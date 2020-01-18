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Реал Мадрид — Севилья прогнозы на матч 18.01.2020

Реал Мадрид — Севилья
  •  Ла Лига
Реал Мадрид
01:48:30
до начала матча
Севилья
Реал Мадрид — Севилья прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 и ТМ (4,5) в матче «Реал Мадрид» — «Севилья». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что встречаются бывшая и нынешняя команды Лопетеги. Раньше он работал в «Реале», а сейчас тренирует «Севилью». «Реал» подходит с хорошим настроением к этой игре. Недавно выиграл Суперкубок Испании, победив по пенальти «Атлетико». Должен вернуться Бензема. Не понятно, что там насчет Бэйла, радужно ли и позитивно. Даже без них мы увидели, что «Реал» может быть разным на протяжении нескольких дней. «Реал» сейчас в очень хорошем тонусе и состоянии. Конечно, потеря Вальверде — это серьезный удар по середине поля, но Зидан должен перестроить и перегруппировать футболистов в центре поля. Есть кому заменить Вальверде. Генич считает, что «Севилья» играла матч Кубка Испании. Уверенно выиграла со счетом 5:0. Прошла дальше по дистанции. Это была легкая прогулка для «Севильи», однако вряд ли это сильно поможет в выездной игре на «Сантьяго Бернабеу». Помните первый матч на «Рамон Санчес Писхуан»? Тогда «Севилья» была на ходу, а «Реал» немного притормозил. Тогда Зидан очень правильно выстроил игру против «Севильи», практически ничего не позволив ей сделать в атаке. Сам «Реал» свой шанс использовал, выиграв 1:0. Сейчас «Реал», показав, насколько у него хорошая оборона, в каком порядке находится Куртуа, вряд ли полезет в открытый бой с «Севильей». Да и сама «Севилья» играет прагматично, практично и структурно. Вряд ли при Лопетеги команды подарят какое-то пиршество забитых мячей. «Реал» сейчас сильнее, и, скорее всего, дома он выиграет. Но выиграет в не шибко результативном матче. Источник: РБ
Реал Мадрид — Севилья прогноз на матч от пользователя
«В матче «Реал» – «Севилья» я предлагаю задуматься о том, что «Реал» провел достаточно насыщенную игровую неделю, а «Севилья» весьма и весьма опасна и набрала хорошую форму. Тем более, что у «Реала» в воротах Тибо Куртуа и пора вспомнить, что этому вратарю свойственно допускать иногда порой необъяснимые ошибки. Поэтому я полагаю, что в матче «Реал» – «Севилья» разумно сделать ставку на то, что обе команды забьют – хорошая ставка, и в данном случае очень неплохой коэффициент. Пора бы этому состояться! «Реал» – «Севилья»: обе команды забьют», – поделился прогнозом Василий Уткин в своем профиле в Instagram.
Реал Мадрид — Севилья прогноз на матч от пользователя
У Севильи безобразная статистика матчей на Сантьяго Бернабеу, но Реал летал в другую страну на матчи Суперкубка, тратил силы и время, а Севилья спокойно готовилась к матчу. До Суперкубка Реал сыграл три ничьи подряд, из них две 0:0, а потом случайно забил три Хетафе, когда залетело все, что можно. Хотя матчи между этими командами дома у Реала проходят результативно и в пользу хозяев, думаю, в этом матче Реалу будет очень сложно выиграть, тем более травмирован Бензема. Ставки: "П2 с Ф(1) за 1.77" "Севилья забьет за 1.47" Источник: БК Олимп
Прогнозы 2584
Все
Платные
Константин Генич56.3% WR-0.93% ROI
Константин ГеничROI -0.93
2Победа Реал Мадрид и тотал меньше 4.5 - Да
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 и ТМ (4,5) в матче «Реал Мадрид» — «Севилья». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что встречаются бывшая и нынешняя команды Лопетеги. Раньше он работал в «Реале», а сейчас тренирует «Севилью». «Реал» подходит с хорошим настроением к этой игре. Недавно выиграл Суперкубок Испании, победив по пенальти «Атлетико». Должен вернуться Бензема. Не понятно, что там насчет Бэйла, радужно ли и позитивно. Даже без них мы увидели, что «Реал» может быть разным на протяжении нескольких дней. «Реал» сейчас в очень хорошем тонусе и состоянии. Конечно, потеря Вальверде — это серьезный удар по середине поля, но Зидан должен перестроить и перегруппировать футболистов в центре поля. Есть кому заменить Вальверде.

