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Краснодар — ПАОК прогнозы на матч 22.09.2020

Краснодар — ПАОК
  •  Лига чемпионов УЕФА
Краснодар
01:43:33
до начала матча
ПАОК
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Краснодар — ПАОК прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТМ (2,5) в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что ПАОК - серьезный соперник. А что такое греческие команды, Краснодар испытал на себе в прошлом сезоне, проиграв Олимпиакосу. Первый матч крайне важен. Краснодар сейчас выглядит сильнее, травмированные футболисты восстановились, команда демонстрирует неплохой футбол. При этом, у Краснодара есть определенные проблемы в защитной линии, это показала игра против Химок. Если Краснодар не выиграет, но и не пропустит - это будет хороший результат для команды. Дома ПАОК будет атаковать и их можно будет поймать на контратаках. Скорее всего, Краснодар не пойдет в атаку с первых минут, а значит и ПАОК не будет раскрываться. Вполне возможен тотал меньше одного гола в первом тайме. А общий тотал в этой встрече меньше 2.5. Источник: РБ
Краснодар — ПАОК прогноз на матч от пользователя
Против Бенфики греки показали организованный, я б даже сказал «наглаженный» футбол. И по делу прошли португальского гранда. Я б сказал - перетерпели. И как бы ни был весел Краснодар, как бы легко он не забивал в последнем туре - я весьма далек от того, чтоб считать россиян фаворитами. Тем более, что линия будет к этому подталкивать. Думаю, определенная сдержанность будет свойственна и тем и другим. И по мнению я где-то около ничьей. По крайней мере, в первом тайме. Тут матчей будет 2. Потому определенный реверанс в сторону хозяев сделаю. Но без фанатизма. Источник: БК Олимп
Краснодар — ПАОК прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что ПАОК - очень неудобный соперник для Краснодара. Возможно, с Бенфикой было бы проще. Играть первый матч дома - всегда тяжело. Команда будет думать о том, чтобы не пропустить. Так что вряд ли в этой встрече стоит ожидать большого количества забитых мячей. Вполне реальна ничья 1:1. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют. Источник: РБ
Прогнозы 3178
Все
Платные
Константин Генич55.9% WR-2.27% ROI
1.79Тотал меньше 2.5
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТМ (2,5) в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что ПАОК - серьезный соперник. А что такое греческие команды, Краснодар испытал на себе в прошлом сезоне, проиграв Олимпиакосу.

Первый матч крайне важен. Краснодар сейчас выглядит сильнее, травмированные футболисты восстановились, команда демонстрирует неплохой футбол. При этом, у Краснодара есть определенные проблемы в защитной линии, это показала игра против Химок. Если Краснодар не выиграет, но и не пропустит - это будет хороший результат для команды. Дома ПАОК будет атаковать и их можно будет поймать на контратаках.

Скорее всего, Краснодар не пойдет в атаку с первых минут, а значит и ПАОК не будет раскрываться. Вполне возможен тотал меньше одного гола в первом тайме. А общий тотал в этой встрече меньше 2.5.

Источник: РБ
12
Повторить за 1.73
Юрий Розанов45.8% WR-8% ROI
1.98Победит КраснодарСтавка дня
Ставка дня
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Против Бенфики греки показали организованный, я б даже сказал «наглаженный» футбол. И по делу прошли португальского гранда. Я б сказал - перетерпели. И как бы ни был весел Краснодар, как бы легко он не забивал в последнем туре - я весьма далек от того, чтоб считать россиян фаворитами. Тем более, что линия будет к этому подталкивать. Думаю, определенная сдержанность будет свойственна и тем и другим. И по мнению я где-то около ничьей. По крайней мере, в первом тайме. Тут матчей будет 2. Потому определенный реверанс в сторону хозяев сделаю. Но без фанатизма.

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 2.13
Kирилл Дементьев43.5% WR-2.77% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Краснодар — ПАОК. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что ПАОК - очень неудобный соперник для Краснодара. Возможно, с Бенфикой было бы проще.

