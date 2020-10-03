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Спартак — Зенит прогнозы на матч 03.10.2020

Спартак — Зенит
  •  РПЛ
Спартак
18:27:41
до начала матча
Зенит
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Прогнозы 609
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Платные
Константин Генич55.9% WR-2.59% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на обе забьют в матче Спартак - Зенит. Вот его доводы:

Брошенная перчатка Шамилем Газизовым «Зениту», Артем Дзюба хочет доказать, что как обыгрывали «Спартак», так и будут продолжать обыгрывать, Александр Кокорин против «Зенита» — интриг предостаточно. То, что команды сейчас команды находятся рядом в турнирной таблице, еще больше увеличивает накал этого противостояния.

«Спартак» одержал две сухие победы подряд, но не без проблем, а «Зенит» набросал целую кошелку «Уфе», забив шесть мячей, но мог и больше. Зенит конечно фаворит, но столь ли явный в матчах со Спартаком?

.Мне кажется, что самая нормальная играющая ставка, с точки зрения прогноза на эту встречу – обе забьют.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.74
Max G. Rudenko40.5% WR-10.24% ROI
1.9Спартак тотал больше 1
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Лидеры первенства!
Жаль не смогу посмотреть эту игру...
Зенит поиграл мышцами на обескровленной Уфе, Спартак добыл очередную тяжёлую победу.
Гости меня мало интересуют: состав сильный, играют убого, но игроки пока тащат.

Хозяева мне очень симпатичны в первую очередь из-за тренера. С такой набора слепить коллектив уже дорогого стоит. А если бы ещё Шамиль оторвался от микрофона и привез игрока на правый фланг - вообще сказка была бы. А так минус игрок в центре, и отсутствие правого фулбека (Рома красавчик, но он нужен в центр).

Об игре, Спартак показал, что готов держать мяч и старается вскрывать оборону медленно; надеюсь, Доменико уйдет в глухую оборону и накажет голубых контратаками. Закидушки на Артемку не сработают, фланги тоже не подведут, главное, не перегнуть с фолами.

На итог ставить не стану, но надеюсь на очередной перерыв уйдут лидерами именно москвичи.
Мячей будет много.
Мой прогноз: 3:2
1
Повторить за 1.88
Роман Гольцов55.2% WR1.29% ROI
2.25Победит Зенит
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Совсем скоро стартует матч между Спартак Москва - Зенит.

Шансы на этот матч рассчитанные нашей программой "Team xG":
Победа 1: 23,5%.
Ничья: 28,0%.
Победа 2: 48,5%.
Тотал больше 2.5: 58,4%.
Тотал меньше 2.5: 41,6%.
Фора К1 0: 23,5%.
Фора К2 0: 48,5%.
Обе команды забьют: Да: 61,2%.
Обе команды забьют: Нет: 38,8%.

Оставайтесь только в плюсе!
Удачной недели!

С уважением,
Команда разработчиков
Team xG.
0
Повторить за 2.34
tolgayarslan66.7% WR1.87% ROI
2.71Спартак фора (0)
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
В субботу вечером состоится грандиозный матч для футбольной России , московский Спартак принимает гостей из Питера.Обе команды показывают хорошие результаты на старте чемпионата , однако об игре такое вряд ли можно сказать , случаются отдельные временные промедутки в матчах, где обе команды пробуксовывают.Спартак показал , что умеет вытаскивать матчи на характере , пусть и перевес в отдельных игровых позициях на стороне гостей , всё же уверен , что за счёт хорошего микроклимата в команде , хорошего эмоционального фона вообще вокруг клуба , москвичи приложат все усилия и одержат верх в этом противостоянии
0
Повторить за 2.55
Илья Петриенко56.5% WR1.76% ROI
1.74Победит Спартак или ничья
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Итак обсудим данный матч, который состоится уже в ближайшее время.
Зенит сильная команда, которая взяла чемпионство в прошлом сезоне, у них есть хорошее нападение, полузащита, но защита прихрамывает. Проанализируем прошлый матч Зенита с Уфой, они показывали плотный футбол и полную доминацию на поле.
Спартак не менее сильная команда которая показывает очень интересный и непредсказуемый футбол. У Красно-былых была смена тренера на Доменико Тедеско, который с самого начала заступления на свой пост показал то, что он будет бороться до конца. Хорошая атака усиленная Соболевом и как нам показал прошлый матч, Айртон очень хорошо выступил. Мой прогноз 1x на спратак, уверен что они не проиграют. Удачи!
0
Повторить за 1.72
Эдуард Емелев47.1% WR-7.13% ROI
1.75Обе команды забьют - Да
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
В главном матче 10-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» примет гостей из города на Неве. Красно-белые и «Зенит» имеют одинаковое количество очков и по мнению экспертов, именно эти коллективы разыграют между собой чемпионство. В прошлом туре коллектив Тедеско обыграл аутсайдера чемпионата «Тамбов» (2:0). Возвращаются к лучшим кондициям сразу несколько игроков красно-белых: Бакаев, Ларрсон и Зобнин. Москвичи забивают в каждом матче, поэтому в дерби не стоит ждать унылых нулей. У «Зенита» все чуть сложнее. Чемпион России вынужден держать в голове матчи грядущей ЛЧ, а значит борьбу минимум на два фронта. В составе «сине-бело-голубых» основной опасности стоит ждать от тройки Дзюба-Малком-Азмун, нападение питерцев в нынешнем сезоне выглядит выше всяких похвал.
"Обе забьют", для матча, где каждая из команд будет стремиться к победе, выглядит логично.
0
Повторить за 1.74
Александр Бубнов26.7% WR-22.61% ROI
5.65Победа Спартак и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Прогноз: 2:1. У «Зенита» потери, в Москве как минимум не сыграет Азмун, тогда как «Спартак» пребывает в оптимальном состоянии. На своем поле красно-белые выдадут максимум, им очень важно делом подтвердить претензии на лидерство и получить психологическое преимущество.

Источник: Sportbox,ru
0
Повторить за 5.5
N-E-Z-N-A C-O-M-E-C50% WR-0.91% ROI
1.9Спартак тотал больше 1
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак москва, показал хорошую игру с Рубином, одержав победу в гостях 0:2. Нынешний Рубин очень хорош. Это говорит о том, что Спартак Москва, тоже в хорошей форме. И забить гол дома, я думаю они свой забьют. И рискну поставить на гол Спартака.
0
Повторить за 1.88
Артем Беликов10% WR0% ROI
1.74Обе команды забьют - Да
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Такие команды как Спартак и зенит всегда интересно на поле
0
Повторить за 1.74
YurY KudRYAvtsEv39.3% WR-11.47% ROI
3.58Победит Спартак
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак отдаст долги,и докажет,что он сильнейший!!!Поросята накажут бомжей!!!Я КОСТРОМА и ПИТЕР УВАЖАЮ,но...
0
Повторить за 3.64
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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