Реал Мадрид

Я думаю, что разозленная последними неудачами команда Зинедина Зидана, должна обыгрывать Боруссию из Менхенбладбаха, скажется ещё и то что тренер Реала находится на грани увальнения и Реал должен показать весь свой огромный потенциал. При том, что Реал объективно сильнее чем команда Розе. Реалу нужна в этой встрече Победа и он будет на неё играть, а Боруссия в подсознании будет держать устраивающий ее ничейный результат и это к добру не приведет
Игра Мадридского реала оставляет желать лучшего, но, не смотря на игровой спад команды Зинедина Зидана, верится с трудом, что сливочные не выйдут в 1/8 стадию плэй оф. Да, у команды нет сбалансированности в обороне, вдобавок ко всему омрачают травмы Серёги и Карвахаля. Также травмированы Азар и Вальверде. Но тем не менее и без такого ряда важных игроков, команда Зидана умеет настраиваться на жизненно важные матчи, как например в крайнем выездном матче против Севильи. Боруссия идёт на первом месте и точно не является легко проходимой командой. Реалу будет тяжело, но всё же я склоняюсь в сторону сливочных. Тем более игроки реала будут биться за Зидана, потому, что судьба тренера у руля команды будет зависеть от ближайших матчей.
Мадридский «Реал» примет дома «Боруссию» из Менхенгладбаха в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Великолепный перфоманс выдали все команды в этой группе. Сильно удивила в хорошем плане всех «Боруссия». А вот уровень и игра «Реала» многих поразила в негативном оттенке.
Дело в том, что «Боруссия» сейчас лидирует в группе. До последнего тура она не знала поражений. С более сильными «Реалом» и «Интером» немцы смогли сыграть вничью, после чего в двух матчах разгромили «Шахтер» с общим счетом 10:0.
Казалось, все для «Боруссии» решится в пятом туре в игре с «Интером». Однако миланцы в ответном матче напряглись и смогли победить. Теперь команде из Менхенгладбаха нужно набирать очки в игре с «Реалом», чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.
«Реал», конечно, ужасно показал себя в этой ЛЧ. Сказались и проблемы с составом, и личные отношения игроков. Зидану этот весь сыр-бор может стоить места в клубе. Сейчас «Реал» идет третьим и уступает «Шахтеру» со второго места по дополнительным показателям.
На данный момент «Реал» очень не организован. На моей памяти, это худший «Реал» за десять лет. Плохо начали мадридцы эту Лигу чемпионов. Разогнались они только к середине группового этапа, дважды обыграв «Интер» с общим счетом 5:2. Но затем они вновь проиграли «Шахтеру» - 0:2.
В первом их матче с «Боруссией» «Реалу» очень повезло. Немцы могли легко побеждать. Но в итоге они сыграли тогда вничью – 2:2. Мадридцы смогли включиться только на последних минутах.
Сейчас «Реалу» терять нечего. Проигрыш для них означает попадание только в Лигу Европы, и то в лучшем случае. Так что подопечные Зидана будут играть на победу до последнего. Ничья, конечно, «Реал» тоже устроит. Но в таком случае им придется надеяться на проигрыш «Шахтера» в его игре с «Интером».
Говорить в этой игре об однозначной победе «Реала», думаю, смысла нет. «Боруссия» уже всем показала, на что она способна. Однако и немцам не будет легко в этой игре. Даже с проблемами с составом «Реал» остается «Реалом».
В общем, я считаю, что команды, скорее всего, сыграют вничью в этой встрече.
Боруссия М показывает великолепный футбол, и не сомневаюсь что воспользуется случаем нестабильной игры сегодняшних сливочных. Боруссия М настойчивые и дисциплинированные ребята. У них есть все шансы на выход из группы и они это сделают как ни крути. В целом, вообще сегодняшние правила рабочей формулы успеха в футболе диктуют немецкие клубы, испанцам необходимо наверстывать и быть более дисциплинироваными. Время пасов финтом прошло.