Играть первый матч дома - всегда тяжело. Команда будет думать о том, чтобы не пропустить. Так что вряд ли в этой встрече стоит ожидать большого количества забитых мячей. Вполне реальна ничья 1:1. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.86
PlayNow59.4% WR12.78% ROI
1.61Тотал больше 2
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Игра Краснодара внушает доверие. Наконец-таки выздоровел Классон, Берг и Вандерсон набрали прекрасную форму. Игра в короткий пас вносит в игру коллектива динамику, что позволяет быстро доходить до штрафной и ориентироваться в ней. К мощной атаке нет претензий, а оборона регулярно проваливается. В новом сезоне южане уже успели пропустить в 4 из 7 туров.

ПАОК - очень крепкий греческий коллектив. Команда привыкла действовать от обороны, но при этом умеет создавать и успешно реализовывать свои моменты и в атаке. Коллектив успешно проходит квалификацию и уже выбил двух сильных соперников - Бешикташ (3:1) и Бенфику (2:1). Греки не собираются останавливаться и намерены оформить выход в основную стадию турнира.

Краснодар крайне хорош в атаке, но при этом совсем не умеет удерживать преимущество. Так было в прошлогодних матчах Еврокубков, когда на последних минутах команда уступила Байеру и Порту. ПАОК также хорош в атаке и пропускал от предыдущих соперников. Мне кажется, нападение данных клубов будет на высоте, за счёт чего соперники покажут качественный футбол и обмен голами состоится.
0
Повторить за 1.62
Евгений Ловчев45% WR-3.46% ROI
2.12Победит КраснодарСтавка дня
Ставка дня
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить П1, а также 1-й тайм - П1 и ИТМ2 (0.5) в матче «Краснодар» — ПАОК. Вот его доводы:

«Краснодар» — это атакующая команда. Если игра получается, а в последних матчах начало получаться, то у них есть возможность раскатывать соперника.

Греки будут играть на выезде. Это все же не то же самое, что в игре с «Бенфикой» на своем поле и в одном матче. ПАОК будет играть от обороны.

Для хозяев, которые умеют разыгрывать около штрафной — это отлично. ПАОК будет рассчитывать на ответный матч, там то все и решится. Но в первой игре «Краснодар» победит.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.13
Владислав Батурин53.2% WR-4.41% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Мечтающий о групповом турнире Лиги чемпионов краснодарский клуб для осуществления мечты должен убрать со своего пути греческий ПАОК.

«Краснодар» после ряда не самых впечатляющих встреч в рамках РПЛ в последней игре порезвился на славу. «Быки» растоптали «Химки» (7:2), а главным героем матча стал набирающий форму после тяжёлой травмы Виктор Классон: на счету скандинава дубль и две голевые передачи.

Команда Мурада Мусаева в рамках национального первенства набрала четырнадцать очков (4-2-2 17:6), а в родных стенах не знает поражений (2-2-0 11:4).

ПАОК в чемпионате Греции провёл две встречи и взял четыре очка: победа над «Ларисой» (1:0) и ничья с «Атромитосом» (1:1). В квалификационных раундах греки успели пройти далеко не слабые клубы: команда Абеля Феррейры была успешнее турецкого «Бешикташа» (3:1) и португальской «Бенфики» (2:1).

Команды встречались осенью 2015 года в рамках группового турнира Лиги Европы (победа краснодарцев 2:1 и ничья 0:0).

«Краснодар» традиционно сильно играет на своём поле. Южане обладают хорошей группой атаки, есть и созидатели в обойме, а вот игра в обороне оставляет желать лучшего, защитники порой допускают серьёзные индивидуальные ошибки и грешат нарушением игровой дисциплины. ПАОК во всех отношениях крепкая и конкурентоспособная команда, что было греками доказано в предыдущих квалификационных раундах. Без мастерства и запаса прочности такие клубы, как «Бешикташ» и «Бенфику» пройти бы не удалось.

Для соперников на кону стоит очень многое, и они будут выкладываться на полную катушку для того, чтобы прорваться в Лигу чемпионов.

