Реал Мадрид — Валенсия прогноз на матч от пользователя Константин Генич

Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Реал Мадрид» — «Валенсия». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что эти команды играли в начале года в матче за Суперкубок Испании. Мы помним гол Тони Крооса с углового, он же забил и в первой игре после рестарта в ворота «Эйбара». «Реал» выиграл на своем маленьком домашнем стадионе «Альфредо Ди Стефано» выиграл 3:1, но игра мадридцев не очень впечатлила. Он почти на 10 километров меньше пробежал, чем «Эйбар», у него были проблемы при работе с мячом, было минимум ударов по воротам, но они пришлись в створ, и «Реал» ушел на перерыв при счете 3:0. По большому счету, он больше ничего не создал – во втором тайме вообще моментов не было. «Эйбар» забил один мяч, а мог забивать и еще. Генич считает, что «Валенсия» упустила победу в самой концовке дерби против «Леванте». Диакаби в очередной раз привез пенальти в свои ворота, и «Валенсия» недосчиталась очень важных очков. Но по игре «Валенсия» смотрелась весьма добротно – в первом тайме два раза в каркас попадала и во втором тайме несколько хороших моментов было. Гол Родриго после шикарной комбинации и паса Гайя, как кажется, был абсолютно логичным и справедливым, но в концовке немного не повезло. Источник: РБ