Ещё одна яркая вывеска в Италии🇮🇹 за один тур. Сначала разыграли яркую ничью в Турине "старая синьора" и Аталанта, а сегодня Милан продолжит погоню за Ромой🐺 в надежде на Лигу Европы. Соперником выступят южане из Неаполя под руководством старого, и далеко не доброго Гаттузо. 💙💙 Наполи хоть и выиграли вместе с кубком Италии билет в Европу, но команда обороты сбавлять не торопится. Есть мнение, что "ослята" всерьёз хотят разменять ЛЕ на ЛЧ. Вот только реальности в этом очень мало. Просто алленаторе Рино всегда был максималистом, как игрок и видимо, как тренер. Ну или просто хочет им казаться. 12 очков из 15-ти, 9-5 разница голов. Единственное поражение от Аталанты после возобновления сезона - прекрасный показатель. Плюс будучи уже не особо мотивированными умудрились хлопнуть Рому, которой как раз наоборот категорически нельзя терять очки. Вернутся в состав к этому матчу Кулибали и опорник Демме. Поэтому Милану придётся постараться в финальной трети поля. ❤🖤 Стефано Пиоли наверное должно быть немного обидно, что несмотря на прогресс в игре россонери, ему на замену собираются взять Ральфа Рангника. Вот, как раз и ещё один раздражитель, чтобы доказать свою состоятельность и продолжить побеждать. Серия набранных очков у Милана такая же великолепная и даже лучше. 13 из 15-ти, разница голов 15-5. А соперники-то какие! Размазали на выезде Лацио, обыграли вторую столичную команду в лице главного конкурента за ЛЕ, Рому. Ну и свежайший камбэк против Ювентуса. Единственной ложкой дёгтя можно назвать выезд к СПАЛу и итоговую ничью 2-2. Кто смотрел матч понимает, что не победил Милан просто каким-то непостижимым образом. По составу у Пиоли никаких мигрений быть не должно. Лучшие игроки должны быть готовы на все 100.
По свежим матчам можно заметить, что только в матче с Ромой не хватило одного гола, чтобы сыграть "верх". И это при том, что по сезону Милан является одной из команд у которой больше поединков заканчивались на ТМ2.5. Но всё не критично, перевес низовых матчей всего в один. Тем более, что важно именно то, какой футбол показывает команда здесь и сейчас. А очные встречи практически всегда выходят очень результативными⚽️⚽️⚽️.
Учитывая форму игроков Милана, особенно в атакующей линии, и сумасшедшую мотивацию приблизится к Роме, считаю, что гости должны не только забить хотя бы раз, но и уехать с Сан-Паоло минимум с одним пунктом. ❗❗❗ Наполи действительно оправдывают прозвище "ослы". И нет, они не упёртые, а скорее, как тот ослик из Винни Пуха - добрый и застенчивый☺. Адзурри наименее грубая и меньше всех фолящая команда сезона. Всего 62🟨 предупреждения, в среднем по 2 за матч. ⬇️ ТМ2.5 ЖК Наполи за кф. 1.74 или П2 по ЖК за 1.93
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на Обе забьют и ТБ (2,5) в матче Наполи - Милан. Вот его доводы:
Хорошая должна быть игра. Обе команды в хорошей форме. «Наполи» в последнее время проиграл только «Аталанте». Но на ее поле проиграть не зазорно. В остальном у команды Гаттузо многое получается.
Не лишними будут комплименты и в адрес Пиоли и его подопечных. Играют в хороший футбол, находятся в верхней части турнирной таблицы. И это несмотря на то, что в новом сезоне «Милан» будет тренировать другой наставник (скорее всего).
Это принципиальная игра в борьбе за 6 место. Ну все же стыдно обеим командам ставить такую задачу. Но раз уж выше не получается, то как раз о пороге Лиги Европы и стоит говорить. Поэтому матч идет за еврокубки.
Маловероятно, что «Милан» в гостях будет оборонять ничью. Пиоли тоже будет нацелен на победу. Там не такой большой отрыв по очкам, чтобы не рисковать. В конце концов, если «Милан» проиграет, то это еще не приговор.
А если так, то можно ожидать в этом матче голов. В последней встречи в «Неаполе» счет был 3:2 в пользу хозяев. Хотя в других матчах результаты низовые. Но сейчас речь идет именно о верховой борьбе.
Поэтому лучше взять ОЗ и ТБ (2,5). В атаке команды работают хорошо, настроение хорошее. Поэтому вкус к голам есть у обеих сторон. Так что должны забивать.
