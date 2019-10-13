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Кипр — Россия прогнозы на матч 13.10.2019

Кипр — Россия
  •  Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр
00:51:13
до начала матча
Россия
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Кипр — Россия прогноз на матч от пользователя
Кипр-Россия: даже ничья выведет команду Черчесова на Евро В воскресенье в 19:00 по московскому времени сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра, по результатам которого может оформить выход в финальную часть турнира. Подопечным Станислава Черчесова достаточно набрать всего одно очко, чтобы гарантированно сыграть в следующем году в Санкт-Петербурге на Евро-2020. В четверг россияне в “Лужниках” издевательски обыграли команду Шотландии со счетом 4:0 и не собираются останавливаться. Аналитики БК “Олимп” считают, что сборная России продолжит победную поступь и одержит уверенную “викторию” с форой (-1) за 1.89. Сборная Россия проводит возможно лучший отрезок в своей истории: после триумфального домашнего мундиала, когда команда влюбила в себя всю страну, подопечные Черчесова не останавливаются и громят всех соперников на своем пути. В последних шести матчах были одержаны шесть побед с общим счетом 21:1. Главной звездой команды стал нападающий и капитан Артем Дзюба, который в ближайшее время побьет рекорд Александра Кержаков по голам за сборную. На счету 31-летнего форварда уже 23 мяча и до лидирующего Кержакова осталось всего 7 голов. Учитывая, что нашим ребятам осталось в этом году провести встречи против скромных Кипра и Сан-Марино, Дзюба может вырваться в лидеры до Нового года. Кипр удивительно ровно выступает в нынешней квалификации: команда проиграла в играх против Бельгии, России и Шотландии, но победила дважды Сан-Марино и в гостях одолела Казахстан. Киприоты достойно выступают в домашних стенах и редко допускают разгромные поражения. Команда предпочитает играть в оборонительной манере, поэтому российской сборной придется придумывать оригинальные ходы, чтобы вскрыть защиту соперника. Кроме того, Кипр сохранил теоретические шансы на выход из группы, поэтому сыграет на победу в предстоящем матче, а значит подопечные Черсесова смогут поймать оппонента на контратаке. Большая вероятность, что предстоящая встреча не будет изобиловать голевыми моментами, а результат матча определит одна ошибка. Ставка на тотал 2,5 меньше оценивается в БК “Олимп” коэффициентом 1.87. Россия пропустила всего один мяч в последних шести играх, и вряд ли у скромной атаки хозяев получится распечатать ворота Гилерме. В БК “Олимп” на то, что Кипр не забьет, можно поставить за 2.02. Источник: БК «ОЛИМП»
Кипр — Россия прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф2 (-1), П2 и ТМ (3,5) в матче Кипр – Россия. Вот его доводы: Во-первых, Конечно, сборная России мощнее. Она выглядит убедительней. Но, недооценивать этот Кипр нельзя. На этом погорел Казахстан несколько дней назад, проиграв в концовке. Во-вторых, вряд ли будет много изменений в стартовом составе, может быть появится Черышев вместо Жиркова, потому что два матча подряд играть тяжеловато. Но, это все детали относящиеся к игре. У Кипра есть хороший нападающий Сотирио. Если его закрыть, то в атаке у киприотов вообще ничего не получится. Он играет результативно и убедительно. Если поставить на чашу весов уровень команд, то наши будут крепче. Источник: РБ
Кипр — Россия прогноз на матч от пользователя
Игра с Шотландией в Сочи получится вероятнее всего ватной. Шотландцы не будут сильно рисковать и наверняка будут строить игру от обороны. Не думаю я, что в том матче пробьют даже тотал 2.5. Здесь же я вижу ситуацию кардинально другой. Киприоты дома захотят результата, ведь кто не хочет показать себя с лидерами!? Учитывая нашего дырявого голкипера, Россия наверняка пустит как минимум один, но наверняка ко второму матчу уже разыграются и кинут троечку хозяевам под хвост.
Прогнозы 3157
БК "ОЛИМП"|ROI -7.95
БК "ОЛИМП"|ROI -7.95
1.94Сборная России по футболу фора (-1)
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр-Россия: даже ничья выведет команду Черчесова на
Евро

В воскресенье в 19:00 по московскому времени сборная России
проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года
против команды Кипра, по результатам которого может оформить
выход в финальную часть турнира. Подопечным Станислава
Черчесова достаточно набрать всего одно очко, чтобы
гарантированно сыграть в следующем году в Санкт-Петербурге на
Евро-2020. В четверг россияне в “Лужниках” издевательски
обыграли команду Шотландии со счетом 4:0 и не собираются
останавливаться. Аналитики БК “Олимп” считают, что сборная
России продолжит победную поступь и одержит уверенную
“викторию” с форой (-1) за 1.89.

