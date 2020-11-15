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Турция — Россия прогнозы на матч 15.11.2020

Турция — Россия
  •   Лига наций УЕФА
Турция
16:48:25
до начала матча
Россия
Турция — Россия прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 2-3 гола в матче Турция - Россия. Вот его доводы: « В отсутствии Дзюбы приходится перестраивать игру в атаке. Чалов также в игру не попал. С Заболотным пока непонятная история: будет играть или не будет. Вышел Соболев старательно, имел возможность забить, но не забил. Мне кажется, что Турции этот матч нужен больше, чем нам. У турков очень подвижная атака. Можно вспомнить матч на «ВТБ-арене», когда Турция во втором тайме откровенно подавила Россию и ничего не давала сделать. К этому сборная России должна быть готова. Можно сыграть и «обе забьют», можно сыграть и тотал больше 2,5 мяча. Но, как я вижу этот матч после того, как турки сыграли 3:3 с Германией и Хорватией, оптимальной ставкой является тотал 2-3 гола за 1,80 на сайте «Винлайна». Объясню почему. Если Турция забьет первой, то нашим придется раскрываться, поэтому быстрые игроки атаки Турции могут забить и второй, соответственно будет 2:0. Может быть мы отыграем и будет 2:1. Может быть и ничья 1:1. Разгром вряд ли стоит рассматривать. Поэтому, как мне видится 2:1 в ту или иную сторону, 1:1 или 2:0 — это интересные варианты на эту игру.» Источник: РБ / Турция — Россия: прогноз и ставка Константина Генича
Турция — Россия прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ничью в матче Турция - Россия. Вот его доводы: «Дело в том, что времена, когда Мирча Луческу руководил сборной Турции, прошли. Команда тогда была не очень конкурентоспособной. Сейчас есть целое поколение новых игроков. Неслучайно, когда турки играли в Москве, они выглядели очень достойно. В последней встрече эта команда много атаковала, забила немало голов в товарищеском матче с Хорватией. Не стоит забывать, что хорваты – серебряный призер чемпионата мира. Это говорит о многом, в том числе о новом поколении, о новой команде Турции. У россиян сейчас есть история с Артемом Дзюбой. Поэтому состав у команды не будет полноценным, я бы так сказал. Еще и Александр Головин пока не может играть. Правда, есть надежда, что переезд в Италию и голы, которые забил Алексей Миранчук за «Аталанту», как-то встряхнут его. Однако я думаю, что россияне строго сыграют в защите. Потому что у сборной Турции хорошее нападение. Думаю, хозяева раскроются. Отмечу, что у них не такие уж быстрые фланги. Здесь важно, чтобы нападающие сборной России играли как можно быстрее.» Источник: РБ / Турция – Россия: прогноз и ставки Евгения Ловчева
Турция — Россия прогноз на матч от пользователя
В рамках пятого тура Лиги Наций встречаются Турция и Россия. Матч, я считаю, получится зрелищным. Команды понимают, что это уже не товарищеские встречи и здесь нельзя играть безответственно. Это уже Лига Наций, здесь нужно побеждать и набирать очки. Ситуация в группе такова, что у Турции очень мало шансов на выход. Она с тремя очками отстает от венгров со второго места на четыре балла, а от России – на пять. Турков устроят только две победы в этих турах. И, если они проиграют россиянам, то шансов на выход из группы не будет. У России ситуация более простая. Ей, конечно, тоже надо побеждать, чтобы обеспечивать себе 100% выход из группы. Но команда Черчесова и так лидирует. Главное сейчас просто не терять баллы, которые так нужны соперникам. Обе сборные провели на днях товарищеские матчи. Закончили они их одинаково – вничью. Только вот соперники у них были совсем разные по классу. Так, Турция смогла сыграть вничью с Хорватией – 3:3. Причем в этой игре турки чувствовали себя уверенно и отдали хорватам преимущество только во втором тайме. Вообще, у Турции идет уже продолжительная серия ничейных результатов – пять матчей. За это время потеряли очки Сербия, Германия и сама Россия. Такая статистика, с одной стороны ***********, с другой – настораживает. Если турки играли так до этого, то в важной встрече они могут выдать и победный результат. И все бы ничего, только вот Россия, в свою очередь, сыграла вничью с Молдовой, которая не идет в сравнение по классу с Хорватией. Причем россияне сыграли с ней в нулевую ничью. Нет, подопечные Черчесова, конечно, должны были побеждать по игре. Они провели матч намного увереннее и активнее, имели много моментов. Однако турки смогли забить хорватам три мяча, а россияне Молдове – ни одного. В общем, я считаю, что матч пройдет непредсказуемо. Обеим командам нужно побеждать, чтобы набирать очки. Турции нужно побеждать, чтобы прерывать эту серию ничейных исходов. А России нужно одерживать победу, чтобы восстановить свое имя после матчей с Молдовой и предыдущими командами. Также стоит отметить, что без Дзюбы сборная России находит новые решения в атаке. К тому же, россияне не забивают уже две игры кряду. Думаю, Турция обязательно пропустит в этом матче. Однако она сама, как все уже убедились, имеет свои козыри в атаке, которые еще не подводили ее. Моя ставка – обе команды забьют, а одна из сборных обязательно выиграет. Источник: Vseprosport
Прогнозы 571
Все
Платные
Константин Генич55.3% WR-3.64% ROI
1.666Тотал больше 2
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 2-3 гола в матче Турция - Россия. Вот его доводы:

