Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Наконец-то можно поговорить и о сборной России, она возвращается третьего сентября и сыграет на "ВТБ Арене" против Сербии в Лиге наций
Мы последний раз нашу сборную видели прошлой осенью - победа 5:0 над Сан-Марино. С сербами последний раз мы встречались давно - четыре года назад перед чемпионатом Европы, товарищеская встреча. Тогда сыграли 1:1.
Нынешняя сербская команда - это набор хороших исполнителей. Это и Милинкович-Савич, и Матич, и Коларов, и Деспотович.
Единственная разница в том, что мы путевку на Евро-2020 уже обеспечили, а сербы в своей группе пропустили вперед Украину и Португалию и теперь им предстоит стыковые матчи, чтобы попасть на турнир.
Наверное, для сербов все было бы по-другому, если бы их с самого начала того отборочного цикла возглавлял главный тренер Любиша Тумбакович. Очень успешный специалист - шесть чемпионских титулов с белградским "Партизаном". Он возглавил национальную команду во время отборочного цикла - в четырех матчах ни одного поражения, в этих матчах сербы забили десять мячей, и была ничья в игре с украинцами 2:2.
Нам надо набирать очки в силу особенностей календаря Лиги наций. Так получилось, что решающие матчи на выезде оказались в конце турнира. Поэтому нужно сейчас не терять очки на своем поле.
Я не верю в безупречность нашей защиты. Вратарская ситуация в отсутствии Акинфеева тоже не идеальна. Поэтому, думаю, что сложновато будет обороняться против такой команды, которая результативно играет в последнее время и обладает топ-исполнителями.
Но я верю и в наших нападающих, среди них высокая конкуренция. Есть кому поспорить за место в стартовом составе.
Думаю, что мы тоже можем забить. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1.90.
На данный момент у российской сборной есть 2 весомых преимущества. Своё поле, и то, что чемпионат России, в котором играют практически все сборники, уже раскочегарился, 5 туров в нём сыграно и футболисты находятся в игровом тонусе. А вот сборники сербов играющие где угодно, только не у себя дома, стоят на приколе. Игровой практики нет уже на протяжении месяца, а у кого-то и больше. Это несомненно скажется на их функциональности в предстоящем матче. Чем хозяева наверняка воспользуются. Соперники ни разу не пересекались в официальных матчах, но сыграли 4 товарняка. Россияне в них не проигрывали и в 2-х случаях одержали победы. Скорее всего после 9-ти месячного простоя дружина Станислава Черчесова порадует болельщиков победой. Но форой их подстраховать лишним не будет.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить Х2 и ТМ (3,5) в матче Россия — Сербия. Вот его доводы:
У сборной России отсутствует главный мотор — Александр Головин. У нас нет Черышева, который здорово проявил себя в отборочном цикле. Нет и Миранчука. Есть только Дзюба, но он по последним двум играм, как он сам отметил, «села батарейка». У сербов по именам хорошая сборная, но у нас есть преимущество — большая часть сербов выступает в Европе. В Европе чемпионаты стартуют вот-вот.
Матч еще и при пустых трибунах, когда не знаешь в какой футбол будут играть команды, много мячей не должно быть. Сборная России вряд ли забьет больше 1 мяча.
Эксперт считает, что сербы без зрителей могут и не проиграть нашей сборной. И для тех и для других это будет очень неплохой старт.
Команда занимает 38-е место в мировом рейтинге ФИФА. Как и в прошлом сезоне, россияне находятся в Лиге B этого турнира и поборются за попадание в Лигу А. В последний раз сборная собиралась в ноябре 2019 года. Отметим, что впервые в заявку российской команды попали полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Евгений Луценко, который, впрочем, получил травму и не поможет сборной в матче с командой Сербии. Последний свой турнир – квалификацию на Евро – сборная России провела хорошо, выиграв в 8 из 10 матчей. Со сборной Сербии россияне встречались 4 раза в товарищеских играх и ни разу ей не уступили (2 победы, 2 ничьи). В предстоящем поединке вероятность успеха хозяев букмекеры оценивают котировкой
Мы только что имели дискуссию, более-менее матерную, по поводу решения Черчесова вызвать Гилерме на сентябрьские матчи сборной России. О матче России и Сербии и будет идти наш полуфольклорный сказ.
Что мы будем делать в свете того, что Гилерме такой же вратарь, как Юра Шатунов - рэпер? Что мы будем делать в свете того, что между ног он пропускает чаще, чем Антон Шестак моргает? Что мы будем делать с парнем, у которого главное достоинство - покупка в красногорском отделении паспорта за 14 моих рублей. Что мы будем делать с этим парнем? Да простят меня 18 оставшихся в живых поклонников "Локомотива".
Если это вратарь, то я отказываюсь говорить о прогнозе. Сербы же команда не третьего ряда. Ну и что, что играют в Москве? Будет позорнее. Это ненадежный вратарь.
Но я патриот. И пацаны, с которыми я спорил, говорят, что это свидетельствует о хорошей черте Черчесова - уверенности и нежелании менять тех, кому он доверяет. Но мы не о супружеской жизни говорим. Мы говорим о том, что люди будут играть после гимна, который будет слушать вся страна. Гилерме, кстати, будет слушать не подпевая. Он не знает слов. Потом встанет и пропустит.. Не хочу каркать.
Ставлю на ничью с коэффициентом 3.25. И это будет хорошо, если будет хотя бы ничья. Если мы выиграем, упаду перед вами на колени в следующий раз.
