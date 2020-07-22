Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на П1 в матче Ростов - Зенит. Вот его доводы:
Стоит взять победу «Ростова». Тем более, букмекеры дают за это 2,12. Это отличный коэффициент.
«Зенит» в полуфинале со «Спартаком» в последние 20 минут уже фактически стоял и видно было, что доигрывал на фоне большой усталости. А грядущий матч ему не нужен вовсе. Команда – чемпион и завершила свое выступление в РПЛ. Впереди финал Кубка, к тому же выездной, причем на этой же неделе. Поэтому очевидно, что «Зенит» сыграет в Ростове вторым составом.
А «Ростов» будет играть основным. Это последний матч сезона, который команда провела в целом неплохо. Хотя могло бы быть и лучше. Скорее всего «Ростов» перед своими болельщиками должен завершить сезон красиво. Победа над чемпионом, который вероятно будет играть вторым составом.
Известный эксперт Эльвин Керимoв предлагает поставить на 1Х и ОЗ в матче «Ростов» — «Зенит». Вот его доводы:
«Ростов» завалил концовку сезона. Коронавирус помешал команде Карпина в борьбе за попадание в тройку. Не получилось пробиться в ЛЧ, зато в ЛЕ одну из самых играющих команд РПЛ мы с вами точно увидим. С какой стадии — вопрос. Если ЦСКА в последнем туре потеряет очки в матче с «Тамбовом», а ростовчане победят, то в ЛЕ они стартуют с более поздней стадии. С какой именно — мы поймем после финала кубка.
«Зенит» все свои задачи в РПЛ решил, подтвердив статус чемпиона за несколько туров до конца. Теперь питерцам нужно готовиться к финалу кубка, поэтому состав у гостей наверняка будет экспериментальный. Но у «Зенита» глубокая скамейка, а это значит, что нельзя быть уверенным в победе хозяев.
Эксперт считает, что игра получится результативной, и ростовчане не проиграют. Во-первых, они имеют турнирную мотивацию, во-вторых, они наверняка попытаются взять реванш за унизительное выездное поражение от «Зенита» и, в-третьих, они играют дома. Прогноз — 1Х и обе забьют за 1.97.
Чемпион страны завершит национальное первенство визитом в Ростов-на-Дону. Большой вопрос: в каком составе в ничего не значащем матче, да ещё за несколько дней до кубкового финала сыграет команда Сергея Семака против подопечных Валерия Карпина?
«Ростов» в силу известных причин – коронавируса – не смог после возобновления матчей РПЛ реально претендовать на медали и путёвку в Лигу чемпионов, но, несмотря на все кадровые проблемы, южане завоевали пропуск в Лигу Европы. Перед последним туром ростовчане расположились на пятой позиции (12-9-8 44:48 45) и выше четвёртого места уже не поднимутся. Команда Валерия Карпина не побеждает пять туров (0-1-4 2:3). В последних двух встречах она сыграла без голов: «Оренбург» (0:0), «Рубин» (0:0). На «Ростов-Арена» южане взяли 27 очков (8-3-3 23:16 27).
«Зенит» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате (21-6-2 63:17 69). Питерцы взяли титул с огромным отрывом от конкурентов, их беспроигрышная серия впечатляет (14-4-0 45:11). Надо отдать должное команде с берегов Невы: завоевав золотые медали, она не бросила играть и показала лучшие образцы профессионализма, огромное уважение к своим болельщикам, не позволила себе играть спустя рукава. Питерцы также нацелились на золотой дубль. В 1/2 финала «Зенит» в сумасшедшем по накалу и страстям кубковом противостоянии переиграл столичный «Спартак» (2:1).
В первом круге «Ростов» уничтожен на «Газпром Арене» (1:6). В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами (1:0, 0:2). В последних шести личных встречах в РПЛ прошло пять низовых результатов.
Делать прогноз на эту игру сложно. В каких составах сыграют соперники?
