Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Наконец-то можно поговорить и о сборной России, она возвращается третьего сентября и сыграет на "ВТБ Арене" против Сербии в Лиге наций
Мы последний раз нашу сборную видели прошлой осенью - победа 5:0 над Сан-Марино. С сербами последний раз мы встречались давно - четыре года назад перед чемпионатом Европы, товарищеская встреча. Тогда сыграли 1:1.
Нынешняя сербская команда - это набор хороших исполнителей. Это и Милинкович-Савич, и Матич, и Коларов, и Деспотович.
Единственная разница в том, что мы путевку на Евро-2020 уже обеспечили, а сербы в своей группе пропустили вперед Украину и Португалию и теперь им предстоит стыковые матчи, чтобы попасть на турнир.
Наверное, для сербов все было бы по-другому, если бы их с самого начала того отборочного цикла возглавлял главный тренер Любиша Тумбакович. Очень успешный специалист - шесть чемпионских титулов с белградским "Партизаном". Он возглавил национальную команду во время отборочного цикла - в четырех матчах ни одного поражения, в этих матчах сербы забили десять мячей, и была ничья в игре с украинцами 2:2.
Нам надо набирать очки в силу особенностей календаря Лиги наций. Так получилось, что решающие матчи на выезде оказались в конце турнира. Поэтому нужно сейчас не терять очки на своем поле.
Я не верю в безупречность нашей защиты. Вратарская ситуация в отсутствии Акинфеева тоже не идеальна. Поэтому, думаю, что сложновато будет обороняться против такой команды, которая результативно играет в последнее время и обладает топ-исполнителями.
Но я верю и в наших нападающих, среди них высокая конкуренция. Есть кому поспорить за место в стартовом составе.
Думаю, что мы тоже можем забить. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1.90.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить Х2 и ТМ (3,5) в матче Россия — Сербия. Вот его доводы:
У сборной России отсутствует главный мотор — Александр Головин. У нас нет Черышева, который здорово проявил себя в отборочном цикле. Нет и Миранчука. Есть только Дзюба, но он по последним двум играм, как он сам отметил, «села батарейка». У сербов по именам хорошая сборная, но у нас есть преимущество — большая часть сербов выступает в Европе. В Европе чемпионаты стартуют вот-вот.
Матч еще и при пустых трибунах, когда не знаешь в какой футбол будут играть команды, много мячей не должно быть. Сборная России вряд ли забьет больше 1 мяча.
Эксперт считает, что сербы без зрителей могут и не проиграть нашей сборной. И для тех и для других это будет очень неплохой старт.
На данный момент у российской сборной есть 2 весомых преимущества. Своё поле, и то, что чемпионат России, в котором играют практически все сборники, уже раскочегарился, 5 туров в нём сыграно и футболисты находятся в игровом тонусе. А вот сборники сербов играющие где угодно, только не у себя дома, стоят на приколе. Игровой практики нет уже на протяжении месяца, а у кого-то и больше. Это несомненно скажется на их функциональности в предстоящем матче. Чем хозяева наверняка воспользуются. Соперники ни разу не пересекались в официальных матчах, но сыграли 4 товарняка. Россияне в них не проигрывали и в 2-х случаях одержали победы. Скорее всего после 9-ти месячного простоя дружина Станислава Черчесова порадует болельщиков победой. Но форой их подстраховать лишним не будет.
"ВТБ-Арена" Сборная России встретится в Москве со сборной Сербии. Матч состоится в рамках розыгрыша 1-ого тура Лиги Наций.
🇷🇺Россия последний свой турнир – квалификацию на Евро – сборная России провела хорошо, выиграв в 8 из 10 матчей. В 6 из 7 последних официальных домашних матчей сборной России как минимум одна из команд покидала поле без забитых мячей. Артем Дзюба забил 9 голов в 9 предыдущих официальных матчах сборной.
Сербия🇷🇸 забивала как минимум 1 мяч в 9 из 10 официальных матчах , но по статистике еще ни разу не смогла обыграть Россию (2 поражения и 2 ничьих).
Что я думаю по поводу матча!? Да, Сербия приедет в "гости", но по словам главного тренера они не собираются отсиживаться в обороне, а наоборот будут пытаться навязать свой темп игры. Россия будучи "хозяйкой" стадиона будет пытаться подавить соперника, тем самым мы увидим динамичный футбол в обе стороны. Реализация у обеих команд настроена, но при этом всем бывают ошибки в обороне.
Команда занимает 38-е место в мировом рейтинге ФИФА. Как и в прошлом сезоне, россияне находятся в Лиге B этого турнира и поборются за попадание в Лигу А. В последний раз сборная собиралась в ноябре 2019 года. Отметим, что впервые в заявку российской команды попали полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Евгений Луценко, который, впрочем, получил травму и не поможет сборной в матче с командой Сербии. Последний свой турнир – квалификацию на Евро – сборная России провела хорошо, выиграв в 8 из 10 матчей. Со сборной Сербии россияне встречались 4 раза в товарищеских играх и ни разу ей не уступили (2 победы, 2 ничьи). В предстоящем поединке вероятность успеха хозяев букмекеры оценивают котировкой
Вся статистика очных встреч, и предыдущих игр команд в связи с пандемией сводится к нулю. По сути все начинается с чистого листа . У сборной Росси довольно экспериментальный состав . Нет Головина , Черышева , очевидна вратарская проблема .Сборная Сербии оснащена более высококлассными футболистами, в условиях отсутствия зрителей профессионализм преобладает над эмоциональным фоном . Плюс у сербов новый главный тренер , который призван из команды составленной из звёзд ( вме игроки играют в топ лигах ха топ клубы ) сделать команду звезду. Ставлю на то что сербы не проиграют.
