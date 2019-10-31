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Спартак — Ростов прогнозы на матч 31.10.2019

Спартак — Ростов
  •  Кубок России Олимп
Спартак
03:20:47
до начала матча
Ростов
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Спартак — Ростов прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (2,5) в матче «Спартак» — «Ростов». Вот его доводы: Эксперт отмечает, что восхваляют сейчас все направо и налево Доменико Тедеско, одержана победа над «Локомотивом», яркая, красивая, разгромная, с планом на игру, который сработал. Ну и потрясающе сыграл Зелимхан Бакаев, сделавший хет-трик из голевых передач. Генич считает, что «Ростов» с Карпиным все это прекрасно знает и видит, что раскрываться здесь будет нельзя. В гельзенкирхенской манере Тедеско обыграл Юрия Семина, на пространстве. Если Карпин со своей командой допустит такие провалы в обороне, можно будет  и на «Открытие Арене» «Ростову» попасть, конечно, не так крупно, как в Петербурге в матче с «Зенитом». Надо помнить, что это кубковая игра, риск надо свести к минимуму. И Тедеско, и Карпин это понимают. У «Ростова» есть все варианты ведения игры, чтобы не проиграть этому «Спартаку». Обольщаться крупной победой над «Локомотивом» «Спартаку» не надо, так получилось. «Ростов» тоже очень крепкая команда, и она также обыграла «Локо» в Черкизово. Источник: РБ
Спартак — Ростов прогноз на матч от пользователя
В двух последних матчах между Ростовом и Спартаком забивалось больше 2.5 голов, думаю и этот матч не станет исключением. Валерий Карпин, как всегда, постарается сыграть на максимум против своей бывшей команды и доказать Федуну, что он не является "сбитым летчиком". Для Тедеско данный матч тоже крайне важен, как способ доказать спартаковскому руководству свою состоятельность как нового главного тренера. Обе команды располагают качественными исполнителями в группе атаки и наверняка смогут обменяться забитыми мячами, а более удачливая команда получит путевку в следующий раунд.
Спартак — Ростов прогноз на матч от пользователя
Четверговый матч «Спартака» против «Ростова» в Кубке России интригует. У его интриги в общем-то масса составляющих – они же отчасти взаимоисключающие… Можно говорить о том, что Карпин сыграет против Спартака — это всегда интересно. Можно вспомнить приключенческую игру в первом круге в Ростове. Можно говорить о ситуации в данный момент в таблице и вообще в сезоне, потому что «Спартак» победил «Локомотив». В общем, это интересная игра. Именно поэтому я думаю, что команды будут осторожничать. «Спартак» вообще играет от обороны и так будет играть до зимы совершенно точно. Ну, а «Ростов»… У «Ростова» не так много ресурса, и я полагаю, что его состав на паре-тройке позиций вас удивит, потому что это Кубок, а чемпионат «Ростову» пока все-таки не менее важен: надо беречь силы. Поэтому я думаю, что команды будут играть осторожно, команды будут бояться друг друга, и в этом матче все может решить один гол или даже их отсутствие, дополнительное время и прочие пироги. В общем, я думаю, что в этом матче будет низ – тотал меньше двух с половиной голов по игре. Источник: Instagram Василия Уткина
Прогнозы 2278
Константин Генич|ROI -1.85
Константин Генич|ROI -1.85
1.76Победит Ростов или ничья
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (2,5) в матче «Спартак» — «Ростов». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что восхваляют сейчас все направо и налево Доменико Тедеско, одержана победа над «Локомотивом», яркая, красивая, разгромная, с планом на игру, который сработал. Ну и потрясающе сыграл Зелимхан Бакаев, сделавший хет-трик из голевых передач.

Генич считает, что «Ростов» с Карпиным все это прекрасно знает и видит, что раскрываться здесь будет нельзя. В гельзенкирхенской манере Тедеско обыграл Юрия Семина, на пространстве. Если Карпин со своей командой допустит такие провалы в обороне, можно будет  и на «Открытие Арене» «Ростову» попасть, конечно, не так крупно, как в Петербурге в матче с «Зенитом». Надо помнить, что это кубковая игра, риск надо свести к минимуму. И Тедеско, и Карпин это понимают. У «Ростова» есть все варианты ведения игры, чтобы не проиграть этому «Спартаку». Обольщаться крупной победой над «Локомотивом» «Спартаку» не надо, так получилось. «Ростов» тоже очень крепкая команда, и она также обыграла «Локо» в Черкизово.

