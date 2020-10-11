Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче Россия - Турция. Вот его доводы:
Мы прекрасно видели, что эксперимент с составом и построением игры со шведами слегка не удался. Но сказать,что сборная провалила матч я не могу Первый тайм был с большим преимуществом наших ребят, но не реализовали моменты. Во втором тайме шведы усилили игру заменами.
В предстоящем матче конечно будут и кадровые и тактические перестановки Что-то может поменяться и в обороне. Возможно Зобнин сыграет с первых минут, а не Газинский. Впереди на острие атаки Дзюба и Ионов, может быть, и Бакаев сыграет, как в матче с сербами.
Сборная Турции — не блещет стабильностью, но умеет выкладываться по полной и играть на результат, недооценки соперника произойти не должно Если вспомнить матчи наших парней против Турции в прошлом розыгрыше Лиге наций, то там мы выглядели крепче и уверенней. Я думаю, что и сейчас дружина Станислава Черчесова способна дома дать бой крепким туркам и обеспечить себе первое место в группе. Мой прогноз на этот матч — победа России.
Сборная России свой матч очередного тура Лиги наций проведёт в родных стенах против горячих кровей национальной команды Турции.
Команда Станислава Черчесова в турнире стартовала с двух побед. Наши были успешнее в играх против сборных Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Эти победы позволили россиянам возглавить турнирную таблицу своей группы.
Команда Шенола Гюнеша, в отличие от сборной России, в первых двух турах особо не преуспела и набрала только одно очко: Венгрия (0:1), Сербия (0:0).
В предыдущем сезоне Лиги наций сборные также соперничали в одной группе. Тогда россияне стали вторыми, уступив первое место по дополнительным показателям шведам, а турки замкнули турнирную таблицу. Дома наши победили сборную Турции со счётом 2:0, а в гостях – со счётом 2:1.
Ранее в двух товарищеских встречах был мир (1:1,0:0). В последней встрече (контрольной) против сборной Швеции команда Черчесова уступила на своём поле скандинавам (1:2), а сборная Турции сыграла вничью на поле соперника с Германией (3:3). Отмечу, что подопечные Гюнеша сумели проявить характер и благодаря бойцовским качествам смогли трижды отыграться и спасти матч в компенсируемое арбитром время.
Сборная России в последнее время имеет плохую статистику в контрольных встречах, зато в официальных, что значительно важнее, всё или почти о’кей. В семи официальных играх у россиян шесть побед.
У Турции в Лиге наций в последних четырёх встречах нет побед (0-1-3).
Футболисты сборной России после поражения от шведов должны получить нагоняй от главного тренера. Я думаю, что в матче с турками команда предстанет в более оптимальном составе и будет очень мотивированной и приложит максимум усилий для исправления, закрепления лидерских позиций в группе, возвращения уважения и веры в себя.
Турки опасны и непредсказуемы сейчас (что они продемонстрировали в игре с немцами), но в сложившейся ситуации, футбольной и даже политической, Россия на своей территории должна всё и всем правильно объяснить, особенно туркам.
Россияне вполне ожидаемо идут фаворитами этой встречи, потому что команда показывает более лучший футбол, да и в личных встречах между этими командами не было ни одного проигранного матча со стороны России. Лично мы считаем, что в этой встрече команды должны показать вполне неплохой уровень, но вот забитых голов не должно быть много. Да, в матче с сербами мы увидели целых 4, в матче с венграми вообще пять, но вот турки смогут ли играть в таком режиме и темпе? Мы практически уверены в том, что Россия не потерпит поражение в этом матче, но ситуация с забитыми мячами немного настораживает. Турки хорошо играют в обороне, но и Россия в защите в последнее время тоже надежна, поэтому, голов в матче точно не должно быть много.
Два года и один месяц назад наша сборная уже встречалась с Турцией в Лиге Наций и тогда на своем поле наша сборная победила со счетом 2-0, в гостях также турки были повержены со счетом 2-1. Три дня назад обе команды провели товарищеские матчи: Россияне проиграли на своем поле шведам 1-2, турки же спаслись в матче с немцами в компенсированное время. При чем гости играли достаточно в хороший футбол. На данный момент наша сборная является лидером своей группы с 6 очками в активе, у гостей всего 1 очко и поэтому им терять нечего, поражение лишит турецкую сборную шансов на повышение, поэтому они будут атаковать. Ну а наши в обороне не ахти. Поэтому тут ОЗ за 2,06
Наши весьма неплохо начали 2 первых тура, сначала уверенно обыграли Сербию 3:1 а потом Венгрию 3:2 правда за 20 мин наши позволили себе раслабиться и чуть не обосрались, но взяли себя в руки и довели результат до победы. Турки свои 2 игры в лиге наций не очень сыграли ниразу не победив, 0:1 у себя дома слили, а потом с сербами вничью скатали, эти проблемы точно нашим на руку. Поэтому наши должны забирать 3 очка, победа в этом матче сделает выход а лигу наций А
Всем привет. Хорошая игра нас ожидает, две хорошие команды) почему беру именно эту ставку? Судить буду по последних матчах Турция последний матч сыграла очень хорошо против Германии и было забито не мало голов со стороны Турции. Что могу сказать о России команда последний матч проиграла всего в один мяч, на эту игру она выйдет злая и сосредоточенная на победе. Ну вот мой прогноз всем спасибо и удачи✊
Так-с, наша сборная играет с молодыми ребятами. Тут точно не скажешь кто выиграет, но коэффициенты говорят о том, что наша сборная фаворит. И играют наши в родных стенах. Ды вообще можно бесконечно долго говорить о том, что наша сборная выиграет в этом матче. А вот если у них не получится? Что дальше ? Множество моментов была, когда они играли против Швеции, можно была хотя бы уйти с 1-им очком. Вдруг будет также в матче с Турцией? Но как ни как , я горжусь своей сборной. А вот знаете за что ? За то что мы хотя бы играем намного лучше Сан-Марино😂. Жду только победы!✔
Сборная России 🇷🇺 В четверг сборная России проиграла дома Швеции в товарищеском матче – 1:2. Из этого результата команда Станислава Черчесова тоже может извлечь пользу. После достаточно успешной серии было важно спуститься на землю, а также оценить уровень некоторых футболистов. Теперь сборная России переключается на Лигу наций, где она лидирует в группе после двух побед. Думаю Росиия выиграет . Сборная Турции в среду сыграла вничью с Германией в товарищеском матче. Турки трижды пропускали, но всякий раз отыгрывались – 3:3. В Москву команда Шенола Гюнеша едет в отличном настроении. Тотал на этот матч 2.5 больше , примерно 2:1 в пользу России 🇷🇺
В матче 3 тура Лиги Наций сборная России на своём поле примет команду Турции. Соперники примерно сопоставимы по уровню, учитывая текущую форму высока вероятность обмена забитыми мячами.
Россия под руководством Черчесова показывает отличные результаты и на данный момент единолично возглавляют группу. Команда потерпела всего 2 поражения в 12 играх, не уходив с поля без забитого мяча. С атакой проблем нет: забивают 3.25 мяча в среднем, но как показала игра со Швецией (1:2) оборона в лице Кудряшова и Кутепова не является не проходимой. Дома сборная России сыграет смело и у гостей несомненно будут возможности для взятия ворот.
Турция крепкая сборная, сильна при игре вторым номером, которая комфортно чувствует себя в выездных матчах. В гостях потерпели всего 1 поражение в 6 играх, в среднем забивая 1.7 гола. На данный момент Турция располагается только на 3 месте и есть отличная возможность сократить отставание от лидера. Как показала игра с Германией (3:3) команда находится в отличной форме и отсиживаться в обороне не станет.