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Россия — Венгрия прогнозы на матч 14.10.2020

Россия — Венгрия
  •  Лига наций УЕФА
Россия
22:41:25
до начала матча
Венгрия
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Прогнозы 365
Все
Платные
Владислав Батурин52.8% WR-5.22% ROI
1.7Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Лидирующая в своей группе сборная России в очередном туре Лиги наций примет сборную Венгрии – команду, имеющую шансы убрать россиян с первого места.

Команда Станислава Черчесова после трёх туров возглавляет турнирную таблицу своей группы (2-1-0 7:4 7). Сборная Венгрии дышит нашим в затылок (2-0-1 4:3 6). Россияне в последнем матче турнира поделили дома очки с турками (1:1), а венгры в гостях сделали сербов (1:0). В первом матче этих команд сборная России отгрузила три своему сопернику уже к 46-й минуте, но затем довела дело до нервозных 3:2.

Наша национальная команда в последнее время задолжала стране. Подопечные Станислава Черчесова сдулись со шведами (1:2) и не смогли одолеть турок (1:1). Поэтому буду вновь упёртым патриотом и поставлю на победу хозяев. Но венгры хорошая, играющая команда, способная испортить нам настроение.

Чтобы Черчесов оставался без побед и так долго – не верю.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.65
Георгий Черданцев48.5% WR-4.68% ROI
1.92Обе команды забьют - Да
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Россия — Венгрия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что это важнейший матч для российской сборной. Команда Черчесова здорово стартовала в турнире, однако в последних матчах серьезно притормозила. А ведь впереди выездные игры с Турцией и Сербией.

Сборная России пока не отличается стабильностью, поэтому не стоит рисковать и ставить на победу хозяев. Тем более, не надо забывать и про кадровые проблемы команды.

Игра, скорее всего, будет "низовой". Но и голы в этой встрече должны быть. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.909
Kирилл Дементьев44.8% WR-1.46% ROI
1.66Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на П1 в матче Россия - Венгрия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Сборная России не лучшим образом сыграла в последних матчах с Турцией и Швецией. Но Венгрия для россиян - более удобный соперник. Команда Черчесова сильнее, так что шансы на победу в этом матче у сборной России велики.

Вряд ли предстоящий матч будет очень зрелищным. Сборная России может немного подсесть после перерыва, однако команда должна выигрывать в этом матче.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.65
Valerij Fedorov50% WR-0.68% ROI
1.71Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Тут должен заходить ТБ и победа России, отличный шанс закрепиться в лидерах группы. Дзюба заколотит свой гол. Прошлый раз мы вели 3-0 к перерыву и пропустили 2 во втором тайме. И исходя из игры нашей сборной напор всегда идет в первом тайме, во втором команда чаще ************* и дает зоны для атак. Ошибки учтены и тут Венгры больше одного не положат, слишком важный матч. Думаю счет будет игровой 2-1 +-.
0
Повторить за 1.65
rzhewkin80% WR1.32% ROI
2.42Победит сборная Венгрии по футболу или ничья
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Не ставил бы на победу сборной России. Без ряда ведущих игроков - наша сборная выглядит слабо, второй тайм со сборной Турцией тому подтверждение. Первый матч с Венграми показал, какие могут быть у нас проблемы в обороне.
0
Повторить за 2.48
Danila Tereschenkov42.9% WR-0.28% ROI
2.5Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Будет что-то похожее на игру с Турками но только в итоге Россия победит. Думаю счёт будет опять 3:2.
0
Повторить за 2.45
Амина Эркенова0% WR0% ROI
1.65Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Повторить за 1.65
Sergei Urbanovich64.3% WR2.33% ROI
1.83сборная Венгрии по футболу фора (1)
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Свой гол Венгры забъют, поэтому много не проиграют. 2:2 возможно спрогнозировать.
0
Повторить за 1.83
Иван Враг44.4% WR-4.51% ROI
1.64Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Повторить за 1.65
Паша Балаган26.7% WR-6.31% ROI
1.65Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Венгрия хоть обыграла Турцию, но это просто везение! Оно скоро закончится
0
Повторить за 1.65
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 62%
  • 14%
  • 2%
  • 1%
  • 1%

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