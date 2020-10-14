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Россия — Венгрия прогнозы на матч 14.10.2020

Россия — Венгрия
  •  Лига наций УЕФА
Россия
18:43:17
до начала матча
Венгрия
Выиграй 1 000 ₽
Прогнозы 498
Все
Платные
Владислав Батурин52.8% WR-5.22% ROI
1.7Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Лидирующая в своей группе сборная России в очередном туре Лиги наций примет сборную Венгрии – команду, имеющую шансы убрать россиян с первого места.

Команда Станислава Черчесова после трёх туров возглавляет турнирную таблицу своей группы (2-1-0 7:4 7). Сборная Венгрии дышит нашим в затылок (2-0-1 4:3 6). Россияне в последнем матче турнира поделили дома очки с турками (1:1), а венгры в гостях сделали сербов (1:0). В первом матче этих команд сборная России отгрузила три своему сопернику уже к 46-й минуте, но затем довела дело до нервозных 3:2.

Наша национальная команда в последнее время задолжала стране. Подопечные Станислава Черчесова сдулись со шведами (1:2) и не смогли одолеть турок (1:1). Поэтому буду вновь упёртым патриотом и поставлю на победу хозяев. Но венгры хорошая, играющая команда, способная испортить нам настроение.

Чтобы Черчесов оставался без побед и так долго – не верю.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.65
Георгий Черданцев48.5% WR-4.68% ROI
1.92Обе команды забьют - Да
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на то, что обе команды забьют, в матче Россия — Венгрия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что это важнейший матч для российской сборной. Команда Черчесова здорово стартовала в турнире, однако в последних матчах серьезно притормозила. А ведь впереди выездные игры с Турцией и Сербией.

Сборная России пока не отличается стабильностью, поэтому не стоит рисковать и ставить на победу хозяев. Тем более, не надо забывать и про кадровые проблемы команды.

Игра, скорее всего, будет "низовой". Но и голы в этой встрече должны быть. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.9
paprikas0% WR-0.67% ROI
1.65Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Российская сборная, лидирующая в группе, встретится со сборной Венгрии, которые отстают всего на одно очко. До этого россияне сыграли не самый лучший матч с турками (1:1), а венгры в свою очередь их обыграли на выезде (0:1). Но по личным встречам из 6 поединков россияне выиграли у венгров 5 раз. Думаю, что и в этот раз, имея преимущество родных стен, российская сборная одержит победу - ведь по классу они все-таки выше.
0
Повторить за 1.65
Kирилл Дементьев44.8% WR-1.46% ROI
1.66Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на П1 в матче Россия - Венгрия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Сборная России не лучшим образом сыграла в последних матчах с Турцией и Швецией. Но Венгрия для россиян - более удобный соперник. Команда Черчесова сильнее, так что шансы на победу в этом матче у сборной России велики.

Вряд ли предстоящий матч будет очень зрелищным. Сборная России может немного подсесть после перерыва, однако команда должна выигрывать в этом матче.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.65
Марафон на сезонные чемпионаты ⚽️53.5% WR0.92% ROI
1.32Тотал больше 1.5
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Приветствую, друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о матче сборной России против сборной Венгрии

Если вы будете согласны с моей версией и моими мыслями - поддержите прогноз лайком и подпиской👍🏻В ближайшее время будет очень интересный анонс для всех, поэтому ВАЖНО подписаться❗️

На текущий момент Венгрия 🇭🇺 главный конкурент для нашей сборной, чтобы повыситься в Лиге Наций до «Лига А»
Данная встреча принципиально важна для России.
Отключаем все патриотические нотки и «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ АОАОАООА💪🏻» и начинаем рассуждать логически/объективно.
•Последняя встреча с Турцией была максимально неудачной, было множество не реализованных моментов и глупых ошибок. Как минимум два дополнительных мяча слетели из-за невезения
•В гостях у венгров наши уже забивали 3 мяча
•За 3 игры было забито 7 мячей⚽️
•Во всех 3 матчах Лиги Наций - Россия пропустила. За 3 матча - 4 мяча

Можно рассмотреть следующие вариации: ОЗ (очень рисково) ; ИТ1(1.5)Б ; в Лайве также взять ИТ1(1)Б
0
Повторить за 1.32
Влада Гордеева0% WR0% ROI
2.19Сборная России по футболу фора (-1)
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Всем привет, меня зовут Влад Гордеев, и это мой прогноз на матч Россия - Венгрия. Думаю всем ясно, что класс сборной России гораздо выше класса соперника, против которого предстоит сражаться. У обоих команд есть проблемы с обороной, поэтому как альтарнативу моей ставки можно поставить на то, что обе команды забьют. Но всё же я думаю, что Россия способна переиграть такого соперника дома, более чем в 1 мяч.
0
Повторить за 2.19
Valerij Fedorov33.3% WR-2.1% ROI
1.71Победит Сборная России по футболу
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Тут должен заходить ТБ и победа России, отличный шанс закрепиться в лидерах группы. Дзюба заколотит свой гол. Прошлый раз мы вели 3-0 к перерыву и пропустили 2 во втором тайме. И исходя из игры нашей сборной напор всегда идет в первом тайме, во втором команда чаще и дает зоны для атак. Ошибки учтены и тут Венгры больше одного не положат, слишком важный матч. Думаю счет будет игровой 2-1 +-.
0
Повторить за 1.65
Евгений Ловчев44.8% WR-3.72% ROI
1.89Обе команды забьют - Нет
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1 всухую в матче Россия — Венгрия. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что это решающий матч для сборной России. И очень хорошо, что новая защитная линия команды смогла хотя бы немного сыграться в матче с Турцией.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.9
rzhewkin80% WR0.83% ROI
2.42Победит сборная Венгрии по футболу или ничья
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Не ставил бы на победу сборной России. Без ряда ведущих игроков - наша сборная выглядит слабо, второй тайм со сборной Турцией тому подтверждение. Первый матч с Венграми показал, какие могут быть у нас проблемы в обороне.
0
Повторить за 2.48
Марафон на сезонные чемпионаты ⚽️53.5% WR0.92% ROI
1.77Сборная России по футболу тотал больше 1.5
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Россия — Венгрия|Лига наций УЕФА
Приветствую, друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о матче сборной России против сборной Венгрии

Если вы будете согласны с моей версией и моими мыслями - поддержите прогноз лайком и подпиской👍🏻В ближайшее время будет очень интересный анонс для всех, поэтому ВАЖНО подписаться❗️

На текущий момент Венгрия 🇭🇺 главный конкурент для нашей сборной, чтобы повыситься в Лиге Наций до «Лига А»
Данная встреча принципиально важна для России.
Отключаем все патриотические нотки и «БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ АОАОАООА💪🏻» и начинаем рассуждать логически/объективно.
•Последняя встреча с Турцией была максимально неудачной, было множество не реализованных моментов и глупых ошибок. Как минимум два дополнительных мяча слетели из-за невезения
•В гостях у венгров наши уже забивали 3 мяча
•За 3 игры было забито 7 мячей⚽️
•Во всех 3 матчах Лиги Наций - Россия пропустила. За 3 матча - 4 мяча

Можно рассмотреть следующие вариации: ОЗ (очень рисково) ; ИТ1(1.5)Б ; в Лайве также взять ИТ1(1)Б
0
Повторить за 1.77
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 54%
  • 18%
  • 3%
  • 1%
  • 1%

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