Известный футбольный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (3) в матче Севилья — Реал Мадрид вот его доводы:
««Реал» в последнее время чудовищно плох, под Зиданом снова зашаталось тренерское кресло. Уже поговаривают, что его может сменить Рауль или Почеттино.
Если помните, то у «Реала» в прошлом сезоне не задалось в определенный момент, но все перевернула игра именно против «Севильи» на «Рамон Санчес Писхуан». Зидан сыграл очень тактически гибко, грамотно, и тогда «Реал» выиграл 1:0 благодаря голу Карима Бензема, практически ничего не позволив создать «Севилье». Сейчас тоже момент икс для Зидана – впереди встреча с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Три матча подряд «Реал» не выигрывает, если мы берем чемпионат и Лигу чемпионов, так что сейчас уже не до красоты. У «Реала», как мы знаем, кадровые проблемы в обороне – отсутствие Серхио Рамоса достаточно серьезная проблема. Сейчас нужен результат.
Как мне кажется, «Реал» постарается сыграть максимально организованно, а «Севилья» после 0:4 от «Челси» тоже на рожон не полезет. Плюс у «Севильи» Буну после коронавируса, Вацлик получил травму, так что в последней игре с «Челси» вообще третий вратарь играл. Я думаю, что это будет плотная, тесная игра в середине поля, с большим количеством единоборств и желтых карточек, но большого количества голов я не жду. Мне кажется, что матч может завершиться вничью. Здесь основной акцент должен быть на обороне. Если Варан и Начо не будут привозить, то «Севилье» забить будет непросто. Но и самой «Севилье» после 0:4 забить будет тоже непросто, потому что Лопетеги наверняка какие-то севильские капканы поставит. Мой прогноз на матч «Севилья» — «Реал» — тотал меньше 3 за коэффициент 1,65.
Хотите верьте, не хотите – не верьте. Выбор за вами, я лишь советую из своих соображений. Всем здоровья – в нынешнее время это самое важное, независимо то того, как выступают российские или испанские клубы в еврокубках. Берегите себя – пейте побольше воды и принимайте витамины.
Совсем скоро стартует матч между Севилья - Реал Мадрид.
Наша команда совместно с приложением "Team xG" оценивает шансы на победу Севилья в 37,1% в то время, как Реал Мадрид имеет шанс 36,3% ничья будет в 26,5% случаев. Если оценивать матч с точки зрения голов, то шанс забить у Севилья - Реал Мадрид больше чем 2.5 гола 37,3% в то время, как меньше 2.5 гола 62,7%. Нулевая фора на Севилья оценивается в 37,1%. Нулевая фора на Реал Мадрид оценивается в 36,3%. Шанс на то, что Севилья и Реал Мадрид забьют друг другу оценивается в 47,0%. Шанс на то, что кто-то из них не забьет равняется 53,0%.
Известный футбольный эксперт Егор Титов предлагает поставить на ТБ (3) в матче Севилья — Реал Мадрид вот его доводы:
«У «Реала» сейчас каждая игра чрезвычайно важна. Вроде бы после двух побед над «Интером» появился повод для хорошего настроения. Но потом травмировался Азар, команда проиграла «Алавесу». После этого проиграли снова «Шахтеру». Бензема там вернулся, но Рамоса все еще нет. Поползли слухи о возможном увольнении Зидана, но, на мой взгляд, это глупость. Люди выбывают один за другим, причем по разным причинам, как тренеру работать в такой ситуации?
«Севилья» выиграла три игры в чемпионате и почти поравнялась с «Реалом», но ее игру я бы яркой не назвал. С трудом победы даются. А на этой неделе в Лиге чемпионов без шансов проиграли дома «Челси» — 0:4. Да, игра ничего не значила. Но такой счет эмоционально может и прибить.
Обычно игры между командами получаются очень результативными, если не брать прошлый год. Сейчас и тем, и другим крайне важно победить, поэтому жду острой игры с обеих сторон. Мой прогноз — «тотал больше 3 мячей».
Создатель популярной интернет-передачи «Картавый футбол» Никита Ковальчук предлагает поставить на ТМ (3) в матче Севилья — Реал Мадрид вот его доводы:
«Невероятно «интересный» этап мадридского «Реала». «Севилья» — это не самый приятный соперник, чтобы входить в это суперкризисное время с переломанными, травмированными игроками. Игроками, которые недовольны Зиданом. Кто-то может забабахать свои реваншистские истории на фоне неудач Зидана, я про всякие иски.
