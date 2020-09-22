Краснодар — ПАОК прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТМ (2,5) в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что ПАОК - серьезный соперник. А что такое греческие команды, Краснодар испытал на себе в прошлом сезоне, проиграв Олимпиакосу. Первый матч крайне важен. Краснодар сейчас выглядит сильнее, травмированные футболисты восстановились, команда демонстрирует неплохой футбол. При этом, у Краснодара есть определенные проблемы в защитной линии, это показала игра против Химок. Если Краснодар не выиграет, но и не пропустит - это будет хороший результат для команды. Дома ПАОК будет атаковать и их можно будет поймать на контратаках. Скорее всего, Краснодар не пойдет в атаку с первых минут, а значит и ПАОК не будет раскрываться. Вполне возможен тотал меньше одного гола в первом тайме. А общий тотал в этой встрече меньше 2.5. Источник: РБ

Краснодар — ПАОК прогноз на матч от пользователя Юрий Розанов Против Бенфики греки показали организованный, я б даже сказал «наглаженный» футбол. И по делу прошли португальского гранда. Я б сказал - перетерпели. И как бы ни был весел Краснодар, как бы легко он не забивал в последнем туре - я весьма далек от того, чтоб считать россиян фаворитами. Тем более, что линия будет к этому подталкивать. Думаю, определенная сдержанность будет свойственна и тем и другим. И по мнению я где-то около ничьей. По крайней мере, в первом тайме. Тут матчей будет 2. Потому определенный реверанс в сторону хозяев сделаю. Но без фанатизма. Источник: БК Олимп