Я думаю, что разозленная последними неудачами команда Зинедина Зидана, должна обыгрывать Боруссию из Менхенбладбаха, скажется ещё и то что тренер Реала находится на грани увальнения и Реал должен показать весь свой огромный потенциал. При том, что Реал объективно сильнее чем команда Розе. Реалу нужна в этой встрече Победа и он будет на неё играть, а Боруссия в подсознании будет держать устраивающий ее ничейный результат и это к добру не приведет
Обе команды испытывают большие проблемы в защитном звене, что может позитивно повлиять на результативность отчетной игры. «Реал» на своем поле будет играть только на победу, особенно в матче с прямым конкурентом за плей-офф Лиги чемпионов. Немцы в прошлой игре уступили «Интеру», хотя могли уже обеспечить себе выход в плей-офф. Думаю, игра будет открытой, а голов много и хозяева смогут набрать максимум очков в такой ответственный момент. Если взять семь последних матчей Реала в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу, то мы увидим, что в шести из них играла ставка "обе забьют". Учитывая, что команды будут биться насмерть за путёвку в плей-офф, они могут обменяться голами, как это было в первом круге. Да, команды будут играть аккуратно, но уровень игроков в нападении позволяет реализовывать почти все моменты, которые будут. И по этой причине логично будет сделать ставку на общий тотал больше.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТБ (3) в матче Реал Мадрид - Боруссия Менхенгладбах. Вот его доводы:
«Думаю, результативной получится игра в Мадриде, где «Реал» будет принимать гладбахскую «Боруссию». «Реалу» надо выигрывать и не оглядываться по сторонам, как там будет играть «Шахтер» с «Интером». Если «Реал» выигрывает, то он стопроцентно выходит. Обидно будет за «Боруссию», если она никуда ее попадет. Лучшая команда в этом квартете — «Боруссия», «Шахтер» в порядке. Но так складывается ситуация в группе, что «Реал» и «Интер» могут выйти, «Шахтер» вообще никуда не попасть, а «Боруссия» отправится в Лигу Европы.
Гладбах – команда результативная, ни одного низового матча. В двух матчах он только не пропустил — от «Шахтера», отгрузив ему 6 и 4 мяча соответственно. С «Реалом» была мега-игра, вели 2:0, но в концовке растеряли преимущество, сыграв 2:2. Здесь, думаю, тоже можно ждать вполне результативного матча. «Реалу» надо рисковать, идти вперед. Да, он может сыграть закрыто, как это было с «Севильей». Но Гладбах — команда поагрессивнее и поинтереснее в атаке, чем нынешняя «Севилья»».
Источник: РБ / «Реал Мадрид» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставка Константина Генича
В это трудно поверить, но мадридский Реал рискует впервые в своей истории не преодолеть групповую стадию ЛЧ. Путёвку в плей-офф ему гарантирует только победа над Гладбахом. При определенных сценариях хватит и ничьей, но рекордсменам по количеству выигранных трофеев (13) не к лицу играть на удержание, тем более — в домашнем матче с командой, уступающей им в классе. Зидан лишен роскоши сыграть осторожно, как в нескольких предыдущих матчах. Хозяева будут рьяно атаковать.
Это, в совокупности с отсутствием чёткого тактического направления и перманентными провалами в обороне, позволяет нам рассчитывать на зубодробительный триллер с множеством интересностей. Благо соперник тоже склонен к верховому футболу и пропустил 6 голов в 3 предыдущих официальных матчах. В прошлом туре Гладбаху уже довелось превратить ответственную игру в феерию (3:2 с Интером, но могло быть и 3:3 — арбитр отменил гол в концовке). История запросто может повториться.
Родриго и Винисиус способны скопировать трюки Лукаку и Мартинеса, позволявшие последним регулярно вскрывать защиту Гладбаха. Впрочем, в минувшую субботу это удавалось даже скромному Фрайбургу (2:2, но соперник создал моментов на 4.39 xG, и только феноменальная игра Зоммера спасла команду от поражения). С другой стороны, подопечные Розе забивали как минимум дважды в каждом из 5 матчей группового этапа ЛЧ, а Плеа с Тюрамом неудержимы (7 мячей + 5 голевых передач).
В состав хозяев вернётся Рамос, но его присутствие не спасло мадридцев в Германии (2:2) и домашней игре с Шахтёром (2:3). Возвращение капитана с его эффективностью при стандартах повышает скорее атакующий, чем оборонительный потенциал. Гости сыграют без травмированного защитника Эльведи, но в смелом и атакующем стиле, ведь это — в их природе, а оборона соперника непроходимой не является. Голы будут. Если не сразу, то в концовке, когда кому-то априори придётся рисковать.
Всем доброго дня суток друзья! В этой группе совсем ничего еще не ясно с выходом в финальную часть лиги чемпионов. Все будет решаться в крайнем туре. Реал дома примет забивных немцев. В последнее время звездный клуб показывает весьма печальную игру,может быть пора что то и менять уже. Немцы любят забивать и много. Игра мотивированна для обеих команд,обе команды будут бороться это однозначно. Предполагаю перестрелку в голах, обе забьют не плохо смотрится, но остановлюсь на индивидуальном тотале, немцам это сделать с их игрой вполне по силам. Всем удачи.
Известный эксперт Владимир Стогниенко предлагает поставить на П1 в матче Реал Мадрид - Боруссия Менхенгладбах. Вот его доводы:
«Многие проблемы «Реала» этого сезона вполне понятны. Возрастной состав, который с трудом выдерживает плотный календарь, много травмированных, среди которых Вальверде, Рамос и Азар. У Азара проблемы со здоровьем достаточно серьезные и частые.