«Севилья» перед этим проиграла в Лиге чемпионов. Она явно расстроена. Явно захочет доказать нам что-то обратное. Но усталость есть и у той, и у другой команды. Обе команды провели тяжелый с психологической и физической точек зрения матч. Я думаю, что обе команды понимают, что им нужна победа.
Зидан будет аккуратен с точки зрения выстраивания игры, но у него нет никаких ресурсов, так как того же Серхио Рамоса будут придерживать, чтобы он смог сыграть против «Боруссии» Менхенгладбах. Соответственно, все проблемы Варана как защитника будут на помосте. Непонятно, будет ли играть Дани Карвахаль или снова Лукас Васкес, из-за чего есть проблема с правым флангом.
Опять не сыграет Эден Азар, то есть необходимый игрок с креативом и обострением снова отсутствует. Вся надежда сейчас на Винисиуса и Родриго. Эти два человека должны спасать **** Зидана. Хотят они это делать или нет — это ключевой вопрос этой игры. Я ставлю на то, что «Реал» не проиграет, но все остальное хрен спрогнозируешь.»
График у команд одинаково сложный. Различием является лишь то, что Севилья уже решила все свои задачи в группе лч, а Реалу только предстоит их решить. От результата последнего матча в группе зависит судьба Зидана, логично, что тренер расставит приоритеты в пользу еврокубка. Из доп. факторов отмечу, что Мадрид будет проводить вторую подряд выездную встречу, Севилья же вторую дома. В прошлой игре андалуссийцы дали многим лидерам отдохнуть, Реал позволить себе такой роскоши не может. Предлагаю взять осторожную фору на Севилью, т.к. между этими командами давно не было ничьих, вероятность такого результата выше, чем обычно.
В этом матче, по моему мнению, фаворитом является все-таки «Реал». При всем уважении к «Севилье», у команды много травмированных, и практически в каждом матче у соперников есть целая масса моментов. Не лучшая реализация и отличная игра Томаша Вацлика позволяют команде набирать очки. Я считаю, что «сливочные» сумеют реабилитироваться за последние неудачи и наберут три очка, но все-таки, чтобы снизить риски, предлагаю сыграть победу «Реала» с учетом форы (0). Сыграть такой исход с коэффициентом 2.0
Так же как вариант можно попробовать ставки : Оз, 2х.
Неудачники последнего тура Лиги Чемпионов встретятся в 12-м туре Примеры. Нынешний розыгрыш чемпионата Испании преподносит огромное количество сюрпризов. Во главе таблицы скромный «Реал Сосьедад», а гранды к первой части первенства уже успели проиграть столько раз, сколько раньше не уступали за сезон. Накануне выезда в Севилью «Реал» получил от Шахтера два мяча и застыл в шаге от продолжения Евросезона в Лиге Европы. «Севилья», впрочем, настрадалась тоже. Голодный до голов Оливье Жиру, которому Лэмпард не дает игрового времени в АПЛ, отгрузил андалусийцам четыре мяча и знатно подпортил настроение перед матчем со «сливочными». Игры «Севильи» и «Реала» часто украшают тур, хочется думать, что грядущий матч не станет исключением. Нет сомнений, что хозяева не могут позволить себе второй осечки дома, значит будут играть первым номером, а с нынешним «Реалом» такие шутки проходят не всякий раз. "Тотал больше 3,5" вполне может сыграть.
Я думаю, Севилья не проиграет, так она сейчас на ходу, перед ничего не значащей встречей с Челси, одержала пять побед подряд, а Реал наоборот испытывает проблемы с игрой, в последних пяти матчах, три поражения, при этом у Реала проблемы с составом и в последнее время игра не впечатляет, Лопетеги ещё не обыгрывал Зидана в личных встречах и сейчас самое время это сделать
Интересно, выиграет ли Реал свой матч после проигрышных серий в ЛЧ и матчем с аутсайдером Алавесом? Думаю, что в этом матче голы будут и не мало. В итоге мы увидим, как хозяева будут пользоваться присутствием проблем у Реала, но мадридцы свой гол забьют. Ставка: ОЗ и тотал больше 2.5
Реалу очень нужна победить они проиграли 2 матча подряд из-за глупых ошибок в защите Зидана могут уволить если этот матч он проиграет Реалу нужна отдать все силы чтобы победить и у них идеть борьба на Ла лигу сразу 4 или 5 претендуют на Чемпионство у Рамоса и Азара травма они очень важные игроки для Реала может они вернуться до матча с Севильи думаю Реал всё таки победить