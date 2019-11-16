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Россия — Бельгия прогнозы на матч 16.11.2019

Россия — Бельгия
  •  Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия
06:49:21
до начала матча
Бельгия
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Россия — Бельгия прогноз на матч от пользователя
Давайте будем честны, то что сборная России идёт на втором месте это не гений Черчесова, это слабая группа и да я понимаю что сборная Бельгии будет играть далеко не основой, но дело совсем в другом. Во первых: сколько игроков нашей сборной играют в топ 5 лигах, верно, их всего двое, сколько у бельгийцев, весь состав кроме Феллаини. Во вторых, мотивация не потерять лидерство в группе. Думаю всем понятно что я пытаюсь донести, а именно, сборная России как была дерьмом, так и останется им, потому-что таких как Головин и Черышев больше нет, ведь нам лучше играть в РПЛ, рубить бабки и курить кальяны. Выводы делайте сами, а с вами был всего лишь мой субъективный взгляд.
Россия — Бельгия прогноз на матч от пользователя
Доброго времени суток! Не отношусь к числу оптимистов, считающих, что при Черчесове сборная России сильно прибавила в организации игры. Просто нам действительно повезло с группой, где стоящий соперник оказался только один, поскольку у Шотландии явный и затяжной игровой спад. Если Россия в этой игре сыграет хотя бы вничью, сниму перед ними шляпу, но в такой исход не верится. За Россию только преимущество своего поля, но играющих в больших клубах бельгийцев этим не напугаешь. Поэтому думаю, что гости легко победят. Всем удачи!
Россия — Бельгия прогноз на матч от пользователя
Бельгия сильно играет чем россия но есть другая чторона монети российские футбольные команды сейчас играет сильно есть рост в игроках по своим способностьям поэтому сейчас они играют хорошо показатели не плохие но европейская качества часто выигрывает если возьмем по процентном виде то европа это сейчас по качеству восемдесять процент побеждает если происходить какойто восемдесять одно процентая успех то российская команда выграет. Всем удачи.
Прогнозы 5306
Все
Платные
bigi_ax66.7% WR1.41% ROI
bigi_axROI 1.41
2.06Победит Сборная Бельгии по футболуСтавка дня
Ставка дня
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Давайте будем честны, то что сборная России идёт на втором месте это не гений Черчесова, это слабая группа и да я понимаю что сборная Бельгии будет играть далеко не основой, но дело совсем в другом. Во первых: сколько игроков нашей сборной играют в топ 5 лигах, верно, их всего двое, сколько у бельгийцев, весь состав кроме Феллаини. Во вторых, мотивация не потерять лидерство в группе. Думаю всем понятно что я пытаюсь донести, а именно, сборная России как была дерьмом, так и останется им, потому-что таких как Головин и Черышев больше нет, ведь нам лучше играть в РПЛ, рубить бабки и курить кальяны. Выводы делайте сами, а с вами был всего лишь мой субъективный взгляд.
22
Повторить за 2.02
Aleksandr bets42.3% WR7.29% ROI
Aleksandr betsROI 7.29
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Прогноз от платного пользователя. Купите подписку, чтобы посмотреть все прогнозы пользователя.
advodor35.5% WR-9.03% ROI
advodorROI -9.03
1.99Победит Сборная Бельгии по футболуСтавка дня
Ставка дня
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Доброго времени суток! Не отношусь к числу оптимистов, считающих, что при Черчесове сборная России сильно прибавила в организации игры. Просто нам действительно повезло с группой, где стоящий соперник оказался только один, поскольку у Шотландии явный и затяжной игровой спад. Если Россия в этой игре сыграет хотя бы вничью, сниму перед ними шляпу, но в такой исход не верится. За Россию только преимущество своего поля, но играющих в больших клубах бельгийцев этим не напугаешь. Поэтому думаю, что гости легко победят. Всем удачи!
10
Повторить за 2.02
Bek Amir83.3% WR1.46% ROI
Bek AmirROI 1.46
2.28Тотал больше 3
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Бельгия сильно играет чем россия но есть другая чторона монети российские футбольные команды сейчас играет сильно есть рост в игроках по своим способностьям поэтому сейчас они играют хорошо показатели не плохие но европейская качества часто выигрывает если возьмем по процентном виде то европа это сейчас по качеству восемдесять процент побеждает если происходить какойто восемдесять одно процентая успех то российская команда выграет. Всем удачи.
2
Повторить за 2.34
Футболмания48.9% WR0.35% ROI
ФутболманияROI 0.35
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Прогноз от платного пользователя. Купите подписку, чтобы посмотреть все прогнозы пользователя.
ISКA STAVIТ51.2% WR-10.08% ROI
ISКA STAVIТROI -10.08
1.89Обе команды забьют и тотал меньше 5.5 - Да
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Состав у Мартинеса не сильно изменился с последней встречи в Брюсселе. Самые сильные линии – это атака и полузащита, а вот защита за этот год никак не усилилась. Конечно, вратарь Куртуа входит в топ 10 голкиперов мира и может исправить много огрехов своих партнеров, но все же именно линия перед ним слабейшая у этой дружины. Кроме Тоби Алдервейрелда нет футболистов топ уровня. Вермален после многих лет карьеры в лучших клубах Европы переехал в Японию и теперь явно не в том игровом тонусе, как раньше. Кроме этой пары в обороне мы увидим еще вероятно Мехеле, Вертонгена в составе не будет. Мартинес выставит скорее всего 3-4-3, которые могут трансформироваться при защите в 5-4-1. В полузащите выйдут Де Брюйне, Тиллеманс, Витсель и Торган Азар. Эта линия прекрасно может и обороняться, и атаковать. В атаке появятся точно Эден Азар и Лукаку, и вероятно Дрис Мертенс. Такое сочетание полузащиты и нападения может смести с поля любую команду, если им дать пространство.