Генич считает, что «Севилья» играла матч Кубка Испании. Уверенно выиграла со счетом 5:0. Прошла дальше по дистанции. Это была легкая прогулка для «Севильи», однако вряд ли это сильно поможет в выездной игре на «Сантьяго Бернабеу». Помните первый матч на «Рамон Санчес Писхуан»? Тогда «Севилья» была на ходу, а «Реал» немного притормозил. Тогда Зидан очень правильно выстроил игру против «Севильи», практически ничего не позволив ей сделать в атаке. Сам «Реал» свой шанс использовал, выиграв 1:0.

Сейчас «Реал», показав, насколько у него хорошая оборона, в каком порядке находится Куртуа, вряд ли полезет в открытый бой с «Севильей». Да и сама «Севилья» играет прагматично, практично и структурно. Вряд ли при Лопетеги команды подарят какое-то пиршество забитых мячей. «Реал» сейчас сильнее, и, скорее всего, дома он выиграет. Но выиграет в не шибко результативном матче.

Источник: РБ
15
Повторить за 2
Василий Уткин31.7% WR-17.49% ROI
Василий УткинROI -17.49
1.68Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
«В матче «Реал» – «Севилья» я предлагаю задуматься о том, что «Реал» провел достаточно насыщенную игровую неделю, а «Севилья» весьма и весьма опасна и набрала хорошую форму. Тем более, что у «Реала» в воротах Тибо Куртуа и пора вспомнить, что этому вратарю свойственно допускать иногда порой необъяснимые ошибки. Поэтому я полагаю, что в матче «Реал» – «Севилья» разумно сделать ставку на то, что обе команды забьют – хорошая ставка, и в данном случае очень неплохой коэффициент. Пора бы этому состояться! «Реал» – «Севилья»: обе команды забьют», – поделился прогнозом Василий Уткин в своем профиле в Instagram.
14
Повторить за 1.68
Георгий Черданцев48.6% WR-10.84% ROI
Георгий ЧерданцевROI -10.84
1.84Севилья фора (1)
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
У Севильи безобразная статистика матчей на Сантьяго Бернабеу, но Реал летал в другую страну на матчи Суперкубка, тратил силы и время, а Севилья спокойно готовилась к матчу. До Суперкубка Реал сыграл три ничьи подряд, из них две 0:0, а потом случайно забил три Хетафе, когда залетело все, что можно. Хотя матчи между этими командами дома у Реала проходят результативно и в пользу хозяев, думаю, в этом матче Реалу будет очень сложно выиграть, тем более травмирован Бензема. Ставки:

"П2 с Ф(1) за 1.77"
"Севилья забьет за 1.47"

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.86
АнтиСтавкаТМ🇰🇿50.7% WR-0.13% ROI
АнтиСтавкаТМ🇰🇿ROI -0.13
2.06Победа Реал Мадрид и тотал меньше 4.5 - Да
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Здравствуйте друзья. 18го числа много годных игр. И самый более уверенный матч найден... Моя ставка П1+4,5тм за сочный 2кф! Теперь давайте разберём матч с холодной головой. Последние матчи Реал показывают себя достойно! И противники были хорошие. А у Севилии одни слабаки... Это раз! Реал играет дома и уже 14ый матч дома играет без поражения и это два! Вспомним Реала матч с Барсой и Ат Мадрид и это три! И между собой Реал дома из 5 игр 5 победа и это четыре! И ещё кто то говорит что там в составе нету Асенсио и ещё кого то. Но это звёздный клуб и есть кому заменить и это пять! Так что друзья мой смотря на эти 5 фактора и + чуйка и вера все стрелки говорит о победе Реала... Всем удачных ставок 👌🤑✔️
1
Повторить за 2
Вова Рогуш71.4% WR1.02% ROI
Вова РогушROI 1.02
1.58Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
«Реал» далеко не бездоганний в нинішньому сезоні, але при цьому з чемпіонської перегонів не випадає. В останньому турі «вершкові» розгромили в гостях 3: 0 «Хетафе» і перервали серію без перемог в чемпіонаті, потім виграли Суперкубок Іспанії, тому до гри з «Севільєю» напевно підійдуть в чудовому настрої. «Червоно-білі» непогано проводять сезон, але відібрати очки у сьогоднішнього «Реала» в гостях вони навряд чи здатні.
0
Повторить за 1.6
Дастин Ким75% WR3.1% ROI
Дастин КимROI 3.1
1.62Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — сейчас им очень нужно набирать очки,потому что они должны брать в этом сезоне чемпионство в своей национальной лиги. Лидеры — Вальверде,Бензема,Рамос,Кроос сейчас в отличной форме.

