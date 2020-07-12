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Наполи — Милан прогнозы на матч 12.07.2020

Наполи — Милан
  •  Чемпионат Италии
Наполи
02:00:02
до начала матча
Милан
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Прогнозы 1351
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Платные
😷Поночка54.8% WR23.51% ROI
1.61Милан тотал больше 1
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Ещё одна яркая вывеска в Италии🇮🇹 за один тур. Сначала разыграли яркую ничью в Турине "старая синьора" и Аталанта, а сегодня Милан продолжит погоню за Ромой🐺 в надежде на Лигу Европы. Соперником выступят южане из Неаполя под руководством старого, и далеко не доброго Гаттузо.
💙💙
Наполи хоть и выиграли вместе с кубком Италии билет в Европу, но команда обороты сбавлять не торопится.
Есть мнение, что "ослята" всерьёз хотят разменять ЛЕ на ЛЧ. Вот только реальности в этом очень мало. Просто алленаторе Рино всегда был максималистом, как игрок и видимо, как тренер. Ну или просто хочет им казаться.
12 очков из 15-ти, 9-5 разница голов.
Единственное поражение от Аталанты после возобновления сезона - прекрасный показатель. Плюс будучи уже не особо мотивированными умудрились хлопнуть Рому, которой как раз наоборот категорически нельзя терять очки.
Вернутся в состав к этому матчу Кулибали и опорник Демме. Поэтому Милану придётся постараться в финальной трети поля.
❤🖤
Стефано Пиоли наверное должно быть немного обидно, что несмотря на прогресс в игре россонери, ему на замену собираются взять Ральфа Рангника. Вот, как раз и ещё один раздражитель, чтобы доказать свою состоятельность и продолжить побеждать.
Серия набранных очков у Милана такая же великолепная и даже лучше.
13 из 15-ти, разница голов 15-5.
А соперники-то какие! Размазали на выезде Лацио, обыграли вторую столичную команду в лице главного конкурента за ЛЕ, Рому. Ну и свежайший камбэк против Ювентуса.
Единственной ложкой дёгтя можно назвать выезд к СПАЛу и итоговую ничью 2-2. Кто смотрел матч понимает, что не победил Милан просто каким-то непостижимым образом.
По составу у Пиоли никаких мигрений быть не должно. Лучшие игроки должны быть готовы на все 100.

По свежим матчам можно заметить, что только в матче с Ромой не хватило одного гола, чтобы сыграть "верх".
И это при том, что по сезону Милан является одной из команд у которой больше поединков заканчивались на ТМ2.5. Но всё не критично, перевес низовых матчей всего в один.
Тем более, что важно именно то, какой футбол показывает команда здесь и сейчас. А очные встречи практически всегда выходят очень результативными⚽️⚽️⚽️.

Учитывая форму игроков Милана, особенно в атакующей линии, и сумасшедшую мотивацию приблизится к Роме, считаю, что гости должны не только забить хотя бы раз, но и уехать с Сан-Паоло минимум с одним пунктом.
❗❗❗
Наполи действительно оправдывают прозвище "ослы". И нет, они не упёртые, а скорее, как тот ослик из Винни Пуха - добрый и застенчивый☺.
Адзурри наименее грубая и меньше всех фолящая команда сезона.
Всего 62🟨 предупреждения, в среднем по 2 за матч.
⬇️
ТМ2.5 ЖК Наполи за кф. 1.74 или
П2 по ЖК за 1.93

Baci, ragazzi😘💋
9
Повторить за 1.615
Георгий Черданцев48.5% WR-6.17% ROI
1.88Тотал больше 2.5
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на Обе забьют и ТБ (2,5) в матче Наполи - Милан. Вот его доводы:

Хорошая должна быть игра. Обе команды в хорошей форме. «Наполи» в последнее время проиграл только «Аталанте». Но на ее поле проиграть не зазорно. В остальном у команды Гаттузо многое получается.