Мы только что имели дискуссию, более-менее матерную, по поводу решения Черчесова вызвать Гилерме на сентябрьские матчи сборной России. О матче России и Сербии и будет идти наш полуфольклорный сказ.
Что мы будем делать в свете того, что Гилерме такой же вратарь, как Юра Шатунов - рэпер? Что мы будем делать в свете того, что между ног он пропускает чаще, чем Антон Шестак моргает? Что мы будем делать с парнем, у которого главное достоинство - покупка в красногорском отделении паспорта за 14 моих рублей. Что мы будем делать с этим парнем? Да простят меня 18 оставшихся в живых поклонников "Локомотива".
Если это вратарь, то я отказываюсь говорить о прогнозе. Сербы же команда не третьего ряда. Ну и что, что играют в Москве? Будет позорнее. Это ненадежный вратарь.
Но я патриот. И пацаны, с которыми я спорил, говорят, что это свидетельствует о хорошей черте Черчесова - уверенности и нежелании менять тех, кому он доверяет. Но мы не о супружеской жизни говорим. Мы говорим о том, что люди будут играть после гимна, который будет слушать вся страна. Гилерме, кстати, будет слушать не подпевая. Он не знает слов. Потом встанет и пропустит.. Не хочу каркать.
Ставлю на ничью с коэффициентом 3.25. И это будет хорошо, если будет хотя бы ничья. Если мы выиграем, упаду перед вами на колени в следующий раз.
Не забываем, что этом матч пройдем после очень долгого перерыва, осенью последний раз играла наша сборная. Это тоже причина моей нерешительности.
Сборная России начинает Лигу Наций домашней встречей с очень приличным соперником.
Начать стоит с команды Станислава Черчесова. Последние успехи сборной связаны с именами Дениса Черышева и Александра Головина, лидеров команды. Сейчас же ни тот ни другой не помогут сборной из-за полученных травм. Это же касается и новичка Аталанты Алексея Миранчука. Таким образом, все футболисты представляют российский чемпионат и уже практически пол года играют лишь в национальном чемпионате, так как из еврокубков давно вылетели, сборные не собирались. Единственный легионер - это Федор Кудряшов из середняка турецкого чемпионата Антальяспора. О том, что выбор у Черчесова ну совсем не богатый свидетельствует вызов двух игроков, у которых на данный момент нет клуба вообще. Против сильных команд игры россиянам даются очень тяжело, это в последние годы доказывали бельгийцы, уругвайцы, хорваты.
Состав клубов, представленных игроками сербской сборной впечатляет: Интер, Наполи, Монако, Аякс, Манчестер Юнайтед, Интер, Марсель, Айнтрах, мадридский Реал, казанский Рубин :) В команде хватает и молодых талантов и уже признанных европейским футбольным сообществом звезд, как Неманья Матич, Адем Льяич, Александр Коларов, Сергей Милинкович-Савич.
В составе сербской сборной много игроков, хорошо выступающих на высшем уровне европейского футбола, в нынешнем созыве сборной России все играют в местном чемпионате, некоторые сейчас не играют вовсе. Потенциал сербов выше.
❌Прогноз от Express BetX: Лига наций дивизиона B, группа 3, 1-й тур На ВТБ Арена в городе Москва, встречаются сборные России🇷🇺 и Сербии🇷🇸 ☁️Погодные условия: температура воздуха +17°C, скорость ветра 4.7 м/с, влажность воздуха 51%. 🤔Рассуждения: В данном противостоянии сходятся команды почти одного уровня но разного подхода реализации сборной. Основополагающим критерием оценки силы сборной является её состав, это нужно держать в голове. Сейчас поймёте что я имею в виду: если взглянуть на основной состав сборной России, мы увидим что только Головин является легионером клуба Монако, действительно не плохим в конкурентном чемпионате Франции, хотя ему и не удается участвовать в чемпионатах УЕФА, а все остальные состоят в российских клубах, и если бы хоть топ 3, так даже не топ 3 таблицы.Что мы видим с составом Сербии - все футболисты являются легионерами, даже одного не найдется кто находится в сербском клубе типа Црвены Звезды. С нахождением игроков в европейских клубах грантах, футболисты получают необыкновенный опыт и перенимают европейский стиль футбола, который невозможно получить находясь на своём чемпионате, единственный шанс - это чемпионаты УЕФА. Да, все мы помним сенсацию ЧМ 2018, но нужно учитывать тот настрой и те вложения в команду, которые в итоге дали тот результат, а также присутствие Акинфеева. К сожалению, участие в сборной его прекратилось, а вместе с ним хорошая защита ворот. Гильерме, не скажу что идеально справляется со своей задачей. В последних матчах он смог 3 мяча пропустить от Ахмата. Ну и, как показывает статистика, оборона Сербии не является её доминантой составляющей. От статистических ставок в этом матче я бы посоветовал воздержаться. 🎯Итог: В этом матче всё же надеюсь на голы от обоих команд, ведь оба показывают хорошую результативность. Но оз рискованно, поэтому лучше брать тотал 2б. ⚠️Подписывайся чтобы не пропустить следующие прогнозы. Сами ставки в одноименном канале Express BetX. Всем спасибо кто оценит мой прогноз))