Было время, когда матч между этими командами считался центральным и жарким на голы. Буквально пару лет назад Валенсия решала серьезные задачи, чтобы сыграть в ЛЧ, а сейчас она не входит в число претендентов на еврокубки, с таким составом щас это не больше чем средняк Ла Лиги. Раньше 2-ой клуб Мадрида всегда испытывал трудности на этом стадионе с этой командой. 2-ой клуб Мадрида, не без труда смог обыграть на днях Интер, хотя Интер в той игре смотрелся не так хорошо как обычно видимо давал фору, как итог (3:2) уже 6 игр подряд сливочные не можете не пропустить. Поэтому Валенсия имеет полное право на унижение забив как минимум 1 гол а то и 2, ну и конечно гости как обычно без пенальти не останутся, как пишут в СМИ Перес выделил из бюджета 10% судьям на игру, да бы те помогли сыграть хотябы в ничью, назначив в спорной ситуации пенку в ворота Валенсии. Так что здесь все очевидно ставим Оз, Лайк и оформляем подписку на канал! Это мотивирует давать проходные прогнозы!
В поединке с нестабильной «Валенсией» мадридцы обязаны брать максимум очков. Не исключено, что проблемная оборона «мышей» станет причиной разгрома.
В предстоящем матче команде Зидана не помогут Каземиро и Азар, подхватившие коронавирус. Однако и без этих ребят в обойме мадридцев хватает забивных игроков и опорников. Мой прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5
А вообще я думаю, что в первом тайме все свои вопросы ко ***** Зидана решит. Верим в «Мадрид»!
Всем привет. Меня зовут Михаил Поленов. Давайте поговорим о испанском футболе. Мадридский "Реал" играет против "Валенсии".
В иной ситуации это можно было бы назвать серьезной вывеской, но сейчас "Валенсия" не в том состоянии. Она распродает лидеров и превращается в команду, которую, возможно, ждет борьба за выживание. "Валенсия" показала себя разной с точки зрения результата, но она всегда одинаково показывала себя с точки зрения игры. У нее довольно много оборонительных проблем. Они были в начале сезона и до сих пор никуда не делись.
И сейчас, когда сезон набрал ход, то мы видим, что у "Валенсии" очень много пропущенных мячей. На ноль она практически не играет и думаю, что в этот раз тоже это не получится.
О голевых амбициях мадридского "Реала" тоже сказано немало. У команды тоже есть определенные сложности. Мы видели в предыдущих матчах подобные проблемы.
Но когда "Реал" мобилизуется, когда он приперт к стенке и ему нужно выдать хороший матч, то сказывается класс игроков и тренера. "Реал" иногда может выжать из себя больше, чем он готов дать на данный момент.
На исполнительском мастерстве "Реал" способен забить не единожды. Я бы рассмотрел вариант индивидуального тотала "Реала" больше 2. Если "Реал" забивает три "Интеру", четыре "Уэске", то это говорит о том, то прежние проблемы преодолены.
Перед паузой важно сыграть уверенно. "Валенсия" такую возможность предоставит.
Невероятно богатая история очных противостояний у этих команд, поэтому, так сразу и точно сложно сказать, что у какого-то из клубов есть явное превосходство. Конечно, немного выделяется мадридский Реал, потому что команда более титулованная, более именитая и по составу они сейчас сильнее и по форме. Но, мы говорили выше о том, что нельзя недооценивать Валенсию, которая может быть очень грозной, которая может быть действительно опасной и интересной, которая готова, и обязана показывать крутой результат.
Ставка на победу Реала и тб 2.5. Несмотря на давнее противостояние команд в 2020 году все очные встречи взял Реал. Команда Зинедина Зидана победила Интер в ЛЧ, демонстрирует неплохой футбол, иногда правда с необъяснимыми провалами. Но, надеюсь, это будет не в сегодняшнем матче:) Валенсия последнее время много проигрывает и много пропускает и идет внизу таблицы. А учитывая матчи без зрителей, никакого преимущества своего поля у них и не будет.
Валенсия набирает игру. Но с набором очков все иначе: то сами напожарят, то соперник выдаст концовку. С Реалом все ровно наоборот. Десятка забитых в последних трех матчах. Но это при почти 100-реализации. Фарт? Или мастерство? Но «свои забитые « мадридцы точно не наиграли ни разу. Так что пойму тех, кто рискнет и поставит на валенсийцев. Сам я намерен сделать именно это. Понимая, что это похоже на авантюру
8 ноября 2020, Испания, Примера. Валенсия против Реал Мадрид, поединок пройдет на стадионе Месталья (Валенсия), арбитром назначен Хесус Хиль Мансано. Превью – Валенсия - в минувшем сезоне не смогла даже попасть в Лигу Европы. Часто меняли тренера, состав не усилили и продал нескольких хороших исполнителей. Старт нового сезона для подопечных Хави Грасии, который летом подписал контракт с «оранжевыми», получился довольно успешным. За восемь туров «летучие мыши» одержали две виктории и два раза сыграли вничью. После победы над Реалом Сосьедад, хозяева проиграли три поединка и в последнем сыграли вничью с Хетафе. Реал Мадрид - Чемпион Испании с первых туров взялся защищать свой титул. За семь туров нового первенства в активе Реала пять побед и одна ничья, которые принесли 16 очков и вторую позицию в турнирной таблице. После домашнего поражения от Кадиса, «сливочные» переиграли Барселону и Уэску. В сегодняшнем матче не смогут сыграть Карвахаль, Начо. У Милитао, Азара и Каземиро коронавирус. Прогноз - Валенсия вряд ли способна оказать сопротивление чемпиону. Мадрид выступает на два фронта, но и состав у «галактикос» довольно внушительный, даже несмотря на травмированных. Мой прогноз, это победа Реала с форой.