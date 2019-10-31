Спартак — Ростов прогноз на матч от пользователя Константин Генич Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (2,5) в матче «Спартак» — «Ростов». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что восхваляют сейчас все направо и налево Доменико Тедеско, одержана победа над «Локомотивом», яркая, красивая, разгромная, с планом на игру, который сработал. Ну и потрясающе сыграл Зелимхан Бакаев, сделавший хет-трик из голевых передач. Генич считает, что «Ростов» с Карпиным все это прекрасно знает и видит, что раскрываться здесь будет нельзя. В гельзенкирхенской манере Тедеско обыграл Юрия Семина, на пространстве. Если Карпин со своей командой допустит такие провалы в обороне, можно будет и на «Открытие Арене» «Ростову» попасть, конечно, не так крупно, как в Петербурге в матче с «Зенитом». Надо помнить, что это кубковая игра, риск надо свести к минимуму. И Тедеско, и Карпин это понимают. У «Ростова» есть все варианты ведения игры, чтобы не проиграть этому «Спартаку». Обольщаться крупной победой над «Локомотивом» «Спартаку» не надо, так получилось. «Ростов» тоже очень крепкая команда, и она также обыграла «Локо» в Черкизово. Источник: РБ

Спартак — Ростов прогноз на матч от пользователя Aleksandr bets В двух последних матчах между Ростовом и Спартаком забивалось больше 2.5 голов, думаю и этот матч не станет исключением. Валерий Карпин, как всегда, постарается сыграть на максимум против своей бывшей команды и доказать Федуну, что он не является "сбитым летчиком". Для Тедеско данный матч тоже крайне важен, как способ доказать спартаковскому руководству свою состоятельность как нового главного тренера. Обе команды располагают качественными исполнителями в группе атаки и наверняка смогут обменяться забитыми мячами, а более удачливая команда получит путевку в следующий раунд.