 1.69
Marat Khai 59.1% WR-1.66% ROI
1.46Тотал меньше 3.5
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Как можно описать предстоящий матч? Игры идут через два на третий, графики у команд очень плотные. Ожидать, что каждый раз будет феерия из голов наверное не стоит. Ттх в последнем матче столько съел, что пора ставить забор перед автобусом, что скорее всего и произойдёт в этом матче. Сити сможет подобраться к воротам, и скорее всего выиграет этот матч, смысла доказывать свое сверх превосходство нет, поэтому 1,2 гола и хватит.
0
Повторить за 1.49
Александр Мoстовой 35% WR-4.91% ROI
1.99Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
«Манчестер Сити» ведет подготовку к старту в Лиге чемпионов, где в групповом этапе сыграл очень мощно и сумел легко переиграть «Порту», «Олимпиакос» и «Марсель».

В чемпионате Премьер-Лиги «горожане» после 22 туров сумели выйти на первую позицию, где записали в актив 15 побед и пять мирных исходов. Стоит отметить, что подопечные Пепа Гвардиолы на пять баллов опережают земляков из «Юнайтед», при этом имеют игру в запасе. Серия побед «МС» уже составляет 15 матчей подряд.

«Тоттенхэм» лидировал в турнире некоторое время, но в итоге потерял концентрацию и скатился далеко за пределы зоны еврокубков. В активе «шпор» 10 побед и шесть ничьих, что принесло 36 очков и восьмое место в турнирной таблице. После провальной серии из трех фиаско подряд столичный клуб сумел одолеть «Вест Бромвич» (2:0).

В составе гостей не смогут выйти на поле Бэйл, Орье, Регилон и Ло Селсо. У лидера в лазарете Агуэро, Аке, Де Брюйне, Диас и Фернандиньо.

В этой игре «Сити» абсолютный фаворит. Команда играет легко и выдала фантастическую серию. Конечно, Моуринью поставит в обороне автобус в надежде удержать ничью и прервать чудесную серию побед противника, но все-таки я отдам предпочтение «небесным».

Считаю, что оба коллектива смогут забить, но успех будет на стороне лидера.

Моя ставка – «Манчестер Сити» не проиграет + обе забьют.

Источник: Vseprosport.ru
0
Повторить за 1.98
Марин 53.7% WR1.01% ROI
1.56Победа Манчестер Сити и тотал больше 1.5 - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»: центральный матч тура

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13 февраля 2021 года)




13.02.21 20:30 МСК

ТурнирАнглия. Премьер-лига

МестоEtihad Stadium



В центральном поединке 24-го тура 13 февраля «Манчестер Сити» будет принимать «Тоттенхэм» - я оценил расстановку сил перед матчем и подготовил прогноз.



Манчестер Сити

«Горожане» подходят к ближайшему противостоянию с «Тоттенхэмом» в отличном расположении духа. В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал победу над принципиальным соперником «Ливерпулем», показав кто в текущем первенстве хозяин. Команда Хосепа Гвардиолы умело сыграла на контратаках, да и в целом по ходу поединка смотрелась лучше мерсисайдцев, в итоге закономерный успех со счетом 4:1.

Как результат – в турнирной таблице «горожане» только укрепили свое турнирное положение. «Манчестер Сити» имеет сейчас в активе 50 очков и опережает ближайших преследователей: «Манчестер Юнайтед» - на пять баллов, а «Лестер» - на семь пунктов. При этом и сыграли «горожане» на одну встречу меньше.

Успех в матче с «Ливерпулем» стал для «Манчестер Сити» лишь продолжением победной серии на внутренней арене, которая насчитывает сейчас уже 15 поединков кряду. Для Англии такой результат стал новым рекордом. Сейчас в активе у манкунианцев десять побед в чемпионате Англии и пять – в кубковых турнирах.

