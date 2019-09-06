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Шотландия — Россия прогнозы на матч 06.09.2019

Шотландия — Россия
  •  Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия
07:11:12
до начала матча
Россия
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Шотландия – Россия прогноз на сегодня

Соскучились по национальным сборным? Отлично, самое время обратить внимание на квалификацию к ЕВРО-2020. Предлагаем вам расклады и прогноз на матч Шотландия – Россия. Одна из определяющих игр для команды Станислава Черчесова. Для нашей сборной этот матч последняя серьезная проверка на чужом. Далее в гостях предстоит сыграть только с Кипром и Сан-Марино. Сборная Шотландии по сути единственный соперник российской команды в борьбе за второе место. Парни Стива Кларка теряли очки не только против Бельгии, в конце марта их разгромил Казахстан. Прогноз на Шотландия – России сложен тем, что для команд это первая очная встреча в квалификации к ЕВРО-2020, к тому же после долгого перерыва. 

Станислав Черчесов не вызвал в сборную двух лучших бомбардиров РПЛ – Федора Чалова (в прошлом сезоне) и Александра Соболева (в текущем), значит ставка будет вновь сделана на Артема Дзюбу, длинные передачи и попытки зацепиться за мяч. Огромное количество борьбы против огромных же шотландских защитников. Матч будет очень вязким. Поэтому для встречи Шотландия – России прогноз на 6 сентября будет «низовой». Возьмём тотал меньше 2,5. Ничья на выезде вполне устроит банду Станислава Черчесова, а длинные забросы на Дзюбу – не лучший ход против шотландцев, натренировавших силовые единоборства. Шансов забить не так много, шансов сохранить свои ворота в неприкосновенности – поболее. Команда Кларка не отличается креативом в атаке. Тотал меньше 2,5 – оптимальный прогноз на Шотландия – Россия, правда, коэффициент невысок – 1,55

Сборная России собралась впервые с июня, игроки с начала сезона под серьезными нагрузками. Многие играют по 2 матча в неделю. Нельзя назвать нашу команду фаворитом. Матч Шотландия – Россия 06.09 будет очень боевым. Хозяева сделают ставку на давление, постоянные кроссы в штрафную площадь, помогут команде Кларка и свои трибуны. На бумаге игра ничейная и «низовая». Букмекеры, формируя ставки на матч, на все три исхода выкатили примерно равные коэффициенты. 

Особо рисковые капперы могут проверить ничью за отличный коэффициент 3,2. За эту ставку голосует и статистика. Сборные России и Шотландии встречались всего дважды в истории, и оба раза был зафиксирован мирный исход – 1:1 и 0:0. Правда, случилось это давно – в 94-м и 95-м годах, тоже в квалификации к чемпионату Европы. Мы голосуем за третью кряду «низовую» игру. Наш прогноз на Шотландия – Россия сегодня: тотал меньше 2,5 за средненький коэффициент 1,55. Также рекомендуем присмотреться к ставке на ничью или точный счёт – 0:0, 1:1.

Прогнозы 2879
Послезаход|ROI 3.64
Послезаход|ROI 3.64
1.95Сборная России по футболу тотал больше 1
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Игры сборных – попаны готовят свои подарки для буков. Бук с распростёртыми объятиями ждёт попанов, чтобы те несли родительские денежки, выделенные им на школьные обеды.

Собственно почему такая ставка!?
Во-первых, сборная России сильнее и опытнее по составу. Также нужно закреплять свои позиции, чтобы и в этот раз не обгадиться. Планируется выступление Комличенко, а этот малый как в задницу ужаленный – любит и умеет забивать в своем чешском чемпионате. Наверняка захочет отличиться и в первом дебютном матче за сборную.

В этом матче может быть забито и 3 и 4 мяча, но лезть в общий тотал нет никакого желания. Наши могут и 0:1 победить, например. Гол свой они наиграть должны.
8
Повторить за 1.69
Глеб Чернявский|ROI 0.07
Глеб Чернявский|ROI 0.07
2.7Победит Сборная России по футболуСтавка дня
Ставка дня
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Букмекеры не верят в Станислава Саламовича Черчесова, но мы знаем, как это работает: не вызвал Чалова и Максименко, заставил в себе усомниться. Перед чемпионатом мира он сделал точно так же: занизил требования и потом ходил павлином после побед.

