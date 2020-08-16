«Севилья» встретится с «Ман Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы. У обеих команд были трудные матчи в ¼ финала. Обе победили с минимальным счетом. Испанцы обыграли крепкий «Вулверхэмптон» - 1:0. А «МЮ» только в дополнительное время смог забить «Копенгагену» и также выиграл – 1:0.
Как я уже говорил, мне очень нравится новый формат проведения плей-оффа по одному матчу. Благодаря этому, все очень быстро и долго ждать следующих игр не приходится. Так команды показывают очень хороший футбол за короткий промежуток времени.
Поэтому, когда такие матчи случаются, то здесь надо отталкиваться от своего чутья. Ведь встречаются два достойных клуба. Это те команды, которые могли бы легко обе стать финалистами этого еврокубка.
Я предположу, что сильнее по игре и по исполнителям «Манчестер Юнайтед». Он после рестарта чемпионатов почти всех побеждал и немало забивал. «Севилья» в этом плане была намного скромнее, хотя тоже добивалась результата.
Хотя в этом матче все может случиться. Все-таки это уже полуфинал и у команд есть всего один матч, чтобы определить, кто пройдет дальше.
Тут Я с БК не согласен. Что Мы видим на линии. 2,5тм и думают что МЮ круче Севы Если рассуждать по кф на линии... Что Я заметил оба очень хороший в защите. А по правилам законмерности именно такие ТМщики часто пробивают ТБ и это не шутки. Любой другой сразу бы брал проход МЮ или П2 и сидел бы в ожидании прибыли. Но мне кажется что не всё так просто) Моя ставка Тотал 2Б! Когда все ждут тут тм. Я жду тут вверх! И оба клуба способны забивать! Ах да. Главное спокойствие ❤️
Севилья в Лалиге добилась 4-го места, набрав равное кол-во очков с Атлетико. Для Севильи это безусловно достижение, ведь клуб за последние 10 лет делает это во второй раз! Лига Европы - любимый турнир клуба. С 2013 по 16 клуб брал трофей 3 раза. Но это не показатель, я говорю о том, что клуб опытен в этом турнире. Лопетеги прижился в клубе. Севилья играет не комбинационно, а строго и прямолинейно, или поверхностно и очевидно. Но никто не сказал что это минус! У клуба отлично выходит такая игра! ЛаЛига это доказывает. После перерыва клуб спокойно оставил прописку в ЛЧ. А далее выбил Рому 2-0, которая по-моему мнению в атаке даже не сопротивлялась, а потом неудачливых волков 1-0 . МЮ взял бронзу в АПЛ, после карантина клуб обыгрывал середнячков, в последнем туре выиграл Лестер, но вылетел из кубка от Челси 1-3, который в итоге слил его Арсеналу. С приходом Фернандеша зимой игра у дьяволом просто божественная! Клуб постоянно меняет позиции при атаке, что запутывает соперников. Это и есть ключевой футбол в атаке МЮ. И с ней непросто что-либо поделать. В ЛЕ МЮ тоже побеждал и это также говорит об опыте. Клуб победил после карантина ЛАСК 2-1, напомню в этом матче просто не было мотивации, ведь в Австрии МЮ разгромил подопечных 5-0, а потом Копенгаген 1-0д., где игру тащил вратарь датского клуба (13 сэйвов в матче!). Если честно, я думаю обе команды примерно равны между собой по результативности и игре, так что тут по моему мнение всё решит одно - "Кто сыграет лучше в обороне - тот и победит". А это предсказать очень трудно!!! Здесь тренерская шахматная партия... Атаки достаточно сильны, поэтому надеюсь увидеть много голов... Но, всё же есть догадка, что непредсказуемая атака МЮ будет менее читаема обороной Севильи, чем прямолинейность Севильи будет читаема обороной красных... Верим в интригу и ждём классный матч!)) Всем удачи) Спасибо!
В воскресенье, 16–го августа, мы узнаем первого финалиста самого необычного розыгрыша в истории европейских клубных турниров по футболу, вернее розыгрышей, ибо никогда еще в Лиге Европы и Лиге чемпионов, а до их переформатирования в Кубке УЕФА и Кубке чемпионов финалист не определялся по итогам только одного матча.
Так что либо испанская «Севилья», либо английский «Манчестер Юнайтед», которые сойдутся на поле стадиона «Райн–Энерги» в немецком Кёльне в первом полуфинале Лиги Европы, навсегда войдут в анналы европейского футбола.
