В прошлой игре Португальцы уверенно обыграли , очень крепкую Швецию (3:0), хотя у них отсутствовал Роналду, который для Португалии является капитаном и самой ударной силой! В первом круге эти сборные уже встречались и тогда игра завершилась со счётом (0:0) По Франции все понятно, если она хочет она играет если нет, то увы, но победитель этой встречи может занять 1 место в таблице и оказаться в полуфинале, это даст шанс проверить молодежь и отдых звездам. В первой игре обе команды осторожничали, и сейчас в не вижу повода для результативного футбола, цена матча многое значит, поэтому скорее всего мы увидим много борыбы и мало голов. Лайк, подписка- это мотивирует давать проходные прогнозы!
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Сан Марино - Гибралтар ф2(0) Мальта - Андорра Ф1(0) Кипр - Люксембург тм 3 Азербайджан Черногория Оз(нет) Швеция Хорватия ф2(0) Германия - Украина Ф1(-1) Швейцария - Испания ф2(0) Франция - Португалия там 3
Здравствуйте. Хотел поставить на гол Ессентуков вчера, но на платформе не было прогноза, за что им спасибо.
Португалия - Франция. Проблем у команд сейчас нет. Все игроки здоровы и готовы играть, а об атакующей силе этих команд и говорить не приходится. В октябре эти сборные уже встречались, но матч закончился довольно аномальной нулевой ничьей. Надеюсь, сегодня они нас порадуют голами.
Мой прогноз - обе забьют. Альтернатива - оз и ТБ 2,5.
Португалия примет дома Францию в пятом туре Лиги Наций. Встречаются два лидера группы 3 – у обоих по 10 очков в активе. Обе сборных разбираются между собой, кто займет первое место. Хорватия с третьей строчки не имеет шансов догнать их.
Франция оконфузилась в товарищеской игре с Финляндией. Проиграла она со счетом 0:2. Лихорадит эту команду. В прошлой паузе на матчи сборных она смогла разнести Украину – 7:1, а сейчас так проигрывает финнам.
Однако сильно заострять внимание на проигрыше французов в этом матче я бы не стал. Все-таки это товарищеская встреча. Здесь имели место быть новые тренерские решения, а также более спокойный настрой игроков. Думаю, в матче с Португалией мы, конечно, увидим другую сборную Франции.
Португалия, с учетом разгрома Андорры со счетом 7:0, является фаворитом этой встречи. Это очень сбалансированная и крепкая команда. Во всех линиях она действует уверенно. Если французы часто добывают результат путем индивидуальных умений игроков, то португальцы даже с Роналду в составе играют очень отлаженно во всех частях поля.
Португалия уже показала, что отлично справляется в атаке и крепко держится в обороне. Так, давно не пропускали португальцы. Будь-то Испания или Швеция – ворота у них оставались сухими.
Французы же играют не так стабильно. Как я говорил выше, слабому сопернику они могут и проиграть, и выиграть у него. С более равными сборными команда Дешама тоже сейчас играет по-разному. Их последний матч с Португалией ничем особым не выделился. Равная игра – 0:0.
В этом матче встречаются два лидера группы Португалия и Франция. Обе команды имеют по 10очков в активе но пока действующие обладатели трофея лиги наций выше по личным встречам. Чемпионы мира 🇫🇷 французы вряд ли хотят занять вторую строчку в группе поэтому приедут побеждать прямого конкурента. Проблема в том что Португалия 🇵🇹 не проигрывает, забивает львиную долю мячей и почти не пропускает. У криштиану и компании, в общем то, свои планы насчёт первого места. Португалия не проиграет советую взять 1X С КЭФОМ 1.43
Здравствуйте Тут тоже непросто Франция попу рвать будет,в сухую продали...кому?? Финам,кто такие фины,....парни с лыжами))) А тут футбол,мяч,как они в сухую дунули Францевич??? А скажу, мБаппе небыло в матче с Финам,поэтому продали(он травмирован). Счас другая ситуация,но Если невозьмут голевого игрока францы,то опять их ******************* имеет ряд...топовых,голевых игроков. Считаю победы за хозяевами очевидно...но ставлю такую ставку.
Составы у соперников ожидаются звёздные и крайне боевые, однако в пользу низового матча говорит несколько факторов. Во-первых, положение сборных в таблице таково, что любая осечка практически лишит их шансов на выход в плей-офф. Действовать нужно осторожно. Во-вторых, статистика личных встреч. Дело в том, что в пяти последних играх между Португалией и Францией на двоих было забито всего лишь шесть голов. Маловато для команд из топ-5 рейтинга ФИФА.
В субботу в Лиссабоне встретятся два самых главных героя группы 3 Лиги наций А - Португалия и Франция. Этот вечер обещает стать захватывающим на стадионе «Эштадиу да Луж», так как волна новых талантов произвела огромное впечатление. Португальцы - грозная сила дома, и выиграв семь из восьми последних матчей на собственном поле, можно считать, что хозяева воспользуется этим преимуществом. Хотя в данном событии, против такого соперника как Франция, я бы не считал это преимуществом. Считаю что Чемпионам Мира будет что показать, в независимости от того, гостевая это игра или домашняя. В арсенале этой команды всегда есть козырь и коварство. Ставка: Франция фора (0).
У французов исторически ннепростые отношения со сборной Португалии. Последние 6 лет в матчах между этими командами был лишь один верх. Последние 2 встречи вообще закончились 0:0 в основное время. Португальцы много не пропускают даже от сильных команд. Сейчас у них длится серия из 4 матчей без пропущенных мячей. Единственный гол в этом году они пропустили от сборной Хорватии. Франция тоже не забивает много в Лиги Наций и всяких квалификациях. Больше 1 мяча в официальных играх в этом году они забили только хорватам. Все в этом матче говорит против французов, может даже, если в это кому-то трудно поверить или тяжело признать. Успех в этом матче Криша и компании брать не буду. Низ тоже. А вот меньше 1.5 гола от французов - считаю, что верняк.