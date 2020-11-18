Betting Insider
Матч-центр

Сербия — Россия прогнозы на матч 18.11.2020

Сербия — Россия
  •   Лига наций УЕФА
Сербия
18:58:21
до начала матча
Россия

Прогнозы 615
Все
Платные
Константин Генич55.3% WR-3.6% ROI
1.99Обе команды забьют - Да
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Сербия — Россия. Вот его доводы:

«Сербам обязательно надо выигрывать, если они не хотят опуститься в Лигу С. В целом там расклады сумасшедшие. Надо и тем, и другим. Понятно, что третий матч подряд, понятно, что Сербия оставила много негативных эмоций в матче с Шотландией, не пробившись на Евро. Сербы сыграли вничью с Венгрией, сумев быстро переключиться. Мы проиграли Турции.

В ситуации, когда надо и тем, и другим, а у сербов, как всегда, очень хороший подбор игроков: Йович вернулся в сборную, есть Милинкович-Савич, Тадич. У нас больше игрового времени получит Соболев, которого он не получил в игре с Турцией. В общем, когда надо и тем, и другим, то может быть сдержанный матч, но Сербия — команда безбашенная, немного неорганизованная. Постоянно лезет вперед и сама созидает и забивает, но и в обороне проблем предостаточно.

В этом матче я рекомендую сыграть «обе забьют». Вполне боеспособный коэффициент и жизненная ставка».

Источник: РБ / Сербия — Россия: прогноз и ставка Константина Генича
1
Повторить за 1.86
Мaксим Калиниченко46.7% WR-0.75% ROI
2.86Победит Сборная России по футболу
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
В последнем туре группового этапа Лиги Наций Сербия встретится с Россией. Матч между ними пройдет в Белграде.

Наступает определяющий тур в этой группе. Не получилось у россиян гарантировать себе выход в прошлой игре с Турцией. Сейчас они делят первое место с Венгрией и пока опережают ее. Но сзади маячат турки, которые при определенных обстоятельствах могут тоже занять первое место и выйти в плей-офф. Победа – единственное, что устраивает команду Черчесова сейчас. Ничья является слишком рискованным результатом.

Сербии, в свою очередь, тоже нужна победа, но по другим причинам. У этой команды еще есть шанс сохранить прописку в Лиге В. Для этого сербам нужно обыгрывать Россию и надеяться на крупный проигрыш Турции, от которой они как раз отстают на три балла.

Но я считаю, что Россия, конечно, должна побеждать в этой игре. И дело тут не только в ситуации в группе. Команда Черчесова очень неплохо выступила в матче с Турцией. Конечно, очень сильно подвели судейские решения. Так, по игре, россияне должны были брать три очка.

Также ничего не говорит о том, что сербы имеют большие шансы на победу в этой встрече. Они в этом розыгрыше Лиги Наций вообще ни разу не выиграли. Конкретно России Сербия в первом матче проиграла – 1:3.

У россиян видна определенная свежесть идей без Дзюбы в атаке. В полную силу команда Черчесова не смогла раскрыться в прошлой игре из-за раннего удаления и вынужденных замен. Сейчас в матче с Сербией мы, думаю, увидим уверенную победу России.

Здесь, я считаю, все просто. Предлагаю поставить на победу россиян в этой встрече. Им и очки нужны, и есть злость после поражения от Турции, и соперник слабый.

Источник: Vseprosport
0
Повторить за 2.79
Георгий Черданцев48.8% WR-1.38% ROI
1.92Обе команды забьют - Да
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ОЗ-Да в матче Сербия - Россия. Вот его доводы:

«Думаю, что матч с Турцией обнадежил. При равных составах Россия смотрелась даже предпочтительнее. Турцию вообще не было видно на поле. Создавали моменты, забили. Более того, играя вдесятером, забили еще. Россия выглядела в целом очень неплохо.

Думаю, что у россиян есть все шансы рассчитывать на победу. Сербы не попали на чемпионат Европы. Понятно, что остаться во втором дивизионе Лиги Наций — важная задача. Но вряд ли сербы будут из кожи вон лезть, чтобы эту победу добыть. Тем более, что у них не все хорошо с игрой и возникают периодически игровые проблемы».