«Зенит», решивший все задачи в чемпионате, думает о кубковом финале. Вполне вероятно, что Сергей Семак привезёт в Ростов-на-Дону далеко не сильнейший состав. У «Ростова» по разным причинам не смогут сыграть все лучшие игроки. Сомневаюсь, что Валерий Карпин отнесётся к матчу против чемпиона несерьёзно, он наверняка соберет нормальный состав. Для ростовчан это последняя встреча чемпионата, причем домашняя, что придаёт желание хорошо попрощаться со своими болельщиками и достойно закрыть сезон. Не следует забывать о результате первого круга (1:6) – память о разгроме должна повлиять на настрой хозяев.
Турнирные мотивации отсутствуют, составы могут быть экспериментальными. «Зенит» думает о кубке и много сил потратил в игре против «Спартака». У «Ростова» должно быть желание поквитаться за крупное поражение в Санкт-Петербурге.
Анализируя всю информацию, прихожу к выводу, что встреча в жаркую ростовскую погоду не будет очень результативной. Хозяева не проиграют чемпиону, мысли которого уже в Екатеринбурге, где пройдёт финал Кубка России.
Думаю, Зенит может считать все задачи на сей день выполненными. Финал Кубка - когда еще будет. Так что не исключаю, что Семак может и ротировать состав (как это было, например, в Грозном). В этом случае мотивация, а особенно свое поле, может сыграть свою роль. И пускай это покажется немного авантюрным - шансы Ростова я расцениваю как минимум не ниже. Вот, и букмекеры думают так же. У них вообще Ростов фаворит. У меня тоже.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко - сделал свой прогноз на матч 30-го тура российского чемпионата «Ростов» – «Зенит».
В заключительном туре российской Премьер-лиги «Ростов» примет дома «Зенит». Питерцы уже давно стали чемпионами РПЛ. Сейчас они готовятся к финалу Кубка России, в котором сыграют с «Химками».
Не думаю, что на этот матч «Зенит» выставит свой оптимальный состав. По большому счету, ему ничего особо доказывать не надо.
Хотя даже ротированный состав «Зенита» представляет большую угрозу «Ростову», которого после возобновления чемпионата, мягко говоря, лихорадит. Не справился ростовский клуб с проблемой коронавируса. Также он уже давно не может победить. В пяти последних матчах – четыре ничьи и один проигрыш.
Тем не менее, «Ростов» претендует на еврокубки. Сейчас он пока выходит в квалификацию Лиги Европы. Этому клубу нужно выигрывать, чтобы закрепить свое место и, возможно, даже обогнать ЦСКА.
«Зенит», несмотря на статус чемпиона, в последних матчах не р***********я. Помимо ничьи с «Ахматом», он побеждает почти во всех встречах. На днях «сине-бело-голубые» уверенно разобрались со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.
Думаю, все-таки «Ростову» может удаться выиграть у лидера чемпионата. Хотя «Зенит» дурака валять не станет, у ростовчан больше мотивация к победе. Мой прогноз - победа «Ростова» в этом матче.
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ничью, ничью в первом тайме и тотал меньше 2,5 в матче Ростов — Зенит. Вот его доводы:
«Зенит», в связи с тем, что он вышел в финал Кубка России, будет играть вторым составом. Эти футболисты не так сыграны.
У «Ростова» в последнее время не так хорошо получается в атаке, он немного забивает. После матча первого круга, где 6:1 выиграл «Зенит», «Ростов» будет осторожничать. Игра будет довольно равная и закончится вничью.
“Ростов” занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на два очка. Интересно, что после победы над “Арсеналом” со счетом 2:1, команда Карпина ни разу не победила. Хотя, ничьи с “Краснодаром” и “Крылышками” не такие плохие результаты, учитывая прогресс самарской команды. Были нулевые ничьи с “Оренбургом” и “Рубином”, а затем поражение от “Уфы”. В общем, у ростовского коллектива объективные сложности.
Приходиться выпускать много молодежи, которая не готова физически, чтобы играть в интенсивный футбол. После чемпионства “Зенит” потерял очки только с “Ахматом”. Если бы этот матч что-то бы решал, питерцы были бы явными фаворитами. Но мы понимаем, в какой момент пройдет этот поединок. Все-таки “Зенит” провел очень тяжелый матч в полуфинале Кубка со “Спартаком”, а их еще ожидает финал. Пусть их там ожидают “Химки” из ФНЛ, но они показали в этом сезоне, что обладают очень классной и поставленной игрой, почему и разгромили “Урал”.
Скорее всего, Семак будет ротировать состав. Не исключено, что много игровой практики получат молодые футболисты, почему ситуация резко меняется. В таком случае, “Зенит” уже не будет очевидным фаворитом. Мне кажется, что Валерий Карпин, в конце настолько тяжелого сезона, достаточно хорошо мотивирован, чтобы подарить болельщикам победу в финальном туре над чемпионом страны. Кроме того, это неплохо встряхнет команду.
Возможно, у хозяев даже больше мотивации. Думаю, что “Ростов” у себя дома может и не проиграть. Да и вряд ли матч получится результативным, так как у “Зенита” будет смешанный состав, а у ростовчан не так много сил. Я предлагаю немного рискованную, но от этого не менее интересную ставку - 1Х + общий тотал меньше 3,5 голов.
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ничью в матче «Ростов» — «Зенит». Вот его доводы:
Тут нужно плясать от «Зенита» — они уже чемпионы, но им играть в выходные за Кубок. Нет смысла выставлять сильнейший состав с «Ростовом», где ничего не нужно питерцам.
В этом плане у «Ростова» другая история — и после рестарта чемпионата мы все помним, что произошло. Много вопросов по форме — нули с «Рубином», «Оренбургом» — и, конечно, надежда на то, что появится четвертое место. Надо выиграть у «Зенита».
Эксперт считает, что «Зенит» сыграет как с «Ахматом». Даже выставляя полуторный состав, получаешь довольно качественных игроков, с которыми «Ростову» будет сложно.
Зенит будет проводить этот матч резервным составом, ведь матч в кубке с московским Спартаком отнял у команды из Санкт-Петербурга достаточно много сил. Но проигрывать Сергей Семак точно не будет, а потому вполне логично, что Зенит будет играть если не на победу, то на ничью.
У обеих коллективов довольно интересная ситуация - усталость! Но при этом мотивации у команд практически нет, а потому вполне возможно этот матч завершится вничью, ведь Зенит не захочет закончить чемпионский сезон поражением, а Ростов просто не найдёт в себе сил, чтобы одержать победу над командой из Санкт-Петербурга, которая обладает большими ресурсами.
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на Ф2(0) в матче «Ростов» — «Зенит». Вот его доводы:
Матч, по большому счету, не имеет особого значения. Конечно, «Ростову» хотелось бы обыграть чемпиона, это мотивация. «Зенит» для всех особый раздражитель. Но игра «Ростова» вызывает вопросы. Вся эта ситуация с коронавирусом очень серьезно сказалась на команде. Полностью справиться со всем этим не получилось. Но опять же, сыграть сильный матч против чемпиона у себя дома — такое желание у ростовчан наверняка имеется.
«Зенит», скорее всего, побережет всех основных футболистов. Впереди финал Кубка России против «Химок». Не нужно рисковать травмами. Но при этом у «Зенита» длинная скамейка запасных, большое количество молодых талантов. Ну и негоже чемпиону не бороться за победу в каком-то матче. В любом составе он выйдет играть на победу. Там хватает людей, которым есть что доказывать.
Учитывая, что «Ростов» здесь дают фаворитом, можно сыграть «Зенит» с форой (0). Коэффициент очень уж интересный. А «Ростов» сейчас не так хорош, как прошлой осенью.