Не забываем, что этом матч пройдем после очень долгого перерыва, осенью последний раз играла наша сборная. Это тоже причина моей нерешительности.
Сборная России подойдет к этой встрече более сыгранной и сбалансированой по игре и главным преимуществом у Сборной России, так это то что они играют в родных стенах и почти все основные игроки сборной на своих местах! Россия уже сыграла 5 туров и имеют игровую практику в отличии от Сербии, которая уже на протяжении месяца находится в простое, но зато у них было больше времени на отдых и они скорее всего выйдут даже свежее, чем Сборная России, которая только недавно закончили РПЛ. Я возьму общий тотал ТБ (1.5), не думаю что у обоих этих команд возникнут сложности соорудить пару голов на двоих.
"ВТБ-Арена" Сборная России встретится в Москве со сборной Сербии. Матч состоится в рамках розыгрыша 1-ого тура Лиги Наций.
🇷🇺Россия последний свой турнир – квалификацию на Евро – сборная России провела хорошо, выиграв в 8 из 10 матчей. В 6 из 7 последних официальных домашних матчей сборной России как минимум одна из команд покидала поле без забитых мячей. Артем Дзюба забил 9 голов в 9 предыдущих официальных матчах сборной.
Сербия🇷🇸 забивала как минимум 1 мяч в 9 из 10 официальных матчах , но по статистике еще ни разу не смогла обыграть Россию (2 поражения и 2 ничьих).
Что я думаю по поводу матча!? Да, Сербия приедет в "гости", но по словам главного тренера они не собираются отсиживаться в обороне, а наоборот будут пытаться навязать свой темп игры. Россия будучи "хозяйкой" стадиона будет пытаться подавить соперника, тем самым мы увидим динамичный футбол в обе стороны. Реализация у обеих команд настроена, но при этом всем бывают ошибки в обороне.
Сборная России начинает Лигу Наций домашней встречей с очень приличным соперником.
Начать стоит с команды Станислава Черчесова. Последние успехи сборной связаны с именами Дениса Черышева и Александра Головина, лидеров команды. Сейчас же ни тот ни другой не помогут сборной из-за полученных травм. Это же касается и новичка Аталанты Алексея Миранчука. Таким образом, все футболисты представляют российский чемпионат и уже практически пол года играют лишь в национальном чемпионате, так как из еврокубков давно вылетели, сборные не собирались. Единственный легионер - это Федор Кудряшов из середняка турецкого чемпионата Антальяспора. О том, что выбор у Черчесова ну совсем не богатый свидетельствует вызов двух игроков, у которых на данный момент нет клуба вообще. Против сильных команд игры россиянам даются очень тяжело, это в последние годы доказывали бельгийцы, уругвайцы, хорваты.
Состав клубов, представленных игроками сербской сборной впечатляет: Интер, Наполи, Монако, Аякс, Манчестер Юнайтед, Интер, Марсель, Айнтрах, мадридский Реал, казанский Рубин :) В команде хватает и молодых талантов и уже признанных европейским футбольным сообществом звезд, как Неманья Матич, Адем Льяич, Александр Коларов, Сергей Милинкович-Савич.
В составе сербской сборной много игроков, хорошо выступающих на высшем уровне европейского футбола, в нынешнем созыве сборной России все играют в местном чемпионате, некоторые сейчас не играют вовсе. Потенциал сербов выше.
Я безоговорочно отдаю приоритет сборной России. Наши игроки должны быть в порядке, так как чемпионат России начался практически раньше всех и, по-моему, сейчас команда в хорошей форме. Да, есть потери в составе, например, игроки «Локомотива» Баринов и Алексей Миранчук. Тем не менее я ставлю на победу России, хотя первый матч мы обычно играем хуже, чем второй.
В сборной Сербии большинство игроков выступают в ведущих европейских чемпионатах, которые ещё не начали свой сезон. В этом смысле команда Черчесова будет иметь преимущество. Конечно, нет никаких вопросов, что у сербской сборной качественные игроки: это футбольная страна, и всегда у неё сильный состав.
Состав сборной России я стараюсь не комментировать, единственный момент – вопрос по Соболеву. Хотя Черчесов внятно и понятно объяснил, почему он не приглашён в сборную, нужно решить вопрос между Соболевым и Дзюбой.
В предстоящей игре вряд ли российская сборная сыграет вторым номером, так как всё-таки в соперниках у нас, например, не сборная Испании или Германии. Конечно, команда Черчесова сыграет в атакующем стиле.
В первом матче играем с командой Сербии. В прошлой лиге Россия выступала в группе Б и уступила 1 место шведам. Зато наши пробились в финальную стадию чемпионата Европы. У Черкасова есть некоторые кадровые проблемы как и у сербов в команде. Не будут играть "Миранчук и Баринов" Зато есть дебютант, форвард Зенита Мостовой. В 9 последних матчах Россия одержала 8 побед и уступила однажды. СБОРНАЯ Сербии довольно сильная. А дело в том, что большенство игроков играют в сильнейших в Европейских чемпионатах. Однако в последниие годы Сербы несколько сдали свои позиции. На чемпионате в России из группы не вышли, в финальную стадию чемпионата Европы вообще не прошли, уступив Украине и Португалии. У нашей сборной 2 весомых преимушества. Свое поле., и то что чемпионат России в котором играют все сборные уже идёт во всю и игроки находятся в игровом тонусе. Ждём победу России!!