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ПАОК — Краснодар прогнозы на матч 30.09.2020

ПАОК — Краснодар
  •  Лига чемпионов УЕФА
ПАОК
06:31:39
до начала матча
Краснодар
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ПАОК — Краснодар прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ОЗ+ТБ 2.5 в матче ПАОК — Краснодар. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что первый матч между этими командами получился очень тяжелым. ПАОК во многом смотрелся даже лучше Краснодара. Ответная встреча, скорее всего, будет складываться похожим образом. Краснодар пойдет атаковать. ПАОК же будет отталкиваться от игры соперника и искать моменты в контратаках. Голы в этом матче должны быть. Вполне вероятен счет 2:1 и дополнительное время. Источник: РБ
ПАОК — Краснодар прогноз на матч от пользователя
ПАОК Нельзя сказать, что в первом мате ПАОК играл плохо. Греки показывали достаточно хорошего уровня футбол, и даже открыли счет в матче. Димитрис Пелкас отличился на 33-й минуте. Примечательно, что этот же игрок не сумел на 7-й минут реализовать пенальти. Теперь подопечным Абела Феррейры, чтобы пройти в следующий раунд, нужно выиграть со счетом 1:0. При таком раскладе, гол на выезде сыграет решающую роль. Ничья с любым счетом, как и поражение, не устраиваются греков. Более того, если даже случится так, что они победят 3:2, то дальше проходят россияне. В своей истории ПАОК еще никогда не играл в группе Лиги Чемпионов, и сейчас все решится в родных стенах. В крайних 6-и матчах, в рамках ЛЧ, на своем поле, "орлы" 4 раза победили, при 2-х ничейных исходах. Всего команда в квалификационных раундах ЛЧ провела 11 поединков, и в каждом из них были пропущенные голы. Кроме того, лишь 1 виктория в этих 11-и матчах была добыта с разницей в 2 мяча. До Краснодара, ПАОК прошел Бенфику (2:1) и Бешикташ (3:1). Краснодар Краснодар, как и ПАОК, находится в шаге от исторического достижения. Команда была создана в 2008-м году только, но уже имеет отличную возможность оказаться в групповом раунде Лиги Чемпионов. Чтобы это произошло, "быкам" достаточно не проиграть в ответном поединке с греками. Как уже было отмечено, на прошлой неделе подопечные Мурада Мусаева выиграли со счетом 2:1. Голами в их составе отметились следующие исполнители - Классон (с пенальти) и Кабелла. Примечательно, что в прошлом сезоне Краснодар тоже играл в плей-офф против греческого коллектива - против Олимпиакоса. В итоге, россияне дальше пройти не сумели, опустившись в группу Лиги Европы. 26-го сентября "горожане" провели матч в чемпионате России против Сочи. Было видно, что дружина Мусаева экономит силы перед ответкой с ПАОКом. Как итог - 1:1. Гол в активе Петрова. О кадрах. В ответном поединке в ЛЧ рискуют не сыграть: Ари, Вандерсон и Берг. Мой прогноз победит Паок.
ПАОК — Краснодар прогноз на матч от пользователя
Наверное, предстоящий матч – главный для российского клубного футбола в сентябре. Перед «Краснодаром» стоит трудная задача, но я верю, что ему по силам пройти дальше. Российский клуб должен поиграть и за себя, и страну, потому что нельзя терять команду на этом этапе, тем более нам нужны очки для таблицы коэффициентов УЕФА. У «Краснодара» не все хорошо с ведущими футболистами, что не так давно отражалось на результатах команды в РПЛ, но сейчас дела пошли в гору. За счет командных действий, мне кажется, «Краснодар» переиграет ПАОК. Тем более сейчас противостояние команд будет состоять из двух игр, в отличие от предыдущего раунда, где ПАОКу нужно было сыграть один матч против «Бенфики». Греков считали аутсайдерами игры против португальцев, но они смогли отобороняться, а потом найти моменты для взятия ворот. «Краснодару» нужно играть очень внимательно, чтобы такая история не повторилась. Не скажу, что полностью уверен в «Краснодаре», но такой командой нужно побеждать, особенно в первой игре, которая пройдет на домашнем стадионе. ПАОК может поймать «Краснодар» на контратаке, но российская команда должна проанализировать тактику соперника. Во многом все будет зависеть от тренера, ведь соперники не очень сильно разнятся в классе. Очень важно, как «Краснодар» подготовят в «кабинете», так сказать. Думаю, что работа будет проведена хорошая, и в итоге «Краснодар» пройдет дальше. Источник: Legalbet
Прогнозы 1488
Все
Платные
Kирилл Дементьев43.5% WR-3.2% ROI
2.21Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ОЗ+ТБ 2.5 в матче ПАОК — Краснодар. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что первый матч между этими командами получился очень тяжелым. ПАОК во многом смотрелся даже лучше Краснодара.

