1 тур второго розыгрыша Лиги Наций. И я даю прогноз на матч мировых грандов футбола: чемпион мира 2014 года Германия против Испании, которая все что можно уже завоевала и наверное больше не выигрывает, тк уже кубки и медали некуда класть... Германия не очень убедительно сыграла чемпионат мира в России, не прошла в 1/8 финала, Испания же дошла до 1/4 финала, где ту героически выбила сборная России. В Лиге Наций прошлого года печально сложилась судьба обоих команд, они не осилили группы и не вышли в плэй-оф. Очные встречи между этими командами всегда происходит в боевом режиме, поэтому я не рискну дать основной исход на этот матч. Исходя из аналитики и статистики я делаю прогноз на обе забьют - Да с коэффициентом 1.75
3 сентября встретятся два гранда мирового футбола, сборная Германии и Испании будут противостоять друг другу в 1-ом туре Лиги Наций. Матч пройдет без зрителей на стадионе «Мерседес-Бенц» (Штутгарт).
Немецкая сборная провела свой последний официальный матч в ноябре прошлого года в рамках квалификации на Евро-2020 и победила дома команду Северной Ирландии (6:1). Немцы провели тот отбор почти безупречно, выиграв 7 матчей из 8.
Сборная Германии забивала больше 1 гола за матч в 9-ти последних официальных играх.
Сборная Испании в последний раз проводила официальный матч на отборе к чемпионату Европы и разгромила румын со счётом 5:0. Отметим, что испанцы ни разу не проиграли в 10 матчах квалификации Евро-2020 (8 побед, 2 ничьи).
Обе команды забивали в 6 из 7 предыдущих официальных выездных матчах.
На мой взгляд, в этой встрече тоже могут быть голы, но нужно учитывать тот факт, что в последних 4-х встречах этих сборных был ТМ-2.5. Поэтому и в этот раз команды могут играть от обороны, стараясь не допускать ошибок.
В матче нет явного фаворита, но обе команды способны забить гол ⚽ !
Букмекерам очень трудно было определиться с коэффициентами на эту встречу, в принципе, это понятно и логично, потому что между собой сойдутся, наверное, одни из самых успешных сборных за последние несколько десятков лет. Правда, сейчас и французы очень мощно выглядят, как-никак действующие чемпионы мира, но в этом противостоянии фигурируют абсолютно иные команды. Посмотрим, как они себя покажут, насколько круто вообще будут смотреться по ходу всей Лиги Нации и насколько долго смогут удерживать свои позиции лидирующие в плане уровня игры. Крайняя очная встреча, кстати, закончилась вничью со счетом 1:1, но она носила товарищеский характер, а вот если затрагивать официальную, то это было в 2010 году на чемпионате мира, когда в полуфинальной стадии именно «красная фурия» прошла дальше. В этом поединке отличается обе команды.
Взял нетипичный для себя коэффициент по причине того, что у Германия не будет 2-ух основных вратарей, да и линия защиты не внушает доверия. А вот с нападением как раз полный порядок. Вернулся в сборную Лерой Сане, да и впринципе в строю все лидеры, кроме разве что Ройса (а когда он вообще был в строю?).
Если вы не футбольный эксперт, то взглянув на состав Испании можете неприятно удивиться. Там не так много фамилий, знакомых для простого обывателя
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче Германия - Испания. Вот его доводы:
Здесь стоит ожидать достаточно открытой игры, потому что сборные давно не собирались – вряд ли они будут таиться, тем более что Лига наций – это не товарищеские матчи, здесь турнирная мотивация непременно присутствует.
У сборной Германии не вполне основной состав – там не будет лучших игроков «Баварии», так что испанцев можно считать фаворитами, но все-таки в первом матче ставить на исход не рекомендуется. Скорее всего матч получится результативным, потому что атака у обеих команд явно превосходит оборону.
Лига Наций Уефа. В матче первого тура встретятся фавориты группы А, последняя их встреча состоялась в 2018 году, которая завершилась со счётом 1:1. За это время сборная Испания скорее топчится на месте и в гостях обыграть немецкую машину будет очень сложно.
Сборная Германии один из главных фаворитов любого турнира в котором они принимают участие. Команду долгие годы возглавляет один наставник, костяк команды сыгран. В прошлом году немцы одержали 7 побед в 8 играх. Текущая форма игроков должна быть на уровне, учитывать что сразу три ведущих клуба добрались до поздних стадий еврокубков. Фактор домашнего поля, пускай и без поддержки болельщиков играет не малую роль.
Вся футбольная Испания переживает не лучшие времена, включая и ведущии клубы страны. Сборная на пути перестройки, большинству игроков перевалило за тридцать, Луис Энрике на предстоящие матчи вызвал не мало дебютантов. Больше всего настораживает линия атаки, и если ещё условные Фареры и Мальту "красная фурия" способна разгромить, то вот с Норвегией и Швецией возникли трудности, закончив эти матчи с одинаковом счётом 1:1, а с немцами придётся в разы тяжелее.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить обе забьют в матче Германия — Испания. Вот его доводы:
Совсем недавно мы стали свидетелями превосходства немецких клубов над испанскими. «Лейпциг» обыграл «Атлетико», а что сделала «Бавария» с «Барсой» и вспоминать не хочется.
У немцев не будет нескольких игроков «Баварии», которые отдыхают после насыщенного сезона. Луис Энрике снова возглавил сборную Испании, немного изменив состав. Есть игроки, которые остались с предыдущего созыва. Есть, которых вызвали на ближайший матч против Германии и Украины.
Если не знаешь, что предложить в прогнозе, то нужно ставить на верх или на обе забьют. Германия и Испания — это про голы. Они должны быть здесь.
🍓Лига Наций возвращается! Четвертая группа Лига А выглядит достаточно интересно. Первый официальный матч сборных после эпидемии коронавируса пройдет в немецком Штутгарте, где сразятся Германия и Испания. Оба соперника могут претендовать на первое место, однако на практике Германия выглядит предпочтительнее. Интересно, что в официальных турнирах сборные не пересекались уже десять лет, а последний раз встречались в товарищеской встрече в 2018. Тот матч завершился со счетом 1:1.
Если брать во внимание матчи прошлого розыгрыша Лиги наций, то Германия не проигрывает с сентября 2019 года. 🚀Поставить на Ф1 (0) можно с коэффициентом 1.78.
Кажется, что в этом матче играть на “тотал меньше” просто не имеет смысла. Две атакующие команды, чемпионы мира и Европы, явно будут бороться за первую строчку в группе. Предугадать победителя было б проще, если бы игра проходила с болельщиками. Однако в “Бундестим” блистают индивидуально Вернер, Кросс, Гнабри, к тому же, командный футбол становится лучше от игры к игре. Про перестройку испанской сборной пока что не так много положительной информации, но очевидно, что “Фурия Роха” не будет сидеть в обороне. Контроль мяча, дисциплина и быстрые проникающие передачи. 🚀Можно поставит на победу Германии, кэф почти 2,5, но если вы хотите себя подстраховать берите Фору, т.к из десяти последних матчей Испания в восьми пробила исход ИТБ (1,5).
После долгого перерыва на европейские просторы возвращается Лига Наций. Элитная разборка намечается на "земле швабов". В Штутгарте на "Мерседес-Бенц Арене" сыграют немцы и испанцы. Это четвертая група Лиги А. Кроме эти двух титанов здесь еще играют украинцы и швейцарцы, старт которых намечен во Львове. Немцы уверенно прошли свою отборочную группу на Евро, где "Бундестим" успел наколотить три десятка голов. Стоит отметить, что старт вышел успешным, но поражение от голландцев 2:4 заставило Гнабри и Ко держаться в тонусе практически до конца. Серж сейчас в мощнейшей форме и именно на него будет ставка в текущем турнире!
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить П1 в матче Германия — Испания. Вот его доводы:
Лев не привлек игроков «Баварии» и «Лейпцига», потому что у них сезон закончился позже других. В составе сборной Испании есть игроки ведущих клубов (тот же Тьяго из «Баварии» вызван). Но Луис Энрике также пригласил в команду новичков (например, Фати). В этой игре оба тренера могут экспериментировать. Нет задачи выиграть любой ценой.
У немцев выбор исполнителей обширный и без футболистов «Баварии» и «Лейпцига», а уровень настолько высокий, что на сегодня Германия сильнее Испании.