«Манчестер Сити» в текущем первенстве является лучшей командой по игре на родной арене. За весь чемпионат манкунианцы проиграли дома только стартовый поединок «Лестеру», после чего выдали серию из десяти побед подряд при двух ничьих.

У «Манечстер Сити» в лазарете находятся Кевин Де Брёйне, Натан Аке и Серхио Агуэро. Под вопросом Рубен Диаш и Фернандиньо.



Тоттенхэм

У «Тоттенхэма», в отличие от будущего соперника, сейчас наступила «черная полоса». На этой неделе «шпоры» в очень непростом поединке проиграли кубковую дуэль «Эвертону» и сошли с дистанции. Уступили лишь в дополнительное время со счетом 4:5, потратив немало сил. Причем и играли почти основным составом.

Это поражение стало для подопечных Жозе Моуриньо уже четвертым за пять последних поединков. Кроме матча с «Эвертоном», «шпоры» уступили в трех кряду поединках в Премьер-лиги, причем соперникам разного уровня. Дома лондонский клуб проиграл «Челси» (0:1) и «Ливерпулю» (1:3), а на выезде «Брайтону» (0:1). Закрыть эту череду неудач удалось лишь в матче минувшего тура с «Вест Бромвичем» (2:0).

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает восьмое место. Команда  имеет в своем активе 36 очков, и отстает от первой четверки, а именно за Лигу Чемпионов ведут борьбу «шпоры», на четыре очка. От четвертого «Ливерпуля» подопечные Моуриньо отстают на четыре очка.

В лазарете у «Тоттенхэма» находятся защитник Серхио Регилон и полузащитник Джованни Ло Сельсо. Под вопросом Серж Орье и Гарет Бэйл.



Статистика

В первом круге чемпионата «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» на родной арене со счетом 2:0.

«Манчестер Сити» выиграл дома в разных турнирах 12 из 14 предыдущих поединков при двух ничьих.

В четырех из пяти последних очных поединков между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» сыграла ставка «тотал меньше 2.5 голов».

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» с форой (+1.5) в 17 из 20 предыдущих очных поединков на поле манкунианцев.




Прогноз

«Манчестер Сити» выглядит сейчас намного солиднее «Тоттенхэма». Манкунианцы не особо много забивают, однако в обороне смотрятся просто отлично. «Шпоры» под руководством Моуриньо играют больше от обороны, особенно против соперников такого уровня.

Мой прогноз –  победа хозяев + тотал больше 1.5 больше. Такой исход предлагается с коэффициентом 1.56
0
Повторить за 1.54
oleg-centner 46.6% WR-2.99% ROI
1.99Манчестер Сити фора (-1.5)
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Добрый день!
Во встрече Манчестер Сити -Тоттенхэм, все расклады на стороне Манчестера. У них сейчас убийственная серия из пятнадцати побед подряд и двадцати двух играх без поражений. Да и сама игра у Сити, как отлаженный механизм, надёжная оборона и вариативная атака, даже в отсутствии Де Брюйне, где вместо него лидерство на себя взял Гюндоган.
Тоттенхэм же смотрится сейчас очень убого, кроме связки Кейн -Сон они предложить ничего не могут, а этого в игре с командой Гвардиола будет очень мало. Поэтому ставлю на победу Сити с форой (-1,5)
0
Повторить за 2.03
iura_2022 100% WR0.68% ROI
1.98Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
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МатчиФутболМанчестер Сити - Тоттенхэм

￼Манчестер Сити

АПЛ

13 ФЕВ.
20:30

Смотреть трансляцию

￼Тоттенхэм

ТУРНИРЫ ПРОГНОЗОВ

АНГЛИЯ НА ОЛИМПЕ

13 фев. - 28 фев.

50 000 ₽

ПОДРОБНЕЕ

ПРОСТО ЦАРЬ

01 фев. - 14 фев.