Сборная Россия проводит возможно лучший отрезок в своей
истории: после триумфального домашнего мундиала, когда
команда влюбила в себя всю страну, подопечные Черчесова не
останавливаются и громят всех соперников на своем пути. В
последних шести матчах были одержаны шесть побед с общим
счетом 21:1. Главной звездой команды стал нападающий и капитан
Артем Дзюба, который в ближайшее время побьет рекорд
Александра Кержаков по голам за сборную. На счету 31-летнего
форварда уже 23 мяча и до лидирующего Кержакова осталось всего
7 голов. Учитывая, что нашим ребятам осталось в этом году
провести встречи против скромных Кипра и Сан-Марино, Дзюба
может вырваться в лидеры до Нового года.

Кипр удивительно ровно выступает в нынешней квалификации:
команда проиграла в играх против Бельгии, России и Шотландии,
но победила дважды Сан-Марино и в гостях одолела Казахстан.
Киприоты достойно выступают в домашних стенах и редко
допускают разгромные поражения. Команда предпочитает играть в
оборонительной манере, поэтому российской сборной придется
придумывать оригинальные ходы, чтобы вскрыть защиту
соперника. Кроме того, Кипр сохранил теоретические шансы на
выход из группы, поэтому сыграет на победу в предстоящем матче,
а значит подопечные Черсесова смогут поймать оппонента на
контратаке.

Большая вероятность, что предстоящая встреча не будет
изобиловать голевыми моментами, а результат матча определит
одна ошибка. Ставка на тотал 2,5 меньше оценивается в БК
“Олимп” коэффициентом 1.87. Россия пропустила всего один мяч в
последних шести играх, и вряд ли у скромной атаки хозяев
получится распечатать ворота Гилерме. В БК “Олимп” на то, что
Кипр не забьет, можно поставить за 2.02.

Источник: БК «ОЛИМП»
5
Повторить за 1.86
Константин Генич|ROI -2.42
Константин Генич|ROI -2.42
2.1Победа Сборная России по футболу и тотал меньше 3.5 - Да
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф2 (-1), П2 и ТМ (3,5) в матче Кипр – Россия. Вот его доводы:

Во-первых, Конечно, сборная России мощнее. Она выглядит убедительней. Но, недооценивать этот Кипр нельзя. На этом погорел Казахстан несколько дней назад, проиграв в концовке.

Во-вторых, вряд ли будет много изменений в стартовом составе, может быть появится Черышев вместо Жиркова, потому что два матча подряд играть тяжеловато. Но, это все детали относящиеся к игре. У Кипра есть хороший нападающий Сотирио. Если его закрыть, то в атаке у киприотов вообще ничего не получится. Он играет результативно и убедительно. Если поставить на чашу весов уровень команд, то наши будут крепче.

Источник: РБ
8
Повторить за 2
Послезаход|ROI 1.41
Послезаход|ROI 1.41
4.2Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Игра с Шотландией в Сочи получится вероятнее всего ватной. Шотландцы не будут сильно рисковать и наверняка будут строить игру от обороны. Не думаю я, что в том матче пробьют даже тотал 2.5.

Здесь же я вижу ситуацию кардинально другой. Киприоты дома захотят результата, ведь кто не хочет показать себя с лидерами!? Учитывая нашего дырявого голкипера, Россия наверняка пустит как минимум один, но наверняка ко второму матчу уже разыграются и кинут троечку хозяевам под хвост.
3
Повторить за 3.96
Игорь Гамула|ROI -5.14
Игорь Гамула|ROI -5.14
1.56Победит Сборная России по футболуСтавка дня
Ставка дня
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Добрый день, добрый день. С вами Игорь Гамула. Делаем прогноз на матч отборочного этапа чемпионата Европы-2020 Кипр - Россия.

Первая встреча этих команд прошла в июне в Нижнем Новгороде, тогда сильнее оказалась сборная России со счетом 1:0, единственный гол на счету Алексея Ионова. Очень важно набрать шесть очков по итогам двухматчевого противостояния. Поэтому победа на Кипре обязательно нужна нам как снег зимой.

