ПАОК — Краснодар прогноз на матч от пользователя Kирилл Дементьев Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ОЗ+ТБ 2.5 в матче ПАОК — Краснодар. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что первый матч между этими командами получился очень тяжелым. ПАОК во многом смотрелся даже лучше Краснодара. Ответная встреча, скорее всего, будет складываться похожим образом. Краснодар пойдет атаковать. ПАОК же будет отталкиваться от игры соперника и искать моменты в контратаках. Голы в этом матче должны быть. Вполне вероятен счет 2:1 и дополнительное время. Источник: РБ

ПАОК — Краснодар прогноз на матч от пользователя ISКA STAVIТ ПАОК Нельзя сказать, что в первом мате ПАОК играл плохо. Греки показывали достаточно хорошего уровня футбол, и даже открыли счет в матче. Димитрис Пелкас отличился на 33-й минуте. Примечательно, что этот же игрок не сумел на 7-й минут реализовать пенальти. Теперь подопечным Абела Феррейры, чтобы пройти в следующий раунд, нужно выиграть со счетом 1:0. При таком раскладе, гол на выезде сыграет решающую роль. Ничья с любым счетом, как и поражение, не устраиваются греков. Более того, если даже случится так, что они победят 3:2, то дальше проходят россияне. В своей истории ПАОК еще никогда не играл в группе Лиги Чемпионов, и сейчас все решится в родных стенах. В крайних 6-и матчах, в рамках ЛЧ, на своем поле, "орлы" 4 раза победили, при 2-х ничейных исходах. Всего команда в квалификационных раундах ЛЧ провела 11 поединков, и в каждом из них были пропущенные голы. Кроме того, лишь 1 виктория в этих 11-и матчах была добыта с разницей в 2 мяча. До Краснодара, ПАОК прошел Бенфику (2:1) и Бешикташ (3:1). Краснодар Краснодар, как и ПАОК, находится в шаге от исторического достижения. Команда была создана в 2008-м году только, но уже имеет отличную возможность оказаться в групповом раунде Лиги Чемпионов. Чтобы это произошло, "быкам" достаточно не проиграть в ответном поединке с греками. Как уже было отмечено, на прошлой неделе подопечные Мурада Мусаева выиграли со счетом 2:1. Голами в их составе отметились следующие исполнители - Классон (с пенальти) и Кабелла. Примечательно, что в прошлом сезоне Краснодар тоже играл в плей-офф против греческого коллектива - против Олимпиакоса. В итоге, россияне дальше пройти не сумели, опустившись в группу Лиги Европы. 26-го сентября "горожане" провели матч в чемпионате России против Сочи. Было видно, что дружина Мусаева экономит силы перед ответкой с ПАОКом. Как итог - 1:1. Гол в активе Петрова. О кадрах. В ответном поединке в ЛЧ рискуют не сыграть: Ари, Вандерсон и Берг. Мой прогноз победит Паок.