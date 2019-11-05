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Зенит — РБ Лейпциг прогнозы на матч 05.11.2019

Зенит — РБ Лейпциг
  •  Лига чемпионов УЕФА
Зенит
06:33:11
до начала матча
РБ Лейпциг
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Зенит — РБ Лейпциг прогноз на матч от пользователя
Зенит очень хорошо играет в этом сезоне. В гостях также забили гол Лейпцигу, и играя дома они будут стремиться к победе, ведь дома стены помогают. Не сомневаюсь в том, что Зенит заколотит гол в ворота соперника, а РБ Лейпциг не сможет им не ответить, потому что эта команда всегда нацелена на результат. Зенит идет на втором месте в группе, первую строчку занимают гости. Отличная возможность зацепиться за первую строчку для Питерцев.
Зенит — РБ Лейпциг прогноз на матч от пользователя
Зенит обязан в данной встрече выиграть, так как играет на своём поле при своих болельщиках. Тем более уверенно играет в чемпионате страны и завершил свой поход к чемпионству на 50 %. В Лиге Чемпионов необходимо забивать и забивать много. Дзюба и компания сделают игру в свою пользу, порадуют болельщиков и поднимут рейтинг российского футбола!!! В конце концов нужно показать отличную игру в еврокубках!
Зенит — РБ Лейпциг прогноз на матч от пользователя
В первом матче Зенит хорошо провел первую половину встречи и стал садиться во второй. Лейпциг же сейчас на хорошем подъёме и явно пожелает почти гарантировать себе место в 1/8. После слабого матча с откровенно слабым ЦСКА, где Зенит не мог найти подходов к воротам и действовал скучно, сил осталось ещё меньше. Если СБГ не станут играть дома на ноль и надежду на шальной гол, Как играл Локомотив против Юве, то последствия будут плачевны. В этом году коллектив Семака ещё никто всерьёз не осаживал: пришло время пропустить 3 мяча.
Прогнозы 2398
Егор Ставит|ROI 0
Егор Ставит|ROI 0
1.56Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит очень хорошо играет в этом сезоне. В гостях также забили гол Лейпцигу, и играя дома они будут стремиться к победе, ведь дома стены помогают. Не сомневаюсь в том, что Зенит заколотит гол в ворота соперника, а РБ Лейпциг не сможет им не ответить, потому что эта команда всегда нацелена на результат. Зенит идет на втором месте в группе, первую строчку занимают гости. Отличная возможность зацепиться за первую строчку для Питерцев.
0
Повторить за 1.57
Serg Serebrennikov|ROI -6.78
Serg Serebrennikov|ROI -6.78
3.14Победит Зенит
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит обязан в данной встрече выиграть, так как играет на своём поле при своих болельщиках. Тем более уверенно играет в чемпионате страны и завершил свой поход к чемпионству на 50 %. В Лиге Чемпионов необходимо забивать и забивать много. Дзюба и компания сделают игру в свою пользу, порадуют болельщиков и поднимут рейтинг российского футбола!!! В конце концов нужно показать отличную игру в еврокубках!
16
Повторить за 3.1
Станислав Ефимов1|ROI -0.78
Станислав Ефимов1|ROI -0.78
4.1РБ Лейпциг тотал больше 2.5
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
В первом матче Зенит хорошо провел первую половину встречи и стал садиться во второй. Лейпциг же сейчас на хорошем подъёме и явно пожелает почти гарантировать себе место в 1/8. После слабого матча с откровенно слабым ЦСКА, где Зенит не мог найти подходов к воротам и действовал скучно, сил осталось ещё меньше. Если СБГ не станут играть дома на ноль и надежду на шальной гол, Как играл Локомотив против Юве, то последствия будут плачевны. В этом году коллектив Семака ещё никто всерьёз не осаживал: пришло время пропустить 3 мяча.
9
Повторить за 3.78
Георгий Черданцев|ROI -8.3
Георгий Черданцев|ROI -8.3
1.56Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Очень ровная группа, поэтому делать прогноз на каждый матч этой группы очень сложно. Лейпциг неудобная команда для Зенита, которому тяжело взламывать хорошую оборону, и матч с ЦСКА тому пример, а помимо этого Лейпциг быстрее ЦСКА выходит в атаку и играет там активнее. Турнирная ситуация обязывает играть обе команды на победу: Зенит так как он отстает от Лейпцига на два очка, и если придется считать разнице мячей в личных встречах, то нужно выигрывать 1:0, это идеально для Зенита. А Лейпцигу играть два матча во втором круге в гостях, так что на выезде, думаю, Лейпциг устроят две ничьи плюс победа дома - они выйдут из группы. Думаю, если следовать этой логике, будет низовой матч. Ставки:

