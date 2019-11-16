Россия — Бельгия прогноз на матч от пользователя bigi_ax Давайте будем честны, то что сборная России идёт на втором месте это не гений Черчесова, это слабая группа и да я понимаю что сборная Бельгии будет играть далеко не основой, но дело совсем в другом. Во первых: сколько игроков нашей сборной играют в топ 5 лигах, верно, их всего двое, сколько у бельгийцев, весь состав кроме Феллаини. Во вторых, мотивация не потерять лидерство в группе. Думаю всем понятно что я пытаюсь донести, а именно, сборная России как была дерьмом, так и останется им, потому-что таких как Головин и Черышев больше нет, ведь нам лучше играть в РПЛ, рубить бабки и курить кальяны. Выводы делайте сами, а с вами был всего лишь мой субъективный взгляд.

Россия — Бельгия прогноз на матч от пользователя advodor Доброго времени суток! Не отношусь к числу оптимистов, считающих, что при Черчесове сборная России сильно прибавила в организации игры. Просто нам действительно повезло с группой, где стоящий соперник оказался только один, поскольку у Шотландии явный и затяжной игровой спад. Если Россия в этой игре сыграет хотя бы вничью, сниму перед ними шляпу, но в такой исход не верится. За Россию только преимущество своего поля, но играющих в больших клубах бельгийцев этим не напугаешь. Поэтому думаю, что гости легко победят. Всем удачи!