Источник: РБ / Сербия – Россия: прогноз и ставка Георгия Черданцева
0
Повторить за 1.86
Madel47.6% WR0.64% ROI
1.67Тотал больше 2
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
🌍 Сербия - Россия

Каждой команде нужна победа в данном матче, России нужно занимать первое место, у Сербии есть ещё шанс попасть в 3 корзину для этого нужна победа над России.
У обеих команд присутствует мотивация, но у России заметен не большой спад и также отсутствует достаточно игроков. Сербы команда настроения сегодня все получается завтра нет. Если мы берём личные встречи команд то в основном они забивали 2-3 мяча в матче. Так помне виднеется ставка что каждая команда забьет, но возьму с подстраховкой тотал 2Б в матче.
0
Повторить за 1.6
Kирилл Дементьев44.6% WR-4.65% ROI
2.36Тотал больше 2.5
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче Сербия — Россия. Вот его доводы:

«Сборная Сербии уже никак не выиграет группу. Им остается бороться только за то, чтобы не вылететь в дивизион С. Но это не значит, что сборную России ожидает простой матч. Если брать именно состав, сербы вообще чуть ли не сильнейшая команда в этой подгруппе. Сказываются проблемы с дисциплиной и организованностью.

Дома Сербия будет играть с большим воодушевлением, да и российской команде отстаивать ничью невыгодно. В таком случае победу гарантирует только дележ очков в матче Венгрии и Турции. Верю в результативный футбол, поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2,5».

Источник: РБ / Сербия – Россия: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
0
Повторить за 2.23
moleff.vadik54.7% WR1.29% ROI
1.92Обе команды забьют - Да
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Завтра сборная усатого Стаса проведёт матч на выезде в Белграде против команды Сербии .. из-за перебора карточек не сыграют сразу три игрока основы ..Зобнин ,Кудряшов ,и Семёнов . Я думаю что сербы в составе которых есть пара тройка классных игроков Йович ,Тадич,Миленкович способны создать трудности нашей команде в обороне .. учитывая какой у нас был проходной двор с турками ..хозяева обязаны забивать ,тем более что играют они на своём поле ..но и команда Стаса в нападение действует более удачнее ,чем в обороне ..моя ставка на этот матч ОБЕ ЗАБЬЮТ
0
Повторить за 1.86
Егор Самарин162.5% WR1.8% ROI
2.9Победит Сборная Сербии по футболу
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Итак сб. России играет очень важный матч со сб. Сербии. Сразу объясню, почему Россия проиграет. Тут дело даже не в том, что наши парни плохо сыграли последние игры(несмотря на тв дифирамбы), а в том, что Саламыч отошёл от своих принципов формирования команды. Он не нашел ничего лучшего, чем пойти на поводу у аудитории. Я бы ему посоветовал достать свои черновики, заготовленные к ЧМ2018. В КОМАНДУ привлечены игроки, но не бойцы. А при отсутствии мастерства, а его у наших нет, на первый план выходят игроки бойцы, а их почти не осталось.
0
Повторить за 2.9
Эдуард Емелев44.3% WR-10.37% ROI
3.28Ничья
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Ключевой для обеих команд матч в групповом этапе. Сербам нужно побеждать, чтобы избежать вылета в низший дивизион Лиги Наций, а россиянам, чтобы оставить за собой первое место группы и шагнуть выше. Команда Черчесова умудрилась растерять внушительное преимущество и не побеждает уже пять игр. Невероятно тяжелая игра со сборной Турции вскрыла проблемы в линии обороны, но и доказала, что у сборной России есть характер. Россияне в меньшинстве выглядели очень неплохо, но не смогли дожать хозяев. Сербы параллельно сыграли выгодную всем, кроме себя, ничью с Венгрией и отложили решение всех вопросов на последний тур.
Матч должен получиться очень упорным, ничья крайне вероятный исход.
0
Повторить за 3.35
Игорь Соколов748.8% WR-0.6% ROI
2.86Победит Сборная России по футболу
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
У Россиян видна определенная свежесть идей и без рукоблуда Дзюбы в атаке. В полную силу команда Черчесова не смогла раскрыться в полную силу из-за удаления на ранней стадии начала матча. Сейчас я уверен что будет уверенная победа нашей сборной, им и очки нужны и есть злоба после поражения от сборной Турции, соперник слабый! Так что надеется буду только на победу! Удачи друзья!
0
Повторить за 2.79
Юрий Розанов46.4% WR-5.98% ROI
1.99Обе команды забьют - Да
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Сербия — Россия| Лига наций УЕФА
Хорошая игра россиян против турков, убитая грубыми ошибками польского судьи, наводит на мысль: а не слишком болезненным психологическим ударом это окажется. Опасения есть. И они серьезны. Сербы будут более раскованны. Так что соглашусь с букмекерской оценкой шансов (там равенство). Чуть склонясь в сторону сербов (раскованность может стать в данной ситуации решающим шансом).

Источник: Олимп
0
Повторить за 1.86
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор