Лидирующая в своей группе сборная России в очередном туре Лиги наций примет сборную Венгрии – команду, имеющую шансы убрать россиян с первого места.
Команда Станислава Черчесова после трёх туров возглавляет турнирную таблицу своей группы (2-1-0 7:4 7). Сборная Венгрии дышит нашим в затылок (2-0-1 4:3 6). Россияне в последнем матче турнира поделили дома очки с турками (1:1), а венгры в гостях сделали сербов (1:0). В первом матче этих команд сборная России отгрузила три своему сопернику уже к 46-й минуте, но затем довела дело до нервозных 3:2.
Наша национальная команда в последнее время задолжала стране. Подопечные Станислава Черчесова сдулись со шведами (1:2) и не смогли одолеть турок (1:1). Поэтому буду вновь упёртым патриотом и поставлю на победу хозяев. Но венгры хорошая, играющая команда, способная испортить нам настроение.
Чтобы Черчесов оставался без побед и так долго – не верю.
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Россия — Венгрия. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что это важнейший матч для российской сборной. Команда Черчесова здорово стартовала в турнире, однако в последних матчах серьезно притормозила. А ведь впереди выездные игры с Турцией и Сербией.
Сборная России пока не отличается стабильностью, поэтому не стоит рисковать и ставить на победу хозяев. Тем более, не надо забывать и про кадровые проблемы команды.
Игра, скорее всего, будет "низовой". Но и голы в этой встрече должны быть. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют.
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на П1 в матче Россия - Венгрия. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что Сборная России не лучшим образом сыграла в последних матчах с Турцией и Швецией. Но Венгрия для россиян - более удобный соперник. Команда Черчесова сильнее, так что шансы на победу в этом матче у сборной России велики.
Вряд ли предстоящий матч будет очень зрелищным. Сборная России может немного подсесть после перерыва, однако команда должна выигрывать в этом матче.
Тут должен заходить ТБ и победа России, отличный шанс закрепиться в лидерах группы. Дзюба заколотит свой гол. Прошлый раз мы вели 3-0 к перерыву и пропустили 2 во втором тайме. И исходя из игры нашей сборной напор всегда идет в первом тайме, во втором команда чаще ************* и дает зоны для атак. Ошибки учтены и тут Венгры больше одного не положат, слишком важный матч. Думаю счет будет игровой 2-1 +-.
Не ставил бы на победу сборной России. Без ряда ведущих игроков - наша сборная выглядит слабо, второй тайм со сборной Турцией тому подтверждение. Первый матч с Венграми показал, какие могут быть у нас проблемы в обороне.