Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя Ровшан Аскеров Отличная вывеска: Моуринью против бывших. Жозе есть что доказывать Сульшеру. При португальце «Тоттенхэм» не проигрывает ни в чемпионате Англии, ни в Лиге чемпионов. А вот «МЮ» получил удар по репутации в Казахстане. Понятно, что состав был далеко не основной, но имя есть имя. И честь флага подмочена. Так что, манкунианцам есть за что биться. Скальп бывшего тренера – неплохая конфетка, чтобы подсластить горькую пилюлю позорного сезона, в котором «Юнайтед» ни в ЛЧ, ни в ЛЕ, скорее всего, не попадёт. Очередной сезон для «МЮ» потерян. Игра пройдёт на «Олд Траффорд», а это место, особенное для каждого из тренеров. «Тоттенхэм», конечно, пропускает много, но и забивает всегда больше, чем пропускает. Хоть на один гол. Поэтому я ставлю на то, что обе команды забьют, и Моуринью не проиграет. Источник: LegalBet

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя 🇷🇺 26 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ Премьер лига - 15 тур . Такой матч среди недели это просто подарок ! Манчестер Юнайтед принимает на своём поле Тоттенхэм , многообещающая вывеска . Думаю здесь действительно будет на что посмотреть , команды в последних играх хорошо выглядят в атаках и регулярно забивают и по много , но к сожалению , а может к большей радости ещё много пропускают ! Из последних 10 встреч Манчестера в 7 проходила ставка обе забьют . Тоттенхэм с приходом Моуриньо одержал три подряд победы , но в каждой игре они умудрились пропустить по два гола ! Ожидаю от этой игры высокой реализации моментов и голов в обе стороны . Всем удачи !!