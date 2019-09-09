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Россия — Казахстан прогнозы на матч 09.09.2019

Россия — Казахстан
  •  Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия
06:47:01
до начала матча
Казахстан
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Бесплатный прогноз на Россия – Казахстан сегодня

Всего трое суток прошло с момента выезда в Шотландию. Российская команда в крайне напряженном графике. Ведущие команды, поставившие костяк команды («Краснодар», «Спартак», «Зенит») итак проводят по два матчу в неделю, еще и постоянные перелёты мешают восстанавливаться. Поэтому на наш прогноз на матч Россия – Казахстан будет не самым патриотичным. Букмекеры слишком занижают возможности гостей, коэффициент на победу команды Черчесова – мизерные 1,2. Отлично! Это позволит посмотреть на встречу с другого ракурса и найти подходящий прогноз на Россия – Казахстан. 

Первый матч в квалификационном турнире чемпионата Европы команда Черчесова выиграла у казахов без вопросов. 4:0 на чужом поле. Однако в победе была доля случайности: быстрый гол Черышева, фееричный день Дзюбы, автогол хозяев. Казахи значительно прибавили в классе. В текущем отборе к ЕВРО-2020 они проиграли только россиянам и бельгийцам, при этом разгромив команды Шотландии и Сан-Марино. Михал Билек точно учтет ошибки первой игры, поэтому для матча Россия – Казахстан прогноз на 9 сентября будет смотреть в пользу гостей. Предлагаем заиграть фору 2 (+2,5). Самое интересное, что такой большой плюсовой гандикап оценивается коэффициентом 1,6. Отличное вложение, гости наверняка смогут воплотить в жизнь наш прогноз на Россия – Казахстан. 

Казахский футбол на подъеме, команда реально борется за попадание на чемпионат Европы. Сейчас сборная Казахстана расположилась на третьей строчке, может замахнуться и на второе место, которое занимает Россия. Команды соседничают в турнирной таблице, а букмекеры предлагают отличную фору (+2,5) за солидный коэффициент 1,6. Довольно интересная ситуация, которой нужно воспользоваться. В пользу выбора нашей ставки на матч говорит и последняя товарищеская игра. В конце марта 2015-го года казахи в гостях удержали нули. Матч Россия – Казахстан 09.09 пройдет при территориальном преимуществе хозяев, но резвые подопечные Билека готовы к позиционным атакам. К тому же Россия вряд ли пойдет добивать соперника при условном счете 2:0. Впереди у наших футболистов очень сложный отрезок сезона на клубном уровне. 

Отличный коэффициент за огромную фору. Наш прогноз на Россия – Казахстан сегодня: фора 2 (+2,5) за 1,65. Сценарий матча будет походить на июньскую игру против Кипра, когда уставшие россияне в позиционных атаках с трудом задавили гостей. Если казахи грамотно подготовятся к матчу, то смогут и ничью зацепить. Любите риск? Коэффициент на Х – 7,2.

Прогнозы 2134
Георгий Черданцев|ROI -8.42
Георгий Черданцев|ROI -8.42
1.33Сборная России по футболу тотал больше 1.5
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Вторые матчи в этих двухматчевых циклах Россия проводит лучше, уже с Шотландией второй тайм был лучше первого, а тут ещё несколько дней совместной работы. Думаю, у России есть все шансы забить не меньше, чем в Нур-Султане. К тому же победа практически гарантирует России выход в финальную часть Евро. Ставки:

«Россия забьет в обоих таймах» за 1.84
«Гол с 16 по 30 минуту: да» за 2.61

Источник: БК «ОЛИМП»
3
Повторить за 1.285
Виктор Гусев|ROI -0.27
Виктор Гусев|ROI -0.27
2.43Тотал меньше 2.5
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сегодня я делаю прогноз на матч Россия – Казахстан. Это уже вторая игра в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между двумя командами. Ставки – вещь не простая, но это стоит того! Итак, обсудим матч Россия – Казахстан, который пройдет в Калининграде.

Сенсационная победа у Казахстана была на своем поле над Шотландией. Там, конечно, сыграли свою роль два быстрых мяча в ворота Шотландии, недооценка шотландцами своего соперника, непривычное для сборной Шотландии искусственное футбольное поле. Ничего подобного не будет в матче с Россией, потому что играем мы на нашем поле.

Не будет недооценки, я думаю. И поле будет естественное, более привычное для нас. То, что мы выиграли у Казахстана на их поле со счетом 4:0 – говорит ли это о многом? Ну, быстрый гол Черышева, который вынудил соперника раскрыться, да и автогол, который нам помог. Я не хочу сказать, что при других каких-то этот матч мог закончиться бы не в нашу пользу, но все равно нужно вспомнить, что было, и не настраиваться на разгром сборной Казахстана в Калининграде. Хотя в Казахстане, конечно, футбол на стадии подъема, и команда сборной стремится попасть на чемпионат Европы, три раза они были в отборочном турнире, но пока ни разу не попадали.

