Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Ф2 (+1) в матче «Зенит» — «Спартак». Вот его доводы:
Конечно, мы ждали этот матч, еще больше ждали болельщики «Спартака». «Зенит» — «Спартак» — противостояние двух столиц, полуфинал Кубка России, матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Конечно, «Зенит» получает небольшое преимущество. Понятно, что «Зенит» чемпион, что он на ходу, что он сильнее нынешнего «Спартака».
У «Спартака» дисквалификация Тедеско на этот матч не распространяется – он может руководить командой. У москвичей не будет дисквалифицированного Понсе, не будет травмированного Зобнина, что еще больше усложняет задачу для «Спартака». Но именно в таких матчах, мне кажется, как раз и куется характер. Да, «Зенит» безусловный фаворит по букмекерской линии. Можно просто сыграть победу «Зенита» и быть довольным. Но вероятнее всего, что «Спартак» так просто не сдастся. «Спартак» упрется, будет лезть под кожу, терпеть, героически отбиваться, ловить свой шанс на контратаке. Чувствуется, что в основное время «Спартак» не проиграет. В основное время «Спартак» ляжет костьми и не проиграет.
Можно было бы сыграть на то, что «Спартак» не проиграет в основное время с коэффициентом выше двойки, но лучше сыграть на «Спартак» с форой (+1). Если «Зенит» все-таки дожмет «Спартак», то выиграет с разницей в один мяч. Верится, что Тедеско правильно настроит своих футболистов, «Спартак» правильно стратегически сыграет и преподнесет для многих сенсацию, что будет большой радостью для «Спартака», чьи болельщики пережили в этом сезоне много негативных эмоций. Прогноз – «Спартак» с форой (+1). А более авантюрные игроки могут рассмотреть вариант, что «Спартак» не проиграет в основное время.
Это довольно очень интересный матч будет. В последнее время "Спартак", не в форме своей, но судьи явно судят не в пользу "Спартака"! Я уверен, в этом матче будет много агрессии, со стороны двух этих команд. Что можно сказать про "Зенит"? Команда Семака, не будет р***********я, уж тем более перед "Спартаком". Тедеско, сам понимает в какой он ситуации находится, если "Спартак" выйграет кубок России, то проценты на увольнение его резко упадут 😉... Ещё раз повторю, это моя точка зрения.
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф1 (-1) в матче Зенит - Спартак. Вот его доводы:
Так получилось, что для «Спартака» довольно давно этот матч стал самым важным в оставшейся части сезона. Надежды на хорошее место в чемпионате испарились вместе с проигрышем в дерби ЦСКА. Кубок — единственная возможность чего-то серьезного добиться. «Зенит» же полон решимости, что называется, повесить свои медали на этот кубок, положить их в него, показать в очередной раз, что он лучший. Тот напор, с которым Алексей Миллер поздравлял «Зенит» и говорил, что мы сильнее всех, та агрессия, которую проявил Александр Медведев в отношении «Спартака» в своем знаменитом высказывании, — все это говорит о сумасшедшем настрое «Зенита». Плюс он играет дома.
У Доменико Тедеско много проблем с командой, и «Спартак» не выглядит командой надежной. Думаю, в кубковом турнире очень тяжело будет что-то поймать.
Выбрать лучше ставку на победу «Зенита» с форой (-1) и коэффициентом 2,07. Это очень большой коэффициент. У «Зенита» есть все, чтобы обыграть «Спартак», может быть, даже крупно. Вряд ли празднование чемпионства было таким сумасшедшим, чтобы вывести «Зенит» за пределы спортивной формы.
Можно было бы сыграть на то, что «Спартак» не проиграет в основное время с коэффициентом выше двойки, но я сыграю «Спартак» с форой (+1). Если «Зенит» все-таки дожмет «Спартак», то выиграет с разницей в один мяч. Я верю, что Тедеско правильно настроит своих футболистов, «Спартак» правильно стратегически сыграет и преподнесет для многих сенсацию, что будет большой радостью для «Спартака», чьи болельщики пережили в этом сезоне много негативных эмоций. Мой прогноз – «Спартак» с форой (+1). А более авантюрные игроки могут рассмотреть вариант, что «Спартак» не проиграет в основное время.
Это одно из главных противостояний в России, которое по вывеске уступает только противостоянию «Спартака» и ЦСКА.
Здесь я покривлю душой, если начну придумывать, что это кубковая игра и никто никогда не знает, как она завершится. Да, «Спартак» начинает обретать себя, как мне кажется, но все равно «Зенит» готов забрать все титулы. И будет правильно, если в предстоящем матче выиграет именно он.
У предстоящего матча есть подоплека – неосторожная шутка Медведева по поводу поступка Дзюбы и Азмуна, послужившая дополнительной мотивацией для «Спартака». Поступок стал широко обсуждаемым, хотя, когда игроки делают глупости, к этому нужно относиться снисходительно, потому что после сложных поединков они теряют голову.
У «Спартака» мало аргументов, кроме мотивации. Поставленной игры я пока у него не вижу. У «Зенита» естественно будет и мотивация плюс игра, состав и так далее. «Спартак» еще обижен решением провести полуфинал в Санкт-Петербурге, что тоже мотивирует команду Тедеско. Но все-таки этого не хватит, чтобы обыграть соперника.
Если «Зенит» не пропустит в первые 20 минут, дальше все решится в пользу хозяев. Но я боюсь, что «Спартак» с самого старта побежит и забьет, а потом ситуация для «Зенита» станет сложнее. Возможно, командам даже предстоит сыграть дополнительное время, нельзя исключать такой возможности.
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 и ТБ (2,5) в матче Зенит - Спартак. Вот его доводы:
Несмотря на то, что «Спартак» выиграл у «Ахмата» (3:0), а с «Зенитом» сыграет практически основным составом, соперник просто выглядит сильнее. Еще и дома петербуржцы играют.
У «Зенита» сильнее атака. Тут вопросов нет. В первом тайме мы увидим равную игру, а затем, когда «Зенит» забьет, «Спартак» полезет отыгрываться, и у хозяев будет еще больше свободного пространства. Будут голы, а «Зенит» победит.
Готов к любой вашей реакции на мой прогноз. Однако сразу заявлю, что "Спартак" просто обязан обыграть "Зенит" в полуфинальном матче Кубка России.
Дело даже не в Доменико Тедеско или Шамиле Газизове, который, кстати, вызывает у меня симпатию. Тем не менее, хочу говорить о "Спартаке" хорошо. "Спартак" сумел обыграть "Ахмат" со счетом 3:0. А у грозненцев совсем неплохая команда. Там Игорь Шалимов делает то, что должен делать, чтобы его не убило руководство республики.
У "Зенита" произошла в раздевалке странная тема с участием иранского и русского парней. Тогда они имитировали то, как на российскую эстраду пробиваются новые звезды.Тогда обличенный властью Александр Медведев посмеялся над этой ситуацией. Но Андрей Червиченко сказал, что "Спартаку" нужно сделать это же в матче с "Зенитом". Здесь я и встану на сторону Червиченко.
"Спартаку" настало уже наконец время, чтобы восстать и оправдать свое название. Хватит уже проигрывать. В Петербурге "красно-белые" обязаны побеждать. Тогда они могут спасти сезон и в один момент превратиться из неудачников в героев. Вот так немного наивно, но однозначно я полагаю. Мой прогноз - победа "Спартака".
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче Зенит - Спартак. Вот его доводы:
«Зенит» выглядит явным фаворитом в этом матче. Потому что коэффициент на победу «Спартака» – больше 5. А на «Зенит» – меньше 2. Здесь все ясно.
Но на самом деле, здесь не все так просто. Это отдельно взятый матч, а в одном отдельно взятом матче, как известно, может произойти все что угодно.
Понятно, что у «Спартака» будет сумасшедшая мотивация. И с этой точки зрения «Спартак» выглядит даже предпочтительнее.
Потому что Кубок – все же титул второстепенный. И после завоевания чемпионства, «Зенит» находится в предотпускном настроении. И наверняка можно сказать, что Семаку будет сложно настроить команду, чтобы она сыграла на 110%. А только так и можно обыграть злой «Спартак». Тем более, стадион будет неполный. Если бы были полные трибуны, то «Зениту» было бы полегче сыграть более собранно и мотивированно.
Сложно судить, насколько повлияет на игру то истерическое состояние, в которое погрузил себя «Спартак» и его главный тренер. Но, возможно, это как раз такой способ хитрой собственной мотивации. Но все это гипотетические рассуждения.
Если говорить о ставках, то речь об игре на три результата. И сенсационной победа «Спартака» в данном матче не будет (даже несмотря на такой высокий коэффициент на П2). Поэтому лучше не рисковать, брать победу «Зенита» за неплохой 1,67.
Здесь как пойдет. Либо «Зенит» выиграет в одни ворота, либо «Спартак» сыграет свой хороший футбол и сумеет выйти в финал. Нельзя сказать, что это будет натужная победа хозяев со счетом 1:0.
Поэтому из предложенных ставок лучший вариант ТБ (2,5). Потому что оборонять несуществующий результат смысла нет. Это один матч, в котором нужно играть на победу.
У «Зенита» отличная реализация. Дзюба и Азмун проводят шикарный сезон. А Дзюба против «Спартака» всегда предельно собран. Так что «Зенит» без голов точно не обойдется.
«Спартак» тоже вспомнил, как забивают голы. И чтобы победить, надо забить хоть один. Не верится в низовой матч. Поэтому ТБ (2,5) за 1,84 – хороший вариант в этом сложном матче.
Кто бы как не относился к этим представителям российского футбола, я считаю эти команды достойными соперниками.
Опуская текст, величина которого могла бы составить конкуренцию произведению Толкиена, скажу следующее. Атака клубов имеет достойный подбор игроков. Проблемы в обороне есть. На первый взгляд их больше у спартаковцев, но, главное, не обмануться.
Вспоминайте.
Зенит пропустил хотя бы раз от шести последних оппонентов. Оренбург, Ахмат, Сочи, Краснодар, Тамбов и самарские Крылья Советов.
Спартак два последних матча без реализации. Уверены, что клуб не забьёт сегодня? Я вот что подумал. А Зенит сам забьёт столько, сколько будет необходимо для победы?
Спартак провел приличный матч с Ахматом. Но и только. Чтобы всерьез претендовать на победу над чемпионом, этого, на мой взгляд, мало. Может, на поле оно и выйдет по-другому. Но когда ты разбираешь и анализируешь ставку, то видишь: Зенит, не всегда играя оптимальным составом, всегда забивает (хотя и пропускает тоже). Но пропуск Зенитом голов в каждом матче - единственный реверанс, который я готов сделать в сторону спартаковцев. Зенит должен победить. Хотя и вряд ли сыграв на ноль.