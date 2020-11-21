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Тоттенхэм — Манчестер Сити прогнозы на матч 21.11.2020

Тоттенхэм — Манчестер Сити
  •   АПЛ
Тоттенхэм
19:34:43
до начала матча
Манчестер Сити
Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
В одном из центральных матчей АПЛ девятого тура «Тоттенхэм» дома примет «Манчестер Сити». Это все еще кажется странным, но в таблице они занимают разные строчки. Причем «шпоры» идут на втором месте в чемпионате с 17-ю баллами, а «горожане» - на десятом с 12-ю. В прошлом сезоне их позиции были противоположными. Намного ниже располагался долгое время именно «Тоттенхэм», из-за чего и был уволен Почеттино из лондонского клуба. Вообще, этот сезон уже идет несколько странным образом. Главные фавориты турнира, «Ливерпуль» и «Ман Сити», уже успели растерять множество очков. Также несколько средних команд забрались очень высоко в таблице, напрямую конкурируя пока за выход в еврокубки с топ-клубами Англии. Но такое расположение дел в Англии, в принципе, не удивляет, учитывая график матчей, травмы игроков и частые игры сборных. Также в АПЛ отменили пять замен и вернулись к трем, чему сильно противились тренеры топ-команд. «Сити» в последнее время находит свою игру. Давно «горожане» не проигрывали. Все еще придумывает разные схемы Пеп Гвардиола. К счастью всех фанатов «горожан», он на днях продлил контракт с клубом еще на несколько лет. Но, конечно, сейчас этот «Ман Сити» совсем не тот, каким он был в последние годы. Даже несмотря на огромное отставание от «Ливерпуля» в прошлом розыгрыше АПЛ, «горожане» представляли большую угрозу для всех команд Англии. Сейчас такое сказать про «Сити» трудно. «Тоттенхэм» тоже стартовал весьма нестабильно. Плелись «шпоры» в середине таблицы. Но затем стараниями Моуринью и атакующих игроков они смогли забраться на второе место. Хотя разрыв в очках сейчас между первыми шести командами АПЛ слишком маленький. Через несколько туров расположение клубов может и поменяться. У «Тоттенхэма» пока в действии главные лидеры команды – Кейн и Сон. Если они подойдут в хорошей форме к игре с «Сити», то голы «горожанам» уже обеспечены. У клуба из Манчестера как раз-таки есть проблемы с лазаретом. Я думаю, сейчас «Тоттенхэм» в состоянии дать равный бой «Ман Сити». Тем более что играют «шпоры» дома. Плюс Моуринью, как известно, умеет настраивать своих игроков на важные встречи против сильного соперника. Гвардиола, в свою очередь, находится сейчас в разладе с некоторыми игроками в «Сити», по информации источников. Не помогает ему и отсутствие некоторых важных футболистов на поле. Источник: VseProSport
Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Лично мы считаем, что, конечно же, несмотря на вывеску матча, несмотря на то, что в этом поединке будут принимать участие звездные игроки, которые показали себя уже так или иначе, все равно фаворитом мы считаем именно гостей. Конечно, подопечные Пепа больше в этом сезоне направлены на Лигу Чемпионов, что отображается и в результатах, но национальный чемпионат тоже крайне важен, учитывая, что еще только старт, по сути, и все свое положение еще можно исправить запросто положительными результатами по ходу сезона.
Тоттенхэм — Манчестер Сити прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче Тоттенхэм - Манчестер Сити. Вот его доводы: «Тоттенхэм имеет великолепную серию результатов. находится выше “Манчестер” Сити в турнирной таблице. Рисковым игрокам нужно этим воспользоваться, потому что больше четверки при таком раскладе сил дают очень редко. Но лично я не рискну. Я бы обратил внимание на другое. Из 5 последних матчей команды сыграли 4 низовых поединка. Как ни странно при таком атакующем потенциале, команды играют низы. Моуринью вообще низовой тренер (7:2 вынесем за скобки), его команда не имеет потрясающей результативности. И это не тот матч, где кто-то будет рисковать. Думаю, что голов не должно быть много. Поэтому беру не очень логичный для матча таких команд ТМ (2,5).» Источник: РБ / “Тоттенхэм” – “Манчестер Сити”: прогноз и ставка Георгия Черданцева
Прогнозы 179
Все
Платные
Мaксим Калиниченко46.5% WR-1.03% ROI
2.11Победит Тоттенхэм или ничья
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
В одном из центральных матчей АПЛ девятого тура «Тоттенхэм» дома примет «Манчестер Сити».

Это все еще кажется странным, но в таблице они занимают разные строчки. Причем «шпоры» идут на втором месте в чемпионате с 17-ю баллами, а «горожане» - на десятом с 12-ю. В прошлом сезоне их позиции были противоположными. Намного ниже располагался долгое время именно «Тоттенхэм», из-за чего и был уволен Почеттино из лондонского клуба.

