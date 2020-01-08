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Валенсия — Реал Мадрид прогнозы на матч 08.01.2020

Валенсия — Реал Мадрид
  •  Суперкубок Испании
Валенсия
04:58:18
до начала матча
Реал Мадрид
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Валенсия — Реал Мадрид прогноз на матч от пользователя
Суперкубок Испании "Валенсия-Реал Мадрид". Вообще сказать результат матча сложно т.к Реал не стабилен и в прошлом противостоянии с Валенсией ухватил ничью на 90+ минуте. Но как известно Зидан может заставить Реал играть на результат. Зидан конечно может весь запал оставить на ЛЧ , но четыре кубка Пересу было достаточно и задача у Зидана была сосредоточиться на ЛаЛиге. В ЛаЛиге пока-что все плохо, поэтому выход в финал и возможно выигрыш Кубка Испании выглядит вполне реально.На счет выигрыша я поторопился конечно. Но выйти в финал Реал должен.
Валенсия — Реал Мадрид прогноз на матч от пользователя
Суперкубок Испании впервые проводится в Саудовской Аравии, да еще и в январе. Никому это решение лиги не понравилось, но деньги, как известно, не пахнут. Сложно сказать, какая тут у команд мотивация - все-таки и турнир не самый престижный, и проблем много. Я думаю, что выкладываться на все сто соперники точно не станут, и результативного футбола ждать было бы странно. К тому же и "Реал", и "Валенсия" в последнее время чаще играют низы, чем верха. Я предлагаю тотал меньше 3 - это первая ставка. Второй вариант - "Валенсия" не проиграет. Думаю, что этот трофей важнее для "летучих мышей", не избалованных победами. "Тотал (3) мен - 1.72" "1Х - 1.83" Источник: БК «ОЛИМП»
Валенсия — Реал Мадрид прогноз на матч от пользователя
⚠️ОЗ⚠️ Текущий сезон складывается более чем удачно для “Валенсии”. Команда Селадеса пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, где она встретится с вполне проходимой “Аталантой”, да и в Ла Лиге всё в порядке - шестая позиция с перспективой вновь остаться в еврокубковой зоне. “Реал” также в полном порядке. Сливочные вышли в плей-офф ЛЧ, а в чемпионате Испании уверенно конкурируют с “Барсой” за первую позицию в турнирной таблице. Личные встречи команд всегда радовали своей результативностью. Сейчас оба коллектива в полном порядке и готовы к противостоянию друг с другом. В последних пяти очных поединках “Реал” и “Валенсия” четырежды обменялись голами. Именно на этот исход я рекомендую сделать ставку.
Прогнозы 3951
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Платные
Gg Bet38% WR17.26% ROI
Gg BetROI 17.26
1.94Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Суперкубок Испании "Валенсия-Реал Мадрид". Вообще сказать результат матча сложно т.к Реал не стабилен и в прошлом противостоянии с Валенсией ухватил ничью на 90+ минуте. Но как известно Зидан может заставить Реал играть на результат. Зидан конечно может весь запал оставить на ЛЧ , но четыре кубка Пересу было достаточно и задача у Зидана была сосредоточиться на ЛаЛиге. В ЛаЛиге пока-что все плохо, поэтому выход в финал и возможно выигрыш Кубка Испании выглядит вполне реально.На счет выигрыша я поторопился конечно. Но выйти в финал Реал должен.
0
Повторить за 1.79
Kирилл Дементьев53.5% WR2.49% ROI
Kирилл ДементьевROI 2.49
1.94Победит Валенсия или ничья
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Суперкубок Испании впервые проводится в Саудовской Аравии, да еще и в январе. Никому это решение лиги не понравилось, но деньги, как известно, не пахнут. Сложно сказать, какая тут у команд мотивация - все-таки и турнир не самый престижный, и проблем много. Я думаю, что выкладываться на все сто соперники точно не станут, и результативного футбола ждать было бы странно. К тому же и "Реал", и "Валенсия" в последнее время чаще играют низы, чем верха. Я предлагаю тотал меньше 3 - это первая ставка. Второй вариант - "Валенсия" не проиграет. Думаю, что этот трофей важнее для "летучих мышей", не избалованных победами.

