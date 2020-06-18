Реал Мадрид — Валенсия прогноз на матч от пользователя Константин Генич
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Реал Мадрид» — «Валенсия». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что эти команды играли в начале года в матче за Суперкубок Испании. Мы помним гол Тони Крооса с углового, он же забил и в первой игре после рестарта в ворота «Эйбара». «Реал» выиграл на своем маленьком домашнем стадионе «Альфредо Ди Стефано» выиграл 3:1, но игра мадридцев не очень впечатлила. Он почти на 10 километров меньше пробежал, чем «Эйбар», у него были проблемы при работе с мячом, было минимум ударов по воротам, но они пришлись в створ, и «Реал» ушел на перерыв при счете 3:0. По большому счету, он больше ничего не создал – во втором тайме вообще моментов не было. «Эйбар» забил один мяч, а мог забивать и еще. Генич считает, что «Валенсия» упустила победу в самой концовке дерби против «Леванте». Диакаби в очередной раз привез пенальти в свои ворота, и «Валенсия» недосчиталась очень важных очков. Но по игре «Валенсия» смотрелась весьма добротно – в первом тайме два раза в каркас попадала и во втором тайме несколько хороших моментов было. Гол Родриго после шикарной комбинации и паса Гайя, как кажется, был абсолютно логичным и справедливым, но в концовке немного не повезло. Источник: РБ
Реал Мадрид — Валенсия прогноз на матч от пользователя Эдуард Емелев
29-й тур возобновленной Примеры завершится шикарным матчем. «Валенсия» едет в Мадрид, в гости к «Реалу». Обе команды сейчас находятся в роли догоняющих. Мадридцы преследуют лидирующую «Барселону», а «Валенсия» рвется в еврокубковую шестерку. Неубедительный старт — ничью с «Леванте», «летучим мышам» придется наверстывать в матче с «Реалом». «Сливочные» в первом, после паузы матче, обыграли «Эйбар». Команда Зидана нанесла по воротам соперника рекордно мало ударов и смотрелась не слишком убедительно. Особенно, на фоне «Барсы», уничтожившей в выездном матче непростую «Мальорку». И все-таки, «Валенсия» едва ли сможет отобрать очки у хозяев, ставка на победу «Реала» выглядит убедительно.
Реал Мадрид — Валенсия прогноз на матч от пользователя XoxolBet🔞
Думаю борьба за чемпионство с Барселоной ключевой фактор, который может сказаться на игре. И к тому же Валенсия не выигрывает в Мадриде с 2008 года, у Реала хорошая серия в матче с Валенсией. Третий ключевой фактор, это ужасная игра Валенсии на выезде в этом сезоне , они набрали всего 12 очков в 13 матчах, что является плохим результатом. Следующие игры Валенсии с явными аутсайдерами , такими как Осасуна и Эйбар , думаю там Валенсия будет брать очки , а в этой игре Реал возьмёт своё!!!!