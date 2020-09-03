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Германия — Испания прогнозы на матч 03.09.2020

Германия — Испания
  •  Лига наций УЕФА
Германия
05:24:54
до начала матча
Испания
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Прогнозы 2814
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Платные
Никита Люберецкий157.1% WR-1.06% ROI
1.75Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
1 тур второго розыгрыша Лиги Наций.
И я даю прогноз на матч мировых грандов футбола: чемпион мира 2014 года Германия против Испании, которая все что можно уже завоевала и наверное больше не выигрывает, тк уже кубки и медали некуда класть...
Германия не очень убедительно сыграла чемпионат мира в России, не прошла в 1/8 финала, Испания же дошла до 1/4 финала, где ту героически выбила сборная России.
В Лиге Наций прошлого года печально сложилась судьба обоих команд, они не осилили группы и не вышли в плэй-оф.
Очные встречи между этими командами всегда происходит в боевом режиме, поэтому я не рискну дать основной исход на этот матч.
Исходя из аналитики и статистики я делаю прогноз на обе забьют - Да с коэффициентом 1.75
0
Повторить за 1.66
Fibo81.3% WR5.22% ROI
1.71Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Хеллоу футбол⚽!

3 сентября встретятся два гранда мирового футбола, сборная Германии и Испании будут противостоять друг другу в 1-ом туре Лиги Наций. Матч пройдет без зрителей на стадионе «Мерседес-Бенц» (Штутгарт).

Немецкая сборная провела свой последний официальный матч в ноябре прошлого года в рамках квалификации на Евро-2020 и победила дома команду Северной Ирландии (6:1). Немцы провели тот отбор почти безупречно, выиграв 7 матчей из 8.

Сборная Германии забивала больше 1 гола за матч в 9-ти последних официальных играх.

Сборная Испании в последний раз проводила официальный матч на отборе к чемпионату Европы и разгромила румын со счётом 5:0. Отметим, что испанцы ни разу не проиграли в 10 матчах квалификации Евро-2020 (8 побед, 2 ничьи). 

Обе команды забивали в 6 из 7 предыдущих официальных выездных матчах.

На мой взгляд, в этой встрече тоже могут быть голы, но нужно учитывать тот факт, что в последних 4-х встречах этих сборных был ТМ-2.5. Поэтому и в этот раз команды могут играть от обороны, стараясь не допускать ошибок.

В матче нет явного фаворита, но обе команды способны забить гол ⚽ !
10
Повторить за 1.66
Александр Приходько1375% WR2.53% ROI
1.75Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Букмекерам очень трудно было определиться с коэффициентами на эту встречу, в принципе, это понятно и логично, потому что между собой сойдутся, наверное, одни из самых успешных сборных за последние несколько десятков лет. Правда, сейчас и французы очень мощно выглядят, как-никак действующие чемпионы мира, но в этом противостоянии фигурируют абсолютно иные команды. Посмотрим, как они себя покажут, насколько круто вообще будут смотреться по ходу всей Лиги Нации и насколько долго смогут удерживать свои позиции лидирующие в плане уровня игры. Крайняя очная встреча, кстати, закончилась вничью со счетом 1:1, но она носила товарищеский характер, а вот если затрагивать официальную, то это было в 2010 году на чемпионате мира, когда в полуфинальной стадии именно «красная фурия» прошла дальше. В этом поединке отличается обе команды.
3
Повторить за 1.66
Oleksandr Neiman60.8% WR1.02% ROI
1.51Сборная Германии по футболу тотал больше 1
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Взял нетипичный для себя коэффициент по причине того, что у Германия не будет 2-ух основных вратарей, да и линия защиты не внушает доверия. А вот с нападением как раз полный порядок. Вернулся в сборную Лерой Сане, да и впринципе в строю все лидеры, кроме разве что Ройса (а когда он вообще был в строю?).

Если вы не футбольный эксперт, то взглянув на состав Испании можете неприятно удивиться. Там не так много фамилий, знакомых для простого обывателя
8
Повторить за 1.43
Kирилл Дементьев45.1% WR-2.01% ROI
1.92Тотал больше 2.5
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче Германия - Испания. Вот его доводы:

Здесь стоит ожидать достаточно открытой игры, потому что сборные давно не собирались – вряд ли они будут таиться, тем более что Лига наций – это не товарищеские матчи, здесь турнирная мотивация непременно присутствует.

У сборной Германии не вполне основной состав – там не будет лучших игроков «Баварии», так что испанцев можно считать фаворитами, но все-таки в первом матче ставить на исход не рекомендуется. Скорее всего матч получится результативным, потому что атака у обеих команд явно превосходит оборону.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.833
PlayNow59.2% WR10.22% ROI
1.82Сборная Германии по футболу фора (0)
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Лига Наций Уефа. В матче первого тура встретятся фавориты группы А, последняя их встреча состоялась в 2018 году, которая завершилась со счётом 1:1. За это время сборная Испания скорее топчится на месте и в гостях обыграть немецкую машину будет очень сложно.

