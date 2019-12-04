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Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм прогнозы и трансляция матча 04.12.2019

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  •  АПЛ
Манчестер Юнайтед
01:53:26
до начала матча
Тоттенхэм
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Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Отличная вывеска: Моуринью против бывших. Жозе есть что доказывать Сульшеру. При португальце «Тоттенхэм» не проигрывает ни в чемпионате Англии, ни в Лиге чемпионов. А вот «МЮ» получил удар по репутации в Казахстане. Понятно, что состав был далеко не основной, но имя есть имя. И честь флага подмочена. Так что, манкунианцам есть за что биться. Скальп бывшего тренера – неплохая конфетка, чтобы подсластить горькую пилюлю позорного сезона, в котором «Юнайтед» ни в ЛЧ, ни в ЛЕ, скорее всего, не попадёт. Очередной сезон для «МЮ» потерян. Игра пройдёт на «Олд Траффорд», а это место, особенное для каждого из тренеров. «Тоттенхэм», конечно, пропускает много, но и забивает всегда больше, чем пропускает. Хоть на один гол. Поэтому я ставлю на то, что обе команды забьют, и Моуринью не проиграет. Источник: LegalBet
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ Премьер лига - 15 тур . Такой матч среди недели это просто подарок ! Манчестер Юнайтед принимает на своём поле Тоттенхэм , многообещающая вывеска . Думаю здесь действительно будет на что посмотреть , команды в последних играх хорошо выглядят в атаках и регулярно забивают и по много , но к сожалению , а может к большей радости ещё много пропускают ! Из последних 10 встреч Манчестера в 7 проходила ставка обе забьют . Тоттенхэм с приходом Моуриньо одержал три подряд победы , но в каждой игре они умудрились пропустить по два гола ! Ожидаю от этой игры высокой реализации моментов и голов в обе стороны . Всем удачи !!
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на обе забьют + ТБ (2,5) в матче «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что главное событие этого матча — это возвращение Жозе Моуринью на «Олд Траффорд». И его возможность, редкая для тренера, — обыграть свой бывший клуб. Казанский считает, что в этой паре нужно обратить внимание на катастрофическую игру обороны. Игра может закончится 0:0. В 9 матчах из 14 у «МЮ» в АПЛ проходила ставка «обе забьют», у «Тоттенхэма» — в 11 из 14. Источник: РБ

Трансляция матча

Прогнозы 4299
Все
Платные
Ровшан Аскеров52.3% WR-8.15% ROI
Ровшан АскеровROI -8.15
1.58Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Отличная вывеска: Моуринью против бывших. Жозе есть что доказывать Сульшеру. При португальце «Тоттенхэм» не проигрывает ни в чемпионате Англии, ни в Лиге чемпионов. А вот «МЮ» получил удар по репутации в Казахстане. Понятно, что состав был далеко не основной, но имя есть имя. И честь флага подмочена. Так что, манкунианцам есть за что биться. Скальп бывшего тренера – неплохая конфетка, чтобы подсластить горькую пилюлю позорного сезона, в котором «Юнайтед» ни в ЛЧ, ни в ЛЕ, скорее всего, не попадёт. Очередной сезон для «МЮ» потерян.

Игра пройдёт на «Олд Траффорд», а это место, особенное для каждого из тренеров. «Тоттенхэм», конечно, пропускает много, но и забивает всегда больше, чем пропускает. Хоть на один гол. Поэтому я ставлю на то, что обе команды забьют, и Моуринью не проиграет.

Источник: LegalBet
5
Повторить за 1.66
🇷🇺 2643.8% WR1.81% ROI
🇷🇺 26ROI 1.81
1.61Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ Премьер лига - 15 тур .
Такой матч среди недели это просто подарок !
Манчестер Юнайтед принимает на своём поле Тоттенхэм , многообещающая вывеска .
Думаю здесь действительно будет на что посмотреть , команды в последних играх хорошо выглядят в атаках и регулярно забивают и по много , но к сожалению , а может к большей радости ещё много пропускают ! Из последних 10 встреч Манчестера в 7 проходила ставка обе забьют . Тоттенхэм с приходом Моуриньо одержал три подряд победы , но в каждой игре они умудрились пропустить по два гола !
Ожидаю от этой игры высокой реализации моментов и голов в обе стороны . Всем удачи !!
2
Повторить за 1.66
Денис Казанский52.7% WR-3.53% ROI
Денис КазанскийROI -3.53
1.97Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на обе забьют + ТБ (2,5) в матче «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что главное событие этого матча — это возвращение Жозе Моуринью на «Олд Траффорд». И его возможность, редкая для тренера, — обыграть свой бывший клуб.

