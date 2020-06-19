Всем привет. Я Александр Елагин. В пятницу, 19 июня, рестарт в Премьер-Лиге берут "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Матч 30-го тура пройдет при пустых трибунах великолепного столичного стадиона "Тоттенхэм Хотспур".
Надо ли говорить, что это важнейшая игра для обеих команд, ибо и лондонцы, и манкунианцы претендуют не только на путевки в Лигу Европы, но и в Лигу чемпионов. Напомню, что окончательное решение о допуске "Манчестер Сити" к главному клубному турниру старого света УЕФА примет в июле. Очки сейчас для всех команд действительно на вес золота.
Диспозиция на данный момент такова. Гости занимают пятую позицию в турнирной таблице, 45 очков, 44-30 разница забитых и пропущенных, разница в плюс 14. У хозяев восьмое место, 41 очко, мячи 47/40, разница в плюс семь. Все перечисленные показатели, как вы знаете, крайне важны при определении преимущества той или иной команды в случае равенства очков. В первом круге на "Олд Траффорд" 4 декабря "Манчестер Юнайтед" выиграл со счетом 2:1 с большим трудом благодаря дублю Рэшфорда. Решающий гол в этом матче хозяева забили с пенальти. У "Тоттенхэма" отличился Деле Алли.
Команды начинают нынешний отрезок чемпионата в боевых составах. Харри Кейн полностью восстановился после травмы и готов помочь своим партнерам. Шансы у соперников равны. У стартовой линии все пока в одной линии. Даже фактор своего поля не сыграет, поскольку матч будет проходить при пустых трибунах. Рискну поставить на победу "Тоттенхэма" с форой (0) и коэффициентом 2,08.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на Х и ТМ (2,5) в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что за время паузы подзабылось, как «Тоттенхэм» играл в начале этого года. Это было ужасно: поражения в Лиге чемпионов и в АПЛ, на протяжении целого ряда матчей «шпоры» не могли одержать ни одной победы. Трудно сказать, насколько это было поправлено за время коронавируса. Вряд ли это придало команде Моуринью уверенности. Здесь мы бродим в потемках, как и многие другие. А вот «Манчестер Юнайтед», напротив, перед перерывом провел неплохой отрезок. Выиграл в дерби у «МанСити».
Черданцев считает, что то, что матч проходит без зрителей, лишает «Тоттенхэм» преимущества своего поля. МЮ может рискнуть и сыграть на победу. Однако «Тоттенхэм» в последние сезоны выглядит в целом очень уверенно. И тут еще фактор Моуринью и особый настрой в связи с этим. «Шпоры» должным образом настроятся на эту игру.
Эксперт BBC Марк Лоуренсон сделал прогноз на центральный матч 30-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Тоттенхэм" примет "Манчестер Юнайтед". Экс-игрок сборной Ирландии ставит на ничью 1:1.
Интересно увидеть, какой состав выберет Оле-Гуннар Сульшер, в распоряжении которого теперь есть все игроки. По ходу сезона у "Манчестер Юнайтед" выбывал то один, то другой ведущий игрок. Но теперь в распоряжении тренера есть и Поль Погба, и Бруну Фернандеш, который отлично вписался в модель игры команды. "Красные дьяволы" преуспевали без француза, но в своей лучшей форме он готов усилить "Манчестер Юнайтед".
"Тоттенхэм", конечно, тоже выиграл от карантина. В строй вернулся Харри Кейн, нехватка которого остро ощущалась в предыдущих играх. Обе команды борются за выход в Лигу чемпионов, и победа в очной встрече приблизит их к цели. Но я думаю, что "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" разделят очки.
Всем большой привет. Я Роман Гутцайт. С удовольствием хочу вам напомнить о том, что английский чемпионат вернулся. Давайте поговорим о пятничном матче, в котором "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Юнайтед".
Встретятся бывшая и нынешняя команды Жозе Моуринью. Жозе, естественно, известен тем, что он очень внимательно готовится к сопернику. Вы только подумайте, к этой игре он готовился больше трех месяцев. Именно столько в Англии не играли в футбол.
