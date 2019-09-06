Шотландия – Россия прогноз на сегодня

Соскучились по национальным сборным? Отлично, самое время обратить внимание на квалификацию к ЕВРО-2020. Предлагаем вам расклады и прогноз на матч Шотландия – Россия. Одна из определяющих игр для команды Станислава Черчесова. Для нашей сборной этот матч последняя серьезная проверка на чужом. Далее в гостях предстоит сыграть только с Кипром и Сан-Марино. Сборная Шотландии по сути единственный соперник российской команды в борьбе за второе место. Парни Стива Кларка теряли очки не только против Бельгии, в конце марта их разгромил Казахстан. Прогноз на Шотландия – России сложен тем, что для команд это первая очная встреча в квалификации к ЕВРО-2020, к тому же после долгого перерыва.

Станислав Черчесов не вызвал в сборную двух лучших бомбардиров РПЛ – Федора Чалова (в прошлом сезоне) и Александра Соболева (в текущем), значит ставка будет вновь сделана на Артема Дзюбу, длинные передачи и попытки зацепиться за мяч. Огромное количество борьбы против огромных же шотландских защитников. Матч будет очень вязким. Поэтому для встречи Шотландия – России прогноз на 6 сентября будет «низовой». Возьмём тотал меньше 2,5. Ничья на выезде вполне устроит банду Станислава Черчесова, а длинные забросы на Дзюбу – не лучший ход против шотландцев, натренировавших силовые единоборства. Шансов забить не так много, шансов сохранить свои ворота в неприкосновенности – поболее. Команда Кларка не отличается креативом в атаке. Тотал меньше 2,5 – оптимальный прогноз на Шотландия – Россия, правда, коэффициент невысок – 1,55.

Сборная России собралась впервые с июня, игроки с начала сезона под серьезными нагрузками. Многие играют по 2 матча в неделю. Нельзя назвать нашу команду фаворитом. Матч Шотландия – Россия 06.09 будет очень боевым. Хозяева сделают ставку на давление, постоянные кроссы в штрафную площадь, помогут команде Кларка и свои трибуны. На бумаге игра ничейная и «низовая». Букмекеры, формируя ставки на матч, на все три исхода выкатили примерно равные коэффициенты.

Особо рисковые капперы могут проверить ничью за отличный коэффициент 3,2. За эту ставку голосует и статистика. Сборные России и Шотландии встречались всего дважды в истории, и оба раза был зафиксирован мирный исход – 1:1 и 0:0. Правда, случилось это давно – в 94-м и 95-м годах, тоже в квалификации к чемпионату Европы. Мы голосуем за третью кряду «низовую» игру. Наш прогноз на Шотландия – Россия сегодня: тотал меньше 2,5 за средненький коэффициент 1,55. Также рекомендуем присмотреться к ставке на ничью или точный счёт – 0:0, 1:1.