Не лишними будут комплименты и в адрес Пиоли и его подопечных. Играют в хороший футбол, находятся в верхней части турнирной таблицы. И это несмотря на то, что в новом сезоне «Милан» будет тренировать другой наставник (скорее всего).

Это принципиальная игра в борьбе за 6 место. Ну все же стыдно обеим командам ставить такую задачу. Но раз уж выше не получается, то как раз о пороге Лиги Европы и стоит говорить. Поэтому матч идет за еврокубки.

Маловероятно, что «Милан» в гостях будет оборонять ничью. Пиоли тоже будет нацелен на победу. Там не такой большой отрыв по очкам, чтобы не рисковать. В конце концов, если «Милан» проиграет, то это еще не приговор.

А если так, то можно ожидать в этом матче голов. В последней встречи в «Неаполе» счет был 3:2 в пользу хозяев. Хотя в других матчах результаты низовые. Но сейчас речь идет именно о верховой борьбе.

Поэтому лучше взять ОЗ и ТБ (2,5). В атаке команды работают хорошо, настроение хорошее. Поэтому вкус к голам есть у обеих сторон. Так что должны забивать.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.833
Gagik58.1% WR7.13% ROI
1.63Наполи фора (0)
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
После перезагрузки чемпионата Наполи и Милан — лучшие команды в плане прогресса, разумеется, после Аталанты. Тем не менее, сыграв сложнейшие поединки против Лацио и Ювентусом тем же стартовым составом, красно-чёрные всё-таки рискуют отдать игровое преимущество своим соперникам с юга Италии. В предыдущей встрече с Дженоа мистер Гаттузо сделал существенный оборот состава, сохранив силы сразу нескольких ключевых игроков для встречи с подопечными Пьоли. Это — вопрос принципа для легенды Милана.

  У гостей будут отсутствовать травмированные Дуарте, Мусаккьо и Кастильехо. Это значит, что тренер Пьоли рассчитывает на центральную пару Кьяера и Романьоли, надеясь, что у них не возникнет никаких проблем, ведь единственной заменой может быть лишь юный Габбиа. Атакующий ориентир в лице Ибрагимовича непререкаем, но Наполи при Гаттузо на Сан-Паоло не проиграл Барселоне (1:1), Интеру (1:1) и Ювентусу (0:0), а в прошлом туре обыграл Рому (2:1). Настрой поможет ему не проиграть в уже привычном низовом стиле.
3
Повторить за 1.7
Zinger Citrus37.3% WR-5.41% ROI
1.64Милан тотал больше 1
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Аталанта и Милан – определенно, лучшие команды Серии А после возобновления сезона. Если вчера Богиня увезла очко из Турина (2:2), то Милан во вторник и вовсе вынес Юве в своих стенах 4:2, уступая 0:2. Ибрагимович, Ребич, Леау в строю и в отличной форме (последние два так вообще забивали почти во всех последних играх), в порядке и Чалханоглу, который имеет важнейшее значение для команды, так после его выхода против Юве во втором тайме, команда забила все четыре мяча.

Помимо побед над Юве в послекарантинный период у миланистов еще есть разгром Лацио (3:0) и Лечче (4:1), победа над Ромой (2:0), ничья со СПАЛом (2:2). Теперь Милан вплотную подошел к зоне еврокубков и ему не хватает два очка до ближайшей команды, которой, как раз, является Наполи. Так что это очень принципиальная встреча, которая может решить, кто попадет в европейское первенство.

Наполи же обыграл Рому и Дженоа (обе – 2:1), СПАЛ (3:1), Верону (2:0), проиграл Аталанте (0:2) и выиграл кубок Италии. После Милана, Аталанты и Сассуоло именно он показывает лучшую игровую форму. У хозяев в активе полный боекомплект игроков, к тому же в матче на неделе с Дженоа Гаттузо провел частичную ротацию, так что к сегодняшней встрече лидеры будут готовы и физически.

