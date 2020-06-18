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Реал Мадрид — Валенсия прогнозы на матч 18.06.2020

Реал Мадрид — Валенсия
  •  Ла Лига
Реал Мадрид
00:55:41
до начала матча
Валенсия
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Реал Мадрид — Валенсия прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Реал Мадрид» — «Валенсия». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что эти команды играли в начале года в матче за Суперкубок Испании. Мы помним гол Тони Крооса с углового, он же забил и в первой игре после рестарта в ворота «Эйбара». «Реал» выиграл на своем маленьком домашнем стадионе «Альфредо Ди Стефано» выиграл 3:1, но игра мадридцев не очень впечатлила. Он почти на 10 километров меньше пробежал, чем «Эйбар», у него были проблемы при работе с мячом, было минимум ударов по воротам, но они пришлись в створ, и «Реал» ушел на перерыв при счете 3:0. По большому счету, он больше ничего не создал – во втором тайме вообще моментов не было. «Эйбар» забил один мяч, а мог забивать и еще. Генич считает, что «Валенсия» упустила победу в самой концовке дерби против «Леванте». Диакаби в очередной раз привез пенальти в свои ворота, и «Валенсия» недосчиталась очень важных очков. Но по игре «Валенсия» смотрелась весьма добротно – в первом тайме два раза в каркас попадала и во втором тайме несколько хороших моментов было. Гол Родриго после шикарной комбинации и паса Гайя, как кажется, был абсолютно логичным и справедливым, но в концовке немного не повезло. Источник: РБ
Реал Мадрид — Валенсия прогноз на матч от пользователя
29-й тур возобновленной Примеры завершится шикарным матчем. «Валенсия» едет в Мадрид, в гости к «Реалу». Обе команды сейчас находятся в роли догоняющих. Мадридцы преследуют лидирующую «Барселону», а «Валенсия» рвется в еврокубковую шестерку. Неубедительный старт — ничью с «Леванте», «летучим мышам» придется наверстывать в матче с «Реалом». «Сливочные» в первом, после паузы матче, обыграли «Эйбар». Команда Зидана нанесла по воротам соперника рекордно мало ударов и смотрелась не слишком убедительно. Особенно, на фоне «Барсы», уничтожившей в выездном матче непростую «Мальорку». И все-таки, «Валенсия» едва ли сможет отобрать очки у хозяев, ставка на победу «Реала» выглядит убедительно.
Реал Мадрид — Валенсия прогноз на матч от пользователя
Думаю борьба за чемпионство с Барселоной ключевой фактор, который может сказаться на игре. И к тому же Валенсия не выигрывает в Мадриде с 2008 года, у Реала хорошая серия в матче с Валенсией. Третий ключевой фактор, это ужасная игра Валенсии на выезде в этом сезоне , они набрали всего 12 очков в 13 матчах, что является плохим результатом. Следующие игры Валенсии с явными аутсайдерами , такими как Осасуна и Эйбар , думаю там Валенсия будет брать очки , а в этой игре Реал возьмёт своё!!!!
Прогнозы 2082
Все
Платные
Константин Генич55.7% WR-1.76% ROI
1.92Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Реал Мадрид» — «Валенсия». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что эти команды играли в начале года в матче за Суперкубок Испании. Мы помним гол Тони Крооса с углового, он же забил и в первой игре после рестарта в ворота «Эйбара».

«Реал» выиграл на своем маленьком домашнем стадионе «Альфредо Ди Стефано» выиграл 3:1, но игра мадридцев не очень впечатлила. Он почти на 10 километров меньше пробежал, чем «Эйбар», у него были проблемы при работе с мячом, было минимум ударов по воротам, но они пришлись в створ, и «Реал» ушел на перерыв при счете 3:0. По большому счету, он больше ничего не создал – во втором тайме вообще моментов не было. «Эйбар» забил один мяч, а мог забивать и еще.

Генич считает, что «Валенсия» упустила победу в самой концовке дерби против «Леванте». Диакаби в очередной раз привез пенальти в свои ворота, и «Валенсия» недосчиталась очень важных очков. Но по игре «Валенсия» смотрелась весьма добротно – в первом тайме два раза в каркас попадала и во втором тайме несколько хороших моментов было. Гол Родриго после шикарной комбинации и паса Гайя, как кажется, был абсолютно логичным и справедливым, но в концовке немного не повезло.

