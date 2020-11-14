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Португалия — Франция прогнозы на матч 14.11.2020

Португалия — Франция
  •   Лига наций УЕФА
Португалия
09:46:46
до начала матча
Франция
Прогнозы 792
Все
Платные
⚽️Большаков Павел👑67.9% WR5.91% ROI
1.75Тотал меньше 2.5
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
В прошлой игре Португальцы уверенно обыграли , очень крепкую Швецию (3:0), хотя у них отсутствовал Роналду, который для Португалии является капитаном и самой ударной силой! В первом круге эти сборные уже встречались и тогда игра завершилась со счётом (0:0)
По Франции все понятно, если она хочет она играет если нет, то увы, но победитель этой встречи может занять 1 место в таблице и оказаться в полуфинале, это даст шанс проверить молодежь и отдых звездам. В первой игре обе команды осторожничали, и сейчас в не вижу повода для результативного футбола, цена матча многое значит, поэтому скорее всего мы увидим много борыбы и мало голов. Лайк, подписка- это мотивирует давать проходные прогнозы!

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Сан Марино - Гибралтар ф2(0)
Мальта - Андорра Ф1(0)
Кипр - Люксембург тм 3
Азербайджан Черногория Оз(нет)
Швеция Хорватия ф2(0)
Германия - Украина Ф1(-1)
Швейцария - Испания ф2(0)
Франция - Португалия там 3

Не благодарите!
12
Повторить за 1.74
Дмитрий Двоеглазов46.7% WR-4.9% ROI
1.93Обе команды забьют - Да
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Здравствуйте. Хотел поставить на гол Ессентуков вчера, но на платформе не было прогноза, за что им спасибо.

Португалия - Франция. Проблем у команд сейчас нет. Все игроки здоровы и готовы играть, а об атакующей силе этих команд и говорить не приходится. В октябре эти сборные уже встречались, но матч закончился довольно аномальной нулевой ничьей. Надеюсь, сегодня они нас порадуют голами.

Мой прогноз - обе забьют. Альтернатива - оз и ТБ 2,5.
0
Повторить за 1.93
Михаил Поленов43.9% WR-13.03% ROI
2.46Победит Сборная Португалии по футболу
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия примет дома Францию в пятом туре Лиги Наций. Встречаются два лидера группы 3 – у обоих по 10 очков в активе. Обе сборных разбираются между собой, кто займет первое место. Хорватия с третьей строчки не имеет шансов догнать их.

Франция оконфузилась в товарищеской игре с Финляндией. Проиграла она со счетом 0:2. Лихорадит эту команду. В прошлой паузе на матчи сборных она смогла разнести Украину – 7:1, а сейчас так проигрывает финнам.

Однако сильно заострять внимание на проигрыше французов в этом матче я бы не стал. Все-таки это товарищеская встреча. Здесь имели место быть новые тренерские решения, а также более спокойный настрой игроков. Думаю, в матче с Португалией мы, конечно, увидим другую сборную Франции.

Португалия, с учетом разгрома Андорры со счетом 7:0, является фаворитом этой встречи. Это очень сбалансированная и крепкая команда. Во всех линиях она действует уверенно. Если французы часто добывают результат путем индивидуальных умений игроков, то португальцы даже с Роналду в составе играют очень отлаженно во всех частях поля.

Португалия уже показала, что отлично справляется в атаке и крепко держится в обороне. Так, давно не пропускали португальцы. Будь-то Испания или Швеция – ворота у них оставались сухими.

Французы же играют не так стабильно. Как я говорил выше, слабому сопернику они могут и проиграть, и выиграть у него. С более равными сборными команда Дешама тоже сейчас играет по-разному. Их последний матч с Португалией ничем особым не выделился. Равная игра – 0:0.