« В отсутствии Дзюбы приходится перестраивать игру в атаке. Чалов также в игру не попал. С Заболотным пока непонятная история: будет играть или не будет. Вышел Соболев старательно, имел возможность забить, но не забил. Мне кажется, что Турции этот матч нужен больше, чем нам. У турков очень подвижная атака. Можно вспомнить матч на «ВТБ-арене», когда Турция во втором тайме откровенно подавила Россию и ничего не давала сделать. К этому сборная России должна быть готова.

Можно сыграть и «обе забьют», можно сыграть и тотал больше 2,5 мяча. Но, как я вижу этот матч после того, как турки сыграли 3:3 с Германией и Хорватией, оптимальной ставкой является тотал 2-3 гола за 1,80 на сайте «Винлайна». Объясню почему.

Если Турция забьет первой, то нашим придется раскрываться, поэтому быстрые игроки атаки Турции могут забить и второй, соответственно будет 2:0. Может быть мы отыграем и будет 2:1. Может быть и ничья 1:1. Разгром вряд ли стоит рассматривать. Поэтому, как мне видится 2:1 в ту или иную сторону, 1:1 или 2:0 — это интересные варианты на эту игру.»

Источник: РБ / Турция — Россия: прогноз и ставка Константина Генича
5
Повторить за 1.66
Евгений Ловчев44.5% WR-4.79% ROI
3.44Ничья
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ничью в матче Турция - Россия. Вот его доводы:

«Дело в том, что времена, когда Мирча Луческу руководил сборной Турции, прошли. Команда тогда была не очень конкурентоспособной. Сейчас есть целое поколение новых игроков. Неслучайно, когда турки играли в Москве, они выглядели очень достойно. В последней встрече эта команда много атаковала, забила немало голов в товарищеском матче с Хорватией.

Не стоит забывать, что хорваты – серебряный призер чемпионата мира. Это говорит о многом, в том числе о новом поколении, о новой команде Турции.

У россиян сейчас есть история с Артемом Дзюбой. Поэтому состав у команды не будет полноценным, я бы так сказал. Еще и Александр Головин пока не может играть. Правда, есть надежда, что переезд в Италию и голы, которые забил Алексей Миранчук за «Аталанту», как-то встряхнут его.

Однако я думаю, что россияне строго сыграют в защите. Потому что у сборной Турции хорошее нападение. Думаю, хозяева раскроются. Отмечу, что у них не такие уж быстрые фланги. Здесь важно, чтобы нападающие сборной России играли как можно быстрее.»