Ответная встреча, скорее всего, будет складываться похожим образом. Краснодар пойдет атаковать. ПАОК же будет отталкиваться от игры соперника и искать моменты в контратаках.

Голы в этом матче должны быть. Вполне вероятен счет 2:1 и дополнительное время.

Источник: РБ
1
Повторить за 2.24
ISКA STAVIТ54.1% WR-5.39% ROI
2.1Победит ПАОК
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК

Нельзя сказать, что в первом мате ПАОК играл плохо. Греки показывали достаточно хорошего уровня футбол, и даже открыли счет в матче. Димитрис Пелкас отличился на 33-й минуте. Примечательно, что этот же игрок не сумел на 7-й минут реализовать пенальти.

Теперь подопечным Абела Феррейры, чтобы пройти в следующий раунд, нужно выиграть со счетом 1:0. При таком раскладе, гол на выезде сыграет решающую роль. Ничья с любым счетом, как и поражение, не устраиваются греков. Более того, если даже случится так, что они победят 3:2, то дальше проходят россияне.

В своей истории ПАОК еще никогда не играл в группе Лиги Чемпионов, и сейчас все решится в родных стенах. В крайних 6-и матчах, в рамках ЛЧ, на своем поле, "орлы" 4 раза победили, при 2-х ничейных исходах. Всего команда в квалификационных раундах ЛЧ провела 11 поединков, и в каждом из них были пропущенные голы. Кроме того, лишь 1 виктория в этих 11-и матчах была добыта с разницей в 2 мяча.

До Краснодара, ПАОК прошел Бенфику (2:1) и Бешикташ (3:1).

Краснодар

Краснодар, как и ПАОК, находится в шаге от исторического достижения. Команда была создана в 2008-м году только, но уже имеет отличную возможность оказаться в групповом раунде Лиги Чемпионов. Чтобы это произошло, "быкам" достаточно не проиграть в ответном поединке с греками. Как уже было отмечено, на прошлой неделе подопечные Мурада Мусаева выиграли со счетом 2:1. Голами в их составе отметились следующие исполнители - Классон (с пенальти) и Кабелла.

Примечательно, что в прошлом сезоне Краснодар тоже играл в плей-офф против греческого коллектива - против Олимпиакоса. В итоге, россияне дальше пройти не сумели, опустившись в группу Лиги Европы.

26-го сентября "горожане" провели матч в чемпионате России против Сочи. Было видно, что дружина Мусаева экономит силы перед ответкой с ПАОКом. Как итог - 1:1. Гол в активе Петрова.

О кадрах. В ответном поединке в ЛЧ рискуют не сыграть: Ари, Вандерсон и Берг.

Мой прогноз победит Паок.
1
Повторить за 2.08
Валерий Непомнящий51.7% WR-6.7% ROI
1.6Победит Краснодар или ничья
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Наверное, предстоящий матч – главный для российского клубного футбола в сентябре. Перед «Краснодаром» стоит трудная задача, но я верю, что ему по силам пройти дальше. Российский клуб должен поиграть и за себя, и страну, потому что нельзя терять команду на этом этапе, тем более нам нужны очки для таблицы коэффициентов УЕФА.