В общем, коэффициент на Россию очень высокий. Видимо, верят, что Робертсон порвет левый фланг. Но как он его порвет, если там играет Марио Фернандес? Да никак не порвет! Поэтому смело грузите на победу России, изи мани.
6
Повторить за 2.4
Александр Елагин|ROI -3.75
Александр Елагин|ROI -3.75
1.99Обе команды забьют - Да
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
В группе I все шесть команд провели по четыре матча, после чего ситуация такова: у Бельгии 12 очков, у России - 9, у Казахстана и Шотландии по 6, у Кипра - 3, у Сан-Марино - 0. Исходя из этой турнирной таблицы, матч представляется крайне важным для России и для Шотландии, так как именно эти сборные претендует на второе место, которое дарует путевку на чемпионат Европы.

Стив Кларк, который возглавляет команду хозяев с июня этого года, прекрасно это понимает, поэтому вызывал только проверенных и опытных игроков. Из новичков только вратарь Крейг Макгилливрэй из “Портсмута” и защитник Лиам Купер из “Лидса”. Лидерами этого состава являются футболисты из Английской Премьер-лиги - это капитан команды левый защитник Эндрю Робертсон, хавбек Роберт Снодграсс из “Вест Хэма”, а также левый крайний нападающий Райан Фрейзер.

Главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов тоже не стал особо экспериментировать с составом, включив в расширенный список только четырех дебютантов - Максима Беляева из тульского “Арсенала”, Вячеслава Караваева из “Витесса”, Зелимхана Бакаева из “Спартака” и Николая Комличенко из чешского клуба “Млады Болеслав”.

В новейшей истории российского футбола соперники встречались дважды и оба раза в рамках отборочного турнира Евро-96. И оба раза сыграли вничью - в Глазго 1:1, в Москве 0:0. И сейчас ожидается очень тяжелый поединок для обеих команд, поэтому предлагаю поставить в этой игре на “обе забьют”. Когда оба коллектива играют на победу, засуха крайне маловероятна

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.97
Константин Генич|ROI -0.5
Константин Генич|ROI -0.5
2.09Тотал меньше 2
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2) в матче Шотландия — Россия. Вот его доводы:

Как главную ставку — голов ожидать не нужно даже при том, что последние матчи у противников нашей сборной верховые. Тут многое зависит от результата. Отталкиваясь от турнирной таблицы и необходимости заработать хороший результат, сборная России и будет действовать. Я бы поставил на тотал меньше 2,5 мяча, но он идет совсем со скромным коэффициентом (1,48). Поэтому возьму тотал меньше 2 с расходом за 1,90 или даже выше.

Мне почему-то думается, что сборная России не победит. Да, на выезде мы хорошо играли с Казахстаном. Пользовались своими моментами, воспользовались своими лучшими качествами и использовали слабые стороны соперника. Они после победы над Шотландией со счетом 3:0 были в эйфории, но уровень команд все же несопоставим. Здесь ничья для сборной России будет неплохим результатом. Можно было бы сыграть «Шотландия не проиграет» и тотал меньше 3,5, но давайте остановимся на варианте тотал меньше 2 за 1,90.

Источник: РБ
4
Повторить за 2.11
Виктор Гусев|ROI 0.26
Виктор Гусев|ROI 0.26
1.58Тотал меньше 2.5
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Давайте подумаем, какой может быть прогноз на этот матч? Смотрим на турнирную ситуацию. Бельгийцы идут первыми и вряд ли кто-то сможет составить им конкуренцию. Поэтому эту встречу можно обозначить как поединок между прямыми конкурентами за второе место. Я думаю, что в этой ситуации нашу команду устроит и ничья. Это не значит, что нужно играть на ничью. Но дело в том, что шотландцы и так незапланированно потеряли три очка в игре с Казахстаном, так что они захотят вырвать победу на своем поле.

Я вспоминаю отборочные матчи чемпионата Европы в 1996 году. Я тогда комментировал эти матчи, когда мы дважды сыграли вничью с шотландцами. Но сейчас, мне кажется, что сыграть даже вничью будет сложно. Опять же я вспоминаю игру тех лет на “Хэмпден Парк”. Этот стадион известен всему миру из-за. Дело не в какой-то акустике стадиона, а просто вот так вот поддерживают своих игроков болельщики. Так что в этой ситуации играть будет непросто.