Источник: VseProSport
0
Повторить за 2.47
⚽️ Татьяна 😈55.6% WR3.05% ROI
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Прогноз от платного пользователя. Купите подписку, чтобы посмотреть все прогнозы пользователя.
Олег Неизвестный58.8% WR-0.84% ROI
1.41Победит Сборная Португалии по футболу или ничья
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
В этом матче встречаются два лидера группы Португалия и Франция. Обе команды имеют по 10очков в активе но пока действующие обладатели трофея лиги наций выше по личным встречам. Чемпионы мира 🇫🇷 французы вряд ли хотят занять вторую строчку в группе поэтому приедут побеждать прямого конкурента. Проблема в том что Португалия 🇵🇹 не проигрывает, забивает львиную долю мячей и почти не пропускает. У криштиану и компании, в общем то, свои планы насчёт первого места. Португалия не проиграет советую взять 1X С КЭФОМ 1.43
0
Повторить за 1.41
mirinduk5363.8% WR0.99% ROI
1.23Тотал меньше 3.5
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Здравствуйте
Тут тоже непросто
Франция попу рвать будет,в сухую продали...кому?? Финам,кто такие фины,....парни с лыжами)))
А тут футбол,мяч,как они в сухую дунули Францевич???
А скажу, мБаппе небыло в матче с Финам,поэтому продали(он травмирован).
Счас другая ситуация,но
Если невозьмут голевого игрока францы,то опять их ******************* имеет ряд...топовых,голевых игроков.
Считаю победы за хозяевами очевидно...но ставлю такую ставку.
0
Повторить за 1.23
Евгений Пихурович280144.4% WR-1.01% ROI
1.75Тотал меньше 2.5
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Составы у соперников ожидаются звёздные и крайне боевые, однако в пользу низового матча говорит несколько факторов.
Во-первых, положение сборных в таблице таково, что любая осечка практически лишит их шансов на выход в плей-офф. Действовать нужно осторожно.
Во-вторых, статистика личных встреч. Дело в том, что в пяти последних играх между Португалией и Францией на двоих было забито всего лишь шесть голов. Маловато для команд из топ-5 рейтинга ФИФА.
0
Повторить за 1.74
☆▪︎☆▪︎☆60% WR3.79% ROI
2.36Сборная Франции по футболу фора (0)
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
В субботу в Лиссабоне встретятся два самых главных героя группы 3 Лиги наций А - Португалия и Франция. Этот вечер обещает стать захватывающим на стадионе «Эштадиу да Луж», так как волна новых талантов произвела огромное впечатление.
Португальцы - грозная сила дома, и выиграв семь из восьми последних матчей на собственном поле, можно считать, что хозяева воспользуется этим преимуществом. Хотя в данном событии, против такого соперника как Франция, я бы не считал это преимуществом.
Считаю что Чемпионам Мира будет что показать, в независимости от того, гостевая это игра или домашняя. В арсенале этой команды всегда есть козырь и коварство.
Ставка: Франция фора (0).
0
Повторить за 2.34
Снеговик Боговик60.4% WR-2.65% ROI
1.41Сборная Франции по футболу тотал меньше 1.5
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
У французов исторически ннепростые отношения со сборной Португалии. Последние 6 лет в матчах между этими командами был лишь один верх. Последние 2 встречи вообще закончились 0:0 в основное время. Португальцы много не пропускают даже от сильных команд. Сейчас у них длится серия из 4 матчей без пропущенных мячей. Единственный гол в этом году они пропустили от сборной Хорватии. Франция тоже не забивает много в Лиги Наций и всяких квалификациях. Больше 1 мяча в официальных играх в этом году они забили только хорватам. Все в этом матче говорит против французов, может даже, если в это кому-то трудно поверить или тяжело признать. Успех в этом матче Криша и компании брать не буду. Низ тоже. А вот меньше 1.5 гола от французов - считаю, что верняк.
0
Повторить за 1.36
Gagik62.5% WR10.3% ROI
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Португалия — Франция| Лига наций УЕФА
Прогноз от платного пользователя. Купите подписку, чтобы посмотреть все прогнозы пользователя.
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