Показыващие лучший свой (и не только свой) футбол в этой группе гладбахцы рискуют. Проигрывать, ставя себя в зависимость от второго поединка, будет очень обидно.,А Реалу победа необходимо. Иначе крепко могут аукнуться два поражения от Щахтера. В общем, очень сильная и плотная группа. Где Гладбах многие видели последним. А он - вон какой. Главные матчи в Испании удаются мадридцам. А вот с Кадисом да Алавесом - только в путь. Понимаю, что концентрация у Мадрида будет запредельная. Но такой же она будет и у гостей. Прошу прощения за хулиганство, но я попробую поверить в Гладбах. Тем более, что это моя любимая бундескоманда. Еще со времен Симонсена, Кигана и Юппа Хайнкеса. Хоть и платят за немцев, по мне, маловато.
Уже не в первый раз в ЛЧ «сливочные» запрыгивают на подножку уходящего поезда. Это бывало и на групповой стадии, и в стадиях навылет, в добавленное время. Постоянно в этом плане везти не может и наступает момент, когда наконец-то бывает осечка. У команды очевидные проблемы, прежде всего ментальные, от былого чемпионского духа команды не осталось и следа. Нет четкой игры, которая позволила бы рассчитывать на благоприятный результат + очень много потерь ключевых игроков и невзрачная форма лидеров команды. И самое главное, что Зидан уже не может вселять в игроков былую уверенность, как это ему удавалось ранее. Чем-то он напоминает Йоахима Лёва, который после триумфа, решил почивать на лаврах и потерял все нити организации командной игры. С другой стороны мы видим очень симпатичный Гладбах, который очень давно уже не нюхал пороха в еврокубках и явно соскучился по этому. Мне нравится эта команда, подбор игроков и то, как Марко Розе отстроил игру команды. Ныне судьи уже не могут тащить Реал, как раньше, и в этом плане введение ВАР сыграло против испанского гранда. Уверен, что если не будет потерь у Гладбаха, и если не вмешается ковид, то немцы добьются необходимого результата.
Реал Мадрид» усложнил себе задачу во время последней встречи. Проиграв донецкому «Шахтеру» (2: 0), мадридский клуб опустился на третье место в своей группе Лиги чемпионов. Сложная ситуация, приближается последний день. Однако меренге держат свою судьбу в своих руках, чтобы достичь стадии плей-офф. Действительно, команда Зинедина Зидана находится всего в трех шагах от первого места «Боруссии» из Менхенгладбаха. Команда, которую она снова находит на шестой день! Только что возродившись победой на газоне «Севильи» (1: 0), «Реал» намерен и дальше оставаться королевой европейских соревнований.
ПОБЕДА 1ХДля составления прогноза на матч Севилья - Реал Мадрид, запланированный на 5 декабря 2020, необходимо учесть ряд важных факторов, которые могут повлиять на исход встречи. Севилья занимает 5 место в турнирной таблице, их соперники - команда Реал Мадрид, расположилась на 4 строчке. В текущем сезоне турнира Испания. Примера команда Севилья сыграла 9 матчей, в которых одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча. Команда Реал Мадрид, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз, 2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения. В турнире команда Севилья в среднем забивает 1.3 гола за игру, пропускает 0.9. Реал Мадрид забивает 1.6, пропускает 1.2. Ранее соперники встречались между собой 18 января 2020 на поле команды Реал Мадрид, в том матче победу одержали хозяева.
Всех приветствую . В этом противостоянии я решил взять тотал на Германскую команду. Суть... По чемпионату испании Реал показал себя с лучшей стороны, много победных игр , оборону неплохую показали, но все же есть моменты , в которых могут пропустить, Менхенбладбах неплохая команда, умеющая вовремя включиться и забить . Поэтому я склоняюсь к тому что обе команды должны забить. Но я решил взять кф выше! Поэтому мои мысли в сторону данной ставки! Минимум один, но должны забить, забьет один, уже плюс, мы не проиграли, забьет 2 , это уже победа.
«Реал» рискует весной оказаться в Лиге Европы и это даже не худший расклад для королевского клуба. В случае если все совпадет не в пользу «сливочных», парни Зидана могут и вовсе вылететь из еврокубков. Допустить такое почти невозможно, ставка на победу «Реала» выглядит предпочтительнее.