Источник: РБ
6
Повторить за 2
Эдуард Емелев48.4% WR-4.95% ROI
1.41Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
29-й тур возобновленной Примеры завершится шикарным матчем. «Валенсия» едет в Мадрид, в гости к «Реалу». Обе команды сейчас находятся в роли догоняющих. Мадридцы преследуют лидирующую «Барселону», а «Валенсия» рвется в еврокубковую шестерку. Неубедительный старт — ничью с «Леванте», «летучим мышам» придется наверстывать в матче с «Реалом». «Сливочные» в первом, после паузы матче, обыграли «Эйбар». Команда Зидана нанесла по воротам соперника рекордно мало ударов и смотрелась не слишком убедительно. Особенно, на фоне «Барсы», уничтожившей в выездном матче непростую «Мальорку».
И все-таки, «Валенсия» едва ли сможет отобрать очки у хозяев, ставка на победу «Реала» выглядит убедительно.
1
Повторить за 1.39
XoxolBet🔞56.7% WR0.93% ROI
1.44Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Думаю борьба за чемпионство с Барселоной ключевой фактор, который может сказаться на игре. И к тому же Валенсия не выигрывает в Мадриде с 2008 года, у Реала хорошая серия в матче с Валенсией. Третий ключевой фактор, это ужасная игра Валенсии на выезде в этом сезоне , они набрали всего 12 очков в 13 матчах, что является плохим результатом.
Следующие игры Валенсии с явными аутсайдерами , такими как Осасуна и Эйбар , думаю там Валенсия будет брать очки , а в этой игре Реал возьмёт своё!!!!
0
Повторить за 1.39
Johnny Bravo Bet55.6% WR2.7% ROI
1.9Победа Реал Мадрид и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Айоу, на вечер четверга 18-го июня лучше ничего не планировать – в этот вечер мадридский Реал принимает Валенсию в рамках 29-го тура испанской Примеры. У Джонни Браво есть мнение на этот матч и он с радостью им поделится со своими подписчиками.

Хоть Реал Мадрид и считаются хозяевами встречи, преимущества домашнего стадиона у них не будет: матч пройдёт на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде без фанатов, так что поддержки зрителей королевскому клубу не видать.

Взглянем на таблицу: Реал Мадрид после 28-ми туров идёт вторым, уступая Барселоне в 2 очка. Победа над Валенсией при условии поражения каталонцев выведет команду на первое место. Однако вероятность поражения Барселоны в матче с аутсайдерами Леганес достаточно мала, равно как и победа над Валенсией для Реала будет нелёгкой задачей. Валенсия занимает 7-ю строчку с 43 очками после 28 туров – пока это сулит команде лишь проход в квалификацию Лиги Европы на следующий сезон, что не так уж и почётно для такого клуба. От Атлетико их отделяют 3 очка и мотивация на победу у команды явно существенная.

Реал Мадрид уже успел сыграть один матч в рамках Ла Лиги – встреча завершилась победой над Эйбаром со счётом 3:1. Валенсия тоже сумела сыграть с Леванте, матч завершился ничьей 1:1. За последние 5 личных встреч Реала и Валенсии, королевский клуб одерживал победу три раза, один раз встреча двух клубов завершилась ничьей и один – победила Валенсия.

У Реала небольшие проблемы с составом: травмированы Начо и Лукас Васкес, к тому же совсем недавно оправился Азар, успел ли он набрать былую форму – неизвестно. У Валенсии недавно восстановился Макси Гомес, травмированный в марте. Кроме того, травму колена получили защитники Кристиано Пиччини и Габриэль. В атаке же у Валенсии всё в порядке.

