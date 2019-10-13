Кипр — Россия прогноз на матч от пользователя БК "ОЛИМП"

Кипр-Россия: даже ничья выведет команду Черчесова на Евро В воскресенье в 19:00 по московскому времени сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра, по результатам которого может оформить выход в финальную часть турнира. Подопечным Станислава Черчесова достаточно набрать всего одно очко, чтобы гарантированно сыграть в следующем году в Санкт-Петербурге на Евро-2020. В четверг россияне в “Лужниках” издевательски обыграли команду Шотландии со счетом 4:0 и не собираются останавливаться. Аналитики БК “Олимп” считают, что сборная России продолжит победную поступь и одержит уверенную “викторию” с форой (-1) за 1.89. Сборная Россия проводит возможно лучший отрезок в своей истории: после триумфального домашнего мундиала, когда команда влюбила в себя всю страну, подопечные Черчесова не останавливаются и громят всех соперников на своем пути. В последних шести матчах были одержаны шесть побед с общим счетом 21:1. Главной звездой команды стал нападающий и капитан Артем Дзюба, который в ближайшее время побьет рекорд Александра Кержаков по голам за сборную. На счету 31-летнего форварда уже 23 мяча и до лидирующего Кержакова осталось всего 7 голов. Учитывая, что нашим ребятам осталось в этом году провести встречи против скромных Кипра и Сан-Марино, Дзюба может вырваться в лидеры до Нового года. Кипр удивительно ровно выступает в нынешней квалификации: команда проиграла в играх против Бельгии, России и Шотландии, но победила дважды Сан-Марино и в гостях одолела Казахстан. Киприоты достойно выступают в домашних стенах и редко допускают разгромные поражения. Команда предпочитает играть в оборонительной манере, поэтому российской сборной придется придумывать оригинальные ходы, чтобы вскрыть защиту соперника. Кроме того, Кипр сохранил теоретические шансы на выход из группы, поэтому сыграет на победу в предстоящем матче, а значит подопечные Черсесова смогут поймать оппонента на контратаке. Большая вероятность, что предстоящая встреча не будет изобиловать голевыми моментами, а результат матча определит одна ошибка. Ставка на тотал 2,5 меньше оценивается в БК “Олимп” коэффициентом 1.87. Россия пропустила всего один мяч в последних шести играх, и вряд ли у скромной атаки хозяев получится распечатать ворота Гилерме. В БК “Олимп” на то, что Кипр не забьет, можно поставить за 2.02. Источник: БК «ОЛИМП»