Казанский считает, что в этой паре нужно обратить внимание на катастрофическую игру обороны. Игра может закончится 0:0. В 9 матчах из 14 у «МЮ» в АПЛ проходила ставка «обе забьют», у «Тоттенхэма» — в 11 из 14.

Источник: РБ
1
Повторить за 2.09
Мaксим Калиниченко42.7% WR-5.98% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -5.98
3.48Ничья
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле не проигрывает в восьми матчах кряду, но продлится ли серия «красных дьяволов» в игре с «Тоттенхэмом»?

«Манчестер Юнайтед» проводит очередной невнятный сезон – команда Уле Гуннара Сульшера находится пока лишь на девятом месте в таблице. Пробиться в зону Лиги Чемпионов «красным дьяволам» будет весьма проблематично – «Челси» уже находится на расстоянии восьми очков, отыграть которые будет сложно.

«Тоттенхэм» с приходом Жозе Моуриньо преобразился – все три матча при португальском наставнике были выиграны. Несмотря на это, проблем в игре «шпор» предостаточно – «Олимпиакос» в Лиге Чемпионов имел преимущество в два гола, да и «Борнмут» в последнем туре регулярно доставлял проблемы обороне «шпор».

«Манчестер Юнайтед» нестабилен в нынешнем сезоне, но на своем поле он достаточно силен – на «Олд Траффорд» были обыграны «Челси» и «Лестер», да и «Ливерпуль» с «Арсеналом» сумели взять лишь один балл. «Тоттенхэм» играет на кураже, но вряд ли «шпоры» даже в таком состоянии способны взять три очка, игра наверняка будет равна и вероятность ничьей довольно высока.

Предлагаю поставить на ничью за коэффициент 3.58

Источник: vseprosport
3
Повторить за 3.38
Александр Елагин39.6% WR-4.66% ROI
Александр ЕлагинROI -4.66
2.29Тотал больше 3
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Привет! С вами Александр Елагин. 4 декабря, в среду, на "Олд Траффорд" после годичного перерыва пожалует сам синьор "Особенный" - синьор Моуриньо с "Тоттенхэмом". Безусловно, предстоит интригующий матч в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги

Дело тут, естественно, не в набранных очках или занятых местах, хотя всё это, конечно, чрезвычайно важно. Тут главное в другом: в противостоянии Моуриньо и его бывших работодателей, которые год назад предпочли ему норвежца Сульшера, а его самого отправили в отставку, тем самым сильно ударив по самолюбию португальца. После ухода Моуриньо из "Юнайтед" дела у "красных дьяволов" так в гору и не пошли. Напомню, что с Моуриньо они выиграли трофеи, например, Кубка УЕФА или Лиги Европы до Моуриньо у них не было.

Сегодня эти команды стоят рядом в турнирной таблице, но за пределами топ-4. "Тоттенхэм" под руководством Жозе все свои три матча выиграл: два в АПЛ и один в Лиге чемпионов. Впрочем, соперники были далеко не из сильнейших: "Вест Хэм", греческий "Олимпиакос" и "Борнмут". Интересно, что во всех трёх играх, "Тоттенхэм", побеждая, пропускал по два мяча. С английскими командами он вел 3:0, абсолютно под копирку были сценарии игр, а затем пропускал два мяча в самом конце матча. Вот такая валидольная концовка! А с греками в самом начале пропустил, а затем они буквально закатали поле и выиграли 4:2.

4 декабря "шпор" ждет по-настоящему серьезное испытание на "Олд Траффорд". Здесь многое будет зависеть от психологического состояния игроков, их настроя. В той же мере это относится и к хозяевам. Мало того, что приедет Моуриньо, так ещё и в этом матче нужно кровь из носа реабилитироваться из-за конфуза в Казахстане. Предыдущий матч 14 тура с уважаемой "Астон Виллой" команда получила болезненное ранение. Ничья 2:2, и "Астон Вилла" показала себя весьма серьезным соперником. Тут нужна победа как раз над таким соперником, ка "Тоттенхэм" с самим Моуриньо во главе.

Принимаю во внимание то, как играют обе команды в обороне. Я предлагаю такую ставку: тотал больше 3 в этом матче с коэффициентом 2.35.