Источник: РБ /
Турция – Россия: прогноз и ставки Евгения Ловчева
2
Повторить за 3.44
Мaксим Калиниченко46.5% WR-1.18% ROI
1.909Обе команды забьют - Да
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
В рамках пятого тура Лиги Наций встречаются Турция и Россия. Матч, я считаю, получится зрелищным. Команды понимают, что это уже не товарищеские встречи и здесь нельзя играть безответственно. Это уже Лига Наций, здесь нужно побеждать и набирать очки.

Ситуация в группе такова, что у Турции очень мало шансов на выход. Она с тремя очками отстает от венгров со второго места на четыре балла, а от России – на пять. Турков устроят только две победы в этих турах. И, если они проиграют россиянам, то шансов на выход из группы не будет.

У России ситуация более простая. Ей, конечно, тоже надо побеждать, чтобы обеспечивать себе 100% выход из группы. Но команда Черчесова и так лидирует. Главное сейчас просто не терять баллы, которые так нужны соперникам.

Обе сборные провели на днях товарищеские матчи. Закончили они их одинаково – вничью. Только вот соперники у них были совсем разные по классу. Так, Турция смогла сыграть вничью с Хорватией – 3:3. Причем в этой игре турки чувствовали себя уверенно и отдали хорватам преимущество только во втором тайме.

Вообще, у Турции идет уже продолжительная серия ничейных результатов – пять матчей. За это время потеряли очки Сербия, Германия и сама Россия. Такая статистика, с одной стороны ***********, с другой – настораживает. Если турки играли так до этого, то в важной встрече они могут выдать и победный результат.

И все бы ничего, только вот Россия, в свою очередь, сыграла вничью с Молдовой, которая не идет в сравнение по классу с Хорватией. Причем россияне сыграли с ней в нулевую ничью. Нет, подопечные Черчесова, конечно, должны были побеждать по игре. Они провели матч намного увереннее и активнее, имели много моментов. Однако турки смогли забить хорватам три мяча, а россияне Молдове – ни одного.

В общем, я считаю, что матч пройдет непредсказуемо. Обеим командам нужно побеждать, чтобы набирать очки. Турции нужно побеждать, чтобы прерывать эту серию ничейных исходов. А России нужно одерживать победу, чтобы восстановить свое имя после матчей с Молдовой и предыдущими командами.

Также стоит отметить, что без Дзюбы сборная России находит новые решения в атаке. К тому же, россияне не забивают уже две игры кряду. Думаю, Турция обязательно пропустит в этом матче. Однако она сама, как все уже убедились, имеет свои козыри в атаке, которые еще не подводили ее.

Моя ставка – обе команды забьют, а одна из сборных обязательно выиграет.

Источник: Vseprosport
0
Повторить за 1.92
Георгий Черданцев48.7% WR-2.56% ROI
2.32Тотал больше 2.5
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТБ (2.5) в матче Турция — Россия. Вот его доводы:

«Думаю, после матча с Молдовой последуют изменения в стартовом составе сборной России. Игра будет гораздо более открытой, так как Турции терять нечего, нужно атаковать.

Все это наталкивает на мысль, что голы должны быть. Есть вопросы по результативности России. Зато Турция играет верховые матчи».

Источник: РБ / Турция – Россия: прогноз и ставка Георгия Черданцева
0
Повторить за 2.32
Юрий Розанов46.4% WR-5.94% ROI
1.86сборная Турции по футболу фора (0)
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турки забивают по три немцам и хорватам. А это не шутейные команды. Плюс к тому, пропустив по ходу в не очень нужное время (а оно бывает другим?), турки забивают ответку довольно быстро. Два раза по 3:3 - и ни разу турецкая сборная не отставала больше, чем на один гол. Впрочем, и не вела тоже. Сборная России без Дзюбы в Молдавии смотрелась очень уныло. По мне - турки фавориты. И по идее должны выигрывать. Уж пару забитых рука сама рвется поставить.