Понятно, что "Манчестер Юнайтед" будет разобран детально. Сульшер - тренер, который в моем понимании тоже очень хорошо проводит матчи, изучая оппонента и играя от обороны, отдавая при этом контроль над мячом своему сопернику. Учитывая это, мне сложно говорить о количестве голов в этом матче. Я думаю, что их будет немного, но мало ли что может произойти. Ведь одно событие может кардинальным образом изменить ход игры.
Я хочу отталкиваться от другого, от того, что выйдет на первый план после столь длительной паузы - это качество и форма игроков. Я думаю, что сейчас понятно, что бренд "Манчестер Юнайтед" сильнее, чем бренд "Тоттенхэма", но подбор исполнителей, на мой взгляд, у "Тоттенхэма" даже превосходит. Там более сыгранная команда и более сильные исполнители.
У "Манчестера" есть молодые таланты, например, Рэшфорд или Мактоминей. А вот у "Тоттенхэма" есть уже абсолютно готовые бойцы.
Мой прогноз на эту встречу - это победа "Тоттенхэма" с форой (0), потому что ничейный результат я тоже бы не исключал.
С появлением на посту главного тренера Жозе Моуринью, Тоттенхэм стал деградировать. Если первое время гигантское количество ошибок в обороне удавалось компенсировать атакой, то перед карантином "шпоры" нырнули в тину с головой.
Из пяти встреч по всем направлениям удалось зацепить ничейку в матче с Бёрнли - 1:1. Если рассматривать результаты в этом году, обращает на себя внимание не количество побед, с этим первое время было нормально, но просто гигантское количество пропущенных мячей.
Сейчас клуб на 8 месте. Статистика - 47/40. Дом - 27/15. Чужое поле - 20/25.
Манкунианцы таких проблем, как смена наставника, не имели. Клуб показывал стабильные результаты. Последний раз МЮ проиграл матч в январе, а серия без поражений насчитывает одиннадцать встреч.
Три ничьи на фоне восьми викторий. Общий счёт - 29:2.
Статистика - 44/30. Дом - 29/12. В гостях - 15/18.
Невысокие гостевые показатели манкунианцев не должны вводит в заблуждение. Уле Гуннар Сульшер изначально сделал ставку на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам текущего первенства и выступленияхв Лиге Европы. Сейчас его команда на 5 месте турнирного списка с хорошими перспективами на финал первенства.
Результативная игра стала залогом большего количества побед в сезоне, и наставник "дьяволов" тактику не изменит.
Коктейль "Моуринью vs Тоттенхэм" ничем хорошим не закончится. Эта гремучая смесь рванет в любой момент. Наблюдать за клубом необходимо пристально, а вот ставить на него я воздержусь до конца сезона.
Привет всем . И ето снова я талант. Холанд показал что он супер бомбандир забив на последней добавленой минуте. Я ценю ето и зато ми продолжаем вдохновлятса ивиигривать. Ми начинаем брать более приемлемие кефи. Так что Погнали к успеху. Так как все заметили не сиграет поль погба и решфорд. Но учитивая ситуацию более прогресивним и мотивированим должен бить мю. Я верю что они должни вииграть ету игру и с хорошим преимуществом. Но подстроховатса никагда не будет лишним . Наша ставка МЮ фора (0) за кеф 1.85. Вабанк не идем незабиваем.
Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на то, что Тоттенхэм не проиграет в матче английской Премьер-лиги. В Лондоне в рамках тура АПЛ состоится во всех отношениях афишный и важный с турнирной точки зрения матч двух больших клубов.
«Тоттенхэм Хотспур» перед паузой в чемпионате не смог победить в трёх встречах подряд: поражения от «Челси» (1:2) и «Вулверхэмптона» (2:3), а также ничья с «Бёрнли» (1:1).
Потеря очков откинула команду Жозе Моуринью от еврокубковой зоны: в данный момент «шпоры» занимают восьмое место (11-8-10 47:40 41). В матчах на своей родной арене столичные футболисты набрали двадцать шесть очков (8-2-4 27:15 26), что является пятым результатом в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед», в отличие от лондонцев, имеет в своём активе пятиматчевую серию без поражений (3-2-0 8:1). В последней игре «красные дьяволы» в дерби переиграли «Манчестер Сити» (2:0). Сейчас «МЮ» замыкает первую пятёрку (12-9-8 44:30 45). На выезде команда Уле-Гуннара Сульшера набрала шестнадцать очков (4-4-6 15:18), что является скромным достижением.
