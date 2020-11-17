Как писал в прошлом прогнозе у Германии в обороне далеко не все хорошо и могла она пропустить от Украины гораздо больше чем один гол,спасал и Нойер и штанга была...Команды встречались ещё в 1-ом туре,хоть и закончился матч 1:1,но опасных моментов было предостаточно у ворот и тех и других,с тех пор в обороне Германии начал происходить кризис как по мне...С атакой у команд все в порядке и то что обе забьют сомнений не вызывает,да можно взять ОЗ+ТБ2.5 ,но учитывая проблемы в обороне Германии выбираю такую ставку
Всех приветствую! Продолжается 6 тур Лиги Наций и сегодня у нас на разборе матч "Испания - Германия"
•Испания не пропускает в 6 последних домашних матчах •Команда Испания выиграла первый тайм в последних 5 домашних матчах •Испания одержала победу в 7 последних домашних матчах •Команда Испания одержала победу в 8 из последних 9 домашних матчей •В последних 6 матчах Германия забивает в первом тайме •В каждом из последних 5 матчей команды Испания было забито 2 и менее мячей •В последних 5 домашних матчах Испания забивает в первом тайме •Германия не проигрывает на протяжении 11 матчей •Германия не проигрывает на выезде на протяжении 6 матчей •Ни один из последних 9 домашних матчей команды Испания не завершился вничью •Германия забивает в 17 матчах кряду •Германия забивает в 7 последних выездных матчах •Испания забивает в 14 последних домашних матчах
В турнире команда Испания в среднем забивает 2.5 гола за игру, пропускает 0.8. Германия забивает 2.7, пропускает 1.1
Предлагаю рассмотреть следующие вариации: ОЗ; ОЗ + ТМ 4.5
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТБ (2.5) в матче Испания — Германия. Вот его доводы:
«Испанцам придется раскрываться, придется играть с полноценными нападающими, без всяких сюрпризов и экспериментов, когда Оярсабаль может выходить на месте центрофорварда. Скорее всего, появятся Мората и Морено. Это должен быть атакующий футбол от Испании, если она хочет завоевать первое место в группе.
Я так думаю, что матч должен получиться верховым, про голы. Германия практически всегда играет верховые матчи, за исключением товарищеской встречи с чехами».
Источник: РБ / Испания — Германия: прогноз и ставка Константина Генича
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) + обе забьют в матче Испания — Германия. Вот его доводы:
«Как будет проходить матч, более-менее понятно. Испания будет больше владеть мячом. Не только потому, что играет дома, а еще и потому, что стиль не особенно изменился. В отличие от немцев, которые стараются играть быстрее и более вертикально, используя свою ударную тройку в атаке: Вернер, Гнабри и Сане.
Такое противоречие стилей может подарить зрелищный и результативный футбол».
Источник: РБ / Испания — Германия: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
Лично у меня игра немцев в обороне вызывает большие вопросы. А поскольку в атаке вопросов нет, то предположу: немцы и забьют и пропустят. Не знаю, будет ли много этих обоюдных голов (сам я ближе к 1-1, чем, скажем, к 2-2), но ничья сама по себе (особенно если обратишь внимание на чудесные 3.5) вполне достойна того, чтоб ее рассмотреть. Уважение к сопернику, где-то перестраховка. Да, и еще. Это тоже ближе к матчу. Непременно возьму и тут тотал угловых.
Вообще, когда играют такие сборные, очень сложно сделать кого-то фаворитом, потому что все-таки неизвестно как повернется матч, как вообще будут складываться события, поэтому, делать акцент на кого-то будет неправильно. Именно по этой причине мы все-таки хотим напомнить о том, что команды очень высокого уровня, что и там и там имеются звезды мирового футбола, поэтому, отдавать кому-то ярое предпочтение не стоит. Мы отталкиваемся от картины в целом, считаем, что все-таки в этом противостоянии нужно сделать ставку на то, что матч не будет сверхрезультативным, а команды будут действовать максимально аккуратно.
Мой прогноз на данный матч ОЗ+ТБ (2,5), как мне кажется матч будет зрелищным с большим кол-во забитых мячей. Обеим сборным нужны очки для занятия первого места в таблице для того чтобы выйти в плей-офф лиги наций.
Пару фактов на данный матч:
Испания выиграла последние 8 домашних встреч пропустив лишь 1 гол от Норвегии (который был забит с пенальти)
Германия ведёт безпроигрышную серию из 6 матчей в гостях забивая в каждом из них минимум по одному голу.
Этот год дал понять что немецкий футбол доминирует над всеми остальными, ушла эпоха тики таки и мы видим что сборная Испании в поиске баланса как это было когда 50/50 играли Реала и Барсы атака Барсы оборона Реала сейчас же там тренер впоисках баланса! Германия молода и свежа
снова встреча старых знакомых ,что ж напомним что первая встреча закончилось со счетом 1: 1думаю что в повторном матче снова обе команды обменяются голами 4сть кому заюивать в обрих командах но нужно также отметить что защитные порядки у обоих команд играют надежно но все таки и такие надежные защитники допускают ошибки,. ОЗ,да
Интересный матч! Испанцы в данный момент очень нестабильно выступают, немцы тоже, но тем не менее это всегда была машина, тем более матч за лидерство в группе,поэтому предпочтение отдам им! Да и состав у Германии на мой взгляд сильнее