Источник: Ставка ТВ
3
Повторить за 2.35
АнтиСтавкаТМ🇰🇿55% WR11.18% ROI
АнтиСтавкаТМ🇰🇿ROI 11.18
1.97Тоттенхэм фора (0)
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Есть опасение что они могут сыграть тм... Так что берём с форой 0! Тут как бы силы равные, МЮ хоть и середняк но дома играют хорошо! А Тотенхэм с новым тренером идут за трофеями! Так что мы видим в итоге. У обеих команд есть кому забивать! От обороны на низах могут играть! Не факт что тб пробьют! Силы почти равны! Примерно читается обз либо ничя! Но всё таки Я думаю тут игра будет тренеров! Как шахмат! А тут тренер Жозе Мауриньо ходячая библиотека! Хороший стратег. Так что моя ставка Тотенхэм фора 0! Удачи джентльмены! 👌
2
Повторить за 1.98
ArtemoхА62.4% WR0.33% ROI
ArtemoхАROI 0.33
1.61Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Пока в этом сезоне манкунианцы не представляют из себя грозной силы, особенно, когда дело доходит до гостевых матчей, но на своем поле коллектив Уле-Гуннара Сульшера выглядит неплохо, и пока проиграл лишь раз. Главной проблемой «Красных дьяволов» является их реализация моментов, и зачастую неумение удержать добытое преимущество, из всех сыгранных матчей во всех турнирах, «Юнайтед» всего шесть раз уходили с поля не пропустив, четыре из этих шести приходятся на матчи Лиги Европы; дважды с белградским Партизаном, и по разу с Астаной и АЗ Алкмааром. Именно из-за этого Манчестер теряет много очков, и не находится в лидирующей группе.

Тоттенхэм уже провел две игры под руководством португальского специалиста, с Вест Хэмом (3-2) в АПЛ и с Олимпиакосом в ЛЧ, продемонстрировав в них отличный атакующий потенциал, но было видно, что в обороне у «шпор» пока есть проблемы в обороне, помимо игровых, это еще и связано с отсутствием вратаря Уго Льориса, который из-за травмы не сможет помочь своей команде до следующего года, что делает защитные порядки лондонского клуба не такими надежными.

Учитывая все эти факторы, не приходится сомневаться, что на «Олд Траффорд» игра получится нескучной, и с голами в обе стороны.
0
Повторить за 1.66
Улугбек Муратов56.2% WR21.85% ROI
Улугбек МуратовROI 21.85
1.98Тоттенхэм фора (0)
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Жозе Моуриньо возвращается на "Олд Траффорд" с реанимированным в атаке "Тоттенхэмом", забившим при португальце 10 мячей в трех поединках. При этом "шпоры" стабильно пропускали по два мяча, но нельзя сказать, что победные результаты их матчей с "Вест Хэмом", "Олимпиакосом" и "Борнмутом" были под сомнением в концовке встречи. А вот "Юнайтед" не удалось удержать победу уже в трех матчах кряду, хоть и против "Шеффилда", и с "Астаной", и "Астон Виллой" команда Сульшера вела в счете по ходу матча. Как только у МЮ появилось какое-то разнообразие в атаке, терялась надежность в обороне. Отсутствие целостности и стабильности — главные проблемы команды последних сезонов, характерные для "Юнайтед" и при Сульшере, и при Моуриньо, который наверняка отлично знаком со слабыми сторонами своей бывшей команды.

ttp://fapl.ru/posts/75122/
0
Повторить за 1.98
Георгий Черданцев49.8% WR-8.28% ROI
Георгий ЧерданцевROI -8.28
1.52Победит Тоттенхэм или ничья
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Конечно, на Тоттенхэм! А как? Моуринью разобьется в лепешку, чтобы умыть своих бывших работодателей и показать им после игры счет на табло и средний палец. Я думаю, что и с Почеттино Тоттенхэм в этом матче был бы еще более явным фаворитом, но фактор Моуринью здесь решающий. Если бы его бывшая команда была в порядке, но так как это не так, считаю риск в этом матче оправданным. Ставки:

"Вторая не проиграет за 1.47"
"Тоттенхэм выиграет хотя бы в одном тайме за 1.79"

Источник: БК «ОЛИМП»
3
Повторить за 1.53
Илья Казаков40.3% WR-16.67% ROI
Илья КазаковROI -16.67
2.22Тотал меньше 2.5
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм|АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на Х2 + ТМ (2,5) в матче «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что «МЮ» слетал в Астану, и поездка оказалась неудачной. После этого он не выиграл в Премьер-лиге. «Тоттенхэм» с приходом Моуринью наоборот на подъеме — эмоциональном и качественном. Видно, что он и команда наслаждаются игрой и друг другом.

Казаков считает, что надо ставить именно на «шпор». У них раньше была дырявая оборона, которая постоянно устраивала верховые матчи. Судя по тому, как Моуринью играл против таких соперников, как «МЮ», будучи тренером «Челси» – скорее всего здесь он напротив постарается засушить игру.

Источник: РБ
1
Повторить за 2.05
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 28%
  • 14%
  • 9%
  • 7%
  • 6%