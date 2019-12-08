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Спартак — Ростов прогнозы и трансляция матча 08.12.2019

Спартак — Ростов
  •  РПЛ
Спартак
01:29:59
до начала матча
Ростов
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Бесплатный прогноз на Спартак - Ростов сегодня

В 19 туре московский Спартак примет на своем поле Ростов.  Прогноз на Спартак - Ростов нужно делать, исходя из состояния команд. Данная встреча выглядит важной с турнирной точки зрения. Команда Доменико Тедеско отстает от пятой еврокубковой строчки на 9 очков, а значит победа красно-белым крайне необходима.


Учитывая, что в последнем туре спартаковцы уступили принципиальному сопернику, им нужно реабилитироваться перед собственными болельщиками. Ростов же находится в трудной финансовой ситуации. После огласки проблем Валерием Карпиным ростовчане сбавили ход в чемпионате. Команда не может выиграть уже на протяжении 4 матчей к ряду. Спартак - Ростов прогноз на 8 декабря следует составлять, отталкиваясь и от истории личных противостояний команд.

  • Победа Спартака – 2.13
  • Ничья – 3.34
  • Победа Ростова – 3.56

Сказать, кто победит в данном матче, сложно. Однако учитывая вышеперечисленные факторы, стоит попробовать ставку на исход “1Х” или “П1”. Московский Спартак при Тедеско научился играть в обороне, однако с созданием моментов по прежнему есть большие проблемы. Ростовчане проводят результативный сезон, однако последние игры получились сухими. Несмотря на то, что очные встречи команд пробивают тотал больше двух, в данном противостоянии стоит сделать ставку ТМ (3.5), тут есть привлекательные коэффициенты. Матч Спартак - Ростов 8.12 прогноз от экспертов - низовой тотал или ставка, что Спартак не проиграет. Посмотрим, что покажут нам команды в последнем для себя матче Премьер-Лиги в 2019 году.


Трансляция матча

Прогнозы 3401
Все
Платные
Константин Генич55.6% WR-1.6% ROI
Константин ГеничROI -1.6
1.909Обе команды забьют - Да
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на обе забьют в матче «Спартак» — «Ростов». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у «Спартака», как мы знаем, акция от «Фратрии» — болельщики собираются на 30-й минуте покинуть свою трибуну и «Спартак» лишится поддержки на большую часть матча. Плюс мы знаем, что у «Спартака» дисквалифицированы два центральных защитника – Кутепов и Жиго. Это большие потери для команды Доменико Тедеско, чем «Ростов» может воспользоваться. «Спартак» пока выглядит рыхленьким и не совсем собранным — у Тедеско не все получается с момента его назначения. Уже срывается, ищет проблемы не внутри команды, а на стороне. Например, намекает, что где-то арбитры недорабатывают.

Генич считает, дома «Ростову» «Спартак» сможет забить, но и свои ворота, скорее всего, сухими не сохранит. Поэтому лучший вариант на эту игру – обе забьют. Голами команды обменяться должны, с учетом тех кадровых проблем, которые имеются у команд. У «Спартака» будет практически новый центр обороны, а атака «Ростова» мощна, может хорошо комбинировать и создавать моменты.

Источник: РБ
15
Повторить за 1.94
Absurdität × und × ich60% WR0.33% ROI
Absurdität × und × ichROI 0.33
2.19Победит Спартак
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
На первый взгляд ставка не однозначная.... Но! Спартак не упустит возможность отнять очки у Ростова и приблизиться на шаг к зоне еврокубков! Мотивация на стороне Спартака в присутствии потери очков Динамо, явного конкурента! На данном этапе чемпионата у Ростова сложилась неприятная полоса из поражений и ничиих за 6 последних игр не одной победы! Гостевые игры у ребят с Дона складываются крайне плохо, череда поражений и ничейных результатов. Утомленные южане завязнут в холодной Москве.
4
Повторить за 2.16
Kирилл Дементьев62.5% WR7.31% ROI
Kирилл ДементьевROI 7.31
3.36Ничья
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Обе команды не в порядке. Тедеско поистерил в матче с "Зенитом", показав, что самоконтроль и ему порой отказывает. "Ростов" давно не выигрывает, да тренер Валерий Карпин пугает болельщиков страшными перспективами распада. То есть, встречаются у нас два одиночества. В этой ситуации вполне реальным исходом смотрится какая-нибудь невзрачная ничья - 0-0 или 1-1. Еще один фактор, который стоит учитывать - традиционно мощный настрой Карпина на "Спартак". Ему просто приятно раз за разом обыгрывать "красно-белых", так что при прочих равных я оцениваю шансы "Ростова" чуть выше. Не настолько, что ставить на победу гостей, но вот с форой 0 я бы их вполне взял.