Севилья — да,эта команда одна из лучших в своей национальной лиге,но не лучшая. У Севильи есть несколько минусов,один из них — не самая лучшая оборона,в атаке Севилья не плоха.

Хотя этот матч и выглядит неоднозначным ,но я верю в Реал
0
Повторить за 1.6
Saint51.1% WR2.04% ROI
SaintROI 2.04
2.26Победа Реал Мадрид и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Всем привет.
Ставка: П1 и ТБ (1,5)!

Реал сейчас слишком на хорошем ходу, чтобы ждать от «Королевского клуба» подвоха. У мадридцев перманентно возникают проблемы с Севильей, но это когда речь идет о выездах, а вот на «Сантьяго Бернабеу» все проходит стабильно успешно – 12 побед подряд! Вероятнее всего, серия продолжится. Но одним голом в поединке дело ограничиться не должно – обе команды сейчас хороши.

Моя ставка: победа Реала и тотал матча больше 1.5 гола, данное сочетание оценено в 1.90.

В данном приложении такой исход не предусмотрен, поэтому беру с наибольшим риском.

Всем удачи.
0
Повторить за 2.32
eRano.zEr73.3% WR4.3% ROI
eRano.zErROI 4.3
1.63Победит Реал Мадрид
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
«Реал Мадрид» сыграет в эту субботу против «Севильи»

После победы в Суперкубке Испании, «Реал» пребывает в хорошем настроении и прекрасном духе. Команда начала чувствовать уверенность в своей игре. С каждым матчем подопечные Зидана показывают классную игру.

К тому же, вернутся Бензема, Йович и Бэйл.

Гости наладили игру, Лопетеги нашёл правильный подход к своему коллективу. Они прекрасно держат мяч и прекрасно атакуют, но есть проблемы в обороне, где «сливочным» нужно показать силу и забить парочку мячей.

Тем более в первом круге, Реал не был ещё готов, но победили со счётом (0-1), а сейчас набрали форму и на своём стадионе обязаны показать более убедительную победу.

0
Повторить за 1.6
Юрий Розанов45.1% WR-9.92% ROI
Юрий РозановROI -9.92
1.84Севилья фора (1)
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Немного провокационная и очень точная ( на мой взгляд) букмекерская линия. Приглашающая, прямо зовущая, ставить на Реал. Минус гол дома! Но я, знаете ли, воздержусь. Реал много сил отдал в матчах за Суперкубок. А Севилья готовилась спокойно, долго и конкретно. Так что, по мне, есть смысл рискнуть. К тому же мадридцы вовсе не едут поездом по всем своим соперникам. Матчи яркие чередуются с тусклыми. Так что и низ в этом матче возможен. Равно как и гол севильцев после перерыва (гости будут навязывать высокий темп, в надежде на то, что Реал устанет).

"П2(+1) за 1.77"
"Севилья забьет во 2 тайме за 2.08"

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.86
Владислав Радимов43.2% WR-11.17% ROI
Владислав РадимовROI -11.17
2.09Тотал больше 3
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Реал Мадрид — Севилья|Ла Лига
Суперкубок Испании показал, что «Реал» в хорошей форме, Зидан наконец нашел баланс в составе. Обе команды играют в атакующий футбол, «Севилья» забивает в 11 матчах Примеры подряд (в последний раз без гола в октябре на «Камп Ноу»). И «Реал», и «Севилья» будут играть на 3 очка: Мадриду нельзя отпускать «Барселону», «Севилья» в случае победы почти догонит «лос бланкос». Мой прогноз — тотал больше 3.

Источник: BetOn
0
Повторить за 2.09
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 44%
  • 22%
  • 7%
  • 3%
  • 1%