У «Краснодара» не все хорошо с ведущими футболистами, что не так давно отражалось на результатах команды в РПЛ, но сейчас дела пошли в гору. За счет командных действий, мне кажется, «Краснодар» переиграет ПАОК. Тем более сейчас противостояние команд будет состоять из двух игр, в отличие от предыдущего раунда, где ПАОКу нужно было сыграть один матч против «Бенфики».

Греков считали аутсайдерами игры против португальцев, но они смогли отобороняться, а потом найти моменты для взятия ворот. «Краснодару» нужно играть очень внимательно, чтобы такая история не повторилась.

Не скажу, что полностью уверен в «Краснодаре», но такой командой нужно побеждать, особенно в первой игре, которая пройдет на домашнем стадионе. ПАОК может поймать «Краснодар» на контратаке, но российская команда должна проанализировать тактику соперника. Во многом все будет зависеть от тренера, ведь соперники не очень сильно разнятся в классе. Очень важно, как «Краснодар» подготовят в «кабинете», так сказать. Думаю, что работа будет проведена хорошая, и в итоге «Краснодар» пройдет дальше.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.76
Константин Генич55.8% WR-2.57% ROI
1.34Тотал меньше 3.5
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить 1Х и ТМ (3,5) в матче ПАОК — Краснодар. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что игра Краснодара пока оставляет много вопросов. Команда Мусаева не лучшим образом действует в обороне и позволяет соперникам создавать достаточно большое количество голевых моментов у своих ворот.

Перед ответной встречей у Краснодара есть потери - Вандерсон и Берг рискуют пропустить матч. Это может серьезно ударить по атакующим действиям команды.

В этом матче грекам достаточно забить один гол и закрыться в обороне. Они вполне способны это сделать. Да и в целом много забитых мячей в этом матче ожидать не стоит. Поэтому ставка на 1Х и ТМ (3,5).

Источник: РБ
0
Повторить за 1.33
Александр Шмурнов47.6% WR-1.8% ROI
1.74Обе команды забьют - Да
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Друзья, привет! Я Александр Шмурнов. Первым делом скажу о том, что я мечтаю об участии “Краснодара” в Лиге чемпионов. Это заслужил город, но главное, что это заслужил и клуб. Пусть у них непродолжительная история, но зато какая яркая. Вообще неизвестно, когда у нашей страны будет еще такой шанс, когда сразу три команды выступят в групповом этапе ЛЧ. Хотя, казалось бы, в группе Лиги Европы можно было набрать больше очков для России, но сейчас мысли о том, чтобы пройти ПАОК.

Я уверен, что “Краснодар” сделает выводы из прошлогоднего раунда плей-офф и больше не допустит таких ошибок. Тем более, эти греки не такие страшные, каким был “Олимпиакос”. Да, “ПАОК” команда организованная, сыгранная, слаженная, у себя на поле будет выглядеть мощно. Тем не менее, у “Краснодара” есть контратаки, ведь играть в обороне на 0:0 - это далеко не краснодарская тема. А если вдруг ПАОКу удастся забить, россияне обязаны найти инструменты для взламывания обороны соперника.

