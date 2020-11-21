Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя Мaксим Калиниченко

В одном из центральных матчей АПЛ девятого тура «Тоттенхэм» дома примет «Манчестер Сити». Это все еще кажется странным, но в таблице они занимают разные строчки. Причем «шпоры» идут на втором месте в чемпионате с 17-ю баллами, а «горожане» - на десятом с 12-ю. В прошлом сезоне их позиции были противоположными. Намного ниже располагался долгое время именно «Тоттенхэм», из-за чего и был уволен Почеттино из лондонского клуба. Вообще, этот сезон уже идет несколько странным образом. Главные фавориты турнира, «Ливерпуль» и «Ман Сити», уже успели растерять множество очков. Также несколько средних команд забрались очень высоко в таблице, напрямую конкурируя пока за выход в еврокубки с топ-клубами Англии. Но такое расположение дел в Англии, в принципе, не удивляет, учитывая график матчей, травмы игроков и частые игры сборных. Также в АПЛ отменили пять замен и вернулись к трем, чему сильно противились тренеры топ-команд. «Сити» в последнее время находит свою игру. Давно «горожане» не проигрывали. Все еще придумывает разные схемы Пеп Гвардиола. К счастью всех фанатов «горожан», он на днях продлил контракт с клубом еще на несколько лет. Но, конечно, сейчас этот «Ман Сити» совсем не тот, каким он был в последние годы. Даже несмотря на огромное отставание от «Ливерпуля» в прошлом розыгрыше АПЛ, «горожане» представляли большую угрозу для всех команд Англии. Сейчас такое сказать про «Сити» трудно. «Тоттенхэм» тоже стартовал весьма нестабильно. Плелись «шпоры» в середине таблицы. Но затем стараниями Моуринью и атакующих игроков они смогли забраться на второе место. Хотя разрыв в очках сейчас между первыми шести командами АПЛ слишком маленький. Через несколько туров расположение клубов может и поменяться. У «Тоттенхэма» пока в действии главные лидеры команды – Кейн и Сон. Если они подойдут в хорошей форме к игре с «Сити», то голы «горожанам» уже обеспечены. У клуба из Манчестера как раз-таки есть проблемы с лазаретом. Я думаю, сейчас «Тоттенхэм» в состоянии дать равный бой «Ман Сити». Тем более что играют «шпоры» дома. Плюс Моуринью, как известно, умеет настраивать своих игроков на важные встречи против сильного соперника. Гвардиола, в свою очередь, находится сейчас в разладе с некоторыми игроками в «Сити», по информации источников. Не помогает ему и отсутствие некоторых важных футболистов на поле. Источник: VseProSport