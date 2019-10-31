Спартак — Ростов прогноз на матч от пользователя Константин Генич
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (2,5) в матче «Спартак» — «Ростов». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что восхваляют сейчас все направо и налево Доменико Тедеско, одержана победа над «Локомотивом», яркая, красивая, разгромная, с планом на игру, который сработал. Ну и потрясающе сыграл Зелимхан Бакаев, сделавший хет-трик из голевых передач. Генич считает, что «Ростов» с Карпиным все это прекрасно знает и видит, что раскрываться здесь будет нельзя. В гельзенкирхенской манере Тедеско обыграл Юрия Семина, на пространстве. Если Карпин со своей командой допустит такие провалы в обороне, можно будет и на «Открытие Арене» «Ростову» попасть, конечно, не так крупно, как в Петербурге в матче с «Зенитом». Надо помнить, что это кубковая игра, риск надо свести к минимуму. И Тедеско, и Карпин это понимают. У «Ростова» есть все варианты ведения игры, чтобы не проиграть этому «Спартаку». Обольщаться крупной победой над «Локомотивом» «Спартаку» не надо, так получилось. «Ростов» тоже очень крепкая команда, и она также обыграла «Локо» в Черкизово. Источник: РБ
Спартак — Ростов прогноз на матч от пользователя Aleksandr bets
В двух последних матчах между Ростовом и Спартаком забивалось больше 2.5 голов, думаю и этот матч не станет исключением. Валерий Карпин, как всегда, постарается сыграть на максимум против своей бывшей команды и доказать Федуну, что он не является "сбитым летчиком". Для Тедеско данный матч тоже крайне важен, как способ доказать спартаковскому руководству свою состоятельность как нового главного тренера. Обе команды располагают качественными исполнителями в группе атаки и наверняка смогут обменяться забитыми мячами, а более удачливая команда получит путевку в следующий раунд.
Спартак — Ростов прогноз на матч от пользователя Василий Уткин
Четверговый матч «Спартака» против «Ростова» в Кубке России интригует. У его интриги в общем-то масса составляющих – они же отчасти взаимоисключающие… Можно говорить о том, что Карпин сыграет против Спартака — это всегда интересно. Можно вспомнить приключенческую игру в первом круге в Ростове. Можно говорить о ситуации в данный момент в таблице и вообще в сезоне, потому что «Спартак» победил «Локомотив». В общем, это интересная игра. Именно поэтому я думаю, что команды будут осторожничать. «Спартак» вообще играет от обороны и так будет играть до зимы совершенно точно. Ну, а «Ростов»… У «Ростова» не так много ресурса, и я полагаю, что его состав на паре-тройке позиций вас удивит, потому что это Кубок, а чемпионат «Ростову» пока все-таки не менее важен: надо беречь силы. Поэтому я думаю, что команды будут играть осторожно, команды будут бояться друг друга, и в этом матче все может решить один гол или даже их отсутствие, дополнительное время и прочие пироги. В общем, я думаю, что в этом матче будет низ – тотал меньше двух с половиной голов по игре. Источник: Instagram Василия Уткина