В первом круге победил клуб из Манчестера (2:1). У «Тоттенхэма» в последних семи личных домашних встречах неплохая статистика, в них он уступил манкунианцам только раз (3-3-1).
Обе команды, исходя из турнирных реалий, серьёзно мотивированы и имеют свой большой интерес. Для «Тоттенхэма» очередная потеря очков вполне может обернуться в дальнейшем пролётом мимо еврокубков, а «Манчестер Юнайтед» всё ещё не теряет надежду на попадание в первую четвёрку. Добавим в этот футбольный, клубный, турнирный коктейль ещё и тренерскую составляющую и получаем действительно гремучую, огненную, очень взрывоопасную смесь.
Рвануть может в любой момент, на любой половине поля и тренерской скамье. Понятно, что после вынужденных каникул соперники возвращаются в сезон не в оптимальной форме, но желание играть и мастерство даже коронавирусу у футболистов не истребить.
Давать прогноз на этот матч, который из серии тех, что на три результата, штука не из легких. Я поставлю на то, что хозяева не проиграют, хотя в целом в этом сезоне они выглядят хуже своего ближайшего противника. Очередная осечка «шпор» - и еврокубки будут далеки как космос, что станет для Жозе Моуринью большой неприятностью, его самолюбие может не выдержать, тем более в этом сезоне его «Тоттенхэм» уже проиграл большое количество важных афишных встреч, а игра против бывшей команды очень подходит для мести и самоутверждения, возвращения клубной и тренерской уверенности.
И тем, и другим победа нужна очень сильно. Для «красных дьяволов» это шанс догнать Челси и попасть в заветную «зону еврокубков». Сейчас команда Уле-Гуннара занимает 5-ю строчку с 45 очками после 29 туров. Команда в отличной форме: здесь и разгром Брюгге в плей-офф Лиги Европы, и уверенная победа в манчестерском дерби в прошлом туре, и прекрасный Бруно Фернандеш, отличившийся 2-мя голами за 5 матчей в составе Юнайтед. Да, у команды травмированы Поль Погба и Маркус Рэшфорд, но на атакующих действиях «манкунианцев» это сказывается в последнюю очередь.
У Тоттенхэма дела куда хуже: команда вылетела из Кубка Англии, проиграв серию пенальти Норвичу, в Лиге Чемпионов дела не сильно лучше, к тому же в последних 5-ти матчах 4 поражения и 1 ничья. Сказывается нехватка кадров: у подопечных Жозе Моуриньо серьёзные потери в атаке — травмированы Кейн Харри и Сон Хын-Мин. Кроме того, выбыли ещё и Мусса и Стивен, последний хоть и новичок в составе, но успел показать достойную игру. В АПЛ «шпоры» на 8-м месте и отстают от ТОП-4 на 7 очков. Ситуация поправимая, если команде удастся прервать серию проигрышей, однако сделать это против МЮ в их нынешней форме будет непросто. Учитывая сложившуюся обстановку, а также тот факт, что в последних 5-ти личных встречах команд все разы побеждал МЮ, можно смело ставить на них. Тем более, коэффициент хороший.
Мой выбор, манчестер не проиграет, Моуриньё, это автобус, с манчестером он не будет играть в открытый футбол, зная что у них отличное нападение и очень быстрые контратаки, матч не будет результативным, даже после такой большой паузы, считаю, что юнайтед, будет владетб преимуществом, а тотенхем отбиваться, вот поэтому моя ставка 2х, Моуриньё хорош в оборонительном плане, но как говорится, лучшая защита это нападение, что у тотенхема пока проблема
Абсолютно непонятный матч. Может, имеет смысл вспомнить, что манкунианцы как раз с громкими командами играют хорошо? А может, наоборот, напомнить об опыте Жозе и повернуть в сторону условных хозяев? Как в сказке: направо пойдешь - то потеряешь. Налево - это. Да еще последние несколько недель мне просто и откровенно не везет. Попробуюка я ничью. Что-нибудь типа 1-1. Вполне может сложиться, к слову. Заодно и посмотрим, насколько готовы команды.