Разумеется, букмекеры ожидают победу «королевского» клуба, коэффициенты на победу Реала 1.38, в то время как победу Валенсии оценивают аж в 8.7. У Валенсии проблемы в защите, к тому же обычно встречи двух клубов довольно результативны.
Джонни Браво советует брать Победу хозяев и тотал 2.5 Б за 1.9.
0
Повторить за 1.78
Артем Яровый81.8% WR2.03% ROI
1.44Валенсия фора (2)
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Сегодня вечером встретятся мадридский Реал и Валенсия.Команды после паузы сыграли по одному поединку и оставили двоякое впечатление.Реал дома принимал Эйбар и выиграл 3:1.Уверенная победа в первом тайме и безалаберно проведенный второй тайм.Такое впечатление,что подопечные Зинедина Зидана,просто не хотели играть во второй половине,за что могли и поплатиться,был бы Эйбар чуть выше классом.Валенсия же наоборот,провела нервный поединок с Леванте,сыгравши вничью 1:1,где команда Селадеса пропустила в компенсированное время.Обе команды выйдут на стадион Альфредо ди Стефано предельно мотивированными.Хозяева участвуют в чемпионских перегонах,а гости хотят попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон.По поводу результата,думаю Реал в этом матче победит.Но как он это сделает,это уже вопрос.А вот взять Валенсию с форой(+2),это самый оптимальный выбор ставки.Не думаю,что нынешний Реал сможет разгромить "летучих мышей",которые кстати в этом сезоне показывают неплохие результаты с лидерами.
1
Повторить за 1.53
VB_FB100% WR0.48% ROI
1.89Победа Реал Мадрид и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
После перерыва обе команды уже провели по 1 игре, и надо отметить, что обе команды по игре смотрелись одинаково не очень, но результатов добились разных. «Реал» хоть и обыграл «Эйбар» со счетом 3:1, нельзя сказать что доминировал на поле, временами гости смотрелись как минимум не хуже. «Валенсия» в дерби тоже смотрелась не ахти, но так как не имеет в своем составе игроков уровня Тони Крооса, Азара и прочих, победить не смогла. Давненько «Леванте» не мог отобрать очки на «Месталье», но в этот вечер звезды видимо сошлись и даже в меньшинстве сумели заработать пенальти на 8 компенсированной минуте, чем с удовольствием воспользовался Гонсало Мелеро. «Реал» традиционно хорош на своем поле, и в Мадриде не проигрывает уже 14 матчей подряд в рамках Ла Лиги. «Сливочные» не проигрывает уже 13 домашних матчей против «Валенсии». В тоже время сами «летучие мыши» не могут выиграть уже 5 подряд выездных матчей в рамках Примеры, а за последние 5 гостевых игр во всех турнирах и вовсе 4 поражения и 1 ничья.

Так же, за последние 14 матчей между «Реалом» и «Валенсией», только дважды не заходила ставка на тотал больше 2,5, в остальных 12 случаях матчи получались довольно результативными. Зидану никак нельзя терять очки чтобы сохранить интригу, тем более «Эль Классико» в этом сезоне уже не будет, как минимум в рамках Ла Лиги уж точно. Еще хочется отметить Эдена Азара, против «Эйбара» бельгиец смотрелся очень здорово и хочется верить что это не единичный случай, если Эден будет так же хорош, то и без того не высокие шансы «Валенсии» могут и вовсе испариться под ногами улыбчивого технаря. Думаю матч имеет все шансы получится довольно открытым, Макси Гомес и Родриго в строю, работы у Куртуа будет предостаточно. Возьму победу «Реала» + тотал больше 2,5 за коэффициент 1,89
0
Повторить за 1.78
Дмитрий Шнякин51.7% WR-13.59% ROI
1.909Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Ребята, всем привет. Первые матчи сыграны, и мы уже можем отталкиваться от чего-то. Теперь поговорим о встрече Ла Лиги “Реал” - “Валенсия”.

"Реал" элегантно растаскал в первом тайме "Эйбар", после перерыва включив режим "эконом". Это, кстати, не очень понравилась Зидану, судя по его реакции. Но один гол пропустили. Если брать еще весеннюю часть, то "Реал" не выглядит неуязвимым именно в обороне: пропустили два мяча от "Сельты", "Бетиса", "Манчестер Сити", "Осасуны", "Леванте". Оборона не идеальна и не безгрешна. Об этом надо помнить.

Плюс ко всему, есть сомнения, что "Реал" сможет сыграть на пределе своих возможностей и концентрации, как это было с "Барселоной", когда они 2:0 выиграли. Примерно так было и в большей части игры с "Манчестер Сити".

Теперь о "Валенсии". "Валенсия" тоже на самом деле пропускала в шести играх. Можно сказать, что пропускает она регулярно. Там тоже не все гладко. Команда до сих пор играет без Эсекьеля Гарая, важного центрального защитника. Можно предположить, что обе команды пропустят. Ну или так: обе команды забьют.

Плюс за "Валенсию" еще и в том, что условно она в гостях играет, ведь болельщиков "Реала" не будет. Еще то, что она неплохо выглядит в матчах с грандами в этом сезоне, ведь уже 1:1 с"Реалом", обыгрывала "Барселону", с "Атлетико" 2:2. Забить два гола "Атлетико" - это не слабо. На важные матчи они, конечно, собираться умеют. Хочу плясать все-таки от того, что обе команды пропустят. Даже заглянул в историю. Представляете, за последние 15 матчей последних семи лет только один раз вариант "обе забьют" не прошел. В 14 из 15 случаев забивали обе.