Правда, неаполитанцы пропускают довольно часто: 41 раз в 31 матче, 20 в 15 домашних, причем в 9 последних подряд. Последний сухарь был в начале ноября. Забивали не только топы, но и аутсайдеры – Лечче и СПАЛ. Но с другой стороны сами хозяева смогли забить как минимум один раз за матч в 13 из 15 последних игр во всех турнирах. К тому же, начиная с 2009-го года, они забивали в 8 из 10 домашних матчах с Миланом и вовсе 2+ мяча. Но и Милан отвечал забитыми в четырех последних. В первом круге команды обменялись голами – 1:1.
0
Повторить за 1.615
Galeodor60.7% WR1.22% ROI
3.42Победит Милан
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Матч составов, тактики, характеров.

Ещё одна встреча сегодняшнего вечера, достойная вниманию. Мотивация обеих команд, тактическая битва коллективов за игры в Еврокубках, отстаиванием собственного имени, марки☝🏽

Пусть Наполи играет дома, но главный тренер Гатузо, тактически проиграет Пиоли. Плюс сам Милан заряжен после крутого камбека в игре с Ювентусом, также имеется чёткий, авторитетный лидер в команде - Ибрагимович, который заведёт всех и поведёт команду к победе. Последние 5 игр Милан не проигрывает, что тоже заряд и показатель. Наполи же в 5 матчах проиграл 1 раз Аталанте, но это конечно не показатель, Аталанта сегодня очень сильна.

В 2019 году, команды встречались 3жды: 2 ничьи, 1 победа Милана.

Добавлю что ставка рисковая конечно, но рабочая. Возможно безопаснее ставка была бы на Тотал. Для статистики ещё добавлю, что за 20ый год Наполи лишь в 2ух матчах не пропустила ни одного гола, а Милан в 4ёх, это что касается прогноза ОЗ. Вообщем посмотрим)
7
Повторить за 3.35
H a l i S i a100% WR0.54% ROI
2Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Аталанта и Милан – определенно, лучшие команды Серии А после возобновления сезона. Если вчера Богиня увезла очко из Турина (2:2), то Милан во вторник и вовсе вынес Юве в своих стенах 4:2, уступая 0:2. Ибрагимович, Ребич, Леау в строю и в отличной форме (последние два так вообще забивали почти во всех последних играх), в порядке и Чалханоглу, который имеет важнейшее значение для команды, так после его выхода против Юве во втором тайме, команда забила все четыре мяча.

Помимо побед над Юве в послекарантинный период у миланистов еще есть разгром Лацио (3:0) и Лечче (4:1), победа над Ромой (2:0), ничья со СПАЛом (2:2). Теперь Милан вплотную подошел к зоне еврокубков и ему не хватает два очка до ближайшей команды, которой, как раз, является Наполи. Так что это очень принципиальная встреча, которая может решить, кто попадет в европейское первенство.

Наполи же обыграл Рому и Дженоа (обе – 2:1), СПАЛ (3:1), Верону (2:0), проиграл Аталанте (0:2) и выиграл кубок Италии. После Милана, Аталанты и Сассуоло именно он показывает лучшую игровую форму. У хозяев в активе полный боекомплект игроков, к тому же в матче на неделе с Дженоа Гаттузо провел частичную ротацию, так что к сегодняшней встрече лидеры будут готовы и физически.

