Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф1 (-1,5) в матче «Реал Мадрид» — «Вильярреал». Вот его доводы:
«Реал» чемпион – это не вопрос, а утверждение. Он, конечно же, чемпион, потому что за оставшиеся две игры ему нужно набрать два очка, и тогда он станет недосягаем для «Барселоны». «Барселона» свое растеряла, а «Реал» аккуратненько то что надо было подобрал – в 9 матчах подряд после возобновления чемпионата Испании «Реал» выиграл. Да, минимальные победы, забитые мячи с пенальти – неважно, самое главное, что «Реал» побеждает и шансов к себе подобраться «Барселоне» не оставляет.
В ближайшем туре ему играть против «Вильярреала», можно все оформить красиво на своем маленьком, но легендарном стадионе «Альфредо Ди Стефано». Генич считает, что «Реал» именно на это будет делать ставку, а не на последний матч против «Леганеса», который как-то карабкается и пытается сохранить место в Примере.
У эксперта вообще нет никаких сомнений в том, что «Реал» одержит победу над «Вильярреалом». «Вильярреал» уже не попадает в Лигу чемпионов, может сохранить место в Лиге Европе, что важно, но может это сделать уже в последнем туре, играя против немотивированного «Эйбара». Да, поджимают «Хетафе» и «Реал Сосьедад», но по мнению Генича «Реал» этот «Вильярреал» должен обыграть. Константин комментировал матч «Вильярреала» с «Реалом Сосьедад», ему показалось, что он на последнем издыхании находится. В концовке чемпионата им тяжеловато, несмотря на то, что отрезок после паузы они проводят очень неплохо.
Вариантов ставок огромное количество. Константин Генич предлагает сыграть «Реал» с форой (-1,5) за коэффициент выше двойки. Также вариант 2-3 гола «Реала» за 1,70 – почему бы не попробовать. Можно сильно не рисковать и поставить на победу «Реала» с форой (-1). Можно рассмотреть вариант победы «Реала» через обе забьют, либо победа «Реала» через верх – что-то из этой области ищите и выбирайте.
Предложения эксперта – победа «Реала» с форой (-1,5) или с форой (-1). Генич практически не сомневается, что в этом матче «Реал» оформит долгожданное чемпионство и скинет с трона каталонский клуб – «Барселона» сама виновата.
Смотрим футбол, переживаем и болеем за нашу ставку. Чемпионат Испании подходит к концу, дальше мы сосредоточимся на других турнирах.
Очевидная ставка, Реал занимает первую строчку таблицы, уверенно идет к чемпионству, выйграл все 9 матчей после пандемии, но и этот матч является важным, ведь в случае проигрыша могут упустить чемпионство, но врядли они проиграют такой матч будучи хозяевами поля, чувствуя ответственность этой игры, конечно же Вильяреал будет давать сопротивление пытаться урвать для себя ничью, дабы сохранить свою позицию в таблице. Реал сильней заряжен на игру так как остался без трофеев в прошлом году который оказался для них неудачным!
Вот тут, думаю, мадридцам не удастся фирменная (в последнее время) игра на «1-0 или что-то около». Когда-то нужно дать и концерт. Тем более, что соперник этого не просто попросит, а и потребует. Можно биться об заклад, что моментов у ворот Реала будет в достатке. Но из этого не следует, что Вильярреал отнимет у мадридцев очки. Я думаю, что весьма вероятно нечто на недавний поединок Вильярреала с Барсой. Когда «желтые» приняли встречный бой. Спровоцировав Барсу на ее лучший футбол. Но и доставив удовольствие телезрителям.
Впереди матч за чемпионский титул. Реал может досрочно повесить себе на шею золотые медали, если одержит победу. И вряд ли у кого-то есть сомнения, что этого не произойдёт. Команда Зидана демонстрирует уверенную и качественную игру после рестарта чемпионата. И пусть соперник не из легких, но вкус чемпионства уже ощущается. Остался последний шаг, который сливочные должны сделать. Ставлю на победу Реала.
Матч Реал Мадрид - Вильяреал. Победа Мадрида в этом матче обеспечивает хозяйва долгожданное чемпионство в Ла Лиге. Вильяреал сейчас в зоне Лиги Европы. Отрыв от конкурентов 3 очка. Если Вильяреал проиграет ничего страшного не случится. Лишь при победе Хетафе и Реал Сосьедада у Атлетико Мадрид и Севильи соответственно команды сравнятся по очкам, но в данный момент разница мячей в Вильяреал больше. Поэтому мой прогноз П1
Вот они! Вот они капперы, которые ставят на чистую победу Реала, то минусовые форы, то больше 1,5. Я фанат Барсы более 10 лет. Раньше не любил Реал (разумеется ха-ха), а сейчас все равно. Лишь бы деньги приносили ;)
Но сегодняшний матч может стать чемпионским для Реала. НО! Вильярреал проиграл последний матч Сосьедаду у себя дома, удивительно, конечно. Поэтому субмарина не будет сливать матч и делать корридор реалу. Будет биться! На свой гол наиграют.
