Реал Мадрид — Севилья прогноз на матч от пользователя Константин Генич
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 и ТМ (4,5) в матче «Реал Мадрид» — «Севилья». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что встречаются бывшая и нынешняя команды Лопетеги. Раньше он работал в «Реале», а сейчас тренирует «Севилью». «Реал» подходит с хорошим настроением к этой игре. Недавно выиграл Суперкубок Испании, победив по пенальти «Атлетико». Должен вернуться Бензема. Не понятно, что там насчет Бэйла, радужно ли и позитивно. Даже без них мы увидели, что «Реал» может быть разным на протяжении нескольких дней. «Реал» сейчас в очень хорошем тонусе и состоянии. Конечно, потеря Вальверде — это серьезный удар по середине поля, но Зидан должен перестроить и перегруппировать футболистов в центре поля. Есть кому заменить Вальверде. Генич считает, что «Севилья» играла матч Кубка Испании. Уверенно выиграла со счетом 5:0. Прошла дальше по дистанции. Это была легкая прогулка для «Севильи», однако вряд ли это сильно поможет в выездной игре на «Сантьяго Бернабеу». Помните первый матч на «Рамон Санчес Писхуан»? Тогда «Севилья» была на ходу, а «Реал» немного притормозил. Тогда Зидан очень правильно выстроил игру против «Севильи», практически ничего не позволив ей сделать в атаке. Сам «Реал» свой шанс использовал, выиграв 1:0. Сейчас «Реал», показав, насколько у него хорошая оборона, в каком порядке находится Куртуа, вряд ли полезет в открытый бой с «Севильей». Да и сама «Севилья» играет прагматично, практично и структурно. Вряд ли при Лопетеги команды подарят какое-то пиршество забитых мячей. «Реал» сейчас сильнее, и, скорее всего, дома он выиграет. Но выиграет в не шибко результативном матче. Источник: РБ
Реал Мадрид — Севилья прогноз на матч от пользователя Василий Уткин
«В матче «Реал» – «Севилья» я предлагаю задуматься о том, что «Реал» провел достаточно насыщенную игровую неделю, а «Севилья» весьма и весьма опасна и набрала хорошую форму. Тем более, что у «Реала» в воротах Тибо Куртуа и пора вспомнить, что этому вратарю свойственно допускать иногда порой необъяснимые ошибки. Поэтому я полагаю, что в матче «Реал» – «Севилья» разумно сделать ставку на то, что обе команды забьют – хорошая ставка, и в данном случае очень неплохой коэффициент. Пора бы этому состояться! «Реал» – «Севилья»: обе команды забьют», – поделился прогнозом Василий Уткин в своем профиле в Instagram.
Реал Мадрид — Севилья прогноз на матч от пользователя Георгий Черданцев
У Севильи безобразная статистика матчей на Сантьяго Бернабеу, но Реал летал в другую страну на матчи Суперкубка, тратил силы и время, а Севилья спокойно готовилась к матчу. До Суперкубка Реал сыграл три ничьи подряд, из них две 0:0, а потом случайно забил три Хетафе, когда залетело все, что можно. Хотя матчи между этими командами дома у Реала проходят результативно и в пользу хозяев, думаю, в этом матче Реалу будет очень сложно выиграть, тем более травмирован Бензема. Ставки: "П2 с Ф(1) за 1.77" "Севилья забьет за 1.47" Источник: БК Олимп