50 000 ₽

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Прогноз редакции на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм 13 февраля 2021

Центральная встреча 24-го тура АПЛ. Относительно недавно клубы соперничали между собой за первую строчку в таблице, а сейчас между ними пропасть в 14 баллов. “Манчестер Сити“ уверенно лидирует с 50-ю очками на счету, а “Тоттенхэм“ опустился на восьмое место и теперь отстает от четвертого на четыре балла. Правда, у лондонцев есть игра в запасе.

Команда Жозе Моуриньо в последнее время выступает очень нестабильно, на фоне чего теперь под вопросом даже попадание в Лигу чемпионов УЕФА. В минувшем туре она переиграли “Вест Бромвич“ со счетом 2:0, но до того потерпела три поражения подряд, забив всего один мяч. “Сити“ же на неделе переиграл “Суонси Сити“ в Кубке Англии и тем самым увеличил свою победную серию до 15 матчей.



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Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм:

“Манчестер Сити“ (4-3-3): Эдерсон – Уолкер, Менди, Диаш, Стоунз – Родри, Гюндоган, Фоден – Марез, Стерлинг, Жезус

Не сыграют: Аке, Де Брюйне

"Тоттенхэм" (4-3-3): Ллорис – Дэвис, Орье, Дайер, Санчес – Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле – Ламела, Сон, Кейн

Не сыграют: Ло Чельсо, Регилон

Статистическое превью на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

Футболисты “Манчестер Сити“ одержали 15 побед подряд. Поставить на П1 можно с коэффициентом 1.34

Ни в одном из трех последних матчей “Тоттенхэма“ не фиксировался обмен голами. Заключить пари на “обе забьют - нет“ можно с коэффициентом 1.81

Прогноз на матч Манчестер Сити – Тоттенхэм

Букмекеры представляют хозяев в роли безоговорочного фаворита, что выглядит очень дико для подобного противостояния. Команда Пепа, конечно, набрала фантастическую форму в последнее время, но полную капитуляцию “Тоттенхэма“ все равно верится с большим трудом. “Сити“ играет высоко и много времени проводит в атаке. Моуриньо же большой мастер контратакующего футбола и в данном противостоянии его команда получит немало пространства. “Шпоры“ не проигрывают “горожанам“ на протяжении трех последних матчей АПЛ и в каждом и них забивают по два гола. Может повторить подобное достижение у гостей не получится в отчетном матче, но не поверить в их шансы отличиться просто невозможно.

Заключить пари на ИТБ2 (0.5) можно с коэффициентом 1.8.

Автор прогноза: Никита Стрельников

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832 прогноза

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ОЗ (ДА)
2.00 (93)

X2
3.56 (91)

ИТ2Б (1)
3.38 (82)

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Тоттенхэм 13 февраля 2021

1



ВИКТОР ГУСЕВ

0

0

2

Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня сделаю прогноз на матч АПЛ "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". Лидер чемпионата против команды, которая занимает только восьмое место. Между будущими соперниками 14 очков.

Многие говорят о том, что "Ман Сити" уже гарантировал себе чемпионство. Да, "горожане" опережают соседей "Юнайтед" на пять очков, еще у "Сити" при этом игра в запасе есть, это дает повод кому-то сказать о том, что "Ман Сити" можно уже сосредоточиться на других турнирах, как раз скоро с "Боруссией" Менхенгладбах в Лиге чемпионов.

С другой стороны, если смотреть на календарь "Тоттенхэма", то так ли важно для него участие в плей-офф Лиги Европы. Скорее, для "Шпор" важнее цепляться за топ-4 в чемпионате.

У "Ман Сити" все очень здорово идет - десять побед подряд, 14 матчей без поражений с разницей забитых и пропущенных 33-3. Как здорово все защите обстоит у Гвардиолы. Последний матч "Манчестер" выиграл на "Энфилде" у "Ливерпуля" со счетом 4:1. И это без Де Брейне и Агуэро.

"Тоттенхэм" выиграл достаточно уверенно у "Вест Бромвича" со счетом 2:0. Возвращение после травмы Кейна делает разницу. Он и сам забивает, и здорово организует игру для Сона.

