Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 2-3 гола в матче Турция - Россия. Вот его доводы: « В отсутствии Дзюбы приходится перестраивать игру в атаке. Чалов также в игру не попал. С Заболотным пока непонятная история: будет играть или не будет. Вышел Соболев старательно, имел возможность забить, но не забил. Мне кажется, что Турции этот матч нужен больше, чем нам. У турков очень подвижная атака. Можно вспомнить матч на «ВТБ-арене», когда Турция во втором тайме откровенно подавила Россию и ничего не давала сделать. К этому сборная России должна быть готова. Можно сыграть и «обе забьют», можно сыграть и тотал больше 2,5 мяча. Но, как я вижу этот матч после того, как турки сыграли 3:3 с Германией и Хорватией, оптимальной ставкой является тотал 2-3 гола за 1,80 на сайте «Винлайна». Объясню почему. Если Турция забьет первой, то нашим придется раскрываться, поэтому быстрые игроки атаки Турции могут забить и второй, соответственно будет 2:0. Может быть мы отыграем и будет 2:1. Может быть и ничья 1:1. Разгром вряд ли стоит рассматривать. Поэтому, как мне видится 2:1 в ту или иную сторону, 1:1 или 2:0 — это интересные варианты на эту игру.» Источник: РБ / Турция — Россия: прогноз и ставка Константина Генича

Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ничью в матче Турция - Россия. Вот его доводы: «Дело в том, что времена, когда Мирча Луческу руководил сборной Турции, прошли. Команда тогда была не очень конкурентоспособной. Сейчас есть целое поколение новых игроков. Неслучайно, когда турки играли в Москве, они выглядели очень достойно. В последней встрече эта команда много атаковала, забила немало голов в товарищеском матче с Хорватией. Не стоит забывать, что хорваты – серебряный призер чемпионата мира. Это говорит о многом, в том числе о новом поколении, о новой команде Турции. У россиян сейчас есть история с Артемом Дзюбой. Поэтому состав у команды не будет полноценным, я бы так сказал. Еще и Александр Головин пока не может играть. Правда, есть надежда, что переезд в Италию и голы, которые забил Алексей Миранчук за «Аталанту», как-то встряхнут его. Однако я думаю, что россияне строго сыграют в защите. Потому что у сборной Турции хорошее нападение. Думаю, хозяева раскроются. Отмечу, что у них не такие уж быстрые фланги. Здесь важно, чтобы нападающие сборной России играли как можно быстрее.» Источник: РБ / Турция – Россия: прогноз и ставки Евгения Ловчева

Турция — Россия прогноз на матч от пользователя Мaксим Калиниченко

В рамках пятого тура Лиги Наций встречаются Турция и Россия. Матч, я считаю, получится зрелищным. Команды понимают, что это уже не товарищеские встречи и здесь нельзя играть безответственно. Это уже Лига Наций, здесь нужно побеждать и набирать очки. Ситуация в группе такова, что у Турции очень мало шансов на выход. Она с тремя очками отстает от венгров со второго места на четыре балла, а от России – на пять. Турков устроят только две победы в этих турах. И, если они проиграют россиянам, то шансов на выход из группы не будет. У России ситуация более простая. Ей, конечно, тоже надо побеждать, чтобы обеспечивать себе 100% выход из группы. Но команда Черчесова и так лидирует. Главное сейчас просто не терять баллы, которые так нужны соперникам. Обе сборные провели на днях товарищеские матчи. Закончили они их одинаково – вничью. Только вот соперники у них были совсем разные по классу. Так, Турция смогла сыграть вничью с Хорватией – 3:3. Причем в этой игре турки чувствовали себя уверенно и отдали хорватам преимущество только во втором тайме. Вообще, у Турции идет уже продолжительная серия ничейных результатов – пять матчей. За это время потеряли очки Сербия, Германия и сама Россия. Такая статистика, с одной стороны ***********, с другой – настораживает. Если турки играли так до этого, то в важной встрече они могут выдать и победный результат. И все бы ничего, только вот Россия, в свою очередь, сыграла вничью с Молдовой, которая не идет в сравнение по классу с Хорватией. Причем россияне сыграли с ней в нулевую ничью. Нет, подопечные Черчесова, конечно, должны были побеждать по игре. Они провели матч намного увереннее и активнее, имели много моментов. Однако турки смогли забить хорватам три мяча, а россияне Молдове – ни одного. В общем, я считаю, что матч пройдет непредсказуемо. Обеим командам нужно побеждать, чтобы набирать очки. Турции нужно побеждать, чтобы прерывать эту серию ничейных исходов. А России нужно одерживать победу, чтобы восстановить свое имя после матчей с Молдовой и предыдущими командами. Также стоит отметить, что без Дзюбы сборная России находит новые решения в атаке. К тому же, россияне не забивают уже две игры кряду. Думаю, Турция обязательно пропустит в этом матче. Однако она сама, как все уже убедились, имеет свои козыри в атаке, которые еще не подводили ее. Моя ставка – обе команды забьют, а одна из сборных обязательно выиграет. Источник: Vseprosport