Если мы добиваемся победы, со стопроцентной вероятностью выходим на чемпионат Европы. Думаю, что это нам по силам. Сборная России сейчас в хорошем состоянии, на ходу. Это показывает и чемпионат России, где футболисты сборной выдают много классных матчей. Но отметим, что участие в игре из-за травм не примут братья Миранчуки и Смолов. Хоть и Алексей Миранчук уже восстановился, но Станислав Черчесов решил не вызывать его на октябрьские матчи.

Думаю, сборная России добьется победы, несмотря на то, что первая встреча в Нижнем Новогороде далась нам тяжело. Мой прогноз - победа российской команды с коэффициентом 1.60.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 1.49
Виктор Гусев|ROI -1.22
Виктор Гусев|ROI -1.22
2.49Сборная России по футболу фора (-1.5)
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев, сегодня я делаю прогноз на отборочный матч Евро-2020 Кипр - Россия. Встреча пройдет 13 октября.

Что такое Кипр? Это семь очков в шести турах. Но надо сказать, что шесть из них набрано в противостоянии с Сан-Марино - победы 5:0 и 4:0. Кроме того, была еще одна достойная ничья с Казахстаном 1:1. Обратим на это внимание.

Конечно, надо вспомнить, как сборная России мучилась в игре с Кипром дома. Тогда мы выиграли только со счетом 1:0, забил Ионов. Но с другой стороны, не нужно сильно качать головой. У российской команды было много моментов, 23 удара по воротам соперника. Великолепно сыграл их вратарь, но реализация подвела.

Но думаю, что реализация как раз может появиться на Кипре. Хозяева пойдут в атаку, оголят тылы. И этим и воспользуется команда Станислава Черчесова.

Черчесов может пойти на эксперименты в стартовом составе в случае получения досрочной путевки на Евро-2020. Повлияет ли это на игру? Если повлияет, то только в лучшем смысле. Выйдут дублеры, которым нужно себя проявить.

Вспомним, как Россия играла с Кипром. В отборочном цикле к ЧМ-1998 наша сборная выиграла дома со счетом 4:0, а вот в гостях сыграла 1:1. После этого начались все наши проблемы, которые в результате не позволили отправиться на мундиаль во Францию.

Наши сыграют раскованно, в атаку. Кипр на своем поле тоже бросится забивать. Все это закончится победой сборной России с разницей в два или более мячей. Мой прогноз - победа команды Станислава Черчесова с форой (-1,5) с коэффициентом 2,60.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.49
Андрей Менлыкаев|ROI -0.58
Андрей Менлыкаев|ROI -0.58
2.46Победа Сборная России по футболу и тотал больше 2.5 - Да
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сб. России спокойно в этой игре оформит выход на евро 2020. В прошлых розыгрышах я еще сомневался в таких матчах (постоянно были качели, с сильным соперником играли хорошо а следом середняку или слабому сопернику дарили очки.) Сейчас стали играть более хладнокровно, и с более серьезным подходом подходить ко всем играм. Плюс в каждом матче много моментов создаем. Должны забить минимум 2. Дзюбиньо и Со. Решат исход
0
Повторить за 2.4
Ильяс Исмагилов|ROI 1.56
Ильяс Исмагилов|ROI 1.56
1.85Тотал меньше 2.5
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
После победы над сборной Шотландией, думаю это случится однозначно), будет перелёт, смена обстановки, потеря эмоций в предыдущем матче и усталость. Поэтому если Кипр забьет первым то прогноз 1-1, если Россия забьет первая то 0-1 или 0-2. Вполне вероятно что мячей так и не увидим. Это будет трудная игра, Кипр всегда будет думать о том чтобы не пропустить и постарается сыграть на 1-0, на большее не тянут. А у наших просто не хватит эмоций на много голов, хорошо если выиграют.
0
Повторить за 1.94
Владислав Батурин|ROI -4.8
Владислав Батурин|ROI -4.8
2.02Обе команды забьют - Да
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Радующая уверенным выступлением в отборочном цикле ЕВРО-2020 сборная России из прохладной Москвы отправилась в тёплый кипрский край, где вполне может оформить путёвку в финальную стадию континентального турнира. Но на лёгкую прогулку лучше не рассчитывать.