После перезагрузки чемпионата Наполи и Милан — лучшие команды в плане прогресса, разумеется, после Аталанты. Тем не менее, сыграв сложнейшие поединки против Лацио и Ювентусом тем же стартовым составом, красно-чёрные всё-таки рискуют отдать игровое преимущество своим соперникам с юга Италии. В предыдущей встрече с Дженоа мистер Гаттузо сделал существенный оборот состава, сохранив силы сразу нескольких ключевых игроков для встречи с подопечными Пьоли. Это — вопрос принципа для легенды Милана.
У гостей будут отсутствовать травмированные Дуарте, Мусаккьо и Кастильехо. Это значит, что тренер Пьоли рассчитывает на центральную пару Кьяера и Романьоли, надеясь, что у них не возникнет никаких проблем, ведь единственной заменой может быть лишь юный Габбиа. Атакующий ориентир в лице Ибрагимовича непререкаем, но Наполи при Гаттузо на Сан-Паоло не проиграл Барселоне (1:1), Интеру (1:1) и Ювентусу (0:0), а в прошлом туре обыграл Рому (2:1). Настрой поможет ему не проиграть в уже привычном низовом стиле.
Аталанта и Милан – определенно, лучшие команды Серии А после возобновления сезона. Если вчера Богиня увезла очко из Турина (2:2), то Милан во вторник и вовсе вынес Юве в своих стенах 4:2, уступая 0:2. Ибрагимович, Ребич, Леау в строю и в отличной форме (последние два так вообще забивали почти во всех последних играх), в порядке и Чалханоглу, который имеет важнейшее значение для команды, так после его выхода против Юве во втором тайме, команда забила все четыре мяча.
Помимо побед над Юве в послекарантинный период у миланистов еще есть разгром Лацио (3:0) и Лечче (4:1), победа над Ромой (2:0), ничья со СПАЛом (2:2). Теперь Милан вплотную подошел к зоне еврокубков и ему не хватает два очка до ближайшей команды, которой, как раз, является Наполи. Так что это очень принципиальная встреча, которая может решить, кто попадет в европейское первенство.
Наполи же обыграл Рому и Дженоа (обе – 2:1), СПАЛ (3:1), Верону (2:0), проиграл Аталанте (0:2) и выиграл кубок Италии. После Милана, Аталанты и Сассуоло именно он показывает лучшую игровую форму. У хозяев в активе полный боекомплект игроков, к тому же в матче на неделе с Дженоа Гаттузо провел частичную ротацию, так что к сегодняшней встрече лидеры будут готовы и физически.
Правда, неаполитанцы пропускают довольно часто: 41 раз в 31 матче, 20 в 15 домашних, причем в 9 последних подряд. Последний сухарь был в начале ноября. Забивали не только топы, но и аутсайдеры – Лечче и СПАЛ. Но с другой стороны сами хозяева смогли забить как минимум один раз за матч в 13 из 15 последних игр во всех турнирах. К тому же, начиная с 2009-го года, они забивали в 8 из 10 домашних матчах с Миланом и вовсе 2+ мяча. Но и Милан отвечал забитыми в четырех последних. В первом круге команды обменялись голами – 1:1.
Ещё одна встреча сегодняшнего вечера, достойная вниманию. Мотивация обеих команд, тактическая битва коллективов за игры в Еврокубках, отстаиванием собственного имени, марки☝🏽
Пусть Наполи играет дома, но главный тренер Гатузо, тактически проиграет Пиоли. Плюс сам Милан заряжен после крутого камбека в игре с Ювентусом, также имеется чёткий, авторитетный лидер в команде - Ибрагимович, который заведёт всех и поведёт команду к победе. Последние 5 игр Милан не проигрывает, что тоже заряд и показатель. Наполи же в 5 матчах проиграл 1 раз Аталанте, но это конечно не показатель, Аталанта сегодня очень сильна.
В 2019 году, команды встречались 3жды: 2 ничьи, 1 победа Милана.
Добавлю что ставка рисковая конечно, но рабочая. Возможно безопаснее ставка была бы на Тотал. Для статистики ещё добавлю, что за 20ый год Наполи лишь в 2ух матчах не пропустила ни одного гола, а Милан в 4ёх, это что касается прогноза ОЗ. Вообщем посмотрим)
Аталанта и Милан – определенно, лучшие команды Серии А после возобновления сезона. Если вчера Богиня увезла очко из Турина (2:2), то Милан во вторник и вовсе вынес Юве в своих стенах 4:2, уступая 0:2. Ибрагимович, Ребич, Леау в строю и в отличной форме (последние два так вообще забивали почти во всех последних играх), в порядке и Чалханоглу, который имеет важнейшее значение для команды, так после его выхода против Юве во втором тайме, команда забила все четыре мяча.
Помимо побед над Юве в послекарантинный период у миланистов еще есть разгром Лацио (3:0) и Лечче (4:1), победа над Ромой (2:0), ничья со СПАЛом (2:2). Теперь Милан вплотную подошел к зоне еврокубков и ему не хватает два очка до ближайшей команды, которой, как раз, является Наполи. Так что это очень принципиальная встреча, которая может решить, кто попадет в европейское первенство.
Наполи же обыграл Рому и Дженоа (обе – 2:1), СПАЛ (3:1), Верону (2:0), проиграл Аталанте (0:2) и выиграл кубок Италии. После Милана, Аталанты и Сассуоло именно он показывает лучшую игровую форму. У хозяев в активе полный боекомплект игроков, к тому же в матче на неделе с Дженоа Гаттузо провел частичную ротацию, так что к сегодняшней встрече лидеры будут готовы и физически.
Правда, неаполитанцы пропускают довольно часто: 41 раз в 31 матче, 20 в 15 домашних, причем в 9 последних подряд. Последний сухарь был в начале ноября. Забивали не только топы, но и аутсайдеры – Лечче и СПАЛ. Но с другой стороны сами хозяева смогли забить как минимум один раз за матч в 13 из 15 последних игр во всех турнирах. К тому же, начиная с 2009-го года, они забивали в 8 из 10 домашних матчах с Миланом и вовсе 2+ мяча. Но и Милан отвечал забитыми в четырех последних. В первом круге команды обменялись голами – 1:1.❤️🖤
Серия A. "Милан" очень сильно укрепился со Златаном, в котором он показывает не менее интересную, а главное красивую игру. Сам матч с "Ювентусом" нам показал что лидер таблицы может побеждать только аутсайдеров или в пенальти, а "Милан" может бороться не с самыми слабыми командами. Что касается "Наполи", то мы увидели что у них есть прекрасные исполнители, которые могут как быстро начать, так и быстро и четко закончить.
Всем привет вот мой прогноз на этот топови матч . Наполи принимает Милан и лично для меня здес нет фаворита и те игры что показывают эти две команды просто поражает . Обо играют атакуйщи футбол и забивают и пропускают лично для меня чуть ярче является Милан, и после того что они сделали в прошлом туре у меня нет слов . А то что касается Наполи то ига у них очень простая мене яркая но все работает я уверен что будет много голов ,и лично для меня будет интересно смотрет и вканце узнать кто же сильнее но даже шот может быть не совсем по игре прочем это футбол всем удачи и по больше плюсов
В этом матче неудачники нынешнего чемпионата сойдутся в споре: кому достанется прямая путёвка в Лигу Европы, а кто, возможно, добудет её через предварительную квалификацию.
"Наполи" после перерыва хорош: выиграл Кубок Италии, побеждает заведомо слабого, сыграл вничью с "Интером" (1:1), но не смог справиться с безудержной "Аталантой" (0:2). На повестке дня "Милан", который набрал впечатляющие обороты.
Перерыв на "россонери" повлиял положительно. После стартовой ничьей с "Ювентусом" (0:0) в ответном матче кубкового полуфинала, "Милан" одержал четыре победы и единожды сыграв гостевую ничью со "СПАЛом" (2:2). Причём, две последние победы были ни над кем-нибудь, а поверженными оказались "Лацио" (3:0) и "Ювентус" (4:2). И если римляне сейчас далеко не в лучшем состоянии, то бьянконери не проигрывали в чемпионате с февраля месяца, а четыре мяча не пропускали, уж, когда, и не вспомнишь.
Что касается предстоящей встречи, то, на мой взгляд, она обещает быть яркой. Во-первых, Гаттузо против родного "Милана". Во-вторых, это будут прощальные гастроли Ибрагимовича, который с большой долей вероятности покинет "Милан" по окончании сезона. В календаре "Милана" осталась единственная игра с "достойным" соперником" - "Аталантой", а Златан "настраивается" только на серьезных соперников. Значит, сегодня будет его предпоследняя "настоящая" игра.
В этом матче предлагаю поставить на гол Ибрагимовича, а за не имением такой ставки в нашей линии: ИТБ 2(1,5). Ребич, Чалханоглу
Дженнаро Гаттузо – против клуба, в котором он стал великим. Победа поможет неаполитанцам закрепиться в зоне ЛЕ, поражение же приведет к рокировке и уже «Милан» получит права на европейский сезон.
И «Милан» имеет все шансы на успех. Недавняя убедительная победа 4:2 над лидером и многолетним гегемоном Серии А «Ювентусом» – прекрасная заявка на продолжение победного банкета. «Наполи» тоже на выезде победил в прошлом туре. Думаю, обе команды в таком принципиальном матче не смогут отсидеться в окопах.