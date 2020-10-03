Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на обе забьют в матче Спартак - Зенит. Вот его доводы:
Брошенная перчатка Шамилем Газизовым «Зениту», Артем Дзюба хочет доказать, что как обыгрывали «Спартак», так и будут продолжать обыгрывать, Александр Кокорин против «Зенита» — интриг предостаточно. То, что команды сейчас команды находятся рядом в турнирной таблице, еще больше увеличивает накал этого противостояния.
«Спартак» одержал две сухие победы подряд, но не без проблем, а «Зенит» набросал целую кошелку «Уфе», забив шесть мячей, но мог и больше. Зенит конечно фаворит, но столь ли явный в матчах со Спартаком?
.Мне кажется, что самая нормальная играющая ставка, с точки зрения прогноза на эту встречу – обе забьют.
Лидеры первенства! Жаль не смогу посмотреть эту игру... Зенит поиграл мышцами на обескровленной Уфе, Спартак добыл очередную тяжёлую победу. Гости меня мало интересуют: состав сильный, играют убого, но игроки пока тащат.
Хозяева мне очень симпатичны в первую очередь из-за тренера. С такой набора слепить коллектив уже дорогого стоит. А если бы ещё Шамиль оторвался от микрофона и привез игрока на правый фланг - вообще сказка была бы. А так минус игрок в центре, и отсутствие правого фулбека (Рома красавчик, но он нужен в центр).
Об игре, Спартак показал, что готов держать мяч и старается вскрывать оборону медленно; надеюсь, Доменико уйдет в глухую оборону и накажет голубых контратаками. Закидушки на Артемку не сработают, фланги тоже не подведут, главное, не перегнуть с фолами.
На итог ставить не стану, но надеюсь на очередной перерыв уйдут лидерами именно москвичи. Мячей будет много. Мой прогноз: 3:2
Совсем скоро стартует матч между Спартак Москва - Зенит.
Шансы на этот матч рассчитанные нашей программой "Team xG": Победа 1: 23,5%. Ничья: 28,0%. Победа 2: 48,5%. Тотал больше 2.5: 58,4%. Тотал меньше 2.5: 41,6%. Фора К1 0: 23,5%. Фора К2 0: 48,5%. Обе команды забьют: Да: 61,2%. Обе команды забьют: Нет: 38,8%.
В субботу вечером состоится грандиозный матч для футбольной России , московский Спартак принимает гостей из Питера.Обе команды показывают хорошие результаты на старте чемпионата , однако об игре такое вряд ли можно сказать , случаются отдельные временные промедутки в матчах, где обе команды пробуксовывают.Спартак показал , что умеет вытаскивать матчи на характере , пусть и перевес в отдельных игровых позициях на стороне гостей , всё же уверен , что за счёт хорошего микроклимата в команде , хорошего эмоционального фона вообще вокруг клуба , москвичи приложат все усилия и одержат верх в этом противостоянии
Итак обсудим данный матч, который состоится уже в ближайшее время. Зенит сильная команда, которая взяла чемпионство в прошлом сезоне, у них есть хорошее нападение, полузащита, но защита прихрамывает. Проанализируем прошлый матч Зенита с Уфой, они показывали плотный футбол и полную доминацию на поле. Спартак не менее сильная команда которая показывает очень интересный и непредсказуемый футбол. У Красно-былых была смена тренера на Доменико Тедеско, который с самого начала заступления на свой пост показал то, что он будет бороться до конца. Хорошая атака усиленная Соболевом и как нам показал прошлый матч, Айртон очень хорошо выступил. Мой прогноз 1x на спратак, уверен что они не проиграют. Удачи!
В главном матче 10-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» примет гостей из города на Неве. Красно-белые и «Зенит» имеют одинаковое количество очков и по мнению экспертов, именно эти коллективы разыграют между собой чемпионство. В прошлом туре коллектив Тедеско обыграл аутсайдера чемпионата «Тамбов» (2:0). Возвращаются к лучшим кондициям сразу несколько игроков красно-белых: Бакаев, Ларрсон и Зобнин. Москвичи забивают в каждом матче, поэтому в дерби не стоит ждать унылых нулей. У «Зенита» все чуть сложнее. Чемпион России вынужден держать в голове матчи грядущей ЛЧ, а значит борьбу минимум на два фронта. В составе «сине-бело-голубых» основной опасности стоит ждать от тройки Дзюба-Малком-Азмун, нападение питерцев в нынешнем сезоне выглядит выше всяких похвал. "Обе забьют", для матча, где каждая из команд будет стремиться к победе, выглядит логично.
Прогноз: 2:1. У «Зенита» потери, в Москве как минимум не сыграет Азмун, тогда как «Спартак» пребывает в оптимальном состоянии. На своем поле красно-белые выдадут максимум, им очень важно делом подтвердить претензии на лидерство и получить психологическое преимущество.
Спартак москва, показал хорошую игру с Рубином, одержав победу в гостях 0:2. Нынешний Рубин очень хорош. Это говорит о том, что Спартак Москва, тоже в хорошей форме. И забить гол дома, я думаю они свой забьют. И рискну поставить на гол Спартака.