Сборная Кипра в группе занимает третье место (3-1-3 13:7 10) и практически не имеет шансов на вторую строчку, где сейчас располагается наша национальная команда, но это не значит, что киприоты станут играть против россиян спустя рукава. Островитяне в домашних встречах всегда стремятся сыграть достойно, а иногда желание даже бьёт через край. В последнем матче команда израильского специалиста Рана Бен-Шимона добилась волевой победы над Казахстаном (2:1) на выезде. В домашних встречах киприоты победили Сан-Марино (5:0), уступили Бельгии (0:2) и поделили очки с Казахстаном (1:1). В трёх последних встречах сборная Кипра взяла семь очков (2-1-0 7:2), заработать очки удалось в двух встречах с казахами и в матче с Сан-Марино.

Сборная России всех нас радует и практически решила задачу выхода на ЕВРО-2020, команда Станислава Черчесова идёт в группе на второй позиции (6-0-1 22:4 18). В последнем матче, прошедшем в Лужниках, наши за счёт роскошно проведённого второго тайма, уделали шотландцев (4:0). Россияне в отборочном цикле одержали шесть побед подряд (6-0-0 21:1). В гостях российские футболисты проиграли (это единственное поражение на групповой стадии) бельгийцам (1:3) и победили команды Казахстана (4:0) и Шотландии (2:1). В первом матче с Кипром россияне имели серьёзное игровое преимущество, но киприоты бились отчаянно и пропустили от наших лишь раз.

Кипр - достаточно техничная, быстренькая и любящая атаковать (особенно дома) команда. Россия, конечно, более классная и умелая сборная, которая выглядит очень сплочённой, объединённой одной целью и хорошо управляемой тренерским штабом.

Хозяева при поддержке родных трибун, под воздействием своего менталитета и горячей крови в жилах будут пытаться напрягать наших своими атаками, что позволит россиянам, имея пространство, не мучиться в позиционном нападении, как в первом тайме с шотландцами, а резвиться на свободных участках поля, быстро переходя от обороны в атаку. Кипр дома может быть опасным, колючим и даже зубастым, но Россия должна быть готова к определенным сложностям и, я уверен, она покажет своё мастерство и обученность. У футболистов, я думаю, по-прежнему есть желание быть любимыми всей страной, так что они должны сыграть вновь ярко в атаке, а в целом надёжно и уверенно, но без задирания носа.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 2
Евгений Ловчев|ROI -0.18
Евгений Ловчев|ROI -0.18
4.6Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ничью и ТМ (2,5) в матче Кипр – Россия. Вот его доводы:

Кипр прибавил за последние годы, и на своем поле это опасный соперник.

Эксперту кажется, Россия задачу уже выполнила. Более того, во время спаренных матчей наша сборная постоянно играет хуже во вторых, чем в первых играх. В первых сборная только собралась, она свежая, а вторые матчи получаются хуже.

Источник: РБ
0
Повторить за 4.75
spets_8|ROI 3.72
spets_8|ROI 3.72
1.74Сборная России по футболу тотал больше 1.5
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Кипр — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Приветствую Вас уважаемые любители ставок на спорт! Матч Кипр-Россия! Что тут сказать...ждал стартовых составов на этот матч и как я ожидал в стане нашей команды есть минимальная ротация,но это даже к лучшему! Денис Черышев на поле,один из моих любимых футболистов нашей сборной! Нет Марио Фернандеса и это к лучшему,не нравится он мне в последних матчах,дорогу молодым! Моя ставка ИТБ2 1.5! Памятуя прошлый матч со сборной Кипра,вспоминаю убогую реализацию моментов...спустя время товарищ Черчесов подкарректировал данный эллемент в игре нашей сборной и я уверен,что ребята сегодня дважды огорчат хозяев! Это по силам ,ведь на кону оформление путевки на Евро! Мотивация есть,мастерства предостаточно! Дзюба хочет войти в историю и стать лучшим бомбордиром в сборной...киприотам нужно забивать,раз такие цели перед собой ставит парнишка! Игра сборной оставляет хорошее впечатление! Буки не жадничают на коэффициент моей ставки! Так заиграем же ее...железобетонных исходов в спорте нет! На то он и спорт,но я считаю,что данная ставка имеет максимальный процент проходимости! Жду парочку голов! Удачи нашим сборникам!
0
Повторить за 1.68
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
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