Зидан играет в интенсивный футбол, прессингует. Регулярно такой темп выдерживать сложно. Ярче всего это проявилось в двух матчах Лиги чемпионов с «Шахтером». Честно говоря, в Ла Лиге знающие люди отмечают, что это бывает регулярно. Зидана напрямую спрашивают об отставке, хотя главный виновник не он – Перес затянул с перестройкой состава. Трансферы, которые должны были стать главными, – Азар и Йович – не сыграли. К тому же конец осени – начало зимы для «Реала» традиционно непростое время.
Перед последним туром расклад такой – «Реалу» нужна победа, а ничья его устроит в случае победы «Интера» над «Шахтером», но на это полагаться, наверное, не нужно. У команды Зидана есть такая особенность, что именно в такие моменты она может собраться и дать результат. «Боруссия» здесь подходит на роль жертвы или команды, которую можно в сложной ситуации обыграть.
«Менхенгладбах» очень хорошая команда, но ей не хватает уверенности в себе, не хватает какой-то цепкости. Вспомните матч с «Реалом» в первом круге или недавний матч, когда «Боруссия» проиграла дома «Интеру». В Мадриде ей хватит ничейного результата, но мне кажется, что команде Марко Розе не хватает прагматичности, надежности и циничности, чтобы эту ничью забрать.
На победу «Реала» неплохой коэффициент, мне кажется, что в этом противостоянии можно попробовать эту ставку».
Источник: РБ / «Реал Мадрид» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставка Владимира Стогниенко
Игра Мадридского реала оставляет желать лучшего, но, не смотря на игровой спад команды Зинедина Зидана, верится с трудом, что сливочные не выйдут в 1/8 стадию плэй оф. Да, у команды нет сбалансированности в обороне, вдобавок ко всему омрачают травмы Серёги и Карвахаля. Также травмированы Азар и Вальверде. Но тем не менее и без такого ряда важных игроков, команда Зидана умеет настраиваться на жизненно важные матчи, как например в крайнем выездном матче против Севильи. Боруссия идёт на первом месте и точно не является легко проходимой командой. Реалу будет тяжело, но всё же я склоняюсь в сторону сливочных. Тем более игроки реала будут биться за Зидана, потому, что судьба тренера у руля команды будет зависеть от ближайших матчей.
Мадридский «Реал» примет дома «Боруссию» из Менхенгладбаха в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Великолепный перфоманс выдали все команды в этой группе. Сильно удивила в хорошем плане всех «Боруссия». А вот уровень и игра «Реала» многих поразила в негативном оттенке.
Дело в том, что «Боруссия» сейчас лидирует в группе. До последнего тура она не знала поражений. С более сильными «Реалом» и «Интером» немцы смогли сыграть вничью, после чего в двух матчах разгромили «Шахтер» с общим счетом 10:0.
Казалось, все для «Боруссии» решится в пятом туре в игре с «Интером». Однако миланцы в ответном матче напряглись и смогли победить. Теперь команде из Менхенгладбаха нужно набирать очки в игре с «Реалом», чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.
«Реал», конечно, ужасно показал себя в этой ЛЧ. Сказались и проблемы с составом, и личные отношения игроков. Зидану этот весь сыр-бор может стоить места в клубе. Сейчас «Реал» идет третьим и уступает «Шахтеру» со второго места по дополнительным показателям.
На данный момент «Реал» очень не организован. На моей памяти, это худший «Реал» за десять лет. Плохо начали мадридцы эту Лигу чемпионов. Разогнались они только к середине группового этапа, дважды обыграв «Интер» с общим счетом 5:2. Но затем они вновь проиграли «Шахтеру» - 0:2.
В первом их матче с «Боруссией» «Реалу» очень повезло. Немцы могли легко побеждать. Но в итоге они сыграли тогда вничью – 2:2. Мадридцы смогли включиться только на последних минутах.
Сейчас «Реалу» терять нечего. Проигрыш для них означает попадание только в Лигу Европы, и то в лучшем случае. Так что подопечные Зидана будут играть на победу до последнего. Ничья, конечно, «Реал» тоже устроит. Но в таком случае им придется надеяться на проигрыш «Шахтера» в его игре с «Интером».
Говорить в этой игре об однозначной победе «Реала», думаю, смысла нет. «Боруссия» уже всем показала, на что она способна. Однако и немцам не будет легко в этой игре. Даже с проблемами с составом «Реал» остается «Реалом».
В общем, я считаю, что команды, скорее всего, сыграют вничью в этой встрече.
И Реалу, и Гладбаху нужно забивать. Зидан хочет реабилитации в ЛЧ после Шахтёра, а Боруссия - после Интера. По слухам, в состав Мадрида наконец-то вернётся Рамос, что, несомненно, уберёт ошибки Варана и укрепит защиту Реала. Но Гладбах есть Гладбах. Тюрам, Плеа и компания любят забивать, и забивать много. Но так же они не прочь пропустить гол (вспомним 2:2 в первом круге). Ещё к этой ставке добавил бы обз и итб 2 больше 1.
Делаю эту ставку, только потому что не могу поверить, в тот факт, что Реал может не сыграть в плей-оффе Л.Ч. под покровительством Зидана Баруссия М. очень хороша и её обыграть будет не так просто Реалу М., где половина состава уже явные деды Смотрится Мадридский яРеал со своей нынешней игрой очень печально, нет прошлого доминирования, такое ощущение, что клуб перестал быть звёздным, а просто обычный футбольный клуб с хорошей историей Беру чистую победу Реала, но держу руку на пульсе, может придётся принять Корвалол