А сейчас, конечно, желание у них есть, тем более, что они опережают Шотландцев, стоят на третьем месте в турнирной таблице и, я уверен, считают себя реальными претендентами на путевку – второе место в группе. Две победы и два поражения у сборной Казахстана, бельгийцам они проиграли 0:3 в гостях.

На что я поставлю? Конечно, я уверен, что наши будут владеть инициативой, наши забьют. Но мне кажется, что забив, футболисты нашей сборной не полезут добивать соперника. Я думаю, что не такое у них сейчас физическое состояние и не будет такого стремления лезть вперед у нашей команды по разным причинам. Наши будут довольны такой простой, даже скромной, победой над соперником на своем поле. Я, наверное, буду из этого исходить, и скажу, что в матче Россия – Казахстан тотал будет меньше 2,5. Букмекеры предлагают на такую ставку коэффициент 2,40.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 2.54
Рамиль Сагитов|ROI 5.64
Рамиль Сагитов|ROI 5.64
1.44Сборная России по футболу тотал больше 2
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия принимает гостей из солнечного Казахстана
Первая игра закончилась разгромом нашей сборной 4:0, счёт я считаю был по игре
Сейчас ответная игра, и шансов у Казахстана не больше чем в первой игре, во-первых чемпионат Казахстана подходит к концу, игроки уже готовы отдыхать, во-вторых игра со сборной Кипра показала , что после быстрого мяча казахи сели на свои ворота, в ожидании победы, но не тут та было.
Мой прогноз Россия тотал больше 2
0
Повторить за 1.43
Владислав Батурин|ROI -5.14
Владислав Батурин|ROI -5.14
1.571Сборная России по футболу фора (-1.5)
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
В случае победы в Калининграде наша национальная команда практически решит задачу выхода на ЕВРО, но к казахам необходимо отнестись со всей серьёзностью.

Сборная России продолжает нас радовать результатами и игрой! Команда Станислава Черчесова здорово провела матч в Шотландии и одержала заслуженную волевую победу над хозяевами (2:1). Ранее наши в домашних встречах одержали две сухие победы над Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), очень хочется и верится в то, что и в третьем матче на своём поле россияне вновь победят.

Сборная Казахстана проводит очень хороший для себя отборочный цикл. Казахи идут на третьем месте в группе (2-1-2 8:8 7), они отстают от нашей сборной на пять очков и на одно опережают идущих следом шотландцев. В последнем матче команда Михала Билека сыграла на выезде вничью с Кипром (1:1), а в другой выездной встрече уступила лидеру группы сборной Бельгии (0:3).

В Казахстане россияне добились убедительной победы с разгромным счётом (4:0). В Калининграде сборной России надо вновь победить казахов и решить (практически) задачу по завоеванию путёвки на ЧЕ. Сборная Казахстана прогрессирует, она становится лучше и более конкурентоспособной, чем ещё несколько лет назад, но с такой сборной России, какая у нас сейчас, ей тягаться сложно.

Наши должны, просто обязаны дома брать три очка, главное не впадать в эйфорию после важного успеха в Глазго и с уважением отнестись к казахам.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.55
Jax Kim|ROI 2.26
Jax Kim|ROI 2.26
1.29Сборная России по футболу тотал больше 1.5
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Добрый день, уважаемы подписчики!
Итак, на повестке дня Россия - Казахстан. Очень интересный матч нас с Вами ожидает, ввиду того, что накануне сам вратарь сборной России Маринато Гилерме сказал, что лично для него Казахстан - это самый неудобный и сложный соперник.
Что касается таблицы, то друг друга разделяют всего лишь 5 очков (12 у России и 7 у Казахстана)
Что касается россиян, то в четырёх и пяти последних матчах они добыли победу, чего не скажешь о сегодняшних гостях из Казахстана - 5 игр, 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Статистика говорит сама за себя. Да казахстанцы могут навязать борьбу, но нре стоит забывать о том, что матч будет проходить на территории РФ, а два подряд выездных матча для Казахстана - это сложно.
Что же касается очных противостояний, что их в истории было всего три:

в 2008м году разгромная победа России (6:0)

в 2005м Россияне вторым составом сыграли в ничью (0:0)

в первом матче очного противостояния в этом отборочном цикле одержали уверенную победу на "Астана Арене"
- 4:0