Наша сборная подходит к этому поединку в отличном психологическом состоянии, но со значимыми потерями в составе. Уже точно понятно, что не смогут выйти на поле Черышев и Кутепов. Особенно неприятно отсутствие последнего, набравшего хорошую форму в Спартаке. Джикии в пару выйдет Семенов и это явно настораживает. Кудряшов и Фернандес займут фланги. Полузащита – это Жирков, Миранчук, Головин, Оздоев и Зобнин. В нападении вся надежда на одинокого Дзюбу. Черчесов будет вынужден уделить максимум внимания именно защите. Наша сборная постарается насытить центр поля, чтобы не дать пространства сопернику. Вся полузащита в хорошей форме, как и Дзюба. Главный козырь – высокая мобильность. Сборная России умеет терпеть и ждать своего шанса, а он обязательно будет.

Мой прогноз обе забьют и ТМ 5.5.
5
Повторить за 1.89
Сергей Коротин100% WR1.23% ROI
Сергей КоротинROI 1.23
1.85Сборная России по футболу тотал больше 1
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Доброго времени суток.

Хочу спрогнозировать очень интересный исход данного матча - Индивидуальный тотал Сборной России больше 1.0 с коэффициентом 1.85.

Данный исход достаточно рискованный, однако ставки уже само по себе риск, почему бы не попробовать? :)

1 гол Сборная России точно забьет:

1) Наша команда играет дома, при своих болельщиках, на "Газпром Арене", где 100% будет аншлаг. Поддержка обещает быть прекрасной, а это хорошая мотивация для ребят;

2) На Россию ничего не давит. Мы уже обеспечили себе выход в финальную стадию Евро 2020, а значит данная игра ничего не значит. Можно ждать очень раскрепощенную игру от нашей команды;

3) Мотивация на победу у нашей Сборной выглядит сильнее, чем у Сборной Бельгии. Для нас это настоящее испытание, необходимо доказать себе, что можем играть с сильными командами и побеждать их. Сборной Бельгии в данном матче доказывать нечего - игра на выезде, результат нужный достигли(выход на Евро 2020).

Верим в нашу Сборную! Верим в 2 гола!

Игра будет очень открытая и яркая.

Удачи!
1
Повторить за 1.89
Отар Кушанашвили20% WR-0.94% ROI
Отар КушанашвилиROI -0.94
3.74Победит Сборная России по футболу
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Прежде чем начать свою речь, которая одних приводит в бешенство, а других восхищает, я всегда готовлюсь. В отличие от Паши, ведущего программы "Игра в тело". Приветствую всех, кто помешан на мимолетном успехе.

Завтра наша сборная, "наши парни", как написано теперь на всех баннерах и билбордах, играют с бельгийцами. Я не вижу в бельгийцах того, о чем пишет, например, газета "Спорт-Экспресс": непроходимое препятствие, непоборимого соперника, которого невозможно обыграть, Понятное дело, что наверху таблицы грузинской организации , живущей на мои деньги, УЕФА, ФИФА и так далее, не может просто так стоять сборная. Понятно, что это очень крепкая сборная.

Я, рассуждая с пацанами из конторы под названием СТАВКА TV о завтрашнем вечере, думаю о наших людях. Нашим людям позарез нужна победа. А если нашим позарез нужна победа, они превратятся в одно монолитное целое и будут кричать "Артем, дай им в рот!" Представьте этот крик, помноженный на 60 тысяч голосов. Я думаю, нехорошая лексика звучать на стадионе не будет, конечно, как показывает практика, страна ходит на наши матчи семьями. Это же такой трогательный момент. Почему мы должны победить Бельгию? Не потому, что мы боремся с ними за первое место в группе, ведь все равно ты уже вышел из группы, и это будет новая страница в летописи российского спорта. Мы должны победить ради этой установившейся традиции - ходить на стадион семьями.

Понимаете, что у Бельгии могут быть отличия от нас по параметрам? Ноги их могут быть ровнее, чем у наших, чутье голевое и все остальное. Только вот завтра это все не в счет. Это отдельно взятый матч с вдохновением и должным воодушевлением. Я верю в горящие глаза, напор, бурю и натиск. Я верю в то, что мы выиграем. Мы сделаем с нашими соперниками то, что сделал со страной Борис Ельцин.