Я даже посмотрел этот матч-исключение. в прошлом сезоне "Реал" переиграл "Валенсию" 2:0, но у "Валенсии" отличные были моменты, выход один на один. Так что это действительно исключение. История этого противостояния про голы. Кстати, в 12 из 15 случаев был вариант еще и тотал больше. Хочу и об этом поговорить. Мы понимаем, что "Валенсия" бьется за Лигу чемпионов, а "Реал" должен догонять "Барсу". Ничья, если она будет 1:1, не устроит никого. Необходимо именно побеждать. Я думаю, очень уместен будет вариант обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.95. Вот мой прогноз.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2
Владислав Радимов41.1% WR-14.44% ROI
2.1Реал Мадрид фора (-1.5)
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
«Реал» сыграл абсолютно два разных тайма против «Эйбара». В первом собрано и четко (3:0), во втором же он был просто какой-то разваленный. У «Эйбара» была куча моментов, Мадриду повезло, что выиграли (3:1) в итоге.

У «Валенсии» схема 4-4-2 не подразумевает того, чтобы показывать такой хороший футбол. «Валенсия» не понравилась совершенно, и я бы сыграл здесь обе забьют. У «Реала» проблемы в обороне, и «Валенсия» должна забить. Сам «Реал», естественно, тоже забьёт. Я думаю, что Бензема должен отличиться, в прошлом матче он не забил, в этом должен забить.

Может быть, в этом матче «Реал» сыграет оба тайма более собрано, но свой гол пропустит. Думаю, этот матч «Реал» выиграет. Поставлю, может быть, немного рискованную ставку на «Реал» с форой. Мадридцы должны второй матч сыграть более ответственно.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.99
Алекс Романов46.4% WR22.95% ROI
5.8Ничья
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Жутко Опасная ставка ! Но веселая )
По всем позициям Реал должен брать 3 очка. Борьба за чемпионство , хорошая мотивация, отлично провели первый матч после рестарта чемпионата. Но вот если верить в заговор и масонов ) то сегодня мы можем ожедать Х ! ))
В этом сезоне реал стабильно играет дома , поражений нет и ничьих маллвато .
Валенсия после рестарта провела первый матч не убедительно, но надежда не покидает. Валя тоже борется за место в ЛЕ, а может и на ЛЧ засматривается. Статистика гостевых матчей очень плохая, но вера в Валю меня не покидает !
ФАКТ - за последние 10 лет статистика Реала на дом.поле против Вали --- 6 побед 5 ничьих 0 поражений.
Верю в сливы экспрессов попанов )))
0
Повторить за 6
Ставка ТВ60% WR0.1% ROI
1.76Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Реал Мадрид — Валенсия|Ла Лига
Прогноз редакции на матч Реал Мадрид - Валенсия

У “Реала” непонятная ситуация с Карвахалем и Рамосом. Одни издания пишут, что Дани и Серхио смогут сыграть против “Валенсии”, другие же все еще считают испанцев травмированными. Учитывая, что поствирусная реальность позволяет делать больше замен, чем обычно, предположим, что они если и появятся на старенькой арене, то со скамейки. 

Статистическое превью на матч Реал Мадрид - Валенсия: 

“Реал Мадрид” ровно в 50% матчей текущего сезона пробил ТБ 2,5 голов. Поставить на ТБ 2,5 можно за 1,52.



Лишь в 39% матчей “Реал Мадрид” оформил победу с форой (-1,5). Поставить на Ф1 (-1,5) можно за 2,08.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид - Валенсия:

“Реал Мадрид” (4-3-3): Куртуа - Марсело, Менди, Варан, Милитао - Кроос, Каземиро, Модрич - Бензема, Бэйл, Винисиус

Не сыграют: Азар, Диас, Лукас, Йович, Начо

“Валенсия” (4-4-2): Силлесен - Гайя, Гильямон Санмартин, Диахаби, Флоренци - Гуэдеш, Коклен, Парехо, Солер - Гомес, Родриго

Не сыграют: Гарай, Паулиста, Пиччини

Прогноз на матч Реал Мадрид - Валенсия:

Сейчас “Реал” не в очень удобном положении, ведь им два тура подряд играть с претендентами на еврокубки. Мадридцы не могут себе позволить потерять очки, ведь они только что сократили расстояние до “Барсы” до двух баллов, а значит, что чемпионская гонка в самом разгаре. Но и “Валенсия” рискует остаться даже без Лиги Европы, поэтому мотивации у обоих клубов хоть отбавляй. 

Ставим на “обе забьют” с коэффициентом 1,75. Если “Реалу” забил “Эйбар”, то почему не сможет “Валенсия"?
0
Повторить за 1.73
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 31%
  • 14%
  • 7%
  • 7%
  • 2%

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