Сборная Германии один из главных фаворитов любого турнира в котором они принимают участие. Команду долгие годы возглавляет один наставник, костяк команды сыгран. В прошлом году немцы одержали 7 побед в 8 играх. Текущая форма игроков должна быть на уровне, учитывать что сразу три ведущих клуба добрались до поздних стадий еврокубков. Фактор домашнего поля, пускай и без поддержки болельщиков играет не малую роль.

Вся футбольная Испания переживает не лучшие времена, включая и ведущии клубы страны. Сборная на пути перестройки, большинству игроков перевалило за тридцать, Луис Энрике на предстоящие матчи вызвал не мало дебютантов. Больше всего настораживает линия атаки, и если ещё условные Фареры и Мальту "красная фурия" способна разгромить, то вот с Норвегией и Швецией возникли трудности, закончив эти матчи с одинаковом счётом 1:1, а с немцами придётся в разы тяжелее.
0
Повторить за 1.727
Константин Генич55.8% WR-2.3% ROI
1.67Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить обе забьют в матче Германия — Испания. Вот его доводы:

Совсем недавно мы стали свидетелями превосходства немецких клубов над испанскими. «Лейпциг» обыграл «Атлетико», а что сделала «Бавария» с «Барсой» и вспоминать не хочется.

У немцев не будет нескольких игроков «Баварии», которые отдыхают после насыщенного сезона. Луис Энрике снова возглавил сборную Испании, немного изменив состав. Есть игроки, которые остались с предыдущего созыва. Есть, которых вызвали на ближайший матч против Германии и Украины.

Если не знаешь, что предложить в прогнозе, то нужно ставить на верх или на обе забьют. Германия и Испания — это про голы. Они должны быть здесь.

Источник: РБ
5
Повторить за 1.66
𝕿𝖔𝖕 𝕱𝖔𝖔𝖙𝖇𝖆𝖑𝖑 ⚽️62.5% WR4.28% ROI
1.78Сборная Германии по футболу фора (0)
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
🍓Лига Наций возвращается! Четвертая группа Лига А выглядит достаточно интересно. Первый официальный матч сборных после эпидемии коронавируса пройдет в немецком Штутгарте, где сразятся Германия и Испания. Оба соперника могут претендовать на первое место, однако на практике Германия выглядит предпочтительнее. Интересно, что в официальных турнирах сборные не пересекались уже десять лет, а последний раз встречались в товарищеской встрече в 2018. Тот матч завершился со счетом 1:1.

Если брать во внимание матчи прошлого розыгрыша Лиги наций, то Германия не проигрывает с сентября 2019 года.
🚀Поставить на Ф1 (0) можно с коэффициентом 1.78.

Кажется, что в этом матче играть на “тотал меньше” просто не имеет смысла. Две атакующие команды, чемпионы мира и Европы, явно будут бороться за первую строчку в группе. Предугадать победителя было б проще, если бы игра проходила с болельщиками. Однако в “Бундестим” блистают индивидуально Вернер, Кросс, Гнабри, к тому же, командный футбол становится лучше от игры к игре. Про перестройку испанской сборной пока что не так много положительной информации, но очевидно, что “Фурия Роха” не будет сидеть в обороне. Контроль мяча, дисциплина и быстрые проникающие передачи.
🚀Можно поставит на победу Германии, кэф почти 2,5, но если вы хотите себя подстраховать берите Фору, т.к из десяти последних матчей Испания в восьми пробила исход ИТБ (1,5).

🚀 Ставка: Фора Германии Ф1 (0)

3
Повторить за 1.727
Роман Германович0% WR0% ROI
1.75Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
После долгого перерыва на европейские просторы возвращается Лига Наций. Элитная разборка намечается на "земле швабов". В Штутгарте на "Мерседес-Бенц Арене" сыграют немцы и испанцы. Это четвертая група Лиги А. Кроме эти двух титанов здесь еще играют украинцы и швейцарцы, старт которых намечен во Львове. Немцы уверенно прошли свою отборочную группу на Евро, где "Бундестим" успел наколотить три десятка голов. Стоит отметить, что старт вышел успешным, но поражение от голландцев 2:4 заставило Гнабри и Ко держаться в тонусе практически до конца. Серж сейчас в мощнейшей форме и именно на него будет ставка в текущем турнире!
1
Повторить за 1.66
Георгий Черданцев48.5% WR-4.59% ROI
2.375Победит Сборная Германии по футболу
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Германия — Испания|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить П1 в матче Германия — Испания. Вот его доводы:

Лев не привлек игроков «Баварии» и «Лейпцига», потому что у них сезон закончился позже других. В составе сборной Испании есть игроки ведущих клубов (тот же Тьяго из «Баварии» вызван). Но Луис Энрике также пригласил в команду новичков (например, Фати). В этой игре оба тренера могут экспериментировать. Нет задачи выиграть любой ценой.

У немцев выбор исполнителей обширный и без футболистов «Баварии» и «Лейпцига», а уровень настолько высокий, что на сегодня Германия сильнее Испании.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.31
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
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  • 13%
  • 8%
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