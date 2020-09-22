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Краснодар — ПАОК прогнозы на матч 22.09.2020

Краснодар — ПАОК
  •  Лига чемпионов УЕФА
Краснодар
08:55:38
до начала матча
ПАОК
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Краснодар — ПАОК прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТМ (2,5) в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что ПАОК - серьезный соперник. А что такое греческие команды, Краснодар испытал на себе в прошлом сезоне, проиграв Олимпиакосу. Первый матч крайне важен. Краснодар сейчас выглядит сильнее, травмированные футболисты восстановились, команда демонстрирует неплохой футбол. При этом, у Краснодара есть определенные проблемы в защитной линии, это показала игра против Химок. Если Краснодар не выиграет, но и не пропустит - это будет хороший результат для команды. Дома ПАОК будет атаковать и их можно будет поймать на контратаках. Скорее всего, Краснодар не пойдет в атаку с первых минут, а значит и ПАОК не будет раскрываться. Вполне возможен тотал меньше одного гола в первом тайме. А общий тотал в этой встрече меньше 2.5. Источник: РБ
Краснодар — ПАОК прогноз на матч от пользователя
Против Бенфики греки показали организованный, я б даже сказал «наглаженный» футбол. И по делу прошли португальского гранда. Я б сказал - перетерпели. И как бы ни был весел Краснодар, как бы легко он не забивал в последнем туре - я весьма далек от того, чтоб считать россиян фаворитами. Тем более, что линия будет к этому подталкивать. Думаю, определенная сдержанность будет свойственна и тем и другим. И по мнению я где-то около ничьей. По крайней мере, в первом тайме. Тут матчей будет 2. Потому определенный реверанс в сторону хозяев сделаю. Но без фанатизма. Источник: БК Олимп
Краснодар — ПАОК прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что ПАОК - очень неудобный соперник для Краснодара. Возможно, с Бенфикой было бы проще. Играть первый матч дома - всегда тяжело. Команда будет думать о том, чтобы не пропустить. Так что вряд ли в этой встрече стоит ожидать большого количества забитых мячей. Вполне реальна ничья 1:1. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют. Источник: РБ
Прогнозы 1828
Все
Платные
Константин Генич55.9% WR-2.27% ROI
1.79Тотал меньше 2.5
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТМ (2,5) в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что ПАОК - серьезный соперник. А что такое греческие команды, Краснодар испытал на себе в прошлом сезоне, проиграв Олимпиакосу.

Первый матч крайне важен. Краснодар сейчас выглядит сильнее, травмированные футболисты восстановились, команда демонстрирует неплохой футбол. При этом, у Краснодара есть определенные проблемы в защитной линии, это показала игра против Химок. Если Краснодар не выиграет, но и не пропустит - это будет хороший результат для команды. Дома ПАОК будет атаковать и их можно будет поймать на контратаках.

Скорее всего, Краснодар не пойдет в атаку с первых минут, а значит и ПАОК не будет раскрываться. Вполне возможен тотал меньше одного гола в первом тайме. А общий тотал в этой встрече меньше 2.5.

Источник: РБ
12
Повторить за 1.75
Юрий Розанов45.8% WR-8% ROI
1.98Победит КраснодарСтавка дня
Ставка дня
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Против Бенфики греки показали организованный, я б даже сказал «наглаженный» футбол. И по делу прошли португальского гранда. Я б сказал - перетерпели. И как бы ни был весел Краснодар, как бы легко он не забивал в последнем туре - я весьма далек от того, чтоб считать россиян фаворитами. Тем более, что линия будет к этому подталкивать. Думаю, определенная сдержанность будет свойственна и тем и другим. И по мнению я где-то около ничьей. По крайней мере, в первом тайме. Тут матчей будет 2. Потому определенный реверанс в сторону хозяев сделаю. Но без фанатизма.

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 2.14
Kирилл Дементьев43.5% WR-2.77% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что ПАОК - очень неудобный соперник для Краснодара. Возможно, с Бенфикой было бы проще.

Играть первый матч дома - всегда тяжело. Команда будет думать о том, чтобы не пропустить. Так что вряд ли в этой встрече стоит ожидать большого количества забитых мячей. Вполне реальна ничья 1:1. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.9
Владислав Батурин53.2% WR-4.41% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Мечтающий о групповом турнире Лиги чемпионов краснодарский клуб для осуществления мечты должен убрать со своего пути греческий ПАОК.