Этот полуфинал вполне мог бы быть чисто английским, но «Севилья» сумела вырвать победу в четвертьфинале у «Вулверхэмптона» 1:0 в самой концовке на 88–й минуте, благодаря точному удару Лукаса Окампоса. Однако, не известно чем бы всё завершилось, забей Рауль Хименес с одиннадцатиметровой отметки в ворота «Севильи» еще в первом тайме. К сожалению, для англичан и к счастью для испанцев, голкипер андалусийцев спас свою команду от неминуемого гола, тем самым обеспечив «Севилье», как показали события второго тайма, прорыв в полуфинал.
А вот «Юнайтед», в лице португальца Бруну Фернандеша, свой пенальти в игре против датского «Копенгагена», реализовал в самом начале дополнительного времени, и английский клуб, как, собственно, и испанский, сделал предпоследний шаг к финалу Лиги Европы.
Эти команды встречались в еврокубках всего дважды, причём, недавно –– в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2017/2018, когда «Севилья», сыграв дома вничью 0:0 с «Манчестер Юнайтед», вырвала у него победу на «Олд Траффорд» 2:1, однако в четвертьфинале была остановлена могучей «Баварией».
Судьба предоставляет манкунианцам шанс взять реванш за неудачу двухгодичной давности. Правда, за это время у «Севильи» сменились четыре тренера –– Лопетеги, как раз четвёртый после Монтельи. Ну, а Сульшер у М.Ю. второй –– сменив Моуриньо.
Кстати, «Севилья» –– рекордсмен Лиги Европы, 5 раз бравшая трофей. «Юнайтед» победил в ЛЕ однажды –– в 2017–м –– как раз после трёх подряд побед андалусийского клуба.
Очень сложно предсказать победителя в этой паре, впрочем, как и в других. В одной игре может произойти всё что угодно. Тем более, что «Севилья» не проигрывает 19 матчей подряд с учётом всех евротурниров. Это лучшая беспроигрышная серия «Севильи» за всю 130–летнюю историю клуба.
"Севилья" и МЮ в недалеком прошлом выигрывали Лигу Европы. Обе команды гарантировали себе участие в следующей Лиге чемпионов через внутренние чемпионаты, поэтому победа в этом розыгрыше Лиги Европы не даёт особый бонус в виде главного еврокубка на следующий сезон. Но это не повод расслабится одной или другой команде, на такой стадий в любом случае не хочется вылетать. «Севилья» с любым тренером мотивирована взять второй по силе еврокубок. Последние два матча «Севилья» провела с сухими воротами, в свою очередь Манчестер Юнайтед после карантина проиграл только один матч. У МЮ среди травмированных числятся Фил Джонс, Аксель Туанзебе и Люк Шоу. Испанской команде не поможет Себастья Коршья – это давняя потеря. А вот Неманья Гудель восстановился после травмы и пришёл в расположение команды в хорошем настроений. Сам матч по себе очень непростой но я думаю что « Севилья» Лопетеги больше настроена на этот матч, и подойдёт к игре в оптимальной форме. Ставка: П1
Роскошный полуфинал в Лиге Европы. В обеих командах есть индивидуально сильные игроки, которые могут решить исход поединка буквально в любое мгновение. «Севилья», безусловно, очень хороша в обороне. Тандем Диего Карлоса и Кунде гарантирует надёжность в задней линии. Но этим сила «Севильи» не ограничивается, не будем забывать и о способностях Банеги и Окампоса, который принёс испанской команде победу в прошлом матче. «Манчестер Юнайтед» же может рассчитывать на контратаки, быструю игру и способности Бруну Фернандеша и Маркуса Рашфорда. Я думаю, что в этом матче у команд будет не очень много возможностей отличиться. Поэтому я считаю, что победитель матча в основное время, скорее всего, выявлен не будет.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (0) в матче «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Вот его доводы:
Скорее всего «МЮ» должен быть очень серьезно настроен, тем более что он получил заряд как раз настроя, связанный с тем, что соседи из «Ман Сити» опростоволосились в четвертьфинале Лиги чемпионов. Для «Юнайтед» это лишняя возможность показать, что он возвращается к статусу большого клуба.
«Севилья» — команда неприятная, команда сильная и очень опытная. Но вероятнее всего «МЮ» фаворит. Проиграть «МЮ» не должен точно.
Любая команда, которая дошла до полуфинала Лиги Европы, способна выиграть весь турнир. Формат из одного матча, да еще и без зрителей делает встречу Севильи и Манчестер Юнайтед даже более непредсказуемой, чем если бы эти команды играли в привычных условиях. Кроме того, обе команды по сути играют в гостях. Что еще важно: эта встреча двух команд, которые побеждали в 4 из последних 6 розыгрышей Лиги Европы.
И испанцы, и англичане прилично помучались на стадии четвертьфинала, хотя понятно, что и Вулверхэмптон, и Копенгаген - хорошо организованные команды, и мало кто в Европе смог бы обыграть их без всякого труда.
Под вопросом участие в матче Маркуса Рэшфорда, который получил повреждение в конце игры против Копенгагена. Болельщикам МЮ, конечно, надо надеяться на его выздоровление: Севилья очень хороша в обороне, 7 из последних 10 матчей в Лиге Европы она провела на ноль.
Севилья не проигрывает 19 матчей во всех турнирах - с февраля этого года. Не пропустила ни разу в последних 5 играх. Вскрывать испанскую оборону МЮ будет очень сложно. После паузы, без зрителей, Севилья не проиграла Барселоне (и не пропустила), спокойно победила Валенсию и Рому. МЮ смотрелся менее внушительно: не обыграл проблемный Тоттенхэм, потерял очки в матчах с Саутгемптоном и Вест Хэмом, обидно проиграл финал кубка Англии. Да и скромный австрийский ЛАСК МЮ прошел не без труда.
Именно поэтому мне кажется, что шансы Севильи на выход в финал чуть выше. Хотя, что интересно, букмекерские котировки, напротив, в пользу МЮ. Но я бы не стал делать ставку на чистый исход. Мне больше нравится осторожный комбинированный прогноз. Большого количества забитых мячей, учитывая игру Севильи в обороне, похоже ждать не стоит.
Подопечные Хулена Лопетеги в концовке встречи дожали "Вулверхэмптон", который в первом тайме не реализовал пенальти. Победу "Севильи" принес хороший розыгрыш стандарта, после которого свой 17-й гол в сезоне (лучший результат в команде) забил Лукас Окампос. "Манчестер Юнайтед" в этом плане повезло меньше – в основное время пробить блестяще отыгравшего вратаря "Копенгагена" Карла-Йохана Йонссона подопечным Оле-Гуннара Сульшера не удалось. Хотя голевых моментов у "красных дьяволов" было предостаточно. "Манкунианцы" размочили ворота датской команды только в овертайме, когда Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Эти тридцать с небольшим дополнительных минут нивелировали преимущество "Манчестер Юнайтед", который для подготовки к полуфиналу Лиги Европы получил на один день больше, нежели "Севилья". Вообще у "Манчестер Юнайтед" и "Севильи" в нынешнем сезоне много общего. Обе команды вернулись в Лигу чемпионов, финишировав в топ-4 чемпионатов Англии и Испании соответственно. А поспособствовало этому успеху отличная форма, в которой "красные дьяволы" и "нервионцы" подошли к посткарантинной части сезона. Подопечные Оле-Гуннара Сульшера продолжили начатую еще в январе беспроигрышную серию в АПЛ и довели ее до 14 матчей, а "Севилья" и вовсе не знает горечи поражений уже в 19 поединках кряду во всех турнирах. Обе команды не скрывают своего неистового желания выиграть Лигу Европы. "Севилья" - известный специалист по этому турниру, команда выигрывала его пять раз (рекорд). В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" вот уже три года остается без трофеев, что очень много для команды столь высокого статуса. Последний успех "красных дьяволов" случился как раз в Лиге Европы. Букмекеры оценивают шансы "Манчестер Юнайтед" и "Севильи" как приблизительно равные, хотя небольшое преимущество отдают все же "красным дьяволам". Абсолютно согласен с подобной оценкой сил. Думаю, нас ждет ровный и напряженный поединок, в котором не жду много забитых голов. Возможно, все решит один мяч. Высока вероятность, что дело дойдет сначала до овертайма, а затем и до серии пенальти.
В этой игре не будет много забитых мячей. Жду не больше двух голов, так как обе команды вполне отлаженные, очень хорошо играют в обороне.
Матч будет похож на прошлый поединок «Севильи», где она встречалась с «Вулверхэмптоном». Думаю, увидим примерно такой же сценарий, если не хуже. У «Манчестер Юнайтед» оборона ещё сильнее, чем у «Вулверхэмптона», да и в предстоящем матче никто не станет раскрываться.
«Севилья», мне кажется, выйдет в финал Лиги Европы. Подбор игроков мне нравится больше, чем у «МЮ». Считаю команду Лопетеги главным фаворитом данного розыгрыша, а победитель этой пары выиграет весь турнир.