"Тотал (3) мен - 1.72"
"1Х - 1.83"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.15
Кирилл Сабуров73.3% WR2.08% ROI
Кирилл СабуровROI 2.08
1.64Обе команды забьют - Да
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
⚠️ОЗ⚠️
Текущий сезон складывается более чем удачно для “Валенсии”. Команда Селадеса пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, где она встретится с вполне проходимой “Аталантой”, да и в Ла Лиге всё в порядке - шестая позиция с перспективой вновь остаться в еврокубковой зоне.
“Реал” также в полном порядке. Сливочные вышли в плей-офф ЛЧ, а в чемпионате Испании уверенно конкурируют с “Барсой” за первую позицию в турнирной таблице.
Личные встречи команд всегда радовали своей результативностью. Сейчас оба коллектива в полном порядке и готовы к противостоянию друг с другом. В последних пяти очных поединках “Реал” и “Валенсия” четырежды обменялись голами. Именно на этот исход я рекомендую сделать ставку.
0
Повторить за 1.72
alendelon220175% WR6.43% ROI
alendelon2201ROI 6.43
1.615Обе команды забьют - Да
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Эти команды встречались совсем недавно, в середине декабря, и обменялись голами, пусть и в самой концовке (1:1). Таким образом, они не изменили своей давней традиции и в очередной раз забили друг другу. Только в 1 из 15 предыдущих личных противостояний Валенсия и Реал не произвели размен забитыми мячами, а в 14 остальных прецедентах забивали и те, и другие (по 3.27 за игру, в среднем). Есть все основания полагать, что и на этот раз долгосрочная тенденция нарушена не будет. 
Всё-таки матч — выставочный, на нейтральном поле в Джидде, где главной задачей команд является демонстрация своих лучших качеств и снабжение местной публики зрелищем. Здешняя аудитория рассчитывает на яркое шоу в исполнении известных футболистов, платит за это немалые деньги (самый дешевый билет — 45 евро), поэтому Реал с Валенсией постараются оправдать её ожидания, как в прошлом сезоне — Севилья и Барселона, забившие друг другу в марокканском матче ещё до перерыва.
0
Повторить за 1.72
Константин Генич56.2% WR-0.87% ROI
Константин ГеничROI -0.87
1.006Тотал больше 0.5
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на тотал 2-го тайма больше 1-го в матче «Валенсия» — «Реал Мадрид». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что в чемпионате Испании пока перерыв, так как Суперкубок Испании проводится в новом формате. Любопытную формулы задумал президент федерации Луис Рубиалес. Как вы знаете, в ближайшие три года Суперкубок будет разыгрываться в Саудовской Аравии. За это федерация получит 120 млн евро. Половина достанется федерации, половину распределят между командами. Что это и как это будет выглядеть, мы узнаем после того, как посмотрим эти матчи. Но это что-то интересное и любопытное.

Генич считает, что «Валенсия» сейчас очень неплохо выглядит. К сожалению, травму получил Родриго. Он не сыграет. А вокруг него многое строится в атаке у валенсийцев. Нет по-прежнему Гонсало Гедеша, зато вернулся Денис Черышев. В последнем матче он выходил на несколько минут против «Эйбара». У мадридцев не будет Гарета Бэйла и Карима Бензема. Оба получили травмы. Не сыграет и Эден Азар. Давно травмирован Асенсио. Как-то придется перестраивать атаку Зинедину Зидану. Шанс очередной получит Лука Йович. Есть еще Винисиус, Иско и Родриго. Как-то покрутить Зидан может. Но из-за отсутствия Бензема многое может подломиться в действиях «Реала» в атаке.

