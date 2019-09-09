Бесплатный прогноз на Россия – Казахстан сегодня

Всего трое суток прошло с момента выезда в Шотландию. Российская команда в крайне напряженном графике. Ведущие команды, поставившие костяк команды («Краснодар», «Спартак», «Зенит») итак проводят по два матчу в неделю, еще и постоянные перелёты мешают восстанавливаться. Поэтому на наш прогноз на матч Россия – Казахстан будет не самым патриотичным. Букмекеры слишком занижают возможности гостей, коэффициент на победу команды Черчесова – мизерные 1,2. Отлично! Это позволит посмотреть на встречу с другого ракурса и найти подходящий прогноз на Россия – Казахстан.

Первый матч в квалификационном турнире чемпионата Европы команда Черчесова выиграла у казахов без вопросов. 4:0 на чужом поле. Однако в победе была доля случайности: быстрый гол Черышева, фееричный день Дзюбы, автогол хозяев. Казахи значительно прибавили в классе. В текущем отборе к ЕВРО-2020 они проиграли только россиянам и бельгийцам, при этом разгромив команды Шотландии и Сан-Марино. Михал Билек точно учтет ошибки первой игры, поэтому для матча Россия – Казахстан прогноз на 9 сентября будет смотреть в пользу гостей. Предлагаем заиграть фору 2 (+2,5). Самое интересное, что такой большой плюсовой гандикап оценивается коэффициентом 1,6. Отличное вложение, гости наверняка смогут воплотить в жизнь наш прогноз на Россия – Казахстан.

Казахский футбол на подъеме, команда реально борется за попадание на чемпионат Европы. Сейчас сборная Казахстана расположилась на третьей строчке, может замахнуться и на второе место, которое занимает Россия. Команды соседничают в турнирной таблице, а букмекеры предлагают отличную фору (+2,5) за солидный коэффициент 1,6. Довольно интересная ситуация, которой нужно воспользоваться. В пользу выбора нашей ставки на матч говорит и последняя товарищеская игра. В конце марта 2015-го года казахи в гостях удержали нули. Матч Россия – Казахстан 09.09 пройдет при территориальном преимуществе хозяев, но резвые подопечные Билека готовы к позиционным атакам. К тому же Россия вряд ли пойдет добивать соперника при условном счете 2:0. Впереди у наших футболистов очень сложный отрезок сезона на клубном уровне.

Отличный коэффициент за огромную фору. Наш прогноз на Россия – Казахстан сегодня: фора 2 (+2,5) за 1,65. Сценарий матча будет походить на июньскую игру против Кипра, когда уставшие россияне в позиционных атаках с трудом задавили гостей. Если казахи грамотно подготовятся к матчу, то смогут и ничью зацепить. Любите риск? Коэффициент на Х – 7,2.