Вообще, этот сезон уже идет несколько странным образом. Главные фавориты турнира, «Ливерпуль» и «Ман Сити», уже успели растерять множество очков. Также несколько средних команд забрались очень высоко в таблице, напрямую конкурируя пока за выход в еврокубки с топ-клубами Англии.

Но такое расположение дел в Англии, в принципе, не удивляет, учитывая график матчей, травмы игроков и частые игры сборных. Также в АПЛ отменили пять замен и вернулись к трем, чему сильно противились тренеры топ-команд.

«Сити» в последнее время находит свою игру. Давно «горожане» не проигрывали. Все еще придумывает разные схемы Пеп Гвардиола. К счастью всех фанатов «горожан», он на днях продлил контракт с клубом еще на несколько лет.

Но, конечно, сейчас этот «Ман Сити» совсем не тот, каким он был в последние годы. Даже несмотря на огромное отставание от «Ливерпуля» в прошлом розыгрыше АПЛ, «горожане» представляли большую угрозу для всех команд Англии. Сейчас такое сказать про «Сити» трудно.

«Тоттенхэм» тоже стартовал весьма нестабильно. Плелись «шпоры» в середине таблицы. Но затем стараниями Моуринью и атакующих игроков они смогли забраться на второе место. Хотя разрыв в очках сейчас между первыми шести командами АПЛ слишком маленький. Через несколько туров расположение клубов может и поменяться.

У «Тоттенхэма» пока в действии главные лидеры команды – Кейн и Сон. Если они подойдут в хорошей форме к игре с «Сити», то голы «горожанам» уже обеспечены. У клуба из Манчестера как раз-таки есть проблемы с лазаретом.

Я думаю, сейчас «Тоттенхэм» в состоянии дать равный бой «Ман Сити». Тем более что играют «шпоры» дома. Плюс Моуринью, как известно, умеет настраивать своих игроков на важные встречи против сильного соперника.

Гвардиола, в свою очередь, находится сейчас в разладе с некоторыми игроками в «Сити», по информации источников. Не помогает ему и отсутствие некоторых важных футболистов на поле.

Источник: VseProSport
0
Повторить за 2.11
"СУПЕРПРЕСС-3"58.3% WR-1.94% ROI
1.28Победит Манчестер Сити или ничья
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Лично мы считаем, что, конечно же, несмотря на вывеску матча, несмотря на то, что в этом поединке будут принимать участие звездные игроки, которые показали себя уже так или иначе, все равно фаворитом мы считаем именно гостей. Конечно, подопечные Пепа больше в этом сезоне направлены на Лигу Чемпионов, что отображается и в результатах, но национальный чемпионат тоже крайне важен, учитывая, что еще только старт, по сути, и все свое положение еще можно исправить запросто положительными результатами по ходу сезона.
0
Повторить за 1.28
Георгий Черданцев48.7% WR-2.84% ROI
2.48Тотал меньше 2.5
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче Тоттенхэм - Манчестер Сити. Вот его доводы:

«Тоттенхэм имеет великолепную серию результатов. находится выше “Манчестер” Сити в турнирной таблице. Рисковым игрокам нужно этим воспользоваться, потому что больше четверки при таком раскладе сил дают очень редко. Но лично я не рискну.

Я бы обратил внимание на другое. Из 5 последних матчей команды сыграли 4 низовых поединка. Как ни странно при таком атакующем потенциале, команды играют низы. Моуринью вообще низовой тренер (7:2 вынесем за скобки), его команда не имеет потрясающей результативности.

И это не тот матч, где кто-то будет рисковать. Думаю, что голов не должно быть много. Поэтому беру не очень логичный для матча таких команд ТМ (2,5).»

Источник: РБ /
“Тоттенхэм” – “Манчестер Сити”: прогноз и ставка Георгия Черданцева
0
Повторить за 2.49
Viktor Sychynskyi45.5% WR-0.14% ROI
3.1Тоттенхэм фора (0)
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Фаворит кончно же Манчестер Ситий. Конечно, подопечные Пепа больше в этом сезоне направлены на Лигу Чемпионов, что отображается и в результатах, но национальный чемпионат тоже крайне важен, учитывая, что еще только старт, по сути, и все свое положение еще можно исправить запросто положительными результатами по ходу сезона. Но Тоттенхэм смотрится предпочтительнее на данный момент и сможет играть в излюбленной манере - на контр атаках и не проиграет, потому проверю Ф1()
0
Повторить за 3.125
7905505112338.5% WR-0.78% ROI
2.11Победит Тоттенхэм или ничья
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 2.11
FootBall Time57.1% WR0.69% ROI
2.21Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Оба мало забивают за последние игры с командами своего класса,здесь думаю ничего не изменится
0
Повторить за 2.21
Испанский лётчик42.8% WR-8.99% ROI
2.11Победит Тоттенхэм или ничья
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 2.11
Knes22.8% WR-7.76% ROI
3.15Манчестер Сити тотал больше 2.5
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 3.125
maxuhin44.3% WR0.42% ROI
1.56Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 1.56
Белый Сашка45.2% WR-3.42% ROI
1.87Победит Манчестер Сити
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 1.87
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