В среду команды провели матчи Кубка Англии — "Тотенхэм" играл против "Эвертона", а "Сити" - против "Суонси".

Мне кажется, что "Манчестер Сити", почувствовав близость чемпионства, попробует сыграть на удержание. Имея в уме предстоящую игру в Лиге чемпионов, "Сити" может сдержать себя.

В ноябре "Тоттенхэм" выиграл у "Сити" со счетом 2:0. А в чемпионате 19/20 на поле "Сити" сыграли 2:2, дома же "Тоттенхэм" выиграл 2:0.

Думаю, что "Тоттенхэм" в этой паре послабее, но я настроен на необычную ставку с довольно неплохим коэффициентом.

Мой прогноз - "Тоттенхэм" не проиграет.

Прогноз: X2 с кэфом 3.56

2



FOOTBALL MIKE

4

0

1

Манчестер Сити играет настолько круто и продуктивно, что уже даже скучно. Долго ли продлится эта мощнейшая серия? Тоттенхэм же наоборот проваливает начало года, и успел проиграть 3 матча подряд, чего с Моуриньо случалось всего пару раз за карьеру. Но именно здесь я рискну. Такие серии рано или поздно заканчиваются. и Если не брать игру с Ливерпулем, где Алиссон подарил голы - последние победы Сити уже были натужные. ТТХ с Мауром традиционно успешно играет против Сити. Последние 3 игры команда не проиграла, а дома вообще прибила оба раза. Отдать мяч, поставить автобус и задействовать Кейна и Сона - любимая игра ТТХ, поэтому именно у них наибольшие шансы на очки здесь.

Прогноз: X2 с кэфом 3.56

3

МК

МИХАИЛ КЛИМЕНКО

2

0

3

Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Сити в космической щяс в форме рвутся к своему чемпионство плюс у них ещё игра в запасе Тоттенхэм в этом сезоне опять не попадёт в лигу чемпионов там есть кому попать в этот турнир от этой игры я жду очень много фолов тут даже может быть и удаление Манчестер Сити тут будет владеть больще мячом Тоттенхэм будет ловить на контро атаке ЖКБ 4 5

Прогноз: ЖКБ (4.5) с кэфом 2.95

4

СУШИЛ
КУМАР

ТБ (4)

3.72

5

ТОРМОЗ
НЕУДАЧНИКОВ

УГЛБ (12.5)

3.72

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Последние матчи команд



Манчестер Сити

Форма: 5 / 5

10 фев.



2021

Кубок ФА

Суонси Сити

1

3

Манчестер Сити

07 фев.



2021

Премьер-лига

Ливерпуль

1

4

Манчестер Сити

03 фев.



2021

Премьер-лига

Бернли

0

2

Манчестер Сити

30 янв.



2021

Премьер-лига

Манчестер Сити

1

0

Шеффилд

26 янв.



2021

Премьер-лига

Вест Бромвич

0

5

Манчестер Сити



Тоттенхэм

Форма: 1 / 5

10 фев.



2021

Кубок ФА

Эвертон

5

4

Тоттенхэм

07 фев.



2021

Премьер-лига

Тоттенхэм

2

0

Вест Бромвич Альбион

04 фев.



2021

Премьер-лига

Тоттенхэм

0

1

Челси

31 янв.



2021

Премьер-лига

Брайтон

1

0

Тоттенхэм

28 янв.



2021

Премьер-лига

Тоттенхэм

1

3

Ливерпуль

Статистика личных встреч



Манчестер Сити

2

1

2



Тоттенхэм

21 ноя.



2020

Премьер-лига

Тоттенхэм

2

0

Манчестер Сити

02 фев.



2020

Премьер-лига

Тоттенхэм

2

0

Манчестер Сити

17 авг.



2019

Премьер-лига

Манчестер Сити

2

2

Тоттенхэм
0
Повторить за 1.98

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