Правда, неаполитанцы пропускают довольно часто: 41 раз в 31 матче, 20 в 15 домашних, причем в 9 последних подряд. Последний сухарь был в начале ноября. Забивали не только топы, но и аутсайдеры – Лечче и СПАЛ. Но с другой стороны сами хозяева смогли забить как минимум один раз за матч в 13 из 15 последних игр во всех турнирах. К тому же, начиная с 2009-го года, они забивали в 8 из 10 домашних матчах с Миланом и вовсе 2+ мяча. Но и Милан отвечал забитыми в четырех последних. В первом круге команды обменялись голами – 1:1.❤️🖤
2
Повторить за 1.98
ahagqoe50% WR0.04% ROI
2.72Милан тотал больше 1.5
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Серия A. "Милан" очень сильно укрепился со Златаном, в котором он показывает не менее интересную, а главное красивую игру. Сам матч с "Ювентусом" нам показал что лидер таблицы может побеждать только аутсайдеров или в пенальти, а "Милан" может бороться не с самыми слабыми командами. Что касается "Наполи", то мы увидели что у них есть прекрасные исполнители, которые могут как быстро начать, так и быстро и четко закончить.
0
Повторить за 2.48
Кардинал50.6% WR0.34% ROI
1.61Обе команды забьют - Да
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Всем привет вот мой прогноз на этот топови матч .
Наполи принимает Милан и лично для меня здес нет фаворита и те игры что показывают эти две команды просто поражает .
Обо играют атакуйщи футбол и забивают и пропускают лично для меня чуть ярче является Милан, и после того что они сделали в прошлом туре у меня нет слов .
А то что касается Наполи то ига у них очень простая мене яркая но все работает я уверен что будет много голов ,и лично для меня будет интересно смотрет и вканце узнать кто же сильнее но даже шот может быть не совсем по игре прочем это футбол всем удачи и по больше плюсов
0
Повторить за 1.58
Андрей Никишин35.5% WR-8.89% ROI
2.72Милан тотал больше 1.5
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
В этом матче неудачники нынешнего чемпионата сойдутся в споре: кому достанется прямая путёвка в Лигу Европы, а кто, возможно, добудет её через предварительную квалификацию.

"Наполи" после перерыва хорош: выиграл Кубок Италии, побеждает заведомо слабого, сыграл вничью с "Интером" (1:1), но не смог справиться с безудержной "Аталантой" (0:2). На повестке дня "Милан", который набрал впечатляющие обороты.

Перерыв на "россонери" повлиял положительно. После стартовой ничьей с "Ювентусом" (0:0) в ответном матче кубкового полуфинала, "Милан" одержал четыре победы и единожды сыграв гостевую ничью со "СПАЛом" (2:2). Причём, две последние победы были ни над кем-нибудь, а поверженными оказались "Лацио" (3:0) и "Ювентус" (4:2). И если римляне сейчас далеко не в лучшем состоянии, то бьянконери не проигрывали в чемпионате с февраля месяца, а четыре мяча не пропускали, уж, когда, и не вспомнишь.

Что касается предстоящей встречи, то, на мой взгляд, она обещает быть яркой. Во-первых, Гаттузо против родного "Милана". Во-вторых, это будут прощальные гастроли Ибрагимовича, который с большой долей вероятности покинет "Милан" по окончании сезона. В календаре "Милана" осталась единственная игра с "достойным" соперником" - "Аталантой", а Златан "настраивается" только на серьезных соперников. Значит, сегодня будет его предпоследняя "настоящая" игра.

В этом матче предлагаю поставить на гол Ибрагимовича, а за не имением такой ставки в нашей линии: ИТБ 2(1,5). Ребич, Чалханоглу
0
Повторить за 2.48
Ровшан Аскеров51.8% WR-6.85% ROI
1.84Тотал больше 2.5
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Наполи — Милан|Чемпионат Италии
Дженнаро Гаттузо – против клуба, в котором он стал великим. Победа поможет неаполитанцам закрепиться в зоне ЛЕ, поражение же приведет к рокировке и уже «Милан» получит права на европейский сезон.


И «Милан» имеет все шансы на успех. Недавняя убедительная победа 4:2 над лидером и многолетним гегемоном Серии А «Ювентусом» – прекрасная заявка на продолжение победного банкета. «Наполи» тоже на выезде победил в прошлом туре. Думаю, обе команды в таком принципиальном матче не смогут отсидеться в окопах.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.833
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 17%
  • 16%
  • 12%
  • 11%
  • 5%

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