Есть одно обстоятельство, которое меня смущает. Если бы я был литератором средней руки, то употребил бы даже слово "стреножит". Вот эти вдохновенные речи кончаются, когда я вспоминаю о натурализованном бразильце в воротах. Если он будет стоять по повелению Черчесова, то мы не выиграем. Это совершенно определенно ясно, после ответного матча с "Ювентусом" в Лиге чемпионов, когда он снова пропустил. Дело не в том, что он пропустил два мяча, которые смог бы не пропустить самый заурядный нормальный вратарь или даже человек, незнающий азов вратарского искусства. Анфиса Чехова бы не пропустила такие мячи. Дело в том, что после этого матча он имен наглость сказать главреду "Советского спорта": "Я играл очень уверенно, но мяч поймать забыл". Он просто забыл поймать мяч. Если этот парень будет стоять в воротах, то нам не видать победу.

С другой стороны, кому доверить ворота? Павлу Лысенкову? Пусть лучше встанет в ворота Юлиана Караулова, чем этот бразилец. Нам нужен вратарь, хоть сколько-нибудь вменяемый, а не говорящий после такого позора, что он играл уверенно. Из-за него работа десяти людей на поле пошла насмарку, а он даже не принес извинения. Нужен нам он в воротах? Не знаю про разговоры с Акинфеевым главного тренера сборной. Завтра хочется увидеть самый красивый матч, который мы только можем увидеть в своей жизни. А самый красивый - это когда все играю по уму, но с такой страстью, с какой я делал своих детей.

Нужно стереть самодовольную улыбку Мартинеса, похожего на выпускника ПТУ, с его лица. Это они у нас в гостях!

Я ставлю на победу сборной России, если в воротах не будет Гильерме. Даже если в воротах будет Гильерме , он всего-то пропустит четыре мяча, может, мы забьем тогда пять. С учетом его позора надо теперь предсказывать события. У нас очень сильная сборная. Они должны в раздевалке понять: они ни на йоту не хуже сборной Бельгии. Они должны выйти и победить. Ставлю на победу наших с коэффициентом 3,86. Верю, что в отдельно взятом матче возможно все!

Источник: Ставка ТВ
7
Повторить за 3.84
Валерий Непомнящий51.9% WR-4.01% ROI
Валерий НепомнящийROI -4.01
1.69Обе команды забьют - Да
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Может быть, это не совсем патриотично, но я не вижу шансов у нашей команды на победу. Да, понятно, что наша сборная будет очень стараться, но пока наш уровень несравним с бельгийцами. Мне кажется, бельгийцы как минимум не проиграют.

У меня есть сомнения по поводу состава сборной Бельгии, у них могут быть изменения. Понятно, что у них два варианта состава, и оба очень сильные. Но основной всё-таки наигранный, а другой не очень. С другой стороны, не проиграть на выезде они могут. Конечно, хотелось бы, чтобы наши победили, но у меня нет убеждения в том, что нам по зубам сегодняшняя Бельгия.

Исключены какие-то эксперименты у нас в составе против Бельгии, потому что Черчесов к этому никогда не склонен, и он исключительно рационально подходит к делу. Наши будут играть оптимальным составом, тем более мы 1:3 уступили в первой игре, и нужно стараться взять реванш.

В этой игре, скорее всего, забьют и те, и другие. Не думаю, что в этом матче будет игра в гандбол, когда мяч потеряли и побежали назад обороняться всем составом. Наша сборная может именно перебегать, задавить именно за счёт движения, высокого прессинга, борьбы на всех участках поля. А за счёт класса этого сделать не получится, так как уровень команд пока несопоставим, если смотреть индивидуально по игрокам. Командные действия у нас неплохие, поэтому наша сборная должна сверхактивно играть без мяча.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.7
Константин Генич55.2% WR-1.65% ROI
Константин ГеничROI -1.65
1.71Обе команды забьют - Да
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Бельгия|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Х2 и обе забьют в матче Россия – Бельгия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что сейчас можно сыграть на удовольствие, сыграть на результат, порадовать тысячи болельщиков, которые придут на стадион. Но, как бы хороша ни была сборная России, но бельгийцы все же сильнее. Все будет зависеть от того, насколько мотивированы будут бельгийцы.

Генич считает, что Бельгия не проиграет. Нашим надо идти вперед, лезть в атаку. Не знаю, сыграет ли Головин. У него есть проблемы, есть проблемы и у Оздоева. они работают по индивидуальным программам. Если сыграет Головин, то это уже одна история. Если не сыграет, то это совсем другая история. Не будет Черышева. Не будет Баринова. Надо идти вперед. Если уж Черчесов максимально требовательный и амбициозный, то он заставит нашу команду играть агрессивно.

Источник: РБ
7
Повторить за 1.7
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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Матч
  • 43%
  • 13%
  • 8%
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