«Х за 3.21»
«Ростов с форой (0) за 2.49»

Источник: БК «ОЛИМП»
4
Повторить за 3.28
😠ВНЕ_ИГРЫ😠53.8% WR-4.5% ROI
😠ВНЕ_ИГРЫ😠ROI -4.5
2.33Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Юююхххуууу😂.После четырех плюсов в ряд решил снова посетить ненавистную мне РПЛ🇷🇺 ( а может я ее люблю где то в глубине души?)...хм🤔.Ну не суть.
Привлек мое внимание матч между Столичным мясом и горячими Южными парнями с Дона😂😂Думаю тут ребятки впендюрят по одному голешнику,🤜🤛а кто то может и на два сподобится😜.Если у кого задний клапан стальной и не сжимается от страха проиграть бабло💰,то можете рискнуть и взять ничью за 3.22💥. Но я предлагаю в качестве основного варианта заиграть ОЗ+ТМ 4.5-ДА.,за 2.33.
Объясняю почему такая ставка.
Спартак в среднем забивает один мяч,пропускает столько же,Ростов забивает 1.5 пропускает столько же.Улавливаете смысл??🤔Лично я нет😂😂😂(шучу).А дело все в том что Краснопузые дома будут очень стараться забить и у них это получится.А почему получится?-правильно,потому что Ростов пропускает 1.5 голоса за игру😁А знаете почему Ростов тоже забьет?? - Ну вы молодцы догадались уже 😂😂😂Конечно же потому что забивает 1.5,а мясо пропускает один🤣Вот и вся арифметика.
Ну а если серьезно,то я как всегда одним глазком глянул👀 чего там в статистике нарисовано и пришел к такому выводу.Берем ОЗ+ТМ4.5,побеждаем и едем на Гаваи коротать свирепую зиму.😁
ALOHA братья✊😁🥃
1
Повторить за 2.33
Мaксим Калиниченко42.2% WR-6.31% ROI
Мaксим КалиниченкоROI -6.31
2.29Тотал больше 2.5
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Дважды «Спартак» и «Ростов» играли в этом сезоне между собой и оба поединка были результативными, но ждать ли голевой феерии и сегодня?

«Спартак» выбрался из затяжного пике и улучшил свое турнирное положение, но пока Доменико Тедеско еще не до конца освоился в новой команде и турнире, поэтому со стабильностью у команды есть проблемы. Тем не менее, шансы побороться за пятое место в «красно-белых» есть – от «Ростова» его отделяет девять баллов, которые сегодня можно сократить до шести.

«Ростов» в последних поединках испытывает серьезные проблемы с результатами, да и игра ростовчан откровенно оставляет желать лучшего. Нулевая ничья с «Уралом» в прошлом туре продлила серию без побед «Ростова» до шести матчей, включая поединок Кубка России, что сказалось и на его турнирном положении - коллектив Валерия Карпина уже пятый в таблице.

«Спартак» безусловно сегодня будет стремиться только к победе, отыграть три очка у прямого конкурента за место в Лиге Европы «красно-белые» наверняка постараются. В обороне ни одно из команд надежностью не отличается, но в атаке они играть умеют, поэтому есть смысл ждать сегодня очередного результативного поединка.

Предлагаю поставить на тотал больше (2.5) голов с коэффициентом 2.26

Источник: vseprosport
5
Повторить за 2.29
Алексей Андронов49.1% WR-2.77% ROI
Алексей АндроновROI -2.77
2.6Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Команды недавно встречались между собой в Кубке России - и с тех самых пор Ростов не может выиграть. Серия достигла уже 6-ти матчей, и это больше всего похоже на усталость. Схема нового Спартака - с 3-мя центральными защитниками будет для Ростова довольно неудобной. Да и готовиться к играм команде Тедеско - неудобно. Слишком мало материала для анализа. Думаю, разъяренный после поездки в Санкт-Петербург Спартак должен сыграть удачно.