«Краснодар» после ряда не самых впечатляющих встреч в рамках РПЛ в последней игре порезвился на славу. «Быки» растоптали «Химки» (7:2), а главным героем матча стал набирающий форму после тяжёлой травмы Виктор Классон: на счету скандинава дубль и две голевые передачи.

Команда Мурада Мусаева в рамках национального первенства набрала четырнадцать очков (4-2-2 17:6), а в родных стенах не знает поражений (2-2-0 11:4).

ПАОК в чемпионате Греции провёл две встречи и взял четыре очка: победа над «Ларисой» (1:0) и ничья с «Атромитосом» (1:1). В квалификационных раундах греки успели пройти далеко не слабые клубы: команда Абеля Феррейры была успешнее турецкого «Бешикташа» (3:1) и португальской «Бенфики» (2:1).

Команды встречались осенью 2015 года в рамках группового турнира Лиги Европы (победа краснодарцев 2:1 и ничья 0:0).

«Краснодар» традиционно сильно играет на своём поле. Южане обладают хорошей группой атаки, есть и созидатели в обойме, а вот игра в обороне оставляет желать лучшего, защитники порой допускают серьёзные индивидуальные ошибки и грешат нарушением игровой дисциплины. ПАОК во всех отношениях крепкая и конкурентоспособная команда, что было греками доказано в предыдущих квалификационных раундах. Без мастерства и запаса прочности такие клубы, как «Бешикташ» и «Бенфику» пройти бы не удалось.

Для соперников на кону стоит очень многое, и они будут выкладываться на полную катушку для того, чтобы прорваться в Лигу чемпионов.

Жду от предстоящего матча бескомпромиссного футбола с голами. В составах команд хватает приличных исполнителей, а высочайшая мотивация должна добавить прыти в атаке как одним, так и другим.

Источник: Legalbet
1
Повторить за 1.9
borodatyi66.7% WR0.37% ROI
2.56Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Всем привет! Краснодар поймав свою игру против наислабейших Химок смогли им наковырять 7 мячей, при том пропустив два, команда пропускает почти в каждом матче против команд которые хоть немного умеют контратаковать! Скорее всего в центре защиты выйдет Сорокин не имеющий опыта игр и напряжения в таких матчах, все таки это ЛЧ. Не понимаю почему никто не верит в ПАОК?? Греки организованны, хорошие быстрые фланги, хороший первый пас у команды, и всё таки они обыграли Бенфику которая между прочим специально для ЛЧ усилилась на 80млн, так что ни чего не ясно) но гола три я думаю будет!
0
Повторить за 2.56
Antonio Olshevsky56.9% WR6.08% ROI
1.98Победит КраснодарСтавка дня
Ставка дня
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Конечно очень лихо расправившись с "Химками" команда Мусаева могла перегореть как написал Уткин. Однако у "Быков" имеется уже неплохой еврокубковый опыт, что, несомненно, должно сыграть определяющую роль. При всем уважении к ПАОКу уровень чемпионата Греции ниже, чем РПЛ и думаю дома "Краснодар" сделает то, что от него требуется. В общем, пожелаем "Краснодару" удачи и надеемся, что он наконец-то попадёт в группу ЛЧ.
1
Повторить за 2.14
PlayNow59.4% WR12.78% ROI
1.61Тотал больше 2
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Игра Краснодара внушает доверие. Наконец-таки выздоровел Классон, Берг и Вандерсон набрали прекрасную форму. Игра в короткий пас вносит в игру коллектива динамику, что позволяет быстро доходить до штрафной и ориентироваться в ней. К мощной атаке нет претензий, а оборона регулярно проваливается. В новом сезоне южане уже успели пропустить в 4 из 7 туров.

ПАОК - очень крепкий греческий коллектив. Команда привыкла действовать от обороны, но при этом умеет создавать и успешно реализовывать свои моменты и в атаке. Коллектив успешно проходит квалификацию и уже выбил двух сильных соперников - Бешикташ (3:1) и Бенфику (2:1). Греки не собираются останавливаться и намерены оформить выход в основную стадию турнира.