Источник: РБ
18
Повторить за 1.77
Aleksandr bets|ROI 11.63
Aleksandr bets|ROI 11.63
2.29Тотал больше 2.5
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
В двух последних матчах между Ростовом и Спартаком забивалось больше 2.5 голов, думаю и этот матч не станет исключением.
Валерий Карпин, как всегда, постарается сыграть на максимум против своей бывшей команды и доказать Федуну, что он не является "сбитым летчиком".
Для Тедеско данный матч тоже крайне важен, как способ доказать спартаковскому руководству свою состоятельность как нового главного тренера.
Обе команды располагают качественными исполнителями в группе атаки и наверняка смогут обменяться забитыми мячами, а более удачливая команда получит путевку в следующий раунд.
0
Повторить за 2.23
Василий Уткин|ROI -12.83
Василий Уткин|ROI -12.83
1.7Тотал меньше 2.5
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Четверговый матч «Спартака» против «Ростова» в Кубке России интригует. У его интриги в общем-то масса составляющих – они же отчасти взаимоисключающие… Можно говорить о том, что Карпин сыграет против Спартака — это всегда интересно. Можно вспомнить приключенческую игру в первом круге в Ростове. Можно говорить о ситуации в данный момент в таблице и вообще в сезоне, потому что «Спартак» победил «Локомотив».

В общем, это интересная игра. Именно поэтому я думаю, что команды будут осторожничать. «Спартак» вообще играет от обороны и так будет играть до зимы совершенно точно. Ну, а «Ростов»… У «Ростова» не так много ресурса, и я полагаю, что его состав на паре-тройке позиций вас удивит, потому что это Кубок, а чемпионат «Ростову» пока все-таки не менее важен: надо беречь силы.

Поэтому я думаю, что команды будут играть осторожно, команды будут бояться друг друга, и в этом матче все может решить один гол или даже их отсутствие, дополнительное время и прочие пироги. В общем, я думаю, что в этом матче будет низ – тотал меньше двух с половиной голов по игре.

Источник: Instagram Василия Уткина
7
Повторить за 1.7
Константин Решетов|ROI -1.98
Константин Решетов|ROI -1.98
1.94Обе команды забьют - Да
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
СПАРТАК МОСКВА
Московский футбольный клуб Спартак подаёт первые надежды для своих фанатов и болельщиков на более успешную игру и хорошие результаты в Российской Премьер-лиге сезона 2019/20. Назначение на пост рулевого команды «красно-белых» молодого тридцатичетырёхлетнего немецкого специалиста Доменико Тодеско даёт постепенно первые результаты. В выездном матче Четырнадцатого тура с московским Локомотивом футбольный клуб Спартак выиграл с точным счётом 3-0 на выезде. «Красно-белые» отлично сыграли во втором тайме принципиального поединка, а молодой двадцатитрёхлетний полузащитник Зелимхан Бакаев оформил у гостей три голевые передачи. На пятьдесят седьмой минуте матча аргентинский нападающий Эсекиель Понсе забил первый гол, а на семьдесят девятой и восемьдесят первой минутах поединка с передачи Бакаева отличился двадцатидвухлетний шведский нападающий Йордан Ларссон. Правда это только первые шаги Доменико Тодеско в московском Спартаке и спартаковцам до пятого места ЦСКА аж восемь очков. Сейчас «красно-белые» на седьмом месте в турнирной таблице с восемнадцатью набранными очками и общей разницей забитых и пропущенных мячей 16:15.
РОСТОВ
Футбольный клуб Ростов под руководством Валерия Карпина показывает хорошую и зрелищную игру в Чемпионате Росси по футболу последних лет. Правда, команде с берегов Дона не всегда хватает стабильности и она теряет очень важные очки с середнячками или даже аутсайдерами турнирной турнирной таблицы. А вот с лидерами «Русский Лестер» играет весьма неплохо и отнимает у них важные очки. Вот только выездной поединок в гости к питерскому Зениту подопечным Валерия Карпина вовсе не удался. Его команда ужасно играла и в оборонительной линии и в атакующей, а точный счёт 5-1 на табло стадиона в пользу Зенита этому свидетельство. Однако после обидного поражения в гостях, футбольный клуб Ростов собрался и на своём домашнем поле достаточно уверенно обыграл Сочи со счётом 2-0. Таким образом, после Четырнадцати сыгранных туров в Российской Премьер-лиге у подопечных Карпина двадцать девять набранных очков с общей разницей забитых и пропущенных мячей 26:21. А это второе место в турнирной таблице РПЛ сезона 2019/20 с девятью победами в активе, двумя ничьими и тремя поражениями в пассиве.
СТАТИСТИКА КОМАНД
Статистика очных поединков между данными командами насчитывает пятьдесят четыре личных встречи. И московский Спартак здесь лидирует, ведь он побеждал в тридцать одном случае, забив девяноста два гола в общей сумме. А вот клуб с берегов Дона выигрывал в двенадцати очных поединках, отметившись пятьюдесятью восьмью забитыми мячами в ворота своего оппонента по будущему кубковому сражению. В одиннадцати личных встречах команды друг с другом сыграли вничью. Самый результативные поединок соперники провели 20 сентября 1997 года - тогда московский Спартак на выезде одержал победу с точным счётом 5-3!
ОЖИДАНИЯ ОТ МАТЧА
Футбольный клуб Ростов - очень сильный кубковый боец и часто играет очень сильно в Кубке России. Уверен, что и в матче против Спартака подопечные Валерия Георгиевича Карпина покажут хорошую и достойную игру. А вот «красно-белые» пока нестабильны и дифирамбы тридцатичетырёхлетнему немецкому специалисту Доменико Тодеско петь пока очень рано. Об этом говорят и специалисты с аналитиками. Тем не менее, становится уже очевидным, что футболисты с молодым главным тренером команды постепенно находят общий язык. И как утверждают некоторые источники в СМИ, игрокам нравятся его тренировки и тренерские заготовки с тактикой и схемами игры. В общем, тут я предлагаю заиграть ставку на «Обе забьют: да» с шикарным коэффициентом 1.9. Ведь обе команды будут стараться сыграть в атаку - Спартак погонят трибуны, а Ростов на данный момент смотрится даже чуть посыграннее.
0
Повторить за 1.94
Владислав Батурин|ROI -6.17
Владислав Батурин|ROI -6.17
1.94Обе команды забьют - Да
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» — один из самых интересных и многообещающих на этой стадии турнира.