Чуть больше 20 градусов в Джидде, где будут проходить матчи. Кто знает, может быть, прописано, чтобы это было шоу, ярко, для болельщиков. Хотя билетов на данный момент продано немного. А, может быть, этот Суперкубок в таком формате клубам до лампочки.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.009
Валерий Непомнящий50.2% WR-4.7% ROI
Валерий НепомнящийROI -4.7
1.833Победит Реал МадридСтавка дня
Ставка дня
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Это полуфинальный матч Суперкубка Испании, и он пройдёт в Саудовской Аравии, поэтому в игре на нейтральном поле для меня фаворит Реал. Если бы игра проходила на стадионе Валенсии, то тогда мадридскому клубу было бы намного труднее. Мне кажется, на трибунах будет больше болельщиков Реала, всё-таки это королевский клуб, и он более популярен, чем его соперник по этому матчу.

Конечно, я не жду лёгкой победы Реала, потому что Валенсия - довольно неудобный соперник. Валенсия вполне конкурентоспособна, и если она показывает зубы, то всегда бьётся до конца, но мне кажется, что именно на нейтральном поле Реал будет выглядеть лучше. Борьба за титул мотивирует, и сейчас им важно брать все трофеи, в борьбе за которые они участвуют.

Если говорить о результативности, то, думаю, большого количества мячей мы не увидим. Валенсия - это не та команда, чтобы легко сдаваться, да и в обороне она действует довольно неплохо.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.79
Михаил Поленов46.2% WR-9.88% ROI
Михаил ПоленовROI -9.88
4.1Ничья
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Всем привет, я Михаил Поленов. Всех с Новым годом и с Рождеством. Теперь Суперкубок Испании проходит в новом формате и мне кажется, что это не лучшая идея. Любопытная история, но настолько дальний перелет в разгаре сезона обязательно скажется на качестве игр. Кто не знает, в этот раз Суперкубок Испании будет разыгран в Саудовской Аравии и пройдет по системе “финал четырех”.

Первый полуфинал - “Реал” против “Валенсии”. Уже объявлено о том, что не будет играть Бензема. Модрич, говорят, посматривает в сторону Соединенных Штатов Америки. Это все так или иначе влияет на исход. Та же “Барселона” не взяла с собой сразу несколько основных игроков. Можно сделать вывод, что испанские гранды не очень серьезно относятся к новому турниру, но трофей есть трофей и раз уже ввязались в борьбу за него, то отступать уже некуда. Есть и своя мотивация у многих старичков, ведь если хорошо себя проявить именно в Саудовской Аравии, потом можно найти отличное место для завершения карьеры.

Я бы предложил вам задуматься над вариантом с ничьей. На это всегда дают большой коэффициент. Это хорошая ставка. Но если вы не хотите рисковать, то попробуйте сыграть ничью в первом раунде. Команды очень хорошо друг друга знают. “Валенсия” сейчас вообще очень неплоха, а “Реал” забыл что такое пропущенные мячи.

Как же потрясающе стал проявлять себя Тибо Куртуа, который наконец-то нашел себя прежнего в Испании. Все это вместе говорит о том, что игра может получиться “низовой”. Плюс еще фактор перелета, другой страны и нового формата турнира. Исходя из текущей формы обоих клубов, ничья в этом поединке устроит всех.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 4.1
Георгий Черданцев48.5% WR-11.66% ROI
Георгий ЧерданцевROI -11.66
1.94Победит Валенсия или ничья
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Матч пройдёт на нейтральном поле в обстановке, которая не очень помогает играть в футбол. Я комментировал подобный матч итальянских команд на Аравийском полуострове, и порой на трибунах возникала гробовая тишина. Валенсия сыграла подряд четыре низовых матча, Реал после трёх низовых выиграл вообще не по игре 3:0 у Хетафе. Так как это игра до победы и в непривычной обстановке, думаю, раскрываться команды не будут, и матч не должен получиться результативным. Ставки:

"Обе забьют за 1.55"
"Проход Валенсия в овертайме за 18"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.15
Юрий Розанов44.9% WR-12.38% ROI
Юрий РозановROI -12.38
2.09Тотал больше 3
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Убедительная победа над Хетафе сама по себе не гарантирует мадридцам победу с Валенсией. Это а) Кубок, б) нейтральное поле (хоть болельщиков Реала должно быть больше) и в) Валенсия отродясь Реал не боялась. Так что помимо верха (и те и другие не возражают против него в принципе, но в последнее время что-то нечасто его играют), я позволю себе немного склониться в пользу андердога. Почти двойка за полгола форы - не так плохо.

"Х2 за 1.21"
"Тотал больше 3 за 1.84"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.24
Сергей Кривохарченко61.3% WR-2.32% ROI
Сергей КривохарченкоROI -2.32
1.44Тотал меньше 3.5
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Валенсия — Реал Мадрид|Суперкубок Испании
Всем привет. Меня зовут Сергей Кривохарченко. Говорим о Суперкубке Испании, который в таком необычном формате сейчас проводится. "Валенсия"против мадридского "Реала".

Матч, на мой взгляд, с достаточно большим количеством неизвестных, потому что с одной стороны "Валенсия" - команда не очень результативная в этом сезоне, довольно-таки сдержанная и прагматичная. "Валенсия" для "Реала" является довольно таки неудобным соперником. Совсем недавно в чемпионате они играли друг с другом, и матч завершился вничью 1:1.

Если посмотреть на следующие матчи, то там "Валенсия" не блистала, хотя все-таки свои очки набирала. Но ничья с "Вальядолидом" - это вряд ли хороший результат. Но и мадридский "Реал" в общем-то играет не очень стабильно, по крайней мере была ничья с "Валенсией", была ничья с "Атлетиком". Ожидались проблемы и в матче с "Хетафе" на самом деле, но мадридский "Реал" их успешно преодолел и победил.

Все таки мне не кажется, что мадридский "Реал" является очевидным фаворитом, в том числе, конечно, и потому, что в составе мадридского "Реала" отсутствует Карим Бензема. А это все-таки главная и самая важная фигура в атаке у королевского клуба, особенно после ухода Криштиану Роналду. Бензема раскрылся полностью, как мне кажется, и стал одним из лучших нападающих Европы просто по функционалу своему, поскольку он опасен и как снайпер, он великолепен и в подыгрыше. Без него придется как-то мадридскому "Реалу" обходиться.

Кто сыграет в атаке - это тоже вопрос. Тот же Лука Йович, например, считается одним из главных разочарований испанского сезона и абсолютно заслуженно. Поэтому я бы не стал так вот уж говорить очевидно о том, что мадридский "Реал"здесь фаворит.

Мне кажется, что у мадридского "Реала" могут быть проблемы, и при этом не кажется, что матч получится сверхрезультативным, потому что "Валенсия" команда прагматичная и рациональная, она знает, как играть против мадридского "Реала". Сама "Валенсия" забивает не то, чтобы очень много, но при этом мало позволяет создавать моментов соперникам.

Отсутствие Карима Бензема явно ослабит атаку мадридского "Реала". В целом, конечно, состав у "Реала" вполне боеспособной: и в обороне и в центре поля там есть кому сыграть. Но вот все те факторы, о которых я уже рассказал, как кажется, не дают верить в то, что матч получится очень ярким и очень результативным.

Поэтому, как мне кажется, опять же здесь можно рассмотреть такую комбинированную ставку. Да, мадридский "Реал"не очевидный фаворит, и может быть ничья, но вряд ли "Реал" проиграет. Так что Х2, то есть мадридский "Реал" не проиграет и общий тотал матча меньше 3,5 с коэффициентом 1.98. Два-три мяча команды, может быть, и забьют, но вряд ли больше.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.42
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 26%
  • 22%
  • 6%
  • 5%
  • 4%