Учитывая статистические показатели, формы команд и моральное состояние, полагаю, что все-таки сборная России при поддержке родных трибун одержат-таки победу. я же предлагаю поставить на тотал сборной России 1,5 Больше с вероятностью прохода в 95%
Всем удачи! Ставьте с умом!
5
Повторить за 1.285
Вячеслав Скачков|ROI 0.48
Вячеслав Скачков|ROI 0.48
1.909Тотал меньше 3
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
В победе России в данном матче сомнений не возникает, наша команда показала хорошие результаты в предыдущих матчах, в том числе и со сборной Казахстана, к тому же на своем поле и с огромной поддержкой я уверен что наши не подведут. Но в тоже время у казахов огромная мотивация для прохода в чемпионат и мне кажется что их команда может показать хорошую игру в данном матче. Я считаю разгромного счета ждать не стоит, мой прогноз тотал меньше 3 за кф 1,9.
0
Повторить за 1.94
Пробитый Люк|ROI 8.61
Пробитый Люк|ROI 8.61
2.4Обе команды забьют - Да
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия радует очень, голы забиваются пачками, 0 пропущенных голов дома, как будто это не та команда которая проваливалась в самый не подходящий момент (думаю помните эти времена). Казалось бы да, борьба за второе место в группе развернётся между шотландцами и русскими, а на деле второе место железобетонно за «щедрой душой». Не думаю что Казахстан что то противопоставит парням Саламыча, но свой гол думаю смогут забить.
0
Повторить за 2.42
Jaxx Kim|ROI 0
Jaxx Kim|ROI 0
1.285Сборная России по футболу тотал больше 1.5
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Добрый день, уважаемы подписчики!
Итак, на повестке дня Россия - Казахстан. Очень интересный матч нас с Вами ожидает, ввиду того, что накануне сам вратарь сборной России Маринато Гилерме сказал, что лично для него Казахстан - это самый неудобный и сложный соперник.
Что касается таблицы, то друг друга разделяют всего лишь 5 очков (12 у России и 7 у Казахстана)
Что касается россиян, то в четырёх и пяти последних матчах они добыли победу, чего не скажешь о сегодняшних гостях из Казахстана - 5 игр, 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Статистика говорит сама за себя. Да казахстанцы могут навязать борьбу, но нре стоит забывать о том, что матч будет проходить на территории РФ, а два подряд выездных матча для Казахстана - это сложно.
Что же касается очных противостояний, что их в истории было всего три:

в 2008м году разгромная победа России (6:0)

в 2005м Россияне вторым составом сыграли в ничью (0:0)

в первом матче очного противостояния в этом отборочном цикле одержали уверенную победу на "Астана Арене"
- 4:0

Учитывая статистические показатели, формы команд и моральное состояние, полагаю, что все-таки сборная России при поддержке родных трибун одержат-таки победу. я же предлагаю поставить на тотал сборной России 1,5 Больше с вероятностью прохода в 95%
Всем удачи! Ставьте с умом!
0
Повторить за 1.285
Прогнозы от chufa|ROI 3.14
Прогнозы от chufa|ROI 3.14
1.66Победа Сборная России по футболу и тотал больше 2.5 - Да
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сборная России в отличном настроении вернулась из Шотландии. 2 место в группе и выход на евро теперь полностью в руках подопечных Станислава Черчесова. Полагаю, что у сборной на волне хороших результатов возникнет в матче с Казахстаном небольшая расслабленность и это приведёт к пропущенному голу. Россия все же на голову сильнее Казахстана. Поэтому даже пропущенный гол не станет проблемой. В этом матче вполне вероятен и разгромный счёт. Даже на выезде наши смогли забить Казахстану 4. Сегодня 2 гола в ворота гостей это минимум. Капитан Дзюба один из лучших бомбардиров этого отборочного цикла. Уж очень ему нравится забивать за сборную. В общем ждём сегодня минимум 3 гола.
0
Повторить за 1.65
Валерий Непомнящий|ROI 2.43
Валерий Непомнящий|ROI 2.43
1.571Сборная России по футболу фора (-1.5)
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Россия — Казахстан|Отборочный турнир ЕВРО-2020
В матче со сборной Шотландии наша команда выиграла по игре. Мне кажется, даже больше должны были забивать. В первые десять минут не разобрались, потом уже взяли игру в свои руки, а второй тайм был полностью наш.

Не думаю, что в этой игре Казахстан что-то покажет. Я смотрел их игры, и они пока что не сопоставимы по уровню игры с нашей сборной. Я предполагаю, наши выиграют с разницей в 2-3 мяча.

Что касается состава нашей сборной, то мне кажется, что Дзюба опять выйдет в основе, если все хорошо будет со здоровьем, а потом, может, и Комличенко дадут сыграть.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.55
Коэффициенты
Исход
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