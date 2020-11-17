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Испания — Германия прогнозы на матч 17.11.2020

Испания — Германия
  •   Лига наций УЕФА
Испания
19:17:20
до начала матча
Германия

Прогнозы 389
Все
Платные
Фёдор29.9% WR-13.53% ROI
2.08Сборная Испании по футболу тотал больше 1.5
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Как писал в прошлом прогнозе у Германии в обороне далеко не все хорошо и могла она пропустить от Украины гораздо больше чем один гол,спасал и Нойер и штанга была...Команды встречались ещё в 1-ом туре,хоть и закончился матч 1:1,но опасных моментов было предостаточно у ворот и тех и других,с тех пор в обороне Германии начал происходить кризис как по мне...С атакой у команд все в порядке и то что обе забьют сомнений не вызывает,да можно взять ОЗ+ТБ2.5 ,но учитывая проблемы в обороне Германии выбираю такую ставку
0
Повторить за 2.08
Марафон на сезонные чемпионаты ⚽️61.3% WR7.82% ROI
1.65Обе команды забьют - Да
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Всех приветствую! Продолжается 6 тур Лиги Наций и сегодня у нас на разборе матч "Испания - Германия"

•Испания не пропускает в 6 последних домашних матчах
•Команда Испания выиграла первый тайм в последних 5 домашних матчах
•Испания одержала победу в 7 последних домашних матчах
•Команда Испания одержала победу в 8 из последних 9 домашних матчей
•В последних 6 матчах Германия забивает в первом тайме
•В каждом из последних 5 матчей команды Испания было забито 2 и менее мячей
•В последних 5 домашних матчах Испания забивает в первом тайме
•Германия не проигрывает на протяжении 11 матчей
•Германия не проигрывает на выезде на протяжении 6 матчей
•Ни один из последних 9 домашних матчей команды Испания не завершился вничью
•Германия забивает в 17 матчах кряду
•Германия забивает в 7 последних выездных матчах
•Испания забивает в 14 последних домашних матчах

В турнире команда Испания в среднем забивает 2.5 гола за игру, пропускает 0.8. Германия забивает 2.7, пропускает 1.1

Предлагаю рассмотреть следующие вариации: ОЗ; ОЗ + ТМ 4.5
0
Повторить за 1.61
Константин Генич55.3% WR-3.6% ROI
1.87Тотал больше 2.5
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТБ (2.5) в матче Испания — Германия. Вот его доводы:

«Испанцам придется раскрываться, придется играть с полноценными нападающими, без всяких сюрпризов и экспериментов, когда Оярсабаль может выходить на месте центрофорварда. Скорее всего, появятся Мората и Морено. Это должен быть атакующий футбол от Испании, если она хочет завоевать первое место в группе.

Я так думаю, что матч должен получиться верховым, про голы. Германия практически всегда играет верховые матчи, за исключением товарищеской встречи с чехами».

Источник: РБ / Испания — Германия: прогноз и ставка Константина Генича
0
Повторить за 1.84
Kирилл Дементьев44.6% WR-4.65% ROI
2.05Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2,5) + обе забьют в матче Испания — Германия. Вот его доводы:

«Как будет проходить матч, более-менее понятно. Испания будет больше владеть мячом. Не только потому, что играет дома, а еще и потому, что стиль не особенно изменился. В отличие от немцев, которые стараются играть быстрее и более вертикально, используя свою ударную тройку в атаке: Вернер, Гнабри и Сане.

Такое противоречие стилей может подарить зрелищный и результативный футбол».

Источник: РБ / Испания — Германия: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
0
Повторить за 2.03
Юрий Розанов46.4% WR-5.98% ROI
3.65Ничья
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Лично у меня игра немцев в обороне вызывает большие вопросы. А поскольку в атаке вопросов нет, то предположу: немцы и забьют и пропустят. Не знаю, будет ли много этих обоюдных голов (сам я ближе к 1-1, чем, скажем, к 2-2), но ничья сама по себе (особенно если обратишь внимание на чудесные 3.5) вполне достойна того, чтоб ее рассмотреть. Уважение к сопернику, где-то перестраховка. Да, и еще. Это тоже ближе к матчу. Непременно возьму и тут тотал угловых.

Источник: Олимп
0
Повторить за 3.66
"СУПЕРПРЕСС-3"58.9% WR-1.83% ROI
1.39Тотал меньше 3.5
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Вообще, когда играют такие сборные, очень сложно сделать кого-то фаворитом, потому что все-таки неизвестно как повернется матч, как вообще будут складываться события, поэтому, делать акцент на кого-то будет неправильно. Именно по этой причине мы все-таки хотим напомнить о том, что команды очень высокого уровня, что и там и там имеются звезды мирового футбола, поэтому, отдавать кому-то ярое предпочтение не стоит. Мы отталкиваемся от картины в целом, считаем, что все-таки в этом противостоянии нужно сделать ставку на то, что матч не будет сверхрезультативным, а команды будут действовать максимально аккуратно.
0
Повторить за 1.43
Ученик каппера60% WR-1.27% ROI
2.03Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Мой прогноз на данный матч ОЗ+ТБ (2,5), как мне кажется матч будет зрелищным с большим кол-во забитых мячей. Обеим сборным нужны очки для занятия первого места в таблице для того чтобы выйти в плей-офф лиги наций.

Пару фактов на данный матч:

Испания выиграла последние 8 домашних встреч пропустив лишь 1 гол от Норвегии (который был забит с пенальти)

Германия ведёт безпроигрышную серию из 6 матчей в гостях забивая в каждом из них минимум по одному голу.
0
Повторить за 2.03
Максим Чикишев52.6% WR-0.42% ROI
2.84Победит Сборная Германии по футболу
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Этот год дал понять что немецкий футбол доминирует над всеми остальными, ушла эпоха тики таки и мы видим что сборная Испании в поиске баланса как это было когда 50/50 играли Реала и Барсы атака Барсы оборона Реала сейчас же там тренер впоисках баланса! Германия молода и свежа
0
Повторить за 3.15
Валерий Гурованов.58.3% WR-4.88% ROI
1.65Обе команды забьют - Да
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
снова встреча старых знакомых ,что ж напомним что первая встреча закончилось со счетом 1: 1думаю что в повторном матче снова обе команды обменяются голами 4сть кому заюивать в обрих командах но нужно также отметить что защитные порядки у обоих команд играют надежно но все таки и такие надежные защитники допускают ошибки,.
ОЗ,да
0
Повторить за 1.61
Александр Якунин20% WR0% ROI
3.04Победит Сборная Германии по футболу
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Испания — Германия| Лига наций УЕФА
Интересный матч! Испанцы в данный момент очень нестабильно выступают, немцы тоже, но тем не менее это всегда была машина, тем более матч за лидерство в группе,поэтому предпочтение отдам им! Да и состав у Германии на мой взгляд сильнее
0
Повторить за 3.15
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
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