«Обе забьют» за 1.59
«Лейпциг тотал М(2)» за 1.36

Источник: БК «ОЛИМП»
5
Повторить за 1.57
Chufa / Прогнозы 2.0|ROI 0.19
Chufa / Прогнозы 2.0|ROI 0.19
2.14Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Лига чемпионов - Групповой этап - Тур 4
Зенит - РБ Лейпциг
В данном матче прослеживается повторение противостояния прошлого года в плей-офф Лиги Европы, когда команды сыграли 2-1 в Германиии и 1-1 в Санкт-Петербурге. Сегодня ожидается такой же итог.
Зенит должен наиграть на гол, очки им нужны больше. Лейпциг вполне устроит и ничья. Зенит не забивал на домашнем стадионе последний раз Ахмату в середине августа. Лейпциг же вообще забивает постоянно, а в последних матчах очень много.
Но прям много голов в матче быть не должно, думаю можно взять ТМ 4.5
0
Повторить за 2.14
Виктор Гусев|ROI -1.16
Виктор Гусев|ROI -1.16
3.62Ничья
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Сегодня я делаю прогноз на матч четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Чемпионов. 5 ноября в Санкт-Петербурге "Зенит" примет в гостях немецкий "Лейпциг".

Ситуация в группе известна: "Лейпциг" лидирует с шестью очками, у "Лиона" и "Зенита" по четыре. естественно, питерцы хотят вернуть себе первое место, которое они утратили после того, как в предыдущем туре проиграли "Лейпцигу" со счетом 1:2.

В национальном чемпионате "Лейпциг" идет на третьем месте, борется за более высокие места, ведь третье - это уже пройденный в прошлом сезоне этап, за счет этого и попал "Лейпциг" в Лигу Чемпионов. Находясь на третьем месте, "Лейпциг" идет по восходящей, это во-первых. Во-вторых, он забил больше всех в Бундеслиге. Последние матчи этой команды впечатляют, недавно был разгромлен "Майнц" со счетом 8:0, Вернер сделал хет-трик и отметился голевыми передачами. До этого была победа в Кубке 6:1 у "Вольфсбурга" - снова Вернер отличился, он забил два мяча, сделал две голевый передачи. Игрок национальной сборной Германии - очевидный лидер. Обратите внимание, что до "Майнца" у "Лейпцига" было поражение от "Фрайбурга" со счетом 1:2. То есть, "Лейпциг" - это, конечно, мощь в атаке, но бывают и проблемы в обороне. Это, скажем так, не та стабильность, которая отмечает лидеров немецкого футбола. Вот на этом, как мне кажется, можно сыграть.

С другой стороны, сам "Зенит"временами тоже не стабилен. Хоть он и лидирует в нашем национальном чемпионате и тоже забил больше других, но тоже в последнем матче, играя в большинстве, команда не смогла одолеть ЦСКА - матч закончился со счетом 1:1. Мы видим свои слабости и у "Зенита".

Мне кажется, будет очень интересная игра, и, наверное, я бы поставил на то, что обе команды забьют, но мне кажется, что это настолько очевидно, что коэффициент ставки здесь будет не очень высокий. Поэтому я подумаю о чем-то более изощренном.

Давайте посмотрим, как команды играли между собой, кроме то последней встречи, которая закончилась со счетом 2:1. Они уже встречались в Лиге Европы 17/18 годов, там "Лейпциг" победил на своем поле 2:1, а в Питере сыграли вничью 1:1. Давайте попробуем за это зацепиться. Итак, прогноз будет таков: в исходе матча "Зенит" - "Лейпциг" будет ничья.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 3.68
Алексей Андронов|ROI -2.14
Алексей Андронов|ROI -2.14
1.72РБ Лейпциг фора (0)
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф2 (0) в матче «Зенит» — «РБ Лейпциг». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что немецкая команда показала, что может справиться с таким соперником, как «Зенит». Немцам на выезде может быть и проще будет играть. «Зенит» будет вынужден раскрываться.