«П1 за 2.15»
«Обе забьют и тотал 2,5 больше - да за 2.5»

Источник: БК «ОЛИМП»
1
Повторить за 2.63
Pastafarianec33.7% WR2.01% ROI
PastafarianecROI 2.01
3.42Победит Ростов
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Все пишут, что у Ростова большие проблемы и начало кризиса. Да, команда долго не побеждает и потеряла много очков. Но, честно говоря, Спартак так же совершенно не блещет, да и к тому же, на лицо напряженная обстановка в коллективе, стычка Мельгарехо и Ананидзе тому пример. Москвичи совершенно не впечатлили своей игрой в Питере, да и мысли в игре не было. Думаю на данный момент ростовчане более сыгранный коллектив и должны побеждать.
1
Повторить за 3.54
Владислав Батурин53.5% WR-6.48% ROI
Владислав БатуринROI -6.48
2.17Победит Спартак
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Московский «Спартак» свой последний матч чемпионата России в календарном году проведёт на домашнем стадионе «Открытие Арена», и его соперником будет клуб, который возглавляет не чужой человек для «красно-белого» братства.

«Спартак» застрял в середине турнирной таблицы и никак не может быть удовлетворён своим девятым местом в турнирной таблице РПЛ (6-4-8 18:17 22). Команда Доменико Тедеско в последних четырёх встречах добилась всего одной победы (1-1-2 2:2). Взять три очка удалось в матче с хромающими на оба крыла самарскими «Крыльями Советов» (2:0). В последнем матче москвичи уступили в принципиальном противостоянии в Санкт-Петербурге (0:1). На своём поле столичный клуб уже потерял предостаточно очков (3-2-4 7:7 11) и имеет серьёзный долг перед своими болельщиками, заполняющими домашнюю арену.

«Ростов» стал тормозить и, как следствие, выпал из первой тройки, упав на пятую позицию (9-4-5 30:27 31). Команда Валерия Карпина уже четыре тура не знает сладкого вкуса побед (0-2-2 4:6). В последнем матче южане на своём поле поделили очки с «Уралом» (0:0). На выезде «жёлто-синие» набрали столько очков, сколько «Спартак» собрал в домашних встречах (3-2-4 15:20 11).

В первом круге встреча между этими клубами завершилась боевой ничьей (2:2). Тогда хозяева спаслись и сравняли счёт в добавленное арбитром время. Соперничали москвичи и ростовчане также в Кубке России. В матче 1/8 финала в Москве победили хозяева (2:1).

Обе команды в предстоящем противостоянии будут стремиться показать свой лучший футбол, чтобы пополнить очковый багаж (а в этом есть нужда), продемонстрировать уважение к своим болельщикам и правильно попрощаться до весны. А также дать понять себе и всему футбольному окружению, что не следует считать их в текущем сезоне «уже отыгранным материалом».

Ставить на нынешний «Спартак» действительно опасно, эта команда малочитаема и сейчас может выкинуть всё, что угодно. Но я надеюсь, что после болезненно воспринятого поражения от «Зенита» в игре против несколько уставшего «Ростова» столичный клуб соберется и добудет победу, а затем в хорошем настроении отправится в отпуск.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.16
Виктор Гусев51.5% WR-2.56% ROI
Виктор ГусевROI -2.56
2.13Победит Спартак
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я предлагаю вам прогноз на матч Чемпионата России по футболу. В 19-ом туре 8 декабря на "Открытие Арене" в Москве сыграют "Спартак" и "Ростов".

Начну с того, что у "Спартака" в каком-то смысле будет ослаблена линия обороны. По итогам встречи с "Зенитом", которую "Спартак" проиграл со счётом 0:1, хотя весь второй тайм провёл в большинстве после удаления Оздоева у "Зенита", "Спартак" набрал очередные жёлтые карточки. Жиго и Кутепов пропустят матч, так что Тедеско придется как-то переформатировать свою защитную линию.

У "Ростова" в потерях полузащитник Глебов, на которого в последнее время стали обращать внимание не только мы, но и тренер сборной. У него перелом ноги, он выбыл надолго.

Обсудим, как играли команды между собой. Был матч совсем недавно. Осенью "Спартак" выиграл матч на Кубок со счётом 2:1, выбив ростовчан из розыгрыша. Но, во-первых, если в первом круге сыграли 2:2 вничью, а если вспоминать матчи предыдущего чемпионата, то здесь были две победы "Ростова" в прошлом сезоне.

