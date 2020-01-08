Валенсия — Реал Мадрид прогноз на матч от пользователя Gg Bet Суперкубок Испании "Валенсия-Реал Мадрид". Вообще сказать результат матча сложно т.к Реал не стабилен и в прошлом противостоянии с Валенсией ухватил ничью на 90+ минуте. Но как известно Зидан может заставить Реал играть на результат. Зидан конечно может весь запал оставить на ЛЧ , но четыре кубка Пересу было достаточно и задача у Зидана была сосредоточиться на ЛаЛиге. В ЛаЛиге пока-что все плохо, поэтому выход в финал и возможно выигрыш Кубка Испании выглядит вполне реально.На счет выигрыша я поторопился конечно. Но выйти в финал Реал должен.

Валенсия — Реал Мадрид прогноз на матч от пользователя Kирилл Дементьев Суперкубок Испании впервые проводится в Саудовской Аравии, да еще и в январе. Никому это решение лиги не понравилось, но деньги, как известно, не пахнут. Сложно сказать, какая тут у команд мотивация - все-таки и турнир не самый престижный, и проблем много. Я думаю, что выкладываться на все сто соперники точно не станут, и результативного футбола ждать было бы странно. К тому же и "Реал", и "Валенсия" в последнее время чаще играют низы, чем верха. Я предлагаю тотал меньше 3 - это первая ставка. Второй вариант - "Валенсия" не проиграет. Думаю, что этот трофей важнее для "летучих мышей", не избалованных победами. "Тотал (3) мен - 1.72" "1Х - 1.83" Источник: БК «ОЛИМП»