Жду от предстоящего матча бескомпромиссного футбола с голами. В составах команд хватает приличных исполнителей, а высочайшая мотивация должна добавить прыти в атаке как одним, так и другим.

Источник: Legalbet
1
Повторить за 1.86
Александр Шмурнов47.4% WR-3.33% ROI
2.22Краснодар тотал больше 1.5
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Признаюсь, что очень хочу успеха “Краснодара” в квалификации Лиги чемпионов. Хотя, с точки зрения развития клуба, ничего страшного, что “Краснодар” выступит в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов.

Противостояние с очень интересной греческой командой ПАОКом - это повод ждать успеха, адреналина, приятных эмоций, прежде всего голов и яркой игры “Краснодара”. В этом заключается суть строительства клуба, в том, чтобы показывать футбол, за который не будет стыдно, которого ждешь каждый раз перед каждым матчем.

После 7:2 с “Химками”, после великолепия этой игры в атаке, пусть “Химки” развалились в конце и не показали настоящего упорства, чего не может быть в плей-офф Лиги чемпионов. После этих семи мячей “Краснодара” верится в то, что команда забьет на своем поле хотя бы два мяча. Сухого и закрытого матча я не вижу. Тем более, что ПАОК в сухой футбол играть просто не умеет. Помните матчи с “Бешикташем”, с “Бенфикой”? Кстати, тот самый 18-ти летний талант оказался достаточно регулярным игроком в системе, но вовсе не суперзвездой.

Бояться Солеса не надо, да и вообще бояться ПАОКа не следует, надо играть свою игру. В общем, я прогнозирую именно это в матче “Краснодар” - ПАОК. То, что краснодарская команда сыграет от себя и забьет как минимум два мяча. Вот логика, а коэффициент букмекеры предлагают прекрасный. Думаю, что мы не промахнемся.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.28
User Comfy71.9% WR6.26% ROI
2.15Победит КраснодарСтавка дня
Ставка дня
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар» в последнем матче выглядел великолепно, «быки» очень эффективно сыграли в атаке, показали убойную реализацию. В целом, на своем поле «Краснодар» вполне смотрится уверенно, даже не в самые лучшие времена команда стабильно добывает очки в родных стенах.
В домашнем поединке «быки» наверняка будут стремиться добыть победу, с другим результатом рассчитывать на проход будет сложно, учитывая, как ПАОК дома сыграл против «Бешикташа» и «Бенфики». Хозяева явно находятся на подъеме, ни в чем сопернику «Краснодар» не уступает, есть смысл рассчитывать на его успех.
Мы считаем, что шансов у гостей нет.
0
Повторить за 2.13
Antonio Olshevsky56.9% WR6.08% ROI
1.98Победит КраснодарСтавка дня
Ставка дня
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Конечно очень лихо расправившись с "Химками" команда Мусаева могла перегореть как написал Уткин. Однако у "Быков" имеется уже неплохой еврокубковый опыт, что, несомненно, должно сыграть определяющую роль. При всем уважении к ПАОКу уровень чемпионата Греции ниже, чем РПЛ и думаю дома "Краснодар" сделает то, что от него требуется. В общем, пожелаем "Краснодару" удачи и надеемся, что он наконец-то попадёт в группу ЛЧ.
1
Повторить за 2.13
macrewas50% WR-0.46% ROI
2.15ПАОК тотал больше 1
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Краснодар — ПАОК|Лига чемпионов УЕФА
Приветствую всех любителей ставок ,22 сентября в квалификационном раунде лиги чемпионов сразятся 2 команды Краснодар-Паок,команда из Краснодара выступает в еврокубках не всегда очень удачно ,не так как в премьер лиги ,и пропускает почти от всех зарубежных команд , греческий Паок напротив в этом сезоне выступает очень достойно в еврокубках,что показывает статистика ,и поэтому моя ставка будет такова:Паок забьёт больше одного гола в этом поединке ,я думаю что игра будет очень интересной ,а ещё могу сказать что в этой игре будет показано много жёлтых карточек.!!
0
Повторить за 2.15
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
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Матч
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  • 10%
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