«Спартак» после прихода в клуб нового тренерского штаба во главе с Доменико Тедеско ожидаемо встрепенулся и сумел прервать длительную серию неудач. «Красно-белые» сумели взять четыре очка в матчах против «Рубина» (0:0) и «Локомотива» (3:0). В 1/16 финала Кубка России, ещё при Олеге Кононове, «Спартак» прошёл представителя ПФЛ: москвичи в упорной борьбе превзошли КАМАЗ (2:1).

«Ростов», в отличие от столичного клуба, по результатам и качеству игры сейчас куда успешнее. Команда Валерия Карпина сделала правильные выводы после разгромного поражения от «Зенита» (1:6) и здорово отреагировала в следующем матче, в котором «жёлто-синие» уверенно победили клуб из Сочи (2:0). В 1/16 финала ростовская команда спокойно на классе убрала со своего пути «Мордовию» (2:0).

«Спартак» в РПЛ занимает седьмое место (5-3-6 16:15 18), «Ростов» идёт вторым (9-2-3 26:21 29) и всего на три очка отстаёт от «Зенита». На старте сезона команды соперничали в Ростове-на-Дону, где выдали классный матч и поделили очки (2:2). В Кубке России клубы соперничали трижды, причём один раз даже в финале: два раза победил «Спартак», в том числе в том самом финале, и один раз победу праздновал «Ростов», правда, в серии пенальти.

«Спартак» продолжает остро нуждаться в успехе. Учитывая, сколько уже потеряно в чемпионате, Кубок России — это хорошая возможность вернуть к себе уважение, а также получить путёвку в еврокубки. Для Тедеско же это ещё и шанс убедить всех, что его приглашение не является ошибкой.

«Ростов» растёт, крепнет и становится серьёзной футбольной силой. У южан сильный тренер, он же прекрасный психолог, для которого (учитывая спартаковскую историю) подобные противостояния особенные и добавляющие адреналина как лично Валерию Карпину, так и в целом его команде.

«Спартак» ещё не выздоровел, но будет бодриться, другого выхода просто нет. «Ростов» сейчас по игре, по тому, как она поставлена, выглядит лучше. Но этот матч кубковый, и он может пойти по любому сценарию. Поэтому не буду прогнозировать результат, а поставлю на эмоции в виде голов, причём с обеих сторон.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.94
Денис Калашников1|ROI -3.65
Денис Калашников1|ROI -3.65
1.97Обе команды забьют - Да
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Прогнозировать кубковые матчи это конечно неблагодарное дело. Но ради забавы можно и поставить ставку на этот матч. А матч то действительно интересный. Вечно испытывающий всякого рода проблемы Спартак принимает у себя дома, дерзкую и неуступчивую команду Карпина. Болельщики Спартака сейчас наверное находятся в эйфории от последней игры их любимой команды, ведь Спартак на этих выходных одержал победу не над каким нибудь середником,а над самим Локомотивом. Да ещё как обыграли? Разгромили! Но не все так хорошо у Спартака, как могло бы показаться после той игры. Ведь проблемы в обороне как и были так и остались. В том что Спартак выйдет на эту игру побеждать, я даже не сомневаюсь. Надо же отправиться от того позора, которое произошло при Кононове. А вот насчёт того выйдет ли Ростов побеждать в этом матче стоит и побеспокоиться . Но, думаю для Карпина обыграть Спартак это дело чести. Да к тому же встречи между этими командами редко когда бывают скучными. Думаю нам стоит ожидать голы в этой встрече.
0
Повторить за 1.94
Виктор Гусев|ROI -0.67
Виктор Гусев|ROI -0.67
3.32Ничья
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Сегодня я предлагаю вам прогноз на матч 1/8 финала Кубка России. Мы обсудим матч "Спартак" - "Ростов". Среди всех игр этой стадии 31 октября этот матч, наверное, центральный. Больше всего внимания уделяется именно ему по разным причинам.

