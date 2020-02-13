⚽🏴 Англия. 🏴⚽
🥊 Манчестер Сити 🆚 Тоттенхэм 🥊
🎯 Вопрос о победителе вряд ли может стоять серьезно в этом матче.
Выйграв у Ливерпуля, Сити скорее всего оформил чемпионство - тягаться на равных пока никто не может.
🎰 10 побед подряд с разницей мячей - 25:2. Фантастика!
💣Сити грают прагматично, очень строго в обороне (Всего 14 пропущенных мячей).
💡 Я думаю вопрос стоит только в том, с какой разницей Сити обыграет Тоттенхем.
Лично моё мнение - не более 3 мячей будет забито в этом матче.
🥅Всё таки Тоттенхем очень серьезный коллектив, правда у команды совсем развалилась игра.
❗К тому же за последние 4 игры комада забила всего 2 гола..
🤕🚫Травмы:
МАН Сити:
Фернандиньо, Аке, Де Брюйне
🤕🚫Травмы:
Тоттенхем:
Ло Чельсо, Бэйл, Регилон, Орье
🔔 Главным арбитром назначен Пол Тирни (Англия). За 100 матчей судья показал 322 желтые карточки игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 7 красных (в среднем 0.1 за матч), поэтому арбитра нельзя назвать слишком строгим. В 16% (16 из 100 матчей) Пол Тирни назначал пенальти.
🥊 Манчестер Сити 🆚 Тоттенхэм 🥊
🎯 Вопрос о победителе вряд ли может стоять серьезно в этом матче.
Выйграв у Ливерпуля, Сити скорее всего оформил чемпионство - тягаться на равных пока никто не может.
🎰 10 побед подряд с разницей мячей - 25:2. Фантастика!
💣Сити грают прагматично, очень строго в обороне (Всего 14 пропущенных мячей).
💡 Я думаю вопрос стоит только в том, с какой разницей Сити обыграет Тоттенхем.
Лично моё мнение - не более 3 мячей будет забито в этом матче.
🥅Всё таки Тоттенхем очень серьезный коллектив, правда у команды совсем развалилась игра.
❗К тому же за последние 4 игры комада забила всего 2 гола..
🤕🚫Травмы:
МАН Сити:
Фернандиньо, Аке, Де Брюйне
🤕🚫Травмы:
Тоттенхем:
Ло Чельсо, Бэйл, Регилон, Орье
🔔 Главным арбитром назначен Пол Тирни (Англия). За 100 матчей судья показал 322 желтые карточки игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 7 красных (в среднем 0.1 за матч), поэтому арбитра нельзя назвать слишком строгим. В 16% (16 из 100 матчей) Пол Тирни назначал пенальти.