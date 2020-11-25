Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Интер — Реал Мадрид. Вот его доводы:
«Совершенно непредсказуемый матч, возможен любой исход, от 0:0 до 3:3. Потому что обе команды не всегда демонстрируют стабильный футбол. “Интер” в последней игре забил 4 при этом пропустил 2. Миланцы вообще пропускают почти в каждом матче, но и забивают прилично. Поэтому гол хозяев — ставка очевидная.
“Интеру” нужно играть на победу, потому что у него последнее место в группе. “Реал”, возможно, устроит ничья на таком выезде (у него впереди еще домашняя игра с “Шахтером”, а потом на выезде с “Боруссией”). Если “Реал” сыграет в закрытый футбол, значит ли это, что будет забито мало голов? Конечно же, не значит.
С другой стороны, странно предположить, что такие атакующие команды (которые в первом круге сыграли 3:2) не забьют совсем».
Источник: РБ / “Интер” – “Реал”: прогноз и ставка Георгия Черданцева
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ИТБ1 (1,5) в матче Интер - Реал Мадрид. Вот его доводы:
«Мадридцам повезло и три недели назад они выиграли в драматичном матче (3:2), забив во втором тайме, когда «Интер» владел преимуществом и в целом смотрелся интересней.
За это время у «Реала» произошли большие изменения в составе. Не будет Серхио Рамоса, не будет Варана. Не будет Каземиро, который на карантине, не будет Бензема, у которого есть мышечные проблемы. В общем, последняя игра «Реала», если вы следите за Примерой, показала, что мадридцы выглядят не очень убедительно. Они сыграли 1:1 с «Вильярреалом».
Не очень убедительно выглядел и «Интер» в матче с «Торино», хоть и выиграл там со счетом 4:2, уступая по ходу матча 0:2. То была волевая победа. В данном случае команде Конте хочешь или нет, но, чтобы выйти из группы, а никто не мог предположить, что к четвертому туру именно «Реал» и «Интер» будут идти на 3-м и 4-м местах, «Интеру» надо лезть вперед и атаковать.
Пока же нападение миланцев предпочтительней защиты. Есть Мартинес, есть Лукаку. Есть ребята, которые здорово поддерживали из глубины. Поэтому, учитывая кадровые проблемы «Реала», учитывая не надежную игру в защите в нынешнем сезоне, я думаю, что «Интер» сумеет минимум два забить, раз сумели забить два и создать гораздо больше моментов в Мадриде. Почему бы за прошедшие недели не добрать и не забить два мяча у себя на «Сан-Сиро»».
Источник: РБ / «Интер» — «Реал Мадрид»: прогноз и ставка Константина Генича
Если б Интер, отыграв два мяча в Мадриде, не пропустил бы третий, над Мадридом сгустились бы тучи. А тут Реал может чувствовать себя ну не совсем спокойно, но без паники. Умение Интера пропускать почти в каждом матче хорошо известно. А значит? А значит, миланцам для победы надо настраиваться минимум на пару забитых. «В чем проблема?» - может спросить кто-то. « В Мадриде-то забили» А в том, отвечу, что Мадрид по два на круг пропускать не станет: зидановский футбол не таков. Да и нет миланцам особенной надобности нестись вперед. Значит, следует рассмотреть и парадоксальный вроде бы низ. Что то похожее на недавний матч Реала с Вильярреалом. Симпатии мои будут на стороне Интера. Но линия чуть больше двойки за чистую победу мне не нравится. Маловато.
Возьму пожалуй такой ещё матч Этот матч очень опасный и игра будет горячей Матч который закончился 3-2 в пользу Реала можно забыть Так как,хоть и являюсь поклонником данной Команды Понимаю что без Рамоса,Бенземы и ряд ключевых игроков Игра в нападении будет держаться только на Азаре и попытки убежать потом Винисиуса Тут могут быть все исподы,от обе з До скоромных 1-0 Ведь зная Интер,если они забьют да ещё и в конце первого,даже дома они поставят автобус в виде столба впереди Лукаку Можно рискнуть на победу Интера или фору 0 Но так же и Реал не будет сдаваться,поэтому спорная ставка
В прошлом матче между этими командами сильнее оказался Реал, игра была напряжённая, и, в итоге обе команды смогли забить. И те и другие испытывают проблемы при построении оборонительных редутов, колоссальное количество пропущенных мячей, но и Интер и Реал любят атакующий футбол и, как результат, много забивают. Интер в последних двух домашних матчах забил 6 голов и пропустил 4, Реал в последних двух выездных матчах пропустил 5 и забил 2. Во всех матчах обе команды забивали. Я думаю, что и в этот раз обе команды огорчат друг друга забитыми мячами и мой прогноз - обе команды забьют.
