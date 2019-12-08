Бесплатный прогноз на Спартак - Ростов сегодня

В 19 туре московский Спартак примет на своем поле Ростов. Прогноз на Спартак - Ростов нужно делать, исходя из состояния команд. Данная встреча выглядит важной с турнирной точки зрения. Команда Доменико Тедеско отстает от пятой еврокубковой строчки на 9 очков, а значит победа красно-белым крайне необходима.





Учитывая, что в последнем туре спартаковцы уступили принципиальному сопернику, им нужно реабилитироваться перед собственными болельщиками. Ростов же находится в трудной финансовой ситуации. После огласки проблем Валерием Карпиным ростовчане сбавили ход в чемпионате. Команда не может выиграть уже на протяжении 4 матчей к ряду. Спартак - Ростов прогноз на 8 декабря следует составлять, отталкиваясь и от истории личных противостояний команд.

Победа Спартака – 2.13

Ничья – 3.34

Победа Ростова – 3.56

Сказать, кто победит в данном матче, сложно. Однако учитывая вышеперечисленные факторы, стоит попробовать ставку на исход “1Х” или “П1”. Московский Спартак при Тедеско научился играть в обороне, однако с созданием моментов по прежнему есть большие проблемы. Ростовчане проводят результативный сезон, однако последние игры получились сухими. Несмотря на то, что очные встречи команд пробивают тотал больше двух, в данном противостоянии стоит сделать ставку ТМ (3.5), тут есть привлекательные коэффициенты. Матч Спартак - Ростов 8.12 прогноз от экспертов - низовой тотал или ставка, что Спартак не проиграет. Посмотрим, что покажут нам команды в последнем для себя матче Премьер-Лиги в 2019 году.