Вообще, видится 2-2. Вот не знаю. Пусть я ошибаюсь, о великие фаны сливочных!
Давайте попытаемся найти логику этой ставки, во-первых, это серия из 4-х матчей подряд (дома и на выезде) когда Вильяреал забивает Мадриду 2 мяча, а я в целом люблю тенденции и серии, поэтому конечно же жду ее и сегодня, так сказать пятый матч подряд, во-вторых, Реал действительно сейчас не "супер сильный", серия побед скорее вопреки одержана с большими трудностями, в-третьих, Мадрид еще в матче с Гранадой мог пропустить дважды, но Гранада во втором тайме откровенно простила, в-четвертых, Вильярреал по факту уже не решает турнирные задачи, ведь в Лигу Европы они уже попали 100% а до ЛЧ уже не дотянутся никак даже теоретически, но при этом они играли против Сосьедада в прошлом туре в эконом режиме готовясь через пару дней сразится с Мадридом. Да и вообще в целом этот матч мне чем-то напоминает матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, когда все в руках Реала, осталось сделать последний шажок и стать чемпионом (в случае Юнайтед они могли занять заветное третье место Лига Чемпионское) но ноги начнут трястись и нервы будут на пределе + возможный крупный счет уже в первым тайме от Барселоны с Осасуной, Реал в перерыве матча узнает об этом условно и будет еще тяжелее играть. Да и в целом повторюсь Вильярреалу сегодня психологически легче, они будут играть в открытый футбол (как в матче с Барселоной пару туров назад) ибо не боятся, а значит мы увидим условные 2-2 или волевую и красивую победу Реала 3-2 одержанную на последних минутах - это будет красивое чемпионство. P.S. кстати в конторе так же взял ставку "Забьет 1-й гол в матче - Вильярреал" за кф. 3,20. Мадрид давно не пропускал первый, к тому же давно не пропускал быстрые мячи именно в первом тайме - поэтому сегодня возможно на нервах как раз пропустят в первые 15-20 минут игры и пойдет жара футбольная. В общем жду сегодня хорошего жаркого матча и всем конечно же удачи, сегодня будет красивый футбольный вечер тире ночь!
Друзья, привет. Я Александр Шмурнов. Ну что, "Реал" сделал свое дело в чемпионской гонке, ему осталось поставить точку в матче с "Вильярреалом". Сомнений в этом абсолютно никаких.
"Вильярреал" шел лихо, он отчасти выполнил свою задачу на сезон. Именно "Вильярреал" стал возмутителем спокойствия в борьбе за две путевки в Лигу чемпионов с третьего и четвертого места, а потом и за путевки в Лигу Европы. Конечно, сдюжить в борьбе с "Севильей" и "Атлетико" был сложно, а вот на лигоевропейские места "желтая подводная лодка" претендует.
Но в Мадриде в таком матче, который для "Реала" может стать чемпионским, "Вильярреалу" нечего ловить.
Могут ли гости забить? Конечно, могут. "Реалу" в понедельник забила "Гранада", а могла забить и два, но этого не произошло. Серхио Рамос вынес мяч с линии ворот и м получили "Реал", который спокойно доказывает свое преимущество.
"Реал" забьет минимум два, потому что выигрывать 1:0 в чемпионском матче - совсем не комильфо. Так что я даже не буду играть "верх".
Давайте попробуем сыграть от хозяев. Два мяча то они забьют? Забьют. Это даст нам расход, если выбрать ставку на индивидуальный тотал "Реала" с коэффициентом в районе 1,9 и все. Больше никакой логики не вижу. Третий гол для нас будет победным
Как "Реал" не может забить два-три гола в таком эйфористичном состоянии? Играю индивидуальный тотал "Реала" больше 2 с коэффициентом 1,84
Матч: Реал Мадрид : Вильяреал🔥 Ла Лига🌶️ 37 тур . Нас ждьот интереснойо противостояние! . Реал бореца за чемпеонство. Реал в последних играх мало пропускает. Но ето не может длица вечно. И Вилияреал тот соперник который может навязать борьбу! . Вилияреал забивает 10 матчей подряд и севодня я не думаю что она прервьоца. 🔥🔥🔥Как минимум гол от Вильяреала я жду! А Реалу Нужны очки. Чемпеонство очень близко! . Мой прогноз : Обе забют + ТБ 2,5 . Удачи нам! 🎉
Реал практически чемпион, победа сливочных в этом матче сделает их обладателями чемпионских медалей, которые они заслужили своей прекрасной и уверенной игрой, особенно после карантина. Команда Зидана выиграла абсолютно все матчи после перерыва,хоть и не показывая какой-то захватывающей игры,но главное - результаты,а они есть. Вильярреал потерял абсолютно все шансы на прохождение в Лигу Чемпионов по результатам этого сезона, осталось всего лишь две игры до конца чемпионата,а они отстали от Севильи уже на девять,так что особой мотивации у них не будет и Реал сможет завоевать свое долгожданное чемпионство.