Интер забивает в каждой игре по 2 и более голов, на протяжении 4 матчей к ряду. Так же мы помним матч итальянцев на Сантьяго-Бернабеу где Интер поиграл, но всё равно положил 2 банки. Мадридский Реал же после своих последних матчей морально сломлен и это видно по счёту матчей в Ла Лиге ничья с Вильярреалом (1-1), разгром от Валенсии (4-1). Но главный плюс Реала это то что они забивают на протяжении 5 матчей к ряду, но помимо забитых голов у них с такой же частотой идут и пропущенные годы(для нас это тоже плюс) В итоге: самый лучший исход этого матча это "ОЗ-да".
В одном из центральных матчей этого тура ЛЧ вновь сойдутся «Интер» и «Реал». Их встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Для обеих команд это, конечно, очень важная игра с точки зрения положения в группе. Обе все еще отстают от своих более слабых соперников «Шахтера» и «Боруссии» М. Отрыв хоть и небольшой, но все равно на старте этой ЛЧ никто не мог предположить, что к третьему туру в этой группе «Реал» и «Интер» будут аутсайдерами.
Конечно, особенно грустно смотреть на такую ситуацию «Реалу», который априори считается одним из фаворитов каждой ЛЧ. Сейчас кресло под Зиданом очень сильно шатается. Невыход из группы может означать для него увольнение. Поэтому «сливочные» в этой игре будут сверхмотивированны.
Здесь на «Реал» давит не только то, что им самим нужно зарабатывать очки. Их еще нельзя отдавать «Интеру». Борьба за первые два места уже очень ожесточенная. Мадридцам бы пока только разобраться с «Боруссией» и «Шахтером». В этой борьбе «Интер» им, конечно, совсем ни к чему.
Однако команду Конте так просто не победить. Она очень структурирована и сбалансирована. Хотя в этом сезоне испытывает «Интер» проблемы. Находится он в плену своих же амбиций, которые были поставлены в прошлом сезоне.
Пока чаще «Интер» выигрывает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков. Здесь очень важен для команды Лукаку. Мартинес тоже часто выручает миланцев. Но это все равно не очень хороший знак в дальней перспективе. Сейчас Конте тоже нужно обязательно выигрывать во всех матчах, чтобы не потерять рабочее место.
Обе команды переживают не лучшие времена. У обеих есть потери в составе. «Реал», например, лишился своего главного пенальтиста, капитана и морального наставника – Рамоса. Он сыграл одну из главных ролей в их прошлом очном матче. Без Серхио «Реал» смотрелся крайне неуверенно в обороне в последней игре с «Вильярреалом».
Если сравнивать силы обеих команд, то все-таки более опасен сейчас «Реал». Даже с потерями, у него есть молодые и старые опытные игроки. А «Интер» сейчас выглядит не таким собранным.
В Группе B в фаворитизме Интера и Реала Мадрид никто не сомневался, но обе могут остаться ни с чем. У мадридцев более завидное положение, и, после вытянутой на зубах ничьи (2:2) с Гладбахом, Зидан очевидно нашел решение проблемы – Азар. Матч с Уэской оказался показательным. Шикарный удар издали, дриблинг пяткой на Асенсио, разгон атак, смещение на фланг, стягивание защитников, чтобы освободить место под гол для Бензема. Словом, умная игра в деталях, где главный тезис: Азар не играет за счет партнеров, но своими действиями создает для них лучшие условия.