Краснодар крайне хорош в атаке, но при этом совсем не умеет удерживать преимущество. Так было в прошлогодних матчах Еврокубков, когда на последних минутах команда уступила Байеру и Порту. ПАОК также хорош в атаке и пропускал от предыдущих соперников. Мне кажется, нападение данных клубов будет на высоте, за счёт чего соперники покажут качественный футбол и обмен голами состоится.
0
Повторить за 1.61
Александр Шмурнов47.4% WR-3.33% ROI
2.22Краснодар тотал больше 1.5
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Признаюсь, что очень хочу успеха “Краснодара” в квалификации Лиги чемпионов. Хотя, с точки зрения развития клуба, ничего страшного, что “Краснодар” выступит в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов.

Противостояние с очень интересной греческой командой ПАОКом - это повод ждать успеха, адреналина, приятных эмоций, прежде всего голов и яркой игры “Краснодара”. В этом заключается суть строительства клуба, в том, чтобы показывать футбол, за который не будет стыдно, которого ждешь каждый раз перед каждым матчем.

После 7:2 с “Химками”, после великолепия этой игры в атаке, пусть “Химки” развалились в конце и не показали настоящего упорства, чего не может быть в плей-офф Лиги чемпионов. После этих семи мячей “Краснодара” верится в то, что команда забьет на своем поле хотя бы два мяча. Сухого и закрытого матча я не вижу. Тем более, что ПАОК в сухой футбол играть просто не умеет. Помните матчи с “Бешикташем”, с “Бенфикой”? Кстати, тот самый 18-ти летний талант оказался достаточно регулярным игроком в системе, но вовсе не суперзвездой.

Бояться Солеса не надо, да и вообще бояться ПАОКа не следует, надо играть свою игру. В общем, я прогнозирую именно это в матче “Краснодар” - ПАОК. То, что краснодарская команда сыграет от себя и забьет как минимум два мяча. Вот логика, а коэффициент букмекеры предлагают прекрасный. Думаю, что мы не промахнемся.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.28
Валерий Непомнящий51.7% WR-6.5% ROI
1.26Победит Краснодар или ничья
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Наверное, предстоящий матч – главный для российского клубного футбола в сентябре. Перед «Краснодаром» стоит трудная задача, но я верю, что ему по силам пройти дальше. Российский клуб должен поиграть и за себя, и страну, потому что нельзя терять команду на этом этапе, тем более нам нужны очки для таблицы коэффициентов УЕФА.

У «Краснодара» не все хорошо с ведущими футболистами, что не так давно отражалось на результатах команды в РПЛ, но сейчас дела пошли в гору. За счет командных действий, мне кажется, «Краснодар» переиграет ПАОК. Тем более сейчас противостояние команд будет состоять из двух игр, в отличие от предыдущего раунда, где ПАОКу нужно было сыграть один матч против «Бенфики».

Греков считали аутсайдерами игры против португальцев, но они смогли отобороняться, а потом найти моменты для взятия ворот. «Краснодару» нужно играть очень внимательно, чтобы такая история не повторилась.

Не скажу, что полностью уверен в «Краснодаре», но такой командой нужно побеждать, особенно в первой игре, которая пройдет на домашнем стадионе. ПАОК может поймать «Краснодар» на контратаке, но российская команда должна проанализировать тактику соперника. Во многом все будет зависеть от тренера, ведь соперники не очень сильно разнятся в классе. Очень важно, как «Краснодар» подготовят в «кабинете», так сказать. Думаю, что работа будет проведена хорошая, и в итоге «Краснодар» пройдет дальше.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.3
Евгений Ловчев45% WR-3.46% ROI
2.12Победит КраснодарСтавка дня
Ставка дня
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить П1, а также 1-й тайм - П1 и ИТМ2 (0.5) в матче «Краснодар» — ПАОК. Вот его доводы:

«Краснодар» — это атакующая команда. Если игра получается, а в последних матчах начало получаться, то у них есть возможность раскатывать соперника.

Греки будут играть на выезде. Это все же не то же самое, что в игре с «Бенфикой» на своем поле и в одном матче. ПАОК будет играть от обороны.

Для хозяев, которые умеют разыгрывать около штрафной — это отлично. ПАОК будет рассчитывать на ответный матч, там то все и решится. Но в первой игре «Краснодар» победит.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.14
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
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Матч
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  • 15%
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