Я веду к тому, что в этом матче краснодарцы обязаны забить. Конечно, с другой стороны, я не верю, что не забьют и футболисты ПАОКа, которым терять уже нечего. Надеюсь, вы уже поняли намек - “обе забьют”. Это очень логично, когда цена матча слишком высока.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.76
Emilia57.5% WR-2.82% ROI
1.59ПАОК фора (0)
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Привет, в первом матче я прогнозировала не проигрыш гостей в Краснодаре, но увы Краснодару повезло больше и пенальти поставленный в ворота ПАОКа был хорошо реализован, чего не скажешь о пенальти греков, которое они должны были забивать на первых минутах, но тогда хорошо сыграл Сафонов и пенальтист пробил без ухищрений. На родном стадионе в Салониках греки будут доминировать и постараются максимально быстро отыграть пропущенный гол, ведь достаточно сыграть 1-0 чтобы выйти в групповой этап и забрать 20 тысяч евро. Греки мне видятся более техничной командой, они выше классом, а у Краснодара намечаются потери, сможет ли тренер провести грамотную ротацию, это мы увидим на поле. ПАОК дожжен сегодня побеждать, а более проходной мне кажется ставка на то что хозяева не проиграют при тотале менее 4,5 голов за 1,53.
0
Повторить за 1.57
Игорь Дмитриенко0% WR-0.67% ROI
3.55Ничья
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Хочу поделится своим мнением на предстоящий матч Паок и Краснодар, предыдущий матч для Краснодара выдался не лёгким, не смотря на то, что играл с Сочи, травмы и прочии факторы должны отразится и на этой игре, хоть краснодар и выииграл в предыдущем матче с Паок, но думаю врятли повторится тоже самое, Паок не плохо играет в защите, плюс фактор домашнего поля, думаю будет ничья, Краснодар присядет в обороне и будет играть по возможности на контр атаках, и паок в свою очередь должен сушить игру.
0
Повторить за 3.58
Юрий Розанов45.8% WR-7.72% ROI
2.01Тотал больше 2.5
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Казалось бы, первый матч никоим образом не делает Краснодар фаворитом. Невзирая на поздний победный мяч. Все так и есть, вообще-то. Но все же победа это победа. А Краснодар не слишком парится: дома ли играет? в гостях ли? Никаких 0-0 - это ясно. Но что-то подсказывает мне, что если краснодарцы смогут не держать каждую минуту в голове счет первого матча - то они забьют. Есть кем и чем. Ну, и пропустят, конечно. А это уже очень близко к верху.

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.94
Подробный прогноз Betting Insider58.8% WR3.16% ROI
1.77Обе команды забьют - Да
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
🌍Рейтинг УЕФА:
ПАОК - 73
Краснодар - 45

⚽️Подробная статистика последней очной встречи: КРАСНОДАР 2:1 ПАОК

54% Владение мячом 46%
8 Удары 11
5 Удары в створ 4
4 Угловые 7
4 Желт. Карточки 4
55 Опасные моменты 56
Игра прошла практически на равных. Кокретного перевеса в той или иной категории нет ни у удной из команд.

🥇 Исход:
Судя по имеющимся данным, вероятность ничьей в данном матче один из самых вероятных исходов. Потому что силы приблизительно равны. Вопрос в том, что этот исход не устривает ни команду ни болельщиков, это уже другое.

🏅Тотал Паока:
Вероятность того, что Паок забьет как минимум один гол в сегодняшней встрече, очень велика. И скорее даже не из за хорошо выстроенной атаки или наличия в обоеме классных исполнителей, а из за плохой оборны Краснодара. Ее не состоятельность мы увидели еще в первом матче, где не смогли избежать пропущенного мяча.

🏅Тотал Краснодара:
Быки в этом сезоне показывают хороший процент реализации ударов по воротам в атаке. Плюс наличие болельщиков на стадионе будет заставлять команду противника идти вперед чаще обычного и рисковать смелее, что приведет к оголенным зонам в атаке. Шансы у Краснодара забить в этой встрече, как минимум такие же как и хозяев
0
Повторить за 1.76
BIT-BETTING100% WR0.61% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Краснодар|Лига чемпионов УЕФА
Квалификация лиги чемпионов, в данном противостоянии отдам перевес за ПАОК 55/45. В гостях Греки показывали неплохие контр выпады , но фланговая игра меня не впечатлила . С защитой была неразбериха , думаю что Феррейра поработал над ошибками и готов принимать Краснодар на своем поле. К тому времени как Россияне отыгрывали стабильно. Гостевой гол очень помогает ПАОК-у, они будут пытаться открыть счёт в первом тайме , дабы набрать приимущество . Краснодар же с неплохой атакой должен ответить как минимум один голом. Мой прогноз на этот матч ОЗ да или Фора Краснодара (1)
0
Повторить за 1.76
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 17%
  • 15%
  • 12%
  • 10%
  • 7%

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