Зенит — РБ Лейпциг прогноз на матч от пользователя Егор Ставит Зенит очень хорошо играет в этом сезоне. В гостях также забили гол Лейпцигу, и играя дома они будут стремиться к победе, ведь дома стены помогают. Не сомневаюсь в том, что Зенит заколотит гол в ворота соперника, а РБ Лейпциг не сможет им не ответить, потому что эта команда всегда нацелена на результат. Зенит идет на втором месте в группе, первую строчку занимают гости. Отличная возможность зацепиться за первую строчку для Питерцев.

Зенит — РБ Лейпциг прогноз на матч от пользователя Serg Serebrennikov Зенит обязан в данной встрече выиграть, так как играет на своём поле при своих болельщиках. Тем более уверенно играет в чемпионате страны и завершил свой поход к чемпионству на 50 %. В Лиге Чемпионов необходимо забивать и забивать много. Дзюба и компания сделают игру в свою пользу, порадуют болельщиков и поднимут рейтинг российского футбола!!! В конце концов нужно показать отличную игру в еврокубках!