Доменико Тедеско против Валерия Карпина. Тедеско дал повод своим оппонентам в первом матче, который "Спартак" провел с "Рубином" под его руководством, говорить, что игра у него довольно тусклая - встреча завершилась со счетом 0:0. Но затем была блестящая победа над "Локомотивом" на выезде 3:0.

Матч с "Ростовом" покажет, чего стоит нынешний "Спартак". На правильном ли он пути при новом тренере? Валерий Карпин привезет "Ростов" в Москву. Карпин, который всегда рассматривается в качестве следующего тренера красно-белых, наверняка захочет проявить себя на глазах московских болельщиков и всей страны.

В чемпионате "Ростов" сейчас на втором месте, отстает на три очка всего от "Зенита", при том, что у "Зенита" в следующем туре непростая игра с ЦСКА и всякое может случиться. "Ростов" очень близок к лидерству. "Спартак" занимает восьмое место, в последних двух турах красно-белые набрали четыре очка.

56 матчей команды провели друг с другом. 33 победы у "Спартака", 12 раз выигрывал "Ростов" при 11 ничьих. Но, если мы возьмем последнее время - последние десять очных встреч, то здесь ситуация другая. Пять раз "Спартак" проиграл, три раза выиграл при двух ничьих. Все выправляется в сторону "Ростова".

Если оценивать тактику двух команд, то мы знаем, что Карпин и Тедеско могут сыграть с мощной обороной и контратаками. Но как уложатся две одинаковые тактики в одном матче на "Открытие Арене"? Возможно, мы увидим новые тактические конфигурации.

Поскольку игра здесь лишь одна, то кто-то должен пройти дальше. Но я рискну поставить на ничью в основное время с коэффициентом 3.28. Ну а там посмотрим, как дальше будут развиваться события.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 3.35
Георгий Черданцев|ROI -8.77
Георгий Черданцев|ROI -8.77
1.96Обе команды забьют - Да
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Стоит ли лишний раз говорить о том, как будет настраивать на этот матч свою команду Карпин? Что касается Тедеско, то вряд ли он знаком с обстоятельствами, связывающими настрой Ростова на этот матч. В отличие от Локомотива Ростов не играл против Криштиану Роналду и Ко плюс у Карпина есть пример матча Спартака с Локомотивом и понимание того, как не надо играть против Спартака под руководством Тедеско. Если Ростов отдаст мяч Спартаку и сам сыграет на контратаках, то пройдет дальше, если же Тедеско удастся также заманить Ростов как и Локомотив в ловушку, пройдет Спартак. Но до начала матча это не более чем теория. Матч не для ставок заранее: может произойти вообще, что угодно.


«Обе забьют» за 1.93
«Гол в первом тайме да» за 1.51

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.94
StavkaIgra|ROI 4.03
StavkaIgra|ROI 4.03
1.4Тотал больше 1.5
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Я не стану гнаться за коэффициентом и остановлю свой выбор на более скромном варианте на скромненький ТБ . Ну а коэффициент для такого ТБ по сути конфетка. Наконец то Спартак порадовал нас игрой и в рамках РПЛ в последнем туре разгромил в гостях аж самого Локомотива со счётом 0:3. Ростов в РПЛ ведёт дистанцию более стабильно и показывает неплохие серии игр с победами и забитыми голами . Сегодня хоть и кубковая встреча ,но считаю ,что пару голов на двоих команды оформят .
0
Повторить за 1.39
Юрий Розанов|ROI -11.77
Юрий Розанов|ROI -11.77
1.69Тотал больше 2
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Спартак — Ростов|Кубок России Олимп
Считаю Спартак фаворитом. Пусть и не явным. Все же значимость Кубка (в виду слабого пока что) выступления в чемпионате - должна быть предельно высокой. За Спартак (0) платят около 1.6. Хоть это скорее коэффициент для экспресса, все равно, по мне, пробовать стоит. Да и соперник принципиальный: в таблице выше, Карпин опять же... В-общем, резоны понятны.

«Тотул больше 2» за 1.69
«П1(0)» за 1.52

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.65
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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