Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Сербия — Россия. Вот его доводы:
«Сербам обязательно надо выигрывать, если они не хотят опуститься в Лигу С. В целом там расклады сумасшедшие. Надо и тем, и другим. Понятно, что третий матч подряд, понятно, что Сербия оставила много негативных эмоций в матче с Шотландией, не пробившись на Евро. Сербы сыграли вничью с Венгрией, сумев быстро переключиться. Мы проиграли Турции.
В ситуации, когда надо и тем, и другим, а у сербов, как всегда, очень хороший подбор игроков: Йович вернулся в сборную, есть Милинкович-Савич, Тадич. У нас больше игрового времени получит Соболев, которого он не получил в игре с Турцией. В общем, когда надо и тем, и другим, то может быть сдержанный матч, но Сербия — команда безбашенная, немного неорганизованная. Постоянно лезет вперед и сама созидает и забивает, но и в обороне проблем предостаточно.
В этом матче я рекомендую сыграть «обе забьют». Вполне боеспособный коэффициент и жизненная ставка».
Источник: РБ / Сербия — Россия: прогноз и ставка Константина Генича
В последнем туре группового этапа Лиги Наций Сербия встретится с Россией. Матч между ними пройдет в Белграде.
Наступает определяющий тур в этой группе. Не получилось у россиян гарантировать себе выход в прошлой игре с Турцией. Сейчас они делят первое место с Венгрией и пока опережают ее. Но сзади маячат турки, которые при определенных обстоятельствах могут тоже занять первое место и выйти в плей-офф. Победа – единственное, что устраивает команду Черчесова сейчас. Ничья является слишком рискованным результатом.
Сербии, в свою очередь, тоже нужна победа, но по другим причинам. У этой команды еще есть шанс сохранить прописку в Лиге В. Для этого сербам нужно обыгрывать Россию и надеяться на крупный проигрыш Турции, от которой они как раз отстают на три балла.
Но я считаю, что Россия, конечно, должна побеждать в этой игре. И дело тут не только в ситуации в группе. Команда Черчесова очень неплохо выступила в матче с Турцией. Конечно, очень сильно подвели судейские решения. Так, по игре, россияне должны были брать три очка.
Также ничего не говорит о том, что сербы имеют большие шансы на победу в этой встрече. Они в этом розыгрыше Лиги Наций вообще ни разу не выиграли. Конкретно России Сербия в первом матче проиграла – 1:3.
У россиян видна определенная свежесть идей без Дзюбы в атаке. В полную силу команда Черчесова не смогла раскрыться в прошлой игре из-за раннего удаления и вынужденных замен. Сейчас в матче с Сербией мы, думаю, увидим уверенную победу России.
Здесь, я считаю, все просто. Предлагаю поставить на победу россиян в этой встрече. Им и очки нужны, и есть злость после поражения от Турции, и соперник слабый.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ОЗ-Да в матче Сербия - Россия. Вот его доводы:
«Думаю, что матч с Турцией обнадежил. При равных составах Россия смотрелась даже предпочтительнее. Турцию вообще не было видно на поле. Создавали моменты, забили. Более того, играя вдесятером, забили еще. Россия выглядела в целом очень неплохо.
Думаю, что у россиян есть все шансы рассчитывать на победу. Сербы не попали на чемпионат Европы. Понятно, что остаться во втором дивизионе Лиги Наций — важная задача. Но вряд ли сербы будут из кожи вон лезть, чтобы эту победу добыть. Тем более, что у них не все хорошо с игрой и возникают периодически игровые проблемы».
Источник: РБ / Сербия – Россия: прогноз и ставка Георгия Черданцева
Каждой команде нужна победа в данном матче, России нужно занимать первое место, у Сербии есть ещё шанс попасть в 3 корзину для этого нужна победа над России. У обеих команд присутствует мотивация, но у России заметен не большой спад и также отсутствует достаточно игроков. Сербы команда настроения сегодня все получается завтра нет. Если мы берём личные встречи команд то в основном они забивали 2-3 мяча в матче. Так помне виднеется ставка что каждая команда забьет, но возьму с подстраховкой тотал 2Б в матче.
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче Сербия — Россия. Вот его доводы:
«Сборная Сербии уже никак не выиграет группу. Им остается бороться только за то, чтобы не вылететь в дивизион С. Но это не значит, что сборную России ожидает простой матч. Если брать именно состав, сербы вообще чуть ли не сильнейшая команда в этой подгруппе. Сказываются проблемы с дисциплиной и организованностью.
Дома Сербия будет играть с большим воодушевлением, да и российской команде отстаивать ничью невыгодно. В таком случае победу гарантирует только дележ очков в матче Венгрии и Турции. Верю в результативный футбол, поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2,5».
Завтра сборная усатого Стаса проведёт матч на выезде в Белграде против команды Сербии .. из-за перебора карточек не сыграют сразу три игрока основы ..Зобнин ,Кудряшов ,и Семёнов . Я думаю что сербы в составе которых есть пара тройка классных игроков Йович ,Тадич,Миленкович способны создать трудности нашей команде в обороне .. учитывая какой у нас был проходной двор с турками ..хозяева обязаны забивать ,тем более что играют они на своём поле ..но и команда Стаса в нападение действует более удачнее ,чем в обороне ..моя ставка на этот матч ОБЕ ЗАБЬЮТ
Итак сб. России играет очень важный матч со сб. Сербии. Сразу объясню, почему Россия проиграет. Тут дело даже не в том, что наши парни плохо сыграли последние игры(несмотря на тв дифирамбы), а в том, что Саламыч отошёл от своих принципов формирования команды. Он не нашел ничего лучшего, чем пойти на поводу у аудитории. Я бы ему посоветовал достать свои черновики, заготовленные к ЧМ2018. В КОМАНДУ привлечены игроки, но не бойцы. А при отсутствии мастерства, а его у наших нет, на первый план выходят игроки бойцы, а их почти не осталось.
Ключевой для обеих команд матч в групповом этапе. Сербам нужно побеждать, чтобы избежать вылета в низший дивизион Лиги Наций, а россиянам, чтобы оставить за собой первое место группы и шагнуть выше. Команда Черчесова умудрилась растерять внушительное преимущество и не побеждает уже пять игр. Невероятно тяжелая игра со сборной Турции вскрыла проблемы в линии обороны, но и доказала, что у сборной России есть характер. Россияне в меньшинстве выглядели очень неплохо, но не смогли дожать хозяев. Сербы параллельно сыграли выгодную всем, кроме себя, ничью с Венгрией и отложили решение всех вопросов на последний тур. Матч должен получиться очень упорным, ничья крайне вероятный исход.
У Россиян видна определенная свежесть идей и без рукоблуда Дзюбы в атаке. В полную силу команда Черчесова не смогла раскрыться в полную силу из-за удаления на ранней стадии начала матча. Сейчас я уверен что будет уверенная победа нашей сборной, им и очки нужны и есть злоба после поражения от сборной Турции, соперник слабый! Так что надеется буду только на победу! Удачи друзья!
Хорошая игра россиян против турков, убитая грубыми ошибками польского судьи, наводит на мысль: а не слишком болезненным психологическим ударом это окажется. Опасения есть. И они серьезны. Сербы будут более раскованны. Так что соглашусь с букмекерской оценкой шансов (там равенство). Чуть склонясь в сторону сербов (раскованность может стать в данной ситуации решающим шансом).