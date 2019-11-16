Россия — Бельгия прогноз на матч от пользователя bigi_ax
Давайте будем честны, то что сборная России идёт на втором месте это не гений Черчесова, это слабая группа и да я понимаю что сборная Бельгии будет играть далеко не основой, но дело совсем в другом. Во первых: сколько игроков нашей сборной играют в топ 5 лигах, верно, их всего двое, сколько у бельгийцев, весь состав кроме Феллаини. Во вторых, мотивация не потерять лидерство в группе. Думаю всем понятно что я пытаюсь донести, а именно, сборная России как была дерьмом, так и останется им, потому-что таких как Головин и Черышев больше нет, ведь нам лучше играть в РПЛ, рубить бабки и курить кальяны. Выводы делайте сами, а с вами был всего лишь мой субъективный взгляд.
Россия — Бельгия прогноз на матч от пользователя advodor
Доброго времени суток! Не отношусь к числу оптимистов, считающих, что при Черчесове сборная России сильно прибавила в организации игры. Просто нам действительно повезло с группой, где стоящий соперник оказался только один, поскольку у Шотландии явный и затяжной игровой спад. Если Россия в этой игре сыграет хотя бы вничью, сниму перед ними шляпу, но в такой исход не верится. За Россию только преимущество своего поля, но играющих в больших клубах бельгийцев этим не напугаешь. Поэтому думаю, что гости легко победят. Всем удачи!
Россия — Бельгия прогноз на матч от пользователя Bek Amir
Бельгия сильно играет чем россия но есть другая чторона монети российские футбольные команды сейчас играет сильно есть рост в игроках по своим способностьям поэтому сейчас они играют хорошо показатели не плохие но европейская качества часто выигрывает если возьмем по процентном виде то европа это сейчас по качеству восемдесять процент побеждает если происходить какойто восемдесять одно процентая успех то российская команда выграет. Всем удачи.