Андронов считает, что «Лейпциг» как минимум не проиграет. Самым логичным выбором будет ставка на победу «Лейпцига» с форой (0), что даст нам расход в случае ничьей. Коэффициент на этот вариант — 1,82.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.72
Валерий Непомнящий|ROI -3.37
Валерий Непомнящий|ROI -3.37
1.93Зенит фора (0)
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Сложная ситуация складывается в группе после того, как «Зенит» уступил в гостевом матче «Лейпцигу». Второй тайм прошедшего матча против немецкой команды меня обескуражил. «Зенит» проиграл его и по счёту, и по игре. Но тем не менее «Зениту» по зубам выиграть на своём поле, потому что, как выясняется, в обороне у соперника достаточно много изъянов. Правда, если немецкий клуб сыграет от обороны, неизвестно, каким образом он будет играть в защите.

В прошлой игре «Лейпциг» заставил «Зенит» обороняться. Но меня удивило то, что команда Сергея Семака не стала прессинговать, а отходила назад на свою половину поля. И это не очень помогло «Зениту». В предстоящей игре нужно встречать атаки соперника на чужой половине поля, и за счёт этого можно будет одержать победу.

В этой встрече было бы разумнее сыграть в три центральных защитника, тогда будет более активная атакующая игра у «Зенита». На флангах можно ещё добавить активности, хотя Караваев и так неплохо сыграл. Три центральных защитника помогут крайним игрокам обороны больше внимания уделять игре в атаке.

Я не ожидаю большого количества забитых мячей в этой игре. Команды хорошо изучили друг друга, знают, куда расставлять акценты. Думаю, счёт может быть 1:0 в пользу «Зенита», но всё-таки он не явный фаворит. И я допускаю, что может быть зафиксирована ничья.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.28
Илья Казаков|ROI -14.06
Илья Казаков|ROI -14.06
3.1Победа РБ Лейпциг и тотал больше 2.5 - Да
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на П2 и обе забьют, П2 и ТБ (2,5) в матче «Зенит» — «РБ Лейпциг». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что для Сергея Семака очень непростой матч, потому что «Лейпциг» предыдущую игру выиграл тактически, это было очень хорошо видно. Матч сложен еще и потому, что не очень понятно стороннему человеку, какую тактику против этих веселых озорных немцев нужно главному тренеру «Зенита» избрать. В РПЛ «Зенит» играет с ощущением собственной силы, с большим запасом прочности. Хотя ЦСКА показал, что соперник может преподнести питерцам неприятные сюрпризы, на которые быстрой реакции нет.

Казаков считает, что в Лиге чемпионов против «Лейпцига» «Зениту» нужно что-то придумывать в домашнем матче. Ставить «автобус» на родном стадионе – вопрос. Играть в атакующий футбол – «Лейпциг» реагирует на это очень уверенно, очень быстро, и часто оборачивает такие ситуации в свою пользу.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.1
Андрей Никишин|ROI -6.72
Андрей Никишин|ROI -6.72
2РБ Лейпциг тотал больше 1.5
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — РБ Лейпциг|Лига чемпионов УЕФА
"Зенит" выиграл первый круг в РПЛ, но в матче последнего тура с ЦСКА сыграл не по-чемпионски. Как можно, имея огромное преимущество и играя более получаса в большинстве, не довести матч до победы? С такой реализацией голевых моментов в Лиге Чемпионов делать нечего. А ЦСКА свой гол забил, и даже имел возможность забить второй, играя на тот момент в меньшинстве.

РБ "Лейпциг" занимает сейчас третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги. В последних двух матчах он не замечал на поле соперника. В выездном матче Кубка Германии им был разгромлен "Вольфсбург" - 6:1, а в чемпионате он безжалостно расправился с "Майнцом" - 8:0. А с чего бы в Питере случиться голевой засухе?

В Лейпциге "Зенит" пропустил дважды. Думаю, в Питере гости забьют не меньше. Мой выбор: ИТБ 2(1,5). Всем удачи.
2
Повторить за 1.94
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 24%
  • 18%
  • 9%
  • 5%
  • 4%