Я уже сказал, что в 18-ом туре "Спартак" на выезде проиграл "Зениту" 0:1. "Ростов" очень неудачно сыграл дома с "Уралом" 0:0. Мне кажется, что при такой сложной ситуации и в "Спартаке", и в "Ростове", и при нервозности явной обоих тренеров, для "Спартака" хорошо, что в последнем матче, где нужно постараться хлопнуть дверью перед своими болельщиками, которые будут поддерживать, они попали именно на "Ростов", именно на нынешний "Ростов".

Посмотрите последние четыре игры "Ростова". Помните, как он шел вверх по турнирной таблице? Но последние четыре тура прошли с двумя ничьими и двумя поражениями. Потом "Ростов", если посмотреть таблицу, только домашние матчи выигрывал. По домашним матчам на первом месте стоит не "Зенит", а "Ростов". Но в данном случае "Ростов" играет в гостях, а по матчам на выезде эта команда всего-лишь седьмая.

Обстоятельства перед этой встречей, в которых "Спартак" играет дома этот последний матч, складываются в пользу именно "Спартака". Иногда даём общую статистику в таких матчам, посмотрим её и сейчас: "Спартак" выиграл 32 раза у "Ростова", "Ростов" всего лишь 12 раз, 11 раз была ничья. Это просто для порядка. Не думаю, что на неё стоит ориентироваться. В итоге будет выглядеть, что я на эту статистику в прогнозе и опирался, но я привёл вам другие, более весомые, аргументы.

Мой прогноз на матч "Спартак" - "Ростов" будет звучать оптимистично для болельщиков красно-белых. Я думаю, что "Спартак" победит. Коэффициент на такую ставку 2.17

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 2.16
Валерий Непомнящий51.9% WR-3.87% ROI
Валерий НепомнящийROI -3.87
3.32Ростов тотал больше 1.5
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Валерий Карпин — это гроза «Спартака», потому что он много раз играл против своей бывшей команды и имеет положительную статистику в этих матчах, одержав много побед. Сейчас, к сожалению, «Ростов» находится в непростом положении. Непонятно, с чем это связано, но он потерял свою игру. Однако я думаю, что на матч против «Спартака» команда соберётся. У «Ростова» сыграет оптимальный состав, поэтому они для меня фавориты.

У «Спартака» не сыграют в матче два основных центральных защитника Жиго и Кутепов, и это повлияет на оборону. Этот аспект скажется на результативности «Ростова», который способен хорошо проявить себя в атаке. «Ростов» в этом матче может рассчитывать больше чем на один забитый мяч.

«Спартак» в матче против «Зенита» с одной стороны понравился, даже когда уступал в счёте. А с другой стороны — разочаровал, потому что у него до сих пор не расставлены акценты. В каждой команде есть какие-то ключевые игроки, от которых много зависит. Это, может, не очень хорошо, когда игра команды зависит от действий определённого игрока, но у «Спартака» нет креативного начала, хотя все двигаются и стараются. Считается, что Бакаев сейчас у них — это организующее звено. Он играет на позиции рядом с нападающими в центральной зоне, и индивидуально он хорош, но взаимопонимания с партнёрами пока ещё очень мало. Не скажу, что он много находит мячи, а если и получает мяч, то старается реализоваться сам, угрожая воротам соперника. Это нормальная игра для атакующего игрока второй линии, но сейчас «Спартаку» не хватает игрока-организатора в креативном, психологическом и эмоциональном плане. Что говорить об этом, если одним из ведущих игроков центральной зоны является Наиль Умяров? Также важную роль исполняет Роман Зобнин. Но это игроки, которым ещё расти и расти до статуса лидера команды. Есть в составе иностранцы, от которых ждали, что они привнесут в игру много позитива, но пока этого не видно. В этом плане «Ростов» сейчас сильнее, так как у них есть Ерёменко. Начал здорово играть Байрамян, есть Попов и много других игроков, у которых есть взаимопонимание, которого пока нет в «Спартаке».

У «Спартака» есть желание, стремление и достаточно высокие скорости. «Спартак» сейчас, возможно, самая быстрая команда, действующая в атаке. Так, как это было в чемпионском «Спартаке» при Промесе и Зе Луише. В этой игре они способны забить «Ростову», но в ответ пропустят больше одного мяча, потому что «Ростов» очень активно играет против «Спартака».

Источник: LegalBet
2
Повторить за 3.4
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
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Матч
  • 26%
  • 22%
  • 8%
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