Все это несомненно помогло обыграть Интер, который не продвинулся дальше ничьих с немцами и Шахтером, но проиграл в Мадриде (3:2). Разумеется, Конте тогда решил задачу замены незаменимого Лукаку, при общем регрессе обороны и мотивации побеждать в целом. Теперь Интеру необходимо только выигрывать, но Реал приезжает в город мод после валенсийского разгрома (4:1) и лишь паритета в гостях у Вильярреала (1:1), проиграв в обоих выездах соперникам в хG (4.08 против 1.71).
Интер в последней игре после перерыва сборных, хоть и пропустил первые два гола от Торино, но заслужил камбэк 4:2 (3.75 xG против 1.98 хG). В игре, где Конте проверил не только опционера Санчеса, но и Лукаку, который после восстановления повторил дубль, забитый датчанам в сборной. Новое поражение в ответном матче Реалу в сочетании с одновременной победой Боруссии – сценарий, о котором Конте даже не хочет думать. К счастью для него, игра с Торино – отличная перезарядка с моральной точки зрения, но Реал приедет в Милан опустошенным духовно и с серьезными потерями.
Серхио Рамос и Бензема не улетели в Италию – два игрока, создающие бланкос лучшую глубину. Первый – капитан, и единственный, кто способный придать обороне Реала прочность, обладающий невероятной харизмой и характером переламывать негатив в ключевые моменты. Бензема если не заменил Роналду, то является финишером и непоколебимым бомбардиром атаки сливочных. Так что одного Азара, играющего на команду, Зидану будет мало, причем Зинедин еще недосчитается и Милитао с Вальверде, и Йовича с Одриосолой. Лучший опорник Каземиро вылечился от коронавируса, но еще не тренировался со своими товарищами по команде. Его камбэк на Сан-Сиро – тоже вопросительный знак.
В этом матче для Интера недоступны Брозович и Коларов, заражённые ковидом, но последний не смог интегрироваться в защиту нерадзурри. Впрочем, восстановлен защитник Шкриньяр, так что защита с Де Вреем и Бастони будет максимально лучшей. Конечно, она не может гарантировать Интеру сухаря, но фланги с Янгом и Хакими очевидно лучше в созидательной части. Лучший реджиста Бастони в центре сыграет с Гальярдини и Видалем, а в атаке воссоединены Лукаку с Лаутару. Матч жизни с объективно лучшим составом в современных реалиях.
Зидану придется отказаться от 4-3-3, снова заиграв в опорной зоне дуэт Крооса и Модрича. Но им придется сдерживать натиск гипермотивированного соперника, а позади – невыдающаяся защитная инсталляция с Карвахалем, Вараном, Начо и Менди, в которой один лишь Барелла запросто перекусит сразу двоих. Винисиус с Азаром и Асенсио будут созидать на Диаса. Эта четверка, несомненно, может доставить хлопот Хандановичу, но в стопроцентный успех мадридцев в Милане верится слабо. Интер как минимум обязан избежать поражения в матче с общим количеством индивидуальных голов не менее двух.
В плане коэффициентов на эту встречу, кстати, букмекеры все выставили максимально правильно, потому что прекрасно понимают тот факт, что Интер является фаворитом, потому что на своей территории очень важно постараться сыграть максимально хорошо и попытаться набрать хоть какие-то очки. Разумеется, любопытно будет посмотреть на то, смогут ли они показать свой максимум и раскрыться в полной мере. Так что, надеемся, что игра будет очень зрелищной, интересной и по-настоящему насыщенной положительными моментами.
Согласитесь, матч между Интером и Реалом не может не быть интересным. В прошлой очной встрече команды играли без оглядки на свои ворота. Как итог, мы получили целых 5 забитых голов. Думаю, что во второй встрече результативных ударов будет меньше.У Реала на поле не появится Рамос. С ним команда чаще идет вперед, потому как Серхио всегда ******** партнеров. Думаю, без него "сливочные" вынуждены будут бОльшими силами обороняться, чем с ним в составе.Интер тоже умеет защищаться. Как ни крути, но у итальянцев в крови надежная игра в обороне. Плюс, Конте после прошлого матча наверняка провел с подопечными работу над ошибками.Мой прогноз - ставлю на ТМ 3.5