Но и у Шотландии есть свои слабости. Там можно отметить нескольких скоростных футболистов, но по большому счету - это очень медлительный команда, силовая. Дело в том, что Черчесов делает ставку на мощных нападающих - Дзюба, Комличенко, Смолов. А юркие и маленькие, вроде Сулейманова и Чалова, не вызваны. Хотя, они могли бы пригодиться против тяжелых защитников Шотландии, чтобы поиграть с ними в обводку. А так Дзюба столкнется с себе подобными. Не знаю, чем это закончится и хорошо ли это для нас.

Шотландия дома играет хорошо - за последние девять матчей у себя дома они не проиграли ни разу. А Россия выиграла на выезде за последние пять лет лишь раз, когда обыграли Турцию в Лиге Наций. Еще нет и Алексея Миранчука, который выбыл на три недели. Он точно не примет участия в этой игре, а учитывая его форму, на нем можно было бы строить и всю игру. Добью вас статистикой: Шотландия забивает дома в 14 матчах подряд. Сейчас они идут на четвертом месте из-за поражению Казахстану, но это наш реальный конкурент в борьбе за вторую путевку.

Я сделаю не очень хороший прогноз для России, но учитывая все обстоятельства, которые перечислил выше. Мой прогноз: Шотландия не проигрывает + тотал меньше 2,5 голов

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.61
ultrasbet2019|ROI 0.81
ultrasbet2019|ROI 0.81
1.909Сборная России по футболу фора (0)
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Добрый день уважаемые любители футбола, игроманы, лудоманы, любители слить свой банк, просто хорошие люди, случайные прохожие, болельщики, ультрасы, кузмичи, и случайные прохожие, которые все пытаются узнать как вывести деньги из беттинг инсайдера) Началась международная пауза, смотреть нечего, поэтому все активно начали сливать на КХЛ.
Предлагаем вашему вниманию матч 5 отборочного цикла Евро-2020 – Шотландия принимает на своем поле Россию. Матч, если погасить в себе патриотизм и начать думать холодной головой то матч окажется довольно сложный для восприятия, кто же на самом деле победит. Статистика у обеих команд одинаковая, у обеих – из пяти матчей по два поражения и по три победы. В истории противостояний команд – две ничьи еще в далеких 90-х годах, когда футбол смотрели всем двором на ламповом телевизоре). Ну что, хватит лирики и перейдем непосредственно к самому матчу. На мой взгляд, состав сборной России смотрится вполне достойно. Никаких значительных изменений в нашей сборной не произойдет, поэтому, взяв на вечер двушечку пивка, заиграю ставочку, победа Россиян с форой 0, так как матч выездной и всякое может случиться. Коэффициент достаточно высок. Подписывайтесь на аккаунт, переходите в описание к аккаунту, проводим розыгрыши, и даем хорошую аналитику! И помните, всегда нужно ставить с умом, не видитесь на мошенников продающих прогнозы, потому что БК всегда в плюсе!
1
Повторить за 1.7
TWERKA.BET|ROI 1.53
TWERKA.BET|ROI 1.53
1.9Сборная России по футболу фора (0)
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
РОССИЯ

После ЧМ-2018, где сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии, подопечные Черчесова в своей группе Лиги наций стали вторыми, пропустив шведов вперед по статистике

Отбор к Евро-2020 Россия начали в марте с выезда в Бельгию, где были без шансов обыграны командой Бельгии 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан 4:0

В июне российская команда провела контрольный матч с Чертаново 6:0, после чего в отборе Евро-2020 на своем поле разгромила сборную Сан-Марино 9:0

В группе I сборная России после 4-х туров идет на втором месте с 9 очками, на 3 очка отставая от Бельгии.


ШОТЛАНДИЯ
Лиге наций осенью шотландская сборная выступила успешно, завоевав повышение в классе. Шотландцы заняли первое место в одной группе с Израилем и Албанией в Дивизионе С, одержав три победи в четырех матчах.

Осенью 2018 года шотландцы провели контрольный матч с действующим чемпионом Европы Португалией, но проиграли 1:3

Квалификацию к Евро-2020 шотландцы начали неудачно, крупно проиграв на выезде Казахстану 0:3

Во втором туре одолели Сан-Марино 2:0, а в третьем туре с трудом вырвали победу на последних минутах в домашнем матче с Кипром 2:1


последнем матче, в отборе Евро-2020 в июне Шотландия на выезде уступила Бельгии со счетом 0:3

В группе I Шотландия на четвертом месте с 6 очками, уступая команде Казахстана, у которой также 6 очков, по дополнительным показателям.

Мой прогноз на этом матч фора 2(0) все таки Россия на голову выше чем шотландцы ! И шотландцы не в самой лучшей фроме
0
Повторить за 1.7
Валерий Непомнящий|ROI -0.42
Валерий Непомнящий|ROI -0.42
2.8Победит Сборная России по футболуСтавка дня
Ставка дня
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Мы играем в удобное для нас время, и команда должна быть в порядке. Я уже говорил, что, когда наша сборная проводит спаренные матчи, первую игру мы всегда играем хуже. Но здесь российская команда должна уже быть в оптимальном состоянии. Если вспомнить первый матч перед Чемпионатом мира-2018, тогда у нас не было оптимального состава. Черчесов делал замены, исходя из того, кто сыграет лучше или хуже в первом тайме. И уже на второй матч получался оптимальный на то время состав. Сейчас же все сборники должны быть в лучшем состоянии. И у Черчесова сейчас есть богатый выбор. Да, сборную покинула группа игроков, но «каркас» все равно есть, и он стабильный. Поэтому я думаю, что в этот раз и первую игру должны хорошо играть.

Шотландия — это команда, которая не представляет сейчас той силы, что была раньше. И по составу, и по уровню игроков. Такая тяжеловесная, медленная, старомодная команда. Мы уже давно смотрели игру Шотландии. И их встречу с Казахстаном, где они потерпели крупное поражение. Сейчас, конечно, многое что изменилось, но все равно я ставлю на победу нашей сборной без сомнений, потому что все-таки Россия и Шотландия - команды разного уровня.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.4
Роман Гутцайт|ROI -3.42
Роман Гутцайт|ROI -3.42
1.89Сборная России по футболу фора (0)
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сборная России проведет для себя важнейший матч в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы - матч в Глазго против Шотландии. Хозяева считаются командой, которая очень здорово проявляет себя в домашних матчах. Страсть, агрессия, много физических и сильных футболистов, которые будут навязывать силовую борьбу - все это ждет нашу сборную.

К тому же, не будем забывать, что при Станиславе Черчесове сборная России лучше проводит второй матч, а не первый. Так что я бы поостерегся ставить на то, что Россия обыграет Шотландию. Хоть у России сейчас и есть очень хорошие футболисты, которые играют и получают удовольствие не только в Российской Премьер-лиги. Есть и Черышев в Испании, и Головин во Франции. То есть по общему классу игроков Россия превосходит Шотландию, но нужно учитывать, что наша сборная будет играть в гостях. Кроме того, для хозяев этот матч станет матчем жизни и смерти. Они уже умудрились проиграть сборной Казахстана в самом начале отборочного этапа. Так что теперь им нужно иметь превосходство по набранным очкам против России. Тем более, в ответной игре они точно фаворитами считаться не будут.

Мне кажется, если шотландцы будут играть на победу и побегут вперед, Россия их накажет. Черчесов - это тренер тактик. Он смотрит на ситуацию стратегически. Я не думаю, что россияне изначально будут раскрываться. Скорее всего, мы попытаемся наказать сборную Шотландии на контратаках. Поэтому мой выбор на этот матч - победа России с форой (0). Если будет ничья, деньги вернутся

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.7
Илья Казаков|ROI -18.8
Илья Казаков|ROI -18.8
4.2Победа Сборная России по футболу и тотал меньше 2.5 - Да
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Шотландия — Россия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на П2 и ТМ (2,5)
в матче Шотландия — Россия. Вот его доводы:

Я считаю, что тут возможно станет перспективной и полезной ставка — «Шотландия не забьет». Сборная России в последнее время выступает прекрасно в защите, не позволяя забивать в свои ворота, ну и Шотландия в нападении теперь далеко не та команда, о которой можно говорить как о атакующей силе. Хочется поверить, но пока тяжело, в то, что Россия более двух мячей на выезде в Глазго забьет, с учетом того, что первый матч команда Черчесова при спаренных встречах играет чуть слабее, чем второй.

Посему ставка — Россия забьет по голу в каждом из таймов, победит, забив менее 2,5 гола, и Шотландия не забьет.

Источник: РБ
0
Повторить за 4.2
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 34%
  • 20%
  • 12%
  • 7%
  • 5%