Источник: Олимп
0
Повторить за 1.86
Егор Титов45.8% WR-7.24% ROI
2.32Тотал больше 2.5
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на 1X и ТБ (2.5) в матче Турция — Россия. Вот его доводы:

«Чаще всего турки и забивают, и пропускают. Из общего ряда выбивается только матч с сербами (0:0). Мне кажется, есть резон здесь поставить на ничью. Россию такой исход может устроить. С другой стороны, шестая ничья подряд — это все-таки вряд ли. Турция будет атаковать, играть на победу. И я не уверен, что сборная России справится. Есть проблемы в обороне. И по первому матчу, по второму тайму той игры было видно, как нам тяжело, когда турки прибавляют в скорости. А здесь они еще и дома играть будут.

Я бы рискнул поставить на то, что Турция не проиграет при тотале больше 2,5 мяча. Голов жду, но вряд ли хозяева проиграют».

Источник: РБ / Турция — Россия: прогноз и ставка Егора Титова
0
Повторить за 2.32
Эдуард Емелев44.2% WR-10.32% ROI
1.47Победит сборная Турции по футболу или ничья
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Фактический лидер группы С — сборная России едет в гости к туркам, чтобы упрочить свои позиции или окончательно растерять добытое на старте преимущество. Россияне в последних матчах смотрелись блекло и начинали доигрывать матчи сразу после стартового свистка. Костяк сборной состоит из игроков, вынужденных выступать в невероятном графике — двух, а то и трех игр в неделю. Ротация состава помогает, но не всегда. Впрочем, схожая ситуация и в сборной Турции. Команда Гюнеша выдала четырехматчевую серию из ничьих и даже несмотря на домашнюю игру явным фаворитом не выглядит. Туркам нужна победа, чтобы возвращаться в борьбу за плей-офф, но хватит ли сил?
Турция не проиграет — неплохой вариант ставки.
0
Повторить за 1.47
Снеговик Боговик61.1% WR-2.39% ROI
3.45Ничья
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Ничья - это, конечно, огроменный риск, но все же. Я рискую. Во-первых у Турции 5 прследних игр закончились в ничью, у России - 3. В 5 очных встречах между этими командами была зафиксирована ничья. Много последних матчей наших и турков, которые не завершились вничью, к этому шли, вспоминаем 3:2 с венграми или игру с ними же турков с кучей невезенья. Матч важен и тем, и другим, и обеим командам нужна победа. Мы, конечно, верим в победу наших, но я поставлю на ничью.
0
Повторить за 3.44
"СУПЕРПРЕСС-3"59% WR-1.19% ROI
1.59Победит Сборная России по футболу или ничья
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Вообще, если смотреть исключительно очные встречи, то Россия очень хорошо играет против сборной Турции, потому что за пять проведенных личных матчей у них нет ни одного поражения. Турки еще ни разу в истории не оказывались сильнее сборной России, поэтому, наверное, с чисто психологической точки зрения это может как-то давить на хозяев поля, но, вполне возможно, что они сделают акцент на чем-то другом. Россия хорошо выступает в этом квартете, у них сейчас действительно очень сильная сборная собралась, поэтому, нужно отдать должное подопечным Черчесова, которые демонстрируют отличный футбол.
0
Повторить за 1.6
Касалгач45.3% WR28.07% ROI
2.59Победит сборная Турции по футболу
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Турция — Россия| Лига наций УЕФА
Черчесов тим не смогла обыграть Молдову, которая вообще сейчас не очень. Нет Дзюбы, Фернандеса, по-прежнему отсутствует Головин. Не идет игра у наших, а турки играют весело, что доказывает матч с Хорватией.

Турки уже сыграли пять подряд матчей в ничью, у России таких матчей три. Я бы сразу же вариант с ничьей - хватит. Ну а в победу России мало верится, ставлю на хозяев!
0
Повторить за 2.61
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