Реал Мадрид — Севилья прогноз на матч от пользователя Константин Генич

Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 и ТМ (4,5) в матче «Реал Мадрид» — «Севилья». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что встречаются бывшая и нынешняя команды Лопетеги. Раньше он работал в «Реале», а сейчас тренирует «Севилью». «Реал» подходит с хорошим настроением к этой игре. Недавно выиграл Суперкубок Испании, победив по пенальти «Атлетико». Должен вернуться Бензема. Не понятно, что там насчет Бэйла, радужно ли и позитивно. Даже без них мы увидели, что «Реал» может быть разным на протяжении нескольких дней. «Реал» сейчас в очень хорошем тонусе и состоянии. Конечно, потеря Вальверде — это серьезный удар по середине поля, но Зидан должен перестроить и перегруппировать футболистов в центре поля. Есть кому заменить Вальверде. Генич считает, что «Севилья» играла матч Кубка Испании. Уверенно выиграла со счетом 5:0. Прошла дальше по дистанции. Это была легкая прогулка для «Севильи», однако вряд ли это сильно поможет в выездной игре на «Сантьяго Бернабеу». Помните первый матч на «Рамон Санчес Писхуан»? Тогда «Севилья» была на ходу, а «Реал» немного притормозил. Тогда Зидан очень правильно выстроил игру против «Севильи», практически ничего не позволив ей сделать в атаке. Сам «Реал» свой шанс использовал, выиграв 1:0. Сейчас «Реал», показав, насколько у него хорошая оборона, в каком порядке находится Куртуа, вряд ли полезет в открытый бой с «Севильей». Да и сама «Севилья» играет прагматично, практично и структурно. Вряд ли при Лопетеги команды подарят какое-то пиршество забитых мячей. «Реал» сейчас сильнее, и, скорее всего, дома он выиграет. Но выиграет в не шибко результативном матче. Источник: РБ