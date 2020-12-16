Главный матч очередного тура РПЛ состоится на «Газпром Арене», где противостоять будут прямые конкуренты в борьбе за чемпионский титул, клубы, возглавляющие турнирную таблицу чемпионата России.
«Зенит» перед важнейшей игрой национального первенства против «Спартака» сумел в родных стенах справиться с московским «Динамо» (3:1) и вновь стал единоличным лидером РПЛ (11 побед -5 ничьих -2 поражения, разница мячей 40:14, 38 очков). Команда Сергея Семака не проигрывает уже шесть туров (4-2-0). Дома питерцы набрали 24 очка (8-0-1, 30:9), только казанский «Рубин» из клубов РПЛ сумел увезти победу из Северной столицы.
«Спартак» в прошлом туре потерпел поражение в Сочи (0:1) и позволил «Зениту» вырваться вперёд на три очка. В активе столичного клуба в данный момент тридцать пять очков (10-5-3, 32:18). В последних пяти встречах красно-белые проиграли только раз (2-2-1). В гостях команда Доменико Тедеско набрала семнадцать очков (5-2-2 15:10).
В первом круге соперники очки поделили (1:1).
Клуб из Санкт-Петербурга в последних пяти встречах лишь однажды сохранил свои ворота в неприкосновенности, а клуб из Москвы имеет только один «сухарь» в последних девяти матчах.
Игра на «Газпром Арене», её результат имеет огромную турнирную значимость и серьёзное влияет на борьбу за чемпионский титул. «Зенит» в случае успеха убежит в отрыв и значительно повысит свои шансы на чемпионство, «Спартак» просто обязан подобному воспрепятствовать. Обе команды, несмотря на свои огромные амбиции, имеют игровые проблемы и слабости, а учитывая эмоциональный фон вокруг матча и огромное желание «умыть» конкурента — всё вышеперечисленное, заставит команды атаковать, создавать моменты и претендовать на голы в этом важнейшем противостоянии мечтающих о чемпионстве команд, представляющих две столицы.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче Зенит — Спартак. Вот его доводы:
«У каждой команды есть свои преимущества и плюсы, есть свои минусы. «Зенит» одержал победу над «Динамо» при весьма неплохом качестве игры. Да, были провалы в начале игры и в начале второго тайма, но надо признать, что «Зенит» держал ситуацию под контролем, было несколько интересных тренерских решений. Венделл сыграл не на своей позиции, Сутормин сыграл чуть ли не лучший матч за «Зенит», сделав две голевые передачи, Дзюба сделал дубль, Азмун вышел на замену. Сейчас у «Зенита» почти полный боекомплект, практически нет травмированных, за исключением голкипера Михаила Кержакова, но все ждали, когда вернется Лунев – вот он теперь играет.
У «Спартака» тоже почти все в строю. То, что Кокорин не играет против «Сочи» и «Зенита» это своя история, к этому уже все привыкли. Соболев тренируется индивидуально, уже начал пробежки, но не сыграет. В остальном все вроде бы в строю, но игра «Спартака», особенно по матчу с «Сочи», откровенно говоря, больше разочаровала. Не только поражение, а само содержание игры. И до этого в домашнем матче «Спартак» выглядел не сказать чтобы убедительно, хоть и выиграл 5:1 у «Тамбова». Три мяча команда забивал в последние 10 минут, а во втором тайме промелькнула мысль о том, что «Тамбов» при своих кадровых проблемах, сумеет «Спартаку» доставить серьезные неприятности. Так в итоге и произошло, но концовочку «Тамбов» провалил.
«Зенит» и «Спартак» — лидеры российского чемпионата. Если «Спартак» победит, то он выйдет на первое место и уйдет на перерыв лидером по дополнительным показателям. Что касается «Зенита», то он благодаря победе, может оторваться от «Спартака» на 6 очков.
Мне «Зенит» в последних матчах понравился чуть больше. Где-то подвела реализация, как в Туле, но в последних домашних матчах «Зенит» выглядел неплохо. Исходя из ситуации, исходя из возможностей команд, я думаю, что на данный момент «Зенит» выглядит покрепче и покруче, чем «Спартак». Мой прогноз на эту встречу – чистая победа «Зенита». «Зенит» идет фаворитом, и я здесь букмекеров поддержу. На мой взгляд, можно поставить на чистую победу «Зенита». Дальше думайте сами».
Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Зенит» — «Спартак»: прогноз и ставка Константина Генича
Этот матч носит принципиальный характер для обоих команд. Исходя из статистики предыдущих встреч конечно фаворит этого матча Зенит. Но и амбициозность Спартака в этом матче будет на высоте. Думаю они захотят сравняться с Зенитом по очкам и дадут бой в этом матче. А имея хорошую атаку и нестабильную оборону у обеих команд, ставлю здесь на то, что ОЗ. Также думаю что будет биться пенальти в этом матче.
Здесь предпочтение, пожалуй, отдам «Зениту». Команда полностью оправилась после травм и вернулась в боевое состояние. Отсутствовать будет только вратать Михаил Кержаков, его место займёт набирающий форму Андрей Лунёв.
«Спартак» к дерби дошёл без Соболева и Кокорина (у первого травма колена, у второго травма «Не хочу играть с бывшими клубами»), также команда будет без главного тренера Доменико Тедеско. К тому же, «Зенит» играет дома, хоть и без болельщиков, но зато без перелётов.
Прогноз на матч Зенит - Спартак. Давайте пройдёмся по прошедшем матчам двух команд мы имеем следующее Зенит обыграл московское Динамо, а Спартак слил игру с Сочи проиграв с минимальным счётом и к тому конфликт с тренеров Спартака. Что это значит скорее всего провокация перед встречей с Зенитом. Даже без анализа статистики и очных встречных , а также пропаганды и топление за Зенит Матч тв можно сделать простой и незамысловатый вывод что Зенит победит без проблем.
На самом деле очень читаемый матч. Грузить тут нужно на инд. тотал Зенита, либо на фору. Я решил, что лучшим вариантом будет фора, так как Спартак вообще из себя ничего не представляет в последнее время. Игра красно-белых всегда была вязкой, а тут встреча с лучшей командой в РПЛ... Да и та же стата говорит сама за себя...
Зенит не будет играть от обороны и будет много атаковать,этим может воспользоваться Спартак и играть на контратаках. Зенит и Спартак редко проводят матчи в чемпионате без забитых мячей,так же статистика их личных встреч подтверждает,что команды любят поражать ворота друг друга. Спартак любит пропускать почти в каждом матче чемпионата. У Зенита на ворота вернулся Лунёв,который не понятно в какой форме. Обе забьют,хороший вариант для ставки.
Как же хорош Зенит при наличии в составе здорового Азмуна, который горит желанием забивать голы и приносить победы своей команде. А связка с Дзюбой, который тоже нередко забивает, только поможет питерцам добыть победу в дерби двух столиц. Про Спартак мне сказать особо нечего, просто не верю я сейчас в эту команду, а особенно в этом матче. Смелая победа Зенита, но я рискну, взяз победу с форой
Прогноз: 2:1. В прошлом туре против «Динамо» «Зенит» начал подавать признаки жизни, эпизодами напоминал себя прежнего и добился уверенной победы. В свою очередь «Спартак» уступил «Сочи» при посредственной игре. В пользу «Зенита» фактор своего поля, к тому же в принципиальном матче есть реальный шанс оторваться в чемпионской гонке.
Не думаю , что тут будет обилие голов , и не жду разгрома от Зенита , Спартак хоть и проиграл Сочи , но они находятся в нормальной форме по моему мнению , и могут выстоять